Ce calitate unică îi face pe ceilalți să se simtă în siguranță lângă tine, în funcție de luna nașterii
Jurnalul.ro, 17 august 2025 15:10
Siguranța emoțională este un dar rar și prețios. Modul în care reușim să o oferim diferă de la o persoană la alta, iar luna nașterii joacă un rol surprinzător în acest proces. Descoperă cum îi faci pe ceilalți să se simtă protejați și apreciați, în funcție de momentul în care te-ai născut.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
15:10
Ce calitate unică îi face pe ceilalți să se simtă în siguranță lângă tine, în funcție de luna nașterii # Jurnalul.ro
Siguranța emoțională este un dar rar și prețios. Modul în care reușim să o oferim diferă de la o persoană la alta, iar luna nașterii joacă un rol surprinzător în acest proces. Descoperă cum îi faci pe ceilalți să se simtă protejați și apreciați, în funcție de momentul în care te-ai născut.
Acum o oră
14:50
Cele patru zodii înțelepte ale horoscopului: Pești, Capricorn, Săgetător și Leu – semnele care văd dincolo de aparențe # Jurnalul.ro
În astrologie, există patru zodii considerate adevărați înțelepți ai horoscopului. Pești, Capricorn, Săgetător și Leu se remarcă prin intuiție, empatie și o înțelegere profundă a vieții. Descoperă ce îi face speciali și cum reușesc să păstreze echilibrul în mijlocul haosului.
14:50
Două persoane au fost rănite, duminică, în timpul competiției Rally Cross – Etapa 4 Campionatul Național de Rally Cross desfășurată în comuna Bughea de Sus, Argeș.
14:30
Premierul Ilie Bolojan a anunțat necesitatea realizării programului de reforme pentru reducerea deficitului bugetar avertizând că orice amânare va anula măsurile luate până acum.
Acum 2 ore
14:10
Cele 4 date de naștere care indică un potențial creativ excepțional, potrivit numerologilor și astrologilor # Jurnalul.ro
Află care sunt cele patru date de naștere considerate de numerologi și astrologi ca având cel mai mare potențial creativ. Descoperă trăsăturile unice ale celor născuți pe 3, 5, 18 și 23 ale lunii.
13:50
Creșterea prețurilor, reclamele impuse și lipsa de conținut pe platformele legale îi determină pe tot mai mulți spectatori, în special tineri, să revină la pirateria online, cu Suedia – patria Spotify și The Pirate Bay – în fruntea fenomenului.
13:30
De la copilărie, la maturiate. Suzeta adulților, metoda care cucerește adulții din China și SUA # Jurnalul.ro
China a adus în prim-plan un trend inedit, care a început să cucerească și alte țări. Adulții folosesc suzete special create pentru ei, ca o modalitate de a gestiona stresul, anxietatea, insomnia și chiar dorința de a renunța la fumat.
Acum 4 ore
13:10
Norocul apare atunci când te aștepți mai puțin, dar poți să-l atragi dacă îți menții mintea deschisă și ești pregătit să profiți de oportunități.
13:10
Bolojan: Partea de corecții se va finaliza spre sfârșitul acestui an și începutul anului viitor # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că măsurile de corecție bugetară vor fi finalize spre finalului anului sau începutul anului următor, urmând să înceapă planurile de reconstrucție economică.
13:00
Polițiștii din Pitești anchetează circumstanțele în care un bărbat, de aproximativ 55-65 de ani, a fost găsit mort în râul Argeș, după ce s-a aruncat în apă în cursul nopții.
13:00
Stelian Bujduveanu anunță începerea lucrărilor de curățenie din parcurile Primăriei București # Jurnalul.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că au început lucrările de curățenie și reamenajare a parcurilor și spațiilor verzi din București, primele intervenții fiind în zona Kilometrului 0 în zona Teatrului Național.
12:30
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a obținut în Alaska cam tot ceea ce și-ar fi putut dori. De cealaltă parte, președintele american, Donald Trump, a plecat cu foarte puțin, chiar și după propriile criterii, anunțate tot de către el înaintea summitului.
12:30
Astrologia poate fi un cadru util pentru autoreflecție în relații, dar nu ar trebui considerată un predictor științific al succesului conjugal deoarece studiile la scară largă nu au găsit dovezi semnificative că semnele solare influențează cine se căsătorește cu cine sau cine divorțează.
12:10
De ce să rămâi singur până găsești persoana potrivită – sfaturi în funcție de luna nașterii # Jurnalul.ro
Dragostea adevărată nu înseamnă să accepți primul partener care îți iese în cale, ci să aștepți persoana care îți completează viața și te ajută să crești. În funcție de luna în care te-ai născut, există un tipar de relație care ți se potrivește cel mai bine și un motiv clar pentru care merită să rămâi singur până îl întâlnești.
11:50
Horoscop septembrie 2025 pentru toate zodiile. Surprize astrale, noi oportunități și decizii importante # Jurnalul.ro
Luna septembrie 2025 aduce pentru fiecare zodie provocări, revelații și șanse de evoluție personală și profesională. Eclipse, tranzite planetare și aspecte deosebite creează contexte astrale puternice, menite să scoată la iveală atât punctele forte, cât și lecțiile ce trebuie învățate. Iată ce îți rezervă astrele în această lună.
11:30
Comentariile răutăcioase, criticile constante sau insinuările subtile îți pot eroda încrederea în tine, dar nu trebuie să le accepți pasiv. Specialiștii în psihologie recomandă strategii simple, dar eficiente, pentru a-ți apăra limitele și a-ți reafirma valoarea personală. Iată 14 răspunsuri inteligente care te ajută să te impui fără a escalada conflictul.
Acum 6 ore
11:10
Capitala se va afla sub atenționare de cod galben pentru căldură, cu temperaturi maxime de până la 35 de grade și indice de temperatură-umezeală ce poate atinge pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM.
11:10
Horoscop zilnic 18 august 2025. Zi de revelații, schimbări și echilibru pentru toate zodiile # Jurnalul.ro
Luni, 18 august 2025, energiile astrale aduc introspecție, dar și șanse de progres pentru fiecare zodie. Comunicarea, creativitatea și echilibrul emoțional sunt esențiale, iar deciziile financiare și profesionale trebuie luate cu prudență. Descoperă ce îți rezervă astrele, zodie cu zodie.
11:10
Președintele Nicușor Dan va participa, duminică, în format videoconferință, la reuniunea internațională „Coaliția de Voință”, anunță Administrația Prezidențială.
10:50
A conduce cu inima înseamnă a acționa din empatie, intuiție și o dorință sinceră de a-i sprijini pe ceilalți - calități pentru care anumite semne zodiacale sunt cunoscute în mod special.
10:30
Cod portocaliu de instabilitate atmosferică în nordul Moldovei și mai multe județe din Transilvania # Jurnalul.ro
În perioada duminică-luni, România va fi afectată de val de căldură și instabilitate atmosferică, cu temperaturi ridicate și ploi torențiale, vijelii și grindină, anunță Administrația Națională de Meteorologie.
10:20
Rusia a pierdut aproximativ 1.069.950 de militari în Ucraina de la lansarea invaziei, 900 de soldați fiind raportați eliminați în ultimele 24 de ore, anunță duminică Statul Major al Ucrainei.
10:20
Două lungmetraje din competiția oficială a Festivalului Internațional de la Locarno, produse cu implicarea companiei românești microFILM, premiate pentru actorie! # Jurnalul.ro
Actrița Katia Pascariu („Sorella di Clausura”) și actrițele Manuela Martelli și Ana Marija Veselčić („Dumnezeu nu ne va ajuta”/ „God Will Not Help”) au fost premiate la Festivalul Internațional de Film de la Locarno.
10:10
Tinerii din București, provocați să (re)gândească bullying-ul prin teatru și interacțiune digitală # Jurnalul.ro
Vanner Collective lansează proiectul „stickere, etichete, calificative”
09:50
„Pestilențial” este un cuvânt cu o încărcătură puternică
09:50
Armata israeliană a declarat duminică că a vizat o infrastructură energetică utilizată de rebelii Houthi la sud de capitala Yemenului, Sanaa, ca răspuns la atacurile grupării împotriva Israelului, relatează Reuters.
09:50
Actrița Katia Pascariu, premiată la Locarno pentru rolul din filmul „Sorella di Clausura” (regia Ivana Mladenović) # Jurnalul.ro
Prestația actriței Katia Pascariu în filmul „Sorella di Clausura” (regizat de Ivana Mladenović, produs de microFILM) a fost răsplătită la Festivalul Internațional de Film de la Locarno cu premiul Boccalino d’Oro pentru cea mai bună actriță, oferit de Juriul Criticilor Independenți. Cu o istorie de 25 de ani, premiile independente Boccalino d’Oro oferite în cadrul Festivalului Internațional de la Locarno și-au câștigat o reputație deosebită în rândul premiilor internaționale, devenind un simbol al pasiunii comune pentru cinema.
09:30
Rogobete introduce formulare online pentru raportarea pacienților trimiși către cabinete private # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat că începând de la 1 septembrie, pacienții care au fost refuzați în spitalele publice și trimiși către cabinete private vor putea raporta aceste situații printr-un formular online disponibil pe site-ul ministerului.
09:30
Un studiu revoluționar aduce o perspectivă neașteptată asupra unui obicei considerat nociv până acum.
Acum 8 ore
09:10
Trei zodii primesc șansa vieții pe 17 august 2025. Soarele și Saturn deschid ușa către oportunități majore # Jurnalul.ro
Pe 17 august 2025, trei zodii intră într-o etapă de recunoaștere și reușite pe termen lung. Alinierea Soarelui cu Saturn aduce ocazia mult așteptată, dar și testul hotărârii și al ambiției.
08:50
Zi neagră pe plajele din sudul litoralului. Trei bărbați și-au pierdut viața sâmbătă, după ce au fost înghițiți de valurile puternice, iar alte patru persoane, printre care doi copii, au fost la un pas de înec, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța
08:30
14 semne subtile că ai în viața ta un narcisist ascuns – cum îl recunoști înainte să te consume emoțional # Jurnalul.ro
Narcisismul nu se manifestă întotdeauna prin aroganță și comportamente evidente. Există și forma ascunsă, greu de identificat, care poate eroda stima de sine a celor din jur prin gesturi aparent inofensive. Psihologii avertizează: aceste 14 indicii te pot ajuta să descoperi dacă cineva din viața ta este un narcisist mascat.
08:10
4 zodii atrag abundență și noroc pe 17 august 2025. Vezi cine sunt favoriții Universului # Jurnalul.ro
Pe 17 august 2025, patru zodii au parte de o zi magică, plină de abundență și noroc. Alinierea planetelor aduce oportunități neașteptate, iar stabilitatea și perseverența devin cheia succesului.
07:50
Zelenski acuză Rusia că refuză armistițiul și avertizează asupra dificultăților planului de pace propus de Trump # Jurnalul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat dur refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu, subliniind că această poziție complică implementarea planului de pace promovat de Donald Trump după întrevederea cu Vladimir Putin din Alaska.
07:30
Salata de cartofi cu ouă fierte și ceapă murată este o specialitate rustică, perfectă pentru o zi de vară întrucât se poate consuma rece.
Acum 12 ore
07:00
Trump ar susține propunerea lui Putin privind cedarea Donbasului: Zelenski refuză orice concesii teritoriale # Jurnalul.ro
Summit tensionat în Alaska. Președintele american Donald Trump ar fi susținut propunerea făcută de omologul său rus, Vladimir Putin, la întâlnirea lor de vineri din Alaska, referitoare la cedarea completă a regiunii Donbas către Rusia și înghețarea frontului pe liniile actuale din restul Ucrainei. Informația a fost dezvăluită sâmbătă de o sursă citată de AFP.
06:30
Un desert care se prepară urșor, nu conține lapte și nici zahăr procesat, este recomandat și celor care se luptă cu kilogramele în plus.
Acum 24 ore
00:10
Firmele britanice pot concura pentru contracte guvernamentale indiene de 38 miliarde de lire # Jurnalul.ro
Acordul comercial semnat luna trecută între Marea Britanie și India deschide pieței britanice acces la mii de licitații publice indiene în sectoare strategice, însă birocrația, întârzierile la plată și concurența locală vor îngreuna câștigarea contractelor.
00:10
Astrologie 18-24 august 2025: Sezonul Fecioarei aduce noi începuturi și schimbări majore pentru toate zodiile # Jurnalul.ro
Săptămâna 18 – 24 august 2025 marchează începutul Sezonului Fecioarei și al primei dintre cele două Luni Noi în Fecioară, un moment cu o energie transformatoare puternică pentru fiecare semn zodiacal.
16 august 2025
23:50
Președintele sud-coreean Lee Jae Myung și președintele american Donald Trump se vor întâlni pe 25 august la Washington pentru primul lor summit oficial, cu scopul de a discuta întărirea alianței bilaterale și aprofundarea parteneriatului în domeniul securității economice.
23:30
Corona Brașov a anunțat că a semnat un contract pe un sezon cu americanul Deontae Hawkins.
23:10
Un avion de mici dimensiuni a lovit la aterizare mai multe aeronave aflate pe pista unui aeroport din Montana. În urma impactului a izbucnit un incendiu. Pasagerii aflați în avion au reușit să se evacueze.
22:50
Coreea de Sud și Vietnamul promit legături mai strânse, în ciuda provocărilor comerciale # Jurnalul.ro
Coreea de Sud și Vietnamul au promis în această săptămână o cooperare economică și strategică mai strânsă, în cadrul unui summit al liderilor celor două țări, anunță Reuters.
22:30
Oamenii de știință spun că băutura acidulată ar putea să vă răpească minute din viață. A mânca un hot dog și o băutură acidulată poate părea inofensiv, dar oamenii de știință spun că ar putea să vă scurteze viața, potrivit DailyMail.
22:10
Trump a mutat portretele lui Obama și Bush într-o zonă mai puțin vizibilă a Casei Albe # Jurnalul.ro
Odată o caracteristică a intrării în Casa Albă, portretul oficial al fostului președinte Barack Obama a fost mutat într-o poziție mult mai puțin vizibilă, subliniind tensiunile de lungă durată dintre al 44-lea și al 47-lea președinte.
21:50
Pavel Durov, cofondatorul Telegram, a avertizat utilizatorii că administrația platformei va bloca toate canalele implicate în doxxing (publicarea neautorizată a datelor personale) și șantaj.
21:30
Macron a promulgat legea „Duplomb”, după cenzurarea parțială a reintroducerii pesticidului acetamiprid # Jurnalul.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a promulgat legea agricolă „Duplomb”, după ce Curtea Constituțională a Franței a cenzurat parțial prevederea privind reintroducerea pesticidului acetamiprid, interzis anterior.
21:10
Pacienții oncologici din Bistrița beneficiază de un robot de preparare a citostaticelor, o investiție de ultimă generație care promite tratamente mai sigure și mai precise.
20:50
Poliția indiană a arestat șase bărbați acuzați că s-au dat drept polițiști și au furat bani în cadrul unui „birou anti-criminalitate”, relatează AFP.
20:30
Artefacte vechi atribuite hominizilor wallaceeni, descoperite de oamenii de știință în Indonezia # Jurnalul.ro
Oamenii de știință au descoperit o serie de unelte de piatră pe insula Sulawesi din Indonezia, care, potrivit acestora, ar putea reprezenta dovezi ale prezenței umane în urmă cu 1,5 milioane de ani pe insulele situate între Asia și Australia - cei mai vechi oameni cunoscuți din regiunea Wallacea.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.