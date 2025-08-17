Gigi Becali are concurenţă pentru semnătura lui Mamadou Thiam! Anunţul conducerii lui U Cluj

18:20

Rapid şi FCSB se vor întâlni duminică seară în derby-ul etapei cu numărul 6 din Liga 1. Partida nu va avea loc pe Giuleşti, ci pe cel mai mare stadion al ţării, Arena Naţională. Interesul este unul ridicat pentru această partidă, giuleştenii anunţând că au deschis şi inelul 3 al stadionului. Costel Gâlcă, antrenorul celor […] "Nu îi văd sensul" Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: "El are altă părere"