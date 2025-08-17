Gigi Becali are concurenţă pentru semnătura lui Mamadou Thiam! Anunţul conducerii lui U Cluj
Antena Sport, 17 august 2025 15:00
Preşedintele lui U Cluj, Radu Constantea, a dezvăluit că Mamadou Thiam este dorit în străinătate. Potrivit ultimelor informaţii, Gigi Becali ar dori să îl transfere la FCSB. Patronul roş-albaştrilor i-ar oferi un salariu dublu faţă de cel pe care senegalezul îl câştigă la U Cluj. Radu Constantea: "Mamadou Thiam are o ofertă foarte bună din […]
• • •
Acum 5 minute
15:00
Gigi Becali are concurenţă pentru semnătura lui Mamadou Thiam! Anunţul conducerii lui U Cluj # Antena Sport
Preşedintele lui U Cluj, Radu Constantea, a dezvăluit că Mamadou Thiam este dorit în străinătate. Potrivit ultimelor informaţii, Gigi Becali ar dori să îl transfere la FCSB. Patronul roş-albaştrilor i-ar oferi un salariu dublu faţă de cel pe care senegalezul îl câştigă la U Cluj. Radu Constantea: "Mamadou Thiam are o ofertă foarte bună din […]
Acum 15 minute
14:50
Gabi Torje a vorbit despre derby-ul Rapid – FCSB, din etapa a 6-a a Ligii 1. Fostul internațional a spus care este, în opinia sa, favorita acestui duel. Rapid și FCSB se vor duela duminică, de la ora 21:30. Partida de pe Arena Națională va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și […]
Acum o oră
14:30
Cine e atacantul pe care Gigi Becali vrea să îl transfere la FCSB! Evoluează la o rivală a roş-albaştrilor # Antena Sport
Gigi Becali vrea să transfere un atacant chiar de la o rivală a FCSB-ului din Liga 1. Becali vrea să îl aducă la FCSB pe Mamadou Thiam (30 de ani). Atacantul cu dublă cetăţenie, senegaleză şi franceză, a fost şi în trecut în vizorul patronului FCSB-ului. Gigi Becali îl vrea pe Mamadou Thiam de la […]
14:20
Gruparea Aston Villa a fost amendată cu aproximativ 150.000 de euro pentru că a încălcat de cinci ori regulile sistemului „multiball" din Premier League, informează Daily Mail. Acest sistem, care este în vigoare din sezonul 2022-2023, este conceput pentru a face jocul mai fluid, permiţând o revenire rapidă la joc folosind mai multe mingi plasate […]
14:10
CFR Cluj – FC Botoșani LIVE SCORE (18:30). Elevii lui Dan Petrescu au nevoie de puncte! Echipele probabile # Antena Sport
Meciul dintre CFR Cluj și FC Botoșani va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 18:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1. Înainte de acest duel, CFR Cluj se află pe locul 14, care duce la baraj, cu 4 puncte. De cealaltă parte, FC Botoșani bate […]
Acum 2 ore
13:50
“I-a supărat pe fani” Presa turcă a tras concluziile dure după primele meciuri ale lui Mihăilă la Rizespor! # Antena Sport
După debutul cu Goztepe, meci pierdut de echipa lui cu 3-0, Valentin Mihăilă a jucat numai 11 minute în partida cu Alanyaspor, încheiată cu scorul de 0-0. Mihăilă nu a avut realizări în primele partide în care a evoluat pentru Rizespor. Valentin Mihăilă, criticat de presa turcă: "Se adaptează greu" „Mihăilă se adaptează cu greu […]
13:20
Concordia Chiajna – Ceahlăul 8-0! Scor uluitor în Liga a 2-a! Echipa lui Nicolae Dică nu a avut milă de adversari # Antena Sport
Meciul dintre Concordia Chiajna și Cehlăul Piatra Neamț s-a încheiat cu un scor uluitor! Echipa lui Nicolae Dică s-a impus, în etapa a 3-a a ligii secunde, cu scorul de 8-0! Ilfovenii au făcut spectacol încă din prima repriză a duelului cu Ceahlăul. Pop, Carnat și Grigore au înscris pentru Concordia Chiajna, iar, la pauză, […]
13:10
Şumudică i-a spus lui Mirel Rădoi ce sistem să folosească la Universitatea Craiova! Reghe i-a dat dreptate # Antena Sport
Marius Şumudică i-a transmis lui Mirel Rădoi că, dacă ar fi în locul lui, ar folosi un sistem 3-4-1-2 la Universitatea Craiova, cu Ştefan Baiaram în spatele vârfurilor Assad şi Nsimba. Atacanţii aduşi în această vară la Universitatea Craiova, Steven Nsimba şi Assad Al Hamlawi, au impresionat până acum la echipa antrenată de Mirel Rădoi. […]
Acum 4 ore
12:50
Un jucător de la U Cluj nu s-a prezentat la antrenamente și forțează plecarea! Probleme pentru Ioan Ovidiu Sabău # Antena Sport
Ioan Ovidiu Sabău se confruntă cu o nouă problemă la U Cluj. Concret, un jucător din lotul ardelenilor nu s-a mai prezentat la antrenamente de miercuri și își forțează plecarea. Este vorba despre Mamadou Thiam. Decizia jucătorului a venit ca o lovitură pentru Ioan Ovidiu Sabău, care se va putea baza doar pe Jovo Lukic […]
12:20
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu în ziua în care ar fi aniversat 8 ani de relaţie cu Felix Baumgartner! # Antena Sport
Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoţionant în ziua în care ar fi aniversat 8 ani de relaţie cu regretatul paraşutist austriac Felix Baumgartner. Felix Baumgartner s-a stins din viaţă pe 16 iulie, la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident. Baumgartner efectua un salt cu parapanta în momentul tragediei. Pe 16 august, […]
12:10
Csikszereda – Universitatea Craiova LIVE SCORE (16:15). Duel între „lanterna roșie” și liderul Ligii 1 # Antena Sport
Meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro. Partida contează pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1. Înaintea acestui duel, Csikszereda se află pe ultimul loc în Liga 1, cu 1 punct. De cealaltă parte, oltenii lui Mirel Rădoi ocupă prima poziție, cu 13 puncte obținute […]
11:50
Marian Aioani pleacă de la Rapid și semnează în Iran! Surpriză uriașă în fotbalul românesc # Antena Sport
Marian Aioani va pleca de la Rapid, în această perioadă de mercato! Acesta va semna cu o echipă din Iran, iar mutarea reprezintă o surpriză uriașă în fotbalul românesc! În ultima perioadă, Marian Aioani a fost nemulțumit de statutul său de la Rapid, având în vedere că giuleștenii l-au preferat pe Franz Stolz, portarul austriac […]
11:50
Elizabeta Samara – Miwa Harimoto, 20:45, LIVE VIDEO. Bernadette Szocs debutează la dublu mixt la Europe Smash # Antena Sport
Elizabeta Samara o va înfrunta pe a şasea jucătoare a lumii, nipona Miwa Harimoto, la Europe Smash – Sweden 2025, competiţie transmisă live în AntenaPLAY. Meciul Elizei Samara, care se va vedea în AntenaPLAY, e duminică, de la ora 20:45. Eliza Samara debutează în competiţia de simplu de la Europe Smash. Bernadette Szocs debutează la […]
11:20
Lionel Messi a făcut show la revenirea pe teren! Gol şi pasă de gol în Inter Miami – LA Galaxy # Antena Sport
Revenit pe teren după o absenţă de două săptămâni, Lionel Messi a strălucit în victoria lui Inter Miami în faţa celor de la Los Angeles Galaxy cu 3-1, sâmbătă seara. „La Pulga" a marcat un gol şi a oferit un assist. Messi (38 de ani), care a intrat la pauză împotriva lui Los Angeles Galaxy, […]
11:20
Mihai Stoica a vorbit despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB! Mesaj pentru patron: “Să-l aducă” # Antena Sport
Mihai Stoica a fost înrebat despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB. Acesta a reacționat și a avut un mesaj direct pentru Gigi Becali. Florinel Coman nu mai intră în planurile lui Al-Gharafa, iar Gigi Becali și-ar dori să îl aducă înapoi la FCSB, sub formă de împrumut. Patronul campioanei a explicat că […]
Acum 6 ore
10:50
Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o “dublă” # Antena Sport
Atacantul italian Andrea Compagno, cedat de Gigi Becali pentru numai 120.000 de euro, marchează "la foc automat" în Coreea de Sud. Transferat de FCSB în China, la Jinmen Tiger, italianul s-a transferat ca jucător liber de contract, în luna februarie a acestui an, la fosta formaţie a lui Dan Petrescu, Jeonbuk. În ultima partidă în […]
10:40
Au apărut noi detalii despre starea lui Denis Alibec! Cei de la FCSB au primit vestea ca o lovitură. Iată când va reveni atacantul pe teren. Alibec s-a confruntat cu probleme medicale încă de la sosirea la FCSB. Acesta a acuzat dureri la genunchi la partida cu CFR Cluj, din Supercupă, fiind scos de pe […]
10:20
Ianis Stoica a fost introdus în teren în minutul 64 al meciului Estrela Amadora – Benfica 0-1, partidă care a fost în direct în AntenaPLAY. Jucătorul român l-a înlocuit pe atacantul Joao Gastao. Dacă în primul meci oficial pentru Estrela, Ianis Stoica a reuşit să marcheze, de data aceasta fostul jucător al lui Hermannstadt nu […]
10:00
Rapid – FCSB LIVE TEXT (21:30). Derby “de foc” pe Arena Națională! Campiona vrea să iasă din criză, în Liga 1 # Antena Sport
Derby-ul Rapid – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1. Înaintea acestui meci, Rapid se află pe locul 3 în Liga 1, cu 11 puncte. De cealaltă parte, campioana României, care a obținut o singură victorie în […]
09:40
“Aveţi o pensie nesimţită?” Răspunsul dat de milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat! # Antena Sport
Dumitru Dragomir (79 de ani) încasează 3 pensii de la statul român, care, însumate, îi aduc un venit lunar de circa 5.000 de euro pe lună. Dumitru Dragomir, fost şef LPF, se ocupă şi cu imobiliarele, ajutându-l pe fiul său, Bogdan. Afacerile din imobiliare sunt însă pe firma fiului său. Dumitru Dragomir cumulează 3 pensii […]
09:30
Hansi Flick a uimit pe toată lumea după Mallorca – Barcelona 0-3: “Nu mi-a plăcut meciul!” # Antena Sport
Hansi Flick a vorbit după Mallorca – Barcelona 0-3. Antrenorul catalanilor a uimit pe toată lumea la interviu și s-a declarat nemulțumit de prestația elevilor săi. În prima repriză, Barcelona a făcut spectacol. Raphinha și Ferran Torres au dus scorul la 2-0. Mai apoi, Mallorca a fost lovită de două eliminări: Manu Morlanes, în minutul […]
Acum 8 ore
09:00
Laurențiu Reghecampf, sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid – FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf a vorbit despre derby-ul Rapid – FCSB. Tehnicianul a venit cu un sfat pentru Elias Charalambous, antrenorul campioanei, înaintea duelului. Meciul „de foc" Rapid – FCSB este programat pe 17 august, de la 21:30. Partida de pe Arena Națională va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena […]
08:50
Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati. Sinner a dispus în semifinale de francezul Térence Atmane, locul 136 mondial, venit din calificări, scor 7-6 (4), 6-2. O nouă finală între Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz La rândul său, Alcaraz a […]
08:40
Edi Iordănescu a dat verdictul despre Dennis Man, după transferul la PSV: “E singura lui problemă!” # Antena Sport
Edi Iordănescu a vorbit despre Dennis Man, după transferul acestuia la PSV Eindhoven. Fostul selecționer a spus și care este „singura problemă" a internaționalului român. Man a părăsit-o pe Parma în această perioadă de mercato și a semnat cu PSV Eindhoven. Batavii au plătit suma de 8,5 milioane de euro pentru transferul fostului jucător de […]
08:40
Cale liberă pentru transferul lui Louis Munteanu! Echipa care îl doreşte încasează peste 30 de milioane de euro # Antena Sport
Echipa care îl doreşte pe Louis Munteanu (23 de ani) îl vinde pe atacantul Arnaud Kalimuendo (23 de ani) pentru 31.5 milioane de euro, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri. Trecerea lui Kalimuendo la Nottingham Forest ar deschide calea transferului lui Louis Munteanu la echipa franceză. Rennes îl vinde pe Kalimuendo pentru […]
08:20
Înfrângere dură pentru Mircea Rednic! Standard Liege a pierdut la scor de neprezentare cu Union Saint-Gilloise # Antena Sport
Standard Liege, echipa antrenată de Mircea Rednic, a pierdut fără drept de apel meciul de pe terenul celor de la Union Saint-Gilloise, în etapa a patra a campionatului din Belgia. Formaţia pregătită de Mircea Rednic a pierdut cu 3-0 meciul. La Union Saint-Gilloise a evoluat şi Raul Florucz, jucătorul austriac de origine română. Union Saint-Gilloise […]
08:20
Gicu Grozav a oferit prima reacție după Petrolul – Hermannstadt 1-1. Veteranul ploieștenilor s-a declarat nemulțumit de rezultatul obținut. Partida dintre Petrolul și Hermannstadt a contat pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1. Gicu Grozav a deschis scorul pe Ilie Oană, din penalty, iar Sergiu Buș a egalat cu un gol superb, […]
Acum 24 ore
00:50
Dan Petrescu, revoltat! Discurs dur la adresa arbitrilor: “Sună bine când îi dai lui Petrescu 3 etape” # Antena Sport
Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, nu a primit bine suspendarea de trei etape pe care a primit-o din partea Comisiei de Disciplină a FRF, după ce
00:20
Ratarea sezonului în Liga Portugal! Echipa lui Ianis Stoica, ocazie uriaşă în meciul cu Benfica # Antena Sport
The post Ratarea sezonului în Liga Portugal! Echipa lui Ianis Stoica, ocazie uriaşă în meciul cu Benfica appeared first on Antena Sport.
00:00
Bayern Munchen a câştigat Supercupa Germaniei! Victorie cu emoţii pe terenul lui Stuttgart. Luis Diaz, gol la debut # Antena Sport
Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei pentru a 12-a oară. Echipa lui Vincent Kompany s-a impus cu 2-1 în faţa celor de la Stuttgart, chiar pe terenul deţinătoarei Cupei Germaniei. Harry Kane a marcat încă din minutul 18, în timp ce Luis Diaz, noul jucător al bavarezilor, a dus scorul la 2-0 în minutul 77. […] The post Bayern Munchen a câştigat Supercupa Germaniei! Victorie cu emoţii pe terenul lui Stuttgart. Luis Diaz, gol la debut appeared first on Antena Sport.
16 august 2025
23:00
Barcelona, debut perfect în La Liga! Meci tensionat la Mallorca. Gazdele, două roşii în prima repriză # Antena Sport
Barcelona a început perfect noul sezon din La Liga. În prima etapă, campioana Spaniei a evoluat pe terenul celor de la Mallorca, formaţie pe care a învins-o cu 3-0. Cele trei goluri au fost marcate de Raphinha, Ferran Torres şi Lamine Yamal. Prima repriză a fost marcată de jocul extrem de dur al gazdelor. Din […] The post Barcelona, debut perfect în La Liga! Meci tensionat la Mallorca. Gazdele, două roşii în prima repriză appeared first on Antena Sport.
22:40
Florin Bratu, mesaj categoric după 0-0 cu Steaua: “Nu pretindem că suntem Dinamo adevărat!” # Antena Sport
Florin Bratu a vorbit după CS Dinamo – Steaua 0-0. Antrenorul echipei din Liga a 2-a a explicat că formația sa nu pretinde istoria clubului din prima ligă. CS Dinamo și Steaua au înregistrat prima repriză a sezonului, după egalul de pe Arcul de Triumf. Patrida a contat pentru etapa a 3-a a sezonului de […] The post Florin Bratu, mesaj categoric după 0-0 cu Steaua: “Nu pretindem că suntem Dinamo adevărat!” appeared first on Antena Sport.
22:10
Wolverhampton – Manchester City 0-4! „Cetățenii” au făcut spectacol în prima etapă. Haaland a reușit o „dublă” # Antena Sport
Echipa engleză Manchester City a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 4-0, gruparea Wolverhampton Wanderers, în etapa de debut a Premier League. În prima parte, „cetăţenii” au rezolvat situaţia în numai trei minute. Erling Haaland a deschis scorul în minutul 34, iar Tijani Reijnders l-a majorat în minutul 37. Wolverhampton – Manchester City 0-4, în […] The post Wolverhampton – Manchester City 0-4! „Cetățenii” au făcut spectacol în prima etapă. Haaland a reușit o „dublă” appeared first on Antena Sport.
21:40
Pedeapsa lui Prometeu! CS Dinamo – Steaua 0-0: meci modest și mii de fani care nu spun toată povestea # Antena Sport
Steaua și-a întâlnit rivala Dinamo, pe Arcul de Triumf, în ceea ce unii au numit „Eternul Derby”. Dar există nuanțe. Dacă Steaua e una, cu nume, Cupă a Campionilor în vitrină, marcă și tot ce trebuie, Dinamo sunt mai multe. Echipa lui Bratu reprezintă într-adevăr Clubul Sportiv Dinamo, numai că „ghinionul” ei este că în […] The post Pedeapsa lui Prometeu! CS Dinamo – Steaua 0-0: meci modest și mii de fani care nu spun toată povestea appeared first on Antena Sport.
21:30
Aberdeen a spart gheaţa! Prima victorie pentru scoţieni în noul sezon, chiar înaintea dublei cu FCSB # Antena Sport
Aberdeen, adversara FCSB-ului, a jucat sâmbătă seară în optimile de finală ale Cupei Ligii Scoţiei, ultima partidă înaintea meciului tur din play-off-ul Europa League. Scoţienii s-au distrat în meciul de sâmbătă din optimile Cupei Ligii Scoţiei. Aberdeen a jucat pe terenul celor de la Morton şi s-a impus cu 3-0. Aberdeen a obţinut prima victorie […] The post Aberdeen a spart gheaţa! Prima victorie pentru scoţieni în noul sezon, chiar înaintea dublei cu FCSB appeared first on Antena Sport.
21:20
Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după CS Dinamo – Steaua 0-0: “Să le fie rușine!” # Antena Sport
Daniel Oprița a venit cu un mesaj dur după CS Dinamo – Steaua 0-0. Antrenorul „militarilor” și-a făcut praf jucătorii și a spus că derby-ul din etapa a 3-a a ligii secunde a fost unul „greu de privit”. Duelul de pe Arcul de Triumf s-a încheiat cu o „remiză albă”, iar astfel cele două echipe […] The post Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după CS Dinamo – Steaua 0-0: “Să le fie rușine!” appeared first on Antena Sport.
21:00
“E frustrant” Adi Popa a răbufnit după CS Dinamo – Steaua 0-0! Mesaj despre promovare: “De patru ani tot vorbesc” # Antena Sport
Adi Popa a oferit prima reacție după CS Dinamo – Steaua 0-0. Jucătorul „militarilor” a răbufnit la interviu, atunci când a fost întrebat despre situația echipei sale. CS Dinamo și Steaua s-au întâlnit în etapa a 3-a a noului sezon de Liga a 2-a. Formațiile au remizat, scor 0-0, în duelul jucat pe stadionul Arcul […] The post “E frustrant” Adi Popa a răbufnit după CS Dinamo – Steaua 0-0! Mesaj despre promovare: “De patru ani tot vorbesc” appeared first on Antena Sport.
20:50
Joan Garcia s-a accidentat la încălzire, dar joacă în Mallorca – Barcelona! Ce s-a întâmplat înaintea meciului # Antena Sport
Joan Garcia, portarul celor de la Barcelona, a avut parte de un eveniment nefericit la încălzirea dinaintea meciului de pe terenul celor de la Mallorca, în prima etapă a noului sezon din La Liga. La încălzire, Joan Garcia a fost surprins având probleme cu degetul mic de la mâna stângă, fiin vizibil afectat de acest […] The post Joan Garcia s-a accidentat la încălzire, dar joacă în Mallorca – Barcelona! Ce s-a întâmplat înaintea meciului appeared first on Antena Sport.
20:30
Elias Charalambous a vorbit despre Costel Gâlcă înainte de Rapid – FCSB. Antrenorul campioanei l-a descris pe tehnicianul advers și a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia. Derby-ul Rapid – FCSB este programat duminică, de la ora 21:30. Confruntarea din etapa cu numărul 6 a noului sezon de Liga 1 va putea fi […] The post Ce a spus Elias Charalambous despre Costel Gâlcă, înainte de Rapid – FCSB! appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Drumul e tot mai greu appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Cu toată viteza, înainte appeared first on Antena Sport.
20:00
Tottenham, victorie categorică în prima etapă! Sunderland, prima surpriză a sezonului # Antena Sport
Tottenham Hotspur, echipa fundaşului român Radu Drăguşin, a debutat cu o victorie în noua ediţie a campionatului de fotbal al Angliei, impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 3-0, în faţa formaţiei Burnley FC, într-un meci disputat sâmbătă. Atacantul brazilian Richarlison a reuşit o dublă pentru londonezi, în minutele 10 şi 60, ultima reuşită a […] The post Tottenham, victorie categorică în prima etapă! Sunderland, prima surpriză a sezonului appeared first on Antena Sport.
20:00
The post Jurnal Antena Sport | Nu privesc în urmă appeared first on Antena Sport.
19:20
Dan Petrescu a cerut noi transferuri la CFR Cluj, înaintea „dublei” cu Hacken: “E greu fără jucători!” # Antena Sport
Dan Petrescu a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani. În cadrul acesteia, antrenorul de la CFR Cluj a cerut noi transferuri. Mesajul vine în contextul în care, după meciul din Liga 1, ardelenii se vor pregăti pentru duel meci al „dublei” cu Hacken, din play-off-ul Conference League. Partida dintre CFR Cluj și […] The post Dan Petrescu a cerut noi transferuri la CFR Cluj, înaintea „dublei” cu Hacken: “E greu fără jucători!” appeared first on Antena Sport.
19:00
Ce se întâmplă cu Florinel Coman? Anunţul făcut de antrenorul lui Al Gharafa: “El ştie părerea mea. Am vorbit cu conducerea” # Antena Sport
Florinel Coman a revenit la Al-Gharafa, în Qatar, după o experienţă nereuşită în prima parte a anului, când a fost împrumutat la Cagliari. Internaţionalul român nu a fost în lotul echipei sale, în prima etapă a noului sezon din Qatar, lucru care a ridicat mari semne de întrebare legate de viitorul acestuia. Recent, Gigi Becali, […] The post Ce se întâmplă cu Florinel Coman? Anunţul făcut de antrenorul lui Al Gharafa: “El ştie părerea mea. Am vorbit cu conducerea” appeared first on Antena Sport.
18:30
Elias Charalambous a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat că îl vrea înapoi la FCSB pe Florinel Coman # Antena Sport
Elias Charalambous a vorbit despre interesul lui Gigi Becali pentru revenirea lui Florinel Coman. Antrenorul de la FCSB a reacționat după ce patronul a dezvăluit posibilitatea mutării. Florinel Coman nu a fost inclus în lotul lui Al-Gharafa la primul meci al noului sezon. La scurt timp, Gigi Becali a dezvăluit că a vorbit cu jucătorul […] The post Elias Charalambous a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat că îl vrea înapoi la FCSB pe Florinel Coman appeared first on Antena Sport.
18:20
“Nu îi văd sensul” Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: “El are altă părere” # Antena Sport
Rapid şi FCSB se vor întâlni duminică seară în derby-ul etapei cu numărul 6 din Liga 1. Partida nu va avea loc pe Giuleşti, ci pe cel mai mare stadion al ţării, Arena Naţională. Interesul este unul ridicat pentru această partidă, giuleştenii anunţând că au deschis şi inelul 3 al stadionului. Costel Gâlcă, antrenorul celor […] The post “Nu îi văd sensul” Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: “El are altă părere” appeared first on Antena Sport.
18:10
Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova: “Va fi un meci foarte dificil” # Antena Sport
Mirel Rădoi a susținut conferința de presă premergătoare partidei dintre Csikszereda și Universitatea Craiova. În cadrul acesteia, antrenorul a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii săi. Csikszereda – Universitatea Craiova se va juca duminică, de la ora 16:15. Meciul contează pentru etapa a 6-a din noul sezon de Liga 1 și va putea fi […] The post Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova: “Va fi un meci foarte dificil” appeared first on Antena Sport.
17:50
Un circuit vrea să revină în Formula 1! Anunţul a fost făcut chiar de primul-ministru: “Totul e pregătit” # Antena Sport
Luis Montenegro, primul-ministru al Portugaliei, a anunţat că vrea să readucă Formula 1 în ţara sa. Algrave International Circuit de la lângă Portimao poate găzdui din nou Grand Prix-uri în “Marele Circ”, începând cu anul 2027. Portughezii şi-au asigurat deja prezenţa celor de la MotoGP pe circuitul de lângă Portimao şi fac tot posibilul acum […] The post Un circuit vrea să revină în Formula 1! Anunţul a fost făcut chiar de primul-ministru: “Totul e pregătit” appeared first on Antena Sport.
17:50
Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a ratat transferul unui jucător. Oficialul „câinilor” a explicat că negocierile dintre cele două părți s-au blocat. Este vorba despre Tomas Ribeiro. Fundașul a fost legitimat ulitma dată la Farense, echipă care a retrogradat în sezonul trecut din Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY. Dinamo a […] The post Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!” appeared first on Antena Sport.
