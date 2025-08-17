Ce a postat Ceahlăul după ce a fost umilită cu 0-8 în Liga 2: ”Rămâne rugămintea să nu jigniți pe nimeni”

Sport.ro, 17 august 2025 15:10

Meciul dintre Concordia Chiajna și Ceahlăul Piatra Neamț s-a încheiat cu un scor total neașteptat, 8-0.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
15:20
Decizia luată de Peter Bosz în privința lui Dennis Man, chiar înainte de Twente - PSV Sport.ro
Dennis Man (26 de ani) poate debuta duminică în tricoul celor de la PSV Eindhoven.
Acum 10 minute
15:10
Ce a postat Ceahlăul după ce a fost umilită cu 0-8 în Liga 2: ”Rămâne rugămintea să nu jigniți pe nimeni” Sport.ro
Meciul dintre Concordia Chiajna și Ceahlăul Piatra Neamț s-a încheiat cu un scor total neașteptat, 8-0.
Acum o oră
14:40
Costel Pantilimon, poveste fabuloasă din Anglia: ”'Bă, tu ești sănătos la cap?' Așa mi-au spus! Îmi vâjâiau geamurile de la casă” Sport.ro
Costel Pantilimon (38 de ani) s-a retras în 2021.
14:40
Jannik Sinner a împlinit sâmbătă 24 de ani şi a primit un cadou-surpriză de la francezul Terence Atmane Sport.ro
Jannik Sinner este liderul ATP.
14:40
Ce transfer pregătește FCSB! Gigi Becali vrea un atacant de la o rivală Sport.ro
FCSB vrea să mai dea o lovitură pe finalul acestei perioade de mercato și să transfere un atacant din Superliga României.
14:40
Manchester United - Arsenal, de la 18:30 | Analiza lui Dan Chilom + cotele la pariuri Sport.ro
Manchester United - Arsenal va fi în direct pe VOYO!
14:30
Amendă usturătoare după prima etapă din Premier League! Sport.ro
Următoarele trei sezoane din Premier League se văd pe VOYO.
Acum 2 ore
14:10
Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid - FCSB Sport.ro
Meciul dintre Rapid și FCSB se dispută de la ora 21:30, pe Arena Națională din București.
13:40
Nota primită de Valentin Mihăilă după remiza din Alanya. Câte minute a jucat fotbalistul Sport.ro
Valentin Mihăilă s-a transferat în această vară în Turcia, la Rizespor.
13:40
Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross. O roată s-a desprins dintr-un bolid și a lovit doi spectatori Sport.ro
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus.
Acum 4 ore
13:20
S-a lăsat de fotbal și a devenit un ciclist apreciat, dar este plătit la fel de bine ca marii fotbaliști! Sport.ro
Remco Evenepoel va avea al doilea cel mai mare salariu din ciclismul mondial, după mutarea la echipa Red Bull - Bora - Hansgrohe.
13:10
Marian Iancu e optimist înainte de Rapid - FCSB: ”Am un sentiment, un vibe bun, FCSB nu câștigă azi” Sport.ro
Rapid - FCSB este duminică seară în etapa #6 din sezonul regulat al SuperLigii României.
13:10
Șocul zilei vine din Liga 2: scor-fluviu la Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamț Sport.ro
Meciul dintre Concordia Chiajna și Ceahlăul Piatra Neamț s-a încheiat cu victoria categorică a ilfovenilor.
12:50
Hansi Flick, nemulțumit după ce Barcelona a bătut cu 3-0: ”Nu mi-a plăcut meciul” Sport.ro
FC Barcelona a învins Real Mallorca, scor 3-0 în deschiderea sezonului 2025-2026 din La Liga, într-un meci marcat de două cartonaşe roşii pentru insulari în prima repriză.
12:10
Revine Florinel Coman la FCSB? Mihai Stoica a fost întrebat direct Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, încearcă să dea lovitura verii pe piața transferurilor.
12:10
Elias Charalambous își calmează jucătorii înainte de Rapid - FCSB: ”Campionatul? Este un maraton, nu se va termina duminică” Sport.ro
Rapid - FCSB este duminică seară de la ora 21:30 pe Arena Națională.
11:40
Ce arbitri români vor fi prezenți în play-off-urile UEFA Europa League & Conference League Sport.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat sâmbătă arbitrii români delegaţi de UEFA la meciuri din play-off-ul Ligii Europa şi Conference League.
11:30
CFR Cluj - FC Botoșani, ora 18:30, LIVE TEXT. Ardelenii, obligați să câștige Sport.ro
Meciul dintre CFR Cluj și FC Botoșani poate fi urmărit de la ora 18:30 în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Acum 6 ore
11:20
Lovitură la FCSB! S-a ”rupt” și va fi indisponibil până în septembrie Sport.ro
Roș-albaștrii nu trec prin cele mai grozave momente.
11:00
Show cu Leo Messi! A revenit pe teren cu gol și assist pentru Inter Miami Sport.ro
Leo Messi a făcut show, după ce a absentat în ultimele două săptămâni de la Inter Miami.
10:50
Jucătorul care l-a dat pe spate pe Virgil van Dijk: ”Ceva ce toți vrem să vedem” Sport.ro
Următoarele trei sezoane din Premier League se văd pe VOYO.
10:50
Ce impresie i-a lăsat Dennis Man antrenorului de la PSV: ”Trebuie să recunosc” Sport.ro
Românul s-a transferat la PSV Eindhoven în această vară.
10:30
Csikszereda - Universitatea Craiova, ora 16:15, LIVE TEXT. Liderul întâlnește ultima clasată Sport.ro
Meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova este de la ora 16:15 și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
10:30
Daniel Pancu a împlinit 48 de ani! Gestul făcut de Rapid pentru fostul atacant din Giulești Sport.ro
Daniel Pancu a împlinit astăzi 48 de ani.
10:00
Rapid - FCSB, LIVE TEXT de la ora 21:30 | Derby incendiar pe Arena Națională Sport.ro
Urmărim și comentăm împreună main event-ul etapei din SuperLiga României.
09:50
Andrei Nicolescu anunță: ”Negocierile s-au blocat” Sport.ro
Dinamo a fost aproape de a transfera un fundaș, dar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.
09:50
FC Bayern a câștigat Supercupa Germaniei! Imagini spectaculoase de la Stuttgart Sport.ro
FC Bayern și-a adăugat în cabina de trofee încă o distincție.
09:40
Manchester United - Arsenal, în direct pe VOYO de la 18:30 | Meci de foc pe Old Trafford Sport.ro
Următoarele trei sezoane din Premier League se văd pe VOYO.
09:30
Chelsea - Crystal Palace & Nottingham - Brentford sunt în direct pe VOYO de la ora 16:00 | Două dueluri tari în Premier League Sport.ro
Următoarele trei sezoane din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
Acum 8 ore
09:20
Mircea Rednic, înfrângere usturătoare! Campioana Belgiei a dat de pământ cu Standard Liege Sport.ro
Înfrângere usturătoare pentru echipa lui Mircea Rednic și Josue Homawoo în Belgia.
09:00
Ciprian Marica, impresionat de un fotbalist român: ”Băi, iartă-mă! A fost cel mai bun” Sport.ro
Ciprian Marica a fost prezent la emisiunea ”Play On Sport” de pe VOYO, unde a analizat meciurile din Premier League disputate sâmbătă.
08:50
Întrebat despre obiectivul personal la Genoa, Nicolae Stanciu a lămurit totul: ”Pe asta mă concentrez” Sport.ro
Nicolae Stanciu a fost titularizat în Genoa - Vicenza din Coppa Italia.
08:30
Liviu Ciobotariu, abătut sufletește după egalul cu Hermannstadt: ”Sunt dezamăgit, e un moment extrem de dificil” Sport.ro
Petrolul Ploiești - FC Hermannstadt s-a încheiat 1-1.
08:30
Ioan Varga a găsit marea problemă de la CFR Cluj după ce ardelenii au fost eliminați din Europa League: ”Altfel stăteau lucrurile” Sport.ro
CFR Cluj nu a reușit să treacă de Braga în al treilea tur preliminar UEFA Europa League.
08:30
Situație rară la U Cluj! Jucătorul a lipsit de la antrenament și nu mai răspunde la telefon Sport.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul Universității Cluj, are probleme serioase cu un jucător înainte de meciul cu Farul Constanța, programat luni, în deplasare.
08:20
Fiul lui Wayne Rooney, aproape să debuteze la Manchester United: decizia de ultim moment luată de club Sport.ro
Premier League se vede exclusiv pe VOYO, în următoarele trei sezoane.
Acum 24 ore
00:20
”Ianis Hagi, la Genoa?” Răspunsul lui Răzvan Raț Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) este liber de contract de la sfârșitul stagiunii precedente, de când s-a despărțit de Rangers Glasgow.
16 august 2025
23:20
Fotbalistul care l-a impresionat pe Răzvan Raț: ”E diferit, e tehnic! Știm ce poate să facă” Sport.ro
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.
23:10
„Taifunul“ Barcelona: catalanii, fără milă într-un meci exploziv, în La Liga Sport.ro
În prima etapă din noul sezon, echipa lui Hansi Flick a făcut ce a vrut pe teren, profitând și de nervii adversarilor.
22:50
Sorana, încântătoare: Cîrstea, pe val, e la o victorie de un rezultat mare. Suma câștigată Sport.ro
Ajunsă în America, Sorana Cîrstea (35 de ani) e într-o revenire vizibilă de formă. Rezultatele ei din ultima perioadă confirmă această realitate îmbucurătoare.
22:20
Ungurii, obraznici: naționala României de baschet, supusă unui tratament indecent, la Szolnok Sport.ro
Tricolorii au jucat o partidă în care, din păcate, bunul simț a fost călcat în picioare.
22:20
Dan Petrescu, anunț despre Louis Munteanu Sport.ro
Atacantul a lipsit de la returul cu Braga din Portugalia.
22:10
Cine arbitrează Rapid - FCSB Sport.ro
Rapid - FCSB e duminică de la 21:30 Arena Națională, în etapa a șasea din Superliga.
22:10
Ciprian Marica a numit principala favorită în lupta pentru Premier League + ”Fotbalist! O șansă are și marchează. E cel mai prolific” Sport.ro
Ciprian Marica a fost prezent la emisiunea ”Play On Sport” de pe VOYO.
22:00
Rezultat-bombă: Africa de Sud, campioana mondială, spulberată la Rugby Championship după un meci nebun Sport.ro
La Johannesburg, s-a jucat un meci al cărui rezultat face înconjurul lumii.
21:40
Avertisment pentru FCSB: Aberdeen, pe cale să facă cel mai scump transfer din istoria clubului! Sport.ro
Viitoarea adversară a roș-albaștrilor din play-off-ul Europa League e o echipă foarte activă, pe acest final de mercato.
21:40
Daniel Oprița, fără menajamente după Dinamo - Steaua: ”Slab, foarte slab!” Sport.ro
Dinamo - Steaua s-a încheiat 0-0.
21:40
„Blestemul“ Isak: Newcastle, caz de Dosarele X în Premier League Sport.ro
Formația care a încheiat campionatul trecut pe locul 5 trece printr-o criză șocantă, de când a intrat în conflict cu atacantul său suedez de 25 de ani.
21:20
„Bestia“ Haaland, în istorie: englezii fac o plecăciune în fața starului de la City Sport.ro
Premier League, în exclusivitate pe VOYO, a început, ca de obicei: cu un show făcut de norvegianul Erling Haaland (25 de ani).
21:00
Dinamo - Steaua, în Liga 2: cât s-a terminat meciul de pe ”Arcul de Triumf”, cu opt ”galbene” și o eliminare Sport.ro
CS Dinamo și CSA Steaua s-au întâlnit sâmbătă seară.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.