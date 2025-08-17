Domnul a arătat o iubire fără margini față de omul în suferință: PS Timotei Prahoveanul la jubileul unei parohii din Mizil

12:50

Lucrările de construcție au fost reluate la biserica Parohiei Moravița din județul Timiș după aproape un an de întrerupere, în care a fost nevoie de efort și investiții în alte nevoi ale comunității: capela în care slujbele se desfășurau temporar fusese grav avariată și a trebui reparată cu prioritate. Cu toate acestea, Părintele Paroh Pavel…