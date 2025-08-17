Prinţesa „gospel blues-rock-ului” a adunat sute de persoane la Biserica fortificată din Bod unde susține un nou concert gospel, în cadrul Brașov Jazz & Blues

15:10

După ani de praf și noroi pe o serie de „ulție” din noua zonă rezidențială a cartierului Tractorul, (situație lăsată moștenire de fosta administrație care a semnat certificate de edificare pentru blocuri fără ca dezvoltatorii să respecte obligația legală de a amenaja infrastructura de bază), lucrurile au început să se schimbe. Astfel, ca urmare a [...]