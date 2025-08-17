CATL revoluţionează piaţa maşinilor electrice accesibile şi testează producţia în serie a unei noi baterii sodiu-ion extrem de ieftină (10% din preţul actualelor litiu-ion), ce promite să reziste până la 5 milioane de kilometri

14:20

Vă mai aduceţi aminte de criza semiconductorilor din industria auto? Dar de pandemia COVID-19? Ei bine, în acea perioadă, mai marii Mercedes au luat două decizii strategice care pentru o perioadă scurtă de timp chiar au funcţionat: În 2021 totul părea extraordinar pentru Mercedes-Benz Group, la venituri totale de aproape 134 de miliarde de euro, […] The post Mercedes nu mai vrea să fie percepută ca o maşină de lux şi va lansa modele mai ieftine, unele accesibile pentru cât mai mulţi oameni appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.