Bihorel: Zece semne că se apropie criza

22:00

Zidurile Cetăţii Oradea au răsunat miercuri seară de la bubuitul cailor putere aliniaţi la paradă în curtea fortificaţiei. Peste 2.000 de tineri orădeni s-au adunat, în ciuda vipiei, să admire cele 27 de supermaşini, de la Porsche şi Lamborghini la Ferrari şi Maserati, în valoare de peste 10 milioane de euro. Caravana GOAT Rally Tour, care reuneşte printre cele mai tari maşini din lume, s-a oprit pentru două ore la Oradea în drumul său către Cehia.