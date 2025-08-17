După ce s-a prescris și mama datoriilor, Unifarm angajează avocat pentru țeapa de un milion de euro dată de o firmă din Turcia

13:30

Liderul AUR, George Simion, a declarat, marți seară, că speră ca din toamnă partidul pe care îl conduce să ajungă la Palatul Victoria. Nu oricum, ci într-o guvernare cu PSD. Șeful AUR spune că premier ar putea fi Călin Georgescu – fostul candidat la prezidențiale. „Intenționez să devin și mai serios, dacă e cazul, în […]