În România se mai află un loc celebru pentru curele cu NĂMOL, în afară de Techirghiol. Este o adevărată oază de răcoare și sănătate
Gândul, 17 august 2025 15:00
Cel mai cunoscut loc pentru cure cu nămol este Techirghiol, din județul Constanța, dar asemenea tratamente sunt la fel de celebre și în județul Mureș. Este vorba o adevărată de răcoare și sănătate, situată în mijlocul naturii. Tocmai de aceea este un loc rămas sălbatic, unde se ajunge prin lanuri de porumb, deși au existat […]
Trucul simplu prin care poți CURĂȚA adidașii albi. Vor arăta ca noi! Trucul simplu prin care poți CURĂȚA adidașii albi Preferați de multe persoane, adidașii albi au un singur minus: se murdăresc foarte repede. Cum le putem reda strălucirea? Una din cele mai bune metode de curățare este folosirea bicarbonatului de sodiu și a pastei […]
Doi spectatori au fost RĂNIȚI de o roată desprinsă de la o mașină, la Campionatul Național de Rally Cross. Una dintre victime se află în stare gravă # Gândul
Doi spectatori au fost răniți, duminică, de o roată desprinsă de la un autoturism, în timpul etapei a 4-a a Campionatului Național de Rally Cross. Competiția, care se desfășura în comuna Bughea de Sus, județul Argeș, a fost suspendată. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ambele victime au fost preluate de echipaje medicale SMURD și […]
Secretul longevității mediteraneene: dieta CRETANĂ. Care sunt beneficiile și ce alimente recomandă specialiștii # Gândul
Pe insula Creta, din Grecia, oamenii trăiesc mai mult și mai sănătos decât media europeană. Secretul nu stă în suplimente sau restricții drastice, ci în mâncăruri simple, gustoase și sănătoase. Localnicii nu i-au dat o denumire, dar specialiștii îi spun dieta cretană, parte a stilului mediteranean. În prezent, este poate una dintre cele mai sănătoase […]
Doi spectatori au fost răniți la Campionatul Național de Rally Cross, de o roată desprinsă de la o mașină. Una dintre victime se află în stare critică # Gândul
Două persoane au fost rănite duminică, de o roată desprinsă de la un autoturism, în timpul etapei a 4-a a Campionatului Național de Rally Cross. Competiția, care se desfășura în comuna Bughea de Sus, județul Argeș, a fost suspendată. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ambele victime au fost preluate de echipaje medicale SMURD și […]
Ursula von der Leyen merge luni cu Volodimir Zelenski la Casa Albă. Președintele Ucrainei i-a cerut șefei Comisiei Europene să îl însoțească # Gândul
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a anunțat că îl va însoți luni pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, în vizita sa la Washington. Acolo, cei doi urmează să se întâlnească cu Donald Trump, președintele SUA, în contextul întâlnirii pe care acesta a avut-o vineri cu Vladimir Putin, președintele Rusiei. Ursula von der Leyen a […]
Naţionala României a fost învinsă sâmbătă, la Szolnok, de reprezentativa Ungariei, scor 86-66 (40-38), în ultimul meci din grupa E a fazei a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Tricolorii sunt calificaţi din etapa trecută în turul I al preliminariilor europene. Baschetul masculin merge mai departe! Am trecut de două precalificări complicate […]
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a spus că vor fi schimbări în primul 11 al echipei în meciul cu Rapid. Se bazează pe Tănase și Olaru, iar Dennis Politic va fi atacant. Rapid – FCSB se joacă în etapa 6 din Superliga duminică, de la ora 21:30, pe Arena Națională. Partida e în […]
Pippo Baudo, unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din Italia, a murit la 89 de ani # Gândul
A murit unul dintre cei mai emblematici prezentatori de televiziune din Italia. Pippo Baudo avea 89 de ani. Pippo Baudo, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii italiene, a murit la 89 de ani. În cariera sa de succes, „veteranul” micului ecran a promovat artiști uriași, precum Al Bano, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli și […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat relațiile actuale dintre România și Statele Unite. Analistul a făcut o comparație între România și Polonia și a explicat de ce țara noastră rămâne irelevantă pentru Washington. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: „Trump tocmai a făcut un acord […]
Taxă de 160 de lei pentru ridicarea gunoiului. Primăria aduce CLARIFICĂRI privind ridicarea deșeurilor abandonate # Gândul
Primăria municipiului Târgu Mureș a venit cu precizări oficiale în urma discuțiilor apărute în spațiul public legate de atribuirea serviciului de colectare a deșeurilor abandonate. După ce au circulat informații conform cărora această activitate ar fi putut fi preluată de firma Sylevy Cleaning la un cost mai mic, autoritățile locale au decis să respingă categoric […]
Colecție de titluri ANTOLOGICE, după 3 ani de război în Ucraina. Murăturile-arme de asalt, capra eroină, fursecurile otrăvitoare, sosia lui Putin # Gândul
În 24 februarie 2022, armata Federației Ruse a invadat Ucraina. Au trecut, de atunci, 1.271 de zile de război – numit, încă, la Kremlin „operațiune militară specială” -, iar conflictul continuă. Aproape 2 milioane de oameni, de ambele părți, au fost uciși sau răniți în urma luptelor. În cele 1.271 de zile de la declanșarea […]
O tânără pasionată de citit și-a transformat MAGAZIA din curte într-un loc incredibil pentru lectură. Cum arată spațiul amenajat ca în reviste # Gândul
O tânără mămică din statul american Virginia iubește atât de mult cititul, încât nu i-a fost indiferent nici locul unde să facă acest lucru. Și cum era legată de casă, pentru că trebuie să aibă grijă de copil, a ales cea mai bună soluție. Dar ea nu a fost mereu atrasă de cărți, pasiunea apărând […]
Cum își propune Guvernul să gestioneze investițiile finanțate din fonduri naționale? Explicațiile premierului Ilie Bolojan # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că România are o capacitate care a fost deja depășită în a asigura investiții. Acesta a mai adăugat că toate domeniile și zonele țării sunt prioritate, însă că „trebuie să faci o selecție: care proiecte sunt cele mai importante, cele care au cel mai mare efect […]
Alegeri în BOLIVIA: socialiștii, la un pas să piardă puterea, după de 20 de ani de condus țara! # Gândul
Cetățenii bolivieni se prezintă duminică, 17 august, la urne pentru a-și alege președintele și parlamentul, într-un scrutin considerat unul dintre cele mai imprevizibile din istoria recentă a țării. Conform sondajelor de opinie, cei doi candidați de „dreapta”, omul de afaceri Samuel Doria Medina și fostul președinte Jorge Quiroga, se află la egalitate, însă 30% dintre […]
Dan Dungaciu: „Rușii vor juca la mai multe capete. Marile PUTERI vor avea fiecare o sferă de influență” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a vorbit despre modul în care Rusia își gestionează relațiile cu marile puteri. Analistul consideră că Moscova nu se bazează exclusiv pe Statele Unite și ar putea sprijini chiar o platformă de discuție între Washington și Beijing. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Rușii […]
Liderii PSD se reunesc luni în ședința BPN. Propunerile de amendare a OUG care blochează investițiile, pe ordinea de zi # Gândul
Liderii Partidului Social Democrații se reunesc luni, de la ora 11.00, într-o ședință hibrid a Biroului Politic Național. Întâlnirea a fost anunțată încă de joi de reprezentanții partidului, care au acuzat atunci că ordonanța de urgență pusă în transparență decizională de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) referitoare la blocarea proiectelor din PNRR și „Anghel […]
România se împarte între CANICULĂ și furtuni. Unde au fost emise coduri de avertizare portocaliu și galben de căldură extremă, dar și vijelii # Gândul
Meteorologii au emis, duminică mai multe avertizări cod galben și portocaliu de caniculă, dar și de ploi și vijelii. Duminică sunt în vigoare un cod galben de caniculă, dar și un cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică. Aversele, furtunile și grindina vor afecta mare parte din țară, până luni, la ora 23.00. Avertizări valabile […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a făcut o paralelă între perioada ocupației sovietice și situația actuală a României. Analistul afirmă că, deși nu există trupe străine pe teritoriul țării, România s-a predat unei singure perspective strategice, ceea ce o vulnerabilizează. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Sovieticii ne-au legat […]
Formular ONLINE pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private! Ministrul Sănătății: „Fiecare caz va fi verificat și sancționat” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat că, începând de la 1 septembrie, pacienții care au fost refuzați în spitalele publice și trimiși către cabinete private vor putea raporta aceste situații printr-un formular online. Formularul va fi disponibil pe site-ul Ministerului Sănătății. Rogobete pune punctul pe „i”: „ Redirecționat abuziv” Printr-un mesaj publicat pe rețelele de […]
Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00: „Coaliția de voință” se întrunește azi în chip inutil. Nicușor Dan și-a întrerupt degeaba concediul # Gândul
Gazetarul Ion Cristoiu spune, la „Pastila lui Cristoiu de la ora 11:00”, că – astăzi – «„Coaliția de voință” se întrunește azi în chip inutil, iar președintele Nicușor Dan și-a întrerupt degeaba concediul». *Știre în curs de actualizare
Valentin Stan: „Schimbul de teritorii de care vorbește TRUMP este o mișcare de teritorii ucrainene. Rușii nu dau nimic” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Valentin Stan a explicat că în logica negocierilor dintre Trump și Putin, Ucraina ar urma să accepte cedări teritoriale majore. Analistul afirmă că planul prevede retrageri și schimburi de populație, fără ca Rusia să cedeze nimic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: „Trump trebuie să accepte […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat ce presupune cu adevărat o garanție de securitate, oferind exemplul tratatului dintre Rusia și Coreea de Nord. El a subliniat că alianțele asumate prin asemenea documente pot schimba echilibrul global și pot pune America într-o situație de conflict. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
Ilie Bolojan, despre măsurile de austeritate: „Nu e o plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri” / „Nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Bloomberg, că are încredere în faptul că forțele politice sunt responsabile și conștiente „de situația dificilă în care suntem”. Acesta a mai adăugat că „nu există altă soluție” decât cea a adoptării pachetelor și măsurile anunțate de Guvern. „Dacă nu se adoptă aceste măsuri, ce se va […]
Ilie Bolojan anunță că măsurile de corecție fiscală se vor finaliza „spre sfârșitul anului viitor”: „România poate trece prin această perioadă” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, într-un interviu pentru Bloomberg, despre ce va urma pentru România în perioada următoare, în contextul măsurilor fiscale adoptate deja de Guvern și cele care urmează să fie aplicate. „Cred că este singura soluție, pe de o parte, să trecem peste acest an și jumătatea anului viitor, care este perioada dificilă, […]
Jamie Dettmer, editorialistul POLITICO, vede în întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin un „spectacol între vechi prieteni”. Din momentul în care cei doi președinți au debarcat din avioanele lor la o bază a forțelor aeriene din epoca Războiului Rece, în afara orașului Anchorage, Alaska, interacțiunea lor a fost extrem de prietenoasă. Trump l-a aplaudat […]
CUTREMUR produs în zona Vrancea, județul Buzău. Seismologii au anunțat magnitudinea acestuia și adâncimea la care a fost înregistrat # Gândul
Un cutremur s-a produs duminică dimineață, la ora 10:01:24 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Conform datelor Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), acesta a avut magnitudinea de 3.3 și a avut loc la adâncimea de 121.3 km. De asemenea, potrivit sursei citate, cutremurul s-a produs în […]
Descoperirea misterioasă din Indonezia care ar putea RESCRIE istoria evoluției umane. Este un instrument vechi de 1,5 milioane de ani # Gândul
Oamenii de știință au descoperit pe insula indoneziană Sulawesi un instrument din piatră vechi de 1–1,5 milioane de ani. Într-un studiu, oamenii de știință au analizat unelte din piatră care par a fi conectate cu rudele umane din Wallacea, un grup de insule situat între platformele continentale asiatică și australiană. Co-autorul studiului, Adam Brumm, profesor […]
Liderii „Coaliției celor dispuși” pun la cale strategia pentru vizita lui ZELENSKI la Casa Albă. Nicușor Dan ar trebui să ia parte și el la discuții # Gândul
După întâlnirea Trump – Putin, din Alaska, liderii „Coaliției celor dispuși” au și ei propriul lor minisummit. Duminică după-amiază, prin videoconferință, aceștia vor discuta despre strategia pentru vizita lui Volodimir Zelenski la Casa Albă. La reuniunea liderilor „Coaliției celor dispuși” ar trebui să ia parte și președintele României, Nicușor Dan, care în ultimele zile a […]
Simone Tempestini, probleme majore la Raliul Cehiei: abandon pe a doua probă specială după ce mașina a lovit cu spatele un copac # Gândul
Weekend cu ghinion pentru campionul național Simone Tempestini, care a fost nevoit să abandoneze la Barum Czech Rally Zlín, a șasea etapă a Campionatului European de Raliuri (ERC), într-un moment în care se lupta pentru topul clasamentului continental. Pilotul Napoca Rally Academy, aflat la volanul unei Škoda Fabia RS Rally2, nu a putut continua după […]
Liderii europeni discută duminică despre vizita lui Zelenski la Washington. Nicușor Dan, prezent și el la discuții # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, va participa duminică, de la ora 16.00, la reuniunea „Coaliției de Voință”, transmite Administrația Prezidențială. Discuția va avea loc în sistem de videoconferință și a fost anunțată de sâmbătă de Oana Țoiu, ministrul de Externe. „O să existe mâine (n.r. duminică, 17 august), cu participarea preşedintelui Nicuşor Dan, formatul de discuţie […]
Summit-ul din Alaska, varianta „KREMLIN”. „Țările europene, puse pe tușă” / „Putin a restabilit statutul Rusiei de superputere” # Gândul
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care a avut loc – vineri, 15 august 2025 – la Anchorage, în Alaska, a produs puține lucruri substanțiale, însă i-a oferit liderului de la Kremlin multe motive de laudă pe plan intern. Ultimele directive ale Kremlinului pentru organele sale de propagandă cer să fie să subliniat că […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat că războiul din Ucraina este deja pierdut din martie 2022, iar europenii continuă să ignore realitatea. Acesta a subliniat că marile mize de securitate pentru Statele Unite depășesc Ucraina și se îndreaptă către confruntarea cu China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
Radu Burnete numește salarizarea publică din România „o zăpăceală”: „Avem o salarizare dezlânată” / „Povestea cu sporurile trebuie să dispară” # Gândul
Într-un interviu acordat sâmbătă pentru Antena 3 CNN, Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale, a făcut mai multe declarații cu privire la nevoia unor măsuri în cee ace privește salarizarea din sistemul public. Una dintre declarațiile consilierului prezindețial a fost aceea că adoptarea legii salarizării unice este „o obligație în PNRR”. Radu […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat cum au decurs discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin. El a subliniat că tema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este o iluzie europeană, nu o realitate americană. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Trump a vorbit despre schimbul de teritorii, […]
Horoscopul săptămânii 18-24 august 2025. Care ZODII se află în fața unor decizii importante și ce surprize neașteptate îi așteaptă pe acești nativi # Gândul
Săptămâna 18-24 august se anunță una cu vibrații puternice pe plan astral, iar specialiștii spun că planetele aduc atât provocări, cât și oportunități. Cei care își vor asculta intuiția și vor acționa cu discernământ pot ieși în câștig, profitând de situațiile care apar. Așadar, se anunță o perioadă de șapte zile în care introspecția merge […]
Radu Burnete dă asigurări: „Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa” # Gândul
Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale, a declarat sâmbătă, la Antena 3, că România nu are probleme cu banii sau în a se finanța. Mai mult, acesta a subliniat că nu vor exista, cu certitudine, întârzieri la plata pensiilor și a salariilor. „Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun […]
Dan Dungaciu: „Dacă europenilor li se ia tema războiul cu RUSIA, nu le mai rămâne nimic. Sunt disperați” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a criticat modul în care liderii europeni au reacționat după întâlnirea de la Alaska. El a spus că Uniunea Europeană trăiește o criză de relevanță și că reacțiile oficialilor de la București nu au fost altceva decât o copie a declarațiilor făcute de Ursula von der Leyen […]
Daniel Oprița, discurs tare după CS Dinamo – Steaua: „Am terminat bugetul”. De ce se simte „extraordinar de bine” # Gândul
Steaua a încheiat la egalitate meciul cu CS Dinamo, 0-0, în etapa a treia din Liga 2, iar Daniel Oprița, antrenor roș-albaștrilor, a vorbit despre meciul cu nou promovata, transferuri și faptul că echipa sa nu are drept de promovare. Steaua e pe cinci în clasament, cu 7 puncte, și CS Dinamo e pe 11, […]
ZAPAD – 2025 | Rusia și Belarus își vor umfla „mușchii” lângă granițele Poloniei și Lituaniei? Precedentul „UCRAINA”, sursă de anxietate și suspiciuni # Gândul
Forțele armate ale Rusiei și Belarusului se pregătesc să efectueze exerciții militare comune în luna septembrie a acestui an, pentru prima dată de la sfârșitul anului 2021. Exercițiile strategice „Zapad” au loc din anul 1977. Inițial, acestea au fost organizate între URSS și țările din Pactul de la Varșovia, înainte de a deveni doar o „afacere” […]
Dan Dungaciu: „Pentru prima dată, TRUMP a recunoscut că dacă linia de apărare din Donbas cade, cade Ucraina” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Dungaciu a explicat că Donald Trump își construiește strategia pentru a evita o situație similară retragerii lui Joe Biden din Afganistan. El a precizat că acest calcul se reflectă în modul în care SUA gestionează acum conflictul din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: […]
Câțiva lideri europeni, ai celor mai mari puteri de pe continent, au fost invitați să participe, luni, 18 august, la Washington, la întâlnirea pe care președintele american Donald Trump o are programată cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Vineri, Trump s-a văzut în Alaska cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Trump anunță o înțelegere Potrivit […]
Hermannstadt a remizat sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a şasea din Superligă. Petrolul a deschis scorul prin Gheorghe Grozav (51), dintr-un penalty obținut de Konstantino Doumtsios, faultat în careu de portarul Cătălin Căbuz. Petrolul – Hermannstadt 1-1 | Ce spun cei doi antrenori + Programul etapei a 6-a […]
Dan Petrescu e suspendat trei meciuri din Superliga după ce a fost eliminat la meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova, 2-3. În partida respectivă, antrenorul ardelenilor a considerat că echipa sa trebuia să primească un penalty și cum nu s-a dictat a înjurat și l-a provocat pe arbitrul Rareș Vidican, care l-a trimis în tribune. […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 681. Israelul pregătește relocarea palestinienilor în sudul Gazei # Gândul
Locuitorii din Gaza vor primi corturi și alte echipamente de adăpost începând de duminică, înainte de a fi relocați „în zone sigure” din sudul enclavei, a anunțat armata israeliană. Anunțul vine la câteva zile după ce Israelul a transmis că intenționează să lanseze o nouă ofensivă pentru a prelua controlul total asupra orașului Gaza, cel […]
Numărul NUNȚILOR scade, prețul crește.Scade și apetitul pentru participare.Cât mai costă un meniu, ce provocări financiare aduce ”fericitul eveniment” # Gândul
Schimbările economice și financiare, dar și cele sociale par să schimbe și relațiile de cuplu, care în trecut duceau, în cele mai multe cazuri, la oficializarea relației. Tinerii se gândesc acum de două ori înainte să se căsătorească, iar unul dintre motive este legat de banii pe care trebuie să-i scoată din buzunar, într-o perioadă […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1271. Trump, de acord cu planul propus de Vladimir Putin. Ce spune Zelenski despre cedarea teritoriilor # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 17 august 2025, în a 1.271-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Donald Trump susține propunerea pe care omologul său rus, Vladimir Putin, i-a prezentat-o la summitul din Alaska privind preluarea de către Rusia a controlului deplin asupra regiunii Donbas, din Ucraina. În schimb, lideul […]
17 AUGUST, calendarul zilei: Robert De Niro împlinește 82 de ani, Sean Penn 65/ Thierry Henry face 48 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 17 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Robert De Niro, născut pe 17 august 1943 la New York, este unul dintre cei mai apreciați și respectați actori ai cinematografiei americane. Cunoscut pentru dedicarea extremă față de rolurile sale, De […]
Cum ar arată o corporație cu Bolojan CEO. Angajați speriați, neincrezători, amenințați cu concedierea. Psiholog: „Crește anxietatea, stresul cronic, dispare motivația” # Gândul
Daca am reduce România anului 2025 la granițele unei corporații, printr-un simplu exercițiu de imaginație, am descoperi o țară transformată într-o firma de mâna a doua, în care „CEO-ul” Ilie Bolojan taie și spânzură, etichetează, marginalizează și își sperie subordonații. Nicio zi fără disponibilizări, fără tăieri de salariu sau amenințări răstite. Toate, la limita abuzului […]
NUMERELE extrase la tragerile loto de duminică, 17 august 2025. Report de peste 4,25 milioane de euro la Loto 6/49 – categoria I # Gândul
Duminică, 17 august 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 21 august 2025. La tragerile loto de joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câștiguri în valoare totală de peste 1,52 milioane […]
