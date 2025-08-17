Turnul lui Țepeș Vodă, tainele unui monument unic în București. Cetatea care adăpostea un rezervor de apă a fost restaurată
HotNews.ro, 17 august 2025 15:10
Romantic și atipic pentru arhitectura Bucureștiului, Turnul lui Țepeș Vodă din Parcul Carol I uimește prin silueta sa de citadelă medievală cu creneluri. Este acel impresionant edificiu din raza de protecție a unor monumente prețioase:…
• • •
VIDEO Nicușor Dan a mers în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca. Starețul l-a primit cu pâine și sare # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost surprins sâmbătă într-un moment de pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei, potrivit Antena 3 CNN. Președintele a urmat traseul de creastă pe Valea Sâmbetei, un traseu turistic de…
Iranul respinge ideea desfășurării de forţe străine în Caucazul de Sud pentru „coridorul Trump” # HotNews.ro
Iranul a respins duminică o posibilă desfăşurare de forţe străine în Caucazul de Sud, referindu-se la Statele Unite, pentru realizarea construcţiei aşa-numitului „coridor Trump”, convenit între Azerbaidjan şi Armenia, în apropiere de graniţa iraniană, transmit…
Următoarele şase luni sunt foarte importante, spune Bolojan. Cât va dura „perioada dificilă” prin care trecem # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”. Acesta estimează că „perioada dificilă” pentru România, din punct de vedere financiar, o reprezintă anul acesta şi prima jumătate a…
Deputat PNL, nemulțumit că România este exclusă din „consultările restrânse” privind Ucraina. „Avem tot dreptul să fim la masa discuțiilor” # HotNews.ro
România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaționale privind situația din Ucraina, în contextul summitului Trump-Putin din Alaska, spune deputatul PNL Ionuț Stroe, într-o postare pe pagina de Facebook. Deputatul spune că…
Incident la Campionatul Naţional de Rally Cross: O roată s-a desprins și a lovit doi spectatori, unul a intrat în stop cardio-respirator # HotNews.ro
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-o mașină din competiție, lovind doi spectatori, unul…
Rusia anunță că a doborât 300 de drone şi a atacat depozitele de rachete Sapsan pe teritoriul Ucrainei # HotNews.ro
Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică că forţele ruse au doborât 300 de drone ucrainene şi au atacat mai multe depozite de rachete Sapsan. Anunţul vine în contextul luptelor aprige din regiunea Doneţk, unde…
Von der Leyen se duce împreună cu Zelenski la întâlnirea de luni cu Trump / Anunțul șefei Comisiei Europene # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va fi alături de liderul ucrainean Volodimir Zelenski luni la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă. „În această după-amiază, îl voi primi pe…
Primarul interimar al Capitalei anunță o nouă operațiune în București: „Am început chiar de la Kilometrul 0” # HotNews.ro
Primăria Capitalei a demarat o campanie de curățare și reamenajare a spațiilor verzi din București, a anunțat duminică edilul interimar, Stelian Bujduveanu. „Am început curățenia și reamenajarea parcurilor și spațiilor verzi chiar de la Kilometrul…
Salvamont avertizează: Tot mai multe apeluri de la turiști cu simptome de infarct / Recomandări pentru drumeţii pe timp de caniculă # HotNews.ro
Salvamontiștii de la nivel național au primit, în ultimele zile, un număr crescut de apeluri de urgență de la turişti cu simptome „puternic sugestive” pentru infarct sau afecţiuni cardiace, anunță duminică Salvamont Brașov. „În ultimele…
Autoritățile de la Aeroportul Internațional din Atena au efectuat cea mai mare captură de khat din Grecia, confiscând o jumătate de tonă din această substanță euforizantă, potrivit informațiilor oficiale citate de AFP. Această plantă euforizantă…
Unul dintre cele mai de succes guverne de stânga din America Latină este în pragul colapsului, după ce se prezice o cotitură uriașă spre dreapta în alegerile prezidențiale de astăzi, scrie The Observer. Casa Grande…
Miniştrii de Externe cu care Lavrov a vorbit la scurt timp după summitul Trump-Putin. Ce probleme au discutat # HotNews.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avut sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia şi Ungaria, după întâlnirea Trump-Putin din Alaska, care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina,…
Pachetul al doilea de măsuri şi următoarele vor fi adoptate în perioada următoare, spune premierul. „Nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost ca imagine” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă…
Armata israeliană a anunțat că a lovit „o instalație energetică” aflată la 2.000 de kilometri distanță # HotNews.ro
Armata israeliană a anunțat duminică că a bombardat „o instalație energetică” utilizată de Houthi în Sanaa, ultima lovitură israeliană împotriva rebelilor yemeniți care au lansat mai multe atacuri cu rachete împotriva Israelului, transmite AFP. În…
Trump vrea un summit cu Zelenski şi Putin până vineri. Decizia depinde de altă întâlnire crucială # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump le-a spus liderilor europeni, în apelul telefonic avut după summitul din Alaska cu Putin, că dorește să organizeze o întâlnire trilaterală cu președintele rus și liderul ucrainean Volodimir Zelenski până vinerea viitoare,…
O scenă de gen de inspirație olandeză ascunde o poveste care va da fiori chiar și celor mai puțin sensibili. Două femei cosând într-o bucătărie (ușor neglijată). Un copil se joacă cu o pisică. O…
S-a anunțat ora la care va avea loc duminică reuniunea „Coaliției de Voință” la care participă și Nicușor Dan # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan va participa, de la ora 16:00, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) a țărilor care sprijină Ucraina, a anunțat duminică dimineață Cotroceniul. Reuniunea în format videoconferință va avea loc pentru discuții despre…
Tragerile LOTO de duminică, 17 august 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,25 milioane de euro # HotNews.ro
Duminică, 17 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câștiguri în…
Europa vrea să trimită doi „grei” care să fie luni alături de Zelenski în Biroul Oval / Ce nume sunt vehiculate # HotNews.ro
Modul în care Donald Trump l-a primit vineri pe Vladimir Putin în Alaska îi face pe liderii europeni să se teamă că Volodimir Zelenski nu va beneficia de același tratament prietenos luni, când se va…
Vreme severă până luni seară: cod portocaliu și galben de furtuni și grindină / Cum avansează ploile # HotNews.ro
Meteorologii au emis noi alerte cod portocaliu și galben de instabilitate atmosferică pentru zeci de județe valabile de duminică, 17 august, și până luni seară, 18 august. În același timp, astăzi, mai multe județe din…
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska # HotNews.ro
Cererile lui Vladimir Putin pentru pace au îngrijorat Europa. Astăzi, mai mulți lideri ai UE, printre care și Nicușor Dan, vor ține un summit video ca să discute pretențiile Rusiei pentru a opri războiul din…
Formular online pentru raportarea pacienților refuzați la spitalul de stat și trimiși la privat, introdus de Ministerului Sănătății # HotNews.ro
Pacienții care au fost „redirecționați abuziv” de la spitalele publice către cabinete private vor putea raporta aceste situații printr-un formular online disponibil, de la 1 septembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății, anunță duminică ministrul Sănătății, Alexandru…
După aproape două decenii de construcție, Croația a finalizat ultimul tronson al autostrăzii sale către Marea Adriatică, marcând o etapă importantă în realizarea mult așteptatei autostrăzi care leagă Budapesta de coastă prin Sarajevo, relatează Hungary…
„Vom schimba totul, absolut totul”. Alegeri decisive în Bolivia după 20 de ani de guvernare socialistă # HotNews.ro
Aflați într-o criză economică gravă, bolivienii își aleg duminică viitorul președinte într-un scrutin în care dreapta pare să fie în măsură să pună capăt ciclului politic început acum douăzeci de ani de fostul președinte socialist…
SuperLiga: Rapid – FCSB, derby pe Arena Națională între două echipe care au început total diferit acest sezon # HotNews.ro
Rapid și FCSB, care vor juca duminică de la ora 21.30 pe Arena Națională, sunt singurele echipe care, de-a lungul timpului, s-au confruntat în cinci competiţii majore diferite: SuperLiga, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii şi…
Familia Pintilie, proprietara unei rețele de benzinării din Vrancea, își extinde rapid investițiile imobiliare din București # HotNews.ro
Familia antreprenorială Mariana și Lucian Pintilie, care gestionează o rețea de benzinării în Focșani și în județul Vrancea, este în curs de autorizare a celui de-al doilea său proiect rezidențial realizat pe cont propriu de…
„Capodoperă a ingineriei”. Noul tunel european în valoare de 7,5 miliarde de euro va deveni cel mai lung din lume # HotNews.ro
Cu o lungime de 17 kilometri și traversabil în doar șapte minute, tunelul este construit sub Marea Baltică, între Danemarca și Germania. Când va fi gata, va devini nu doar cel mai lung tunel scufundat…
Prima doamnă a SUA, Melania Trump, i-a trimis o „scrisoare de pace” președintelui rus Vladimir Putin, îndemnându-l să protejeze copiii din întreaga lume, scrie agenția de știri Anadolu. Președintele Donald Trump i-a înmânat personal scrisoarea…
Un bărbat de 60 de ani care a urmat un sfat pentru dietă de la ChatGPT s-a îmbolnăvit de o boală rară din secolul al XIX-lea # HotNews.ro
Un american de 60 de ani a fost spitalizat trei săptămâni după ce a înlocuit sarea de masă din dieta sa cu bromură de sodiu, urmând un sfat pe care spune că l-a primit de…
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC. Poliţia…
Marea Britanie și-a pierdut avantajul față de Italia și a rămas și în urma Franței în ultimul deceniu, arată cifrele PIB-ului pe cap de locuitor, citate de publicația elenă Money Review. Subperformanța economiei britanice este…
Țara în care salariul minim a ajuns să valoreze echivalentul unui singur dolar. „Suntem în fața unei încălcări a demnității umane”. # HotNews.ro
Salariul minim în Venezuela, stabilit la 130 de bolivari din 2022, a atins valoarea unui dolar, conform cursului oficial stabilit la 7 august de Banca Centrală a Venezuelei: 130,06 bolivari, scrie publicația franceză Courier International.…
Documente secrete privind summitul Putin-Trump au fost găsite într-o imprimantă a unui hotel din Anchorage # HotNews.ro
Vineri, Donald Trump s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Anchorage, Alaska , stârnind mari speranțe pentru un acord privind războiul din Ucraina. A doua zi după summit, documente legate de summit, cu însemnele Departamentului de…
România care se stinge în liniște: localitățile în care în ultimii 5 ani au venit pe lume doar 3 copii. Într-o comună cu 10 sate s-au născut 3 copii # HotNews.ro
În 2024, România a înregistrat sub 150.000 de nașteri – cel mai mic număr de la 1930 încoace. În România există comune întregi unde nașterile se numără pe degete. La Ceru-Băcăinți (Alba), Brebu Nou (Caraș-Severin)…
VIDEO Cum s-a lăudat Kremlinul că aeronava lui Putin a fost escortată de avioane americane F-35 în drumul de întoarcere spre Rusia # HotNews.ro
Kremlinul a postat sâmbătă pe Telegram un scurt clip video în care arată cum avioane de vânătoare americane au escortat avionul prezidențial al lui Vladimir Putin la plecarea sa din Alaska, după întâlnirea avută vineri…
Petrolul Ploiești și FC Hermannstadt au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat sâmbătă, pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a șasea din SuperLiga. Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt 1-1 Gazdele au deschis scorul în…
Lupte ruso-ucrainene în regiunea Sumî. Kievul se așteaptă la o ofensivă majoră a armatei lui Putin # HotNews.ro
Armata ucraineană a anunțat că a împins forțele rusești cu doi kilometri în regiunea Sumî, din nordul Ucrainei, în care Rusia controlează circa 200 kilometri pătrați, informează Reuters. „Soldații ucraineni continuă acțiunel de luptă pentru…
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, va participa luni la întâlnirea dintre preşedintele Donald Trump şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu planurile. Ultima dată când Zelenski s-a…
Cancelarul Merz vrea să-i dea „sfaturi bune” lui Zelenski ca să nu se mai certe cu Trump/ Propunerea Berlinului pentru întâlnirea dintre președinții rus și ucrainean # HotNews.ro
Summitul tripartit pe care preşedintele american Donald Trump doreşte să-l organizeze împreună cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu cel rus Vladimir Putin s-ar putea desfăşura în Europa, a sugerat sâmbătă cancelarul german Friedrich Merz,…
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat vineri postului Fox News după summitul avut în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, că deocamdată nu ia în calcul creşterea taxelor vamale aplicate Chinei ca…
Nicuşor Dan va participa duminică la videoconferința cu liderii țărilor din „Coaliția voluntarilor” care susțin Ucraina. Detaliile date de șefa MAE # HotNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a informat că preşedintele Nicuşor Dan va participa duminică la formatul de discuţie al „Coaliţiei voluntarilor” (sau Coaliţia de Voinţă), coaliţia ţărilor care susțin Ucraina în războiul cu Rusia. Reuniunea…
„Creșterea economică e cert că nu se va materializa”, afirmă un consilier prezidențial. Ce spune despre riscul de recesiune # HotNews.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, la Antena 3, că datele economice s-au înrăutăţit de-a lungul anului pentru că bugetul României este construit pe o creştere ipotetică de 2,5%, care nu va fi atinsă.…
Un râs care era plimbat în lesă a fost scăpat pe străzile din Fălticeni. Localnicii, avertizați prin Ro-Alert # HotNews.ro
Autorităţile din Suceava au fost alertate, sâmbătă, cu privire la faptul că pe străzile municipiului Fălticeni a fost pierdut un râs. Apelul a fost dat de un bărbat, care susţine că a cumpărat animalul din…
Un „bloc nordic” în sprijinul lui Zelenski. „Putin nu este de încredere”, avertizează opt țări din apropierea Rusiei # HotNews.ro
Liderii ţărilor nordice şi baltice au emis o declaraţie comună în care şi-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, afirmând că „nu trebuie luate decizii privind Ucraina fără Ucraina şi nici decizii privind Europa fără Europa”, relatează…
La summitul cu Trump, Putin a demonstrat încă o dată că este un jucător viclean şi nemilos, constată un lider european # HotNews.ro
Premierul polonez Donald Tusk a susţinut sâmbătă, după summitul desfăşurat în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, că acesta din urmă şi-a demonstrat cu această ocazie încă o dată viclenia…
SuperLiga: Fotbalistul care impresionează la FC Argeș a fost aproape de Dinamo: „A fost un semn de întrebare” # HotNews.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a dezvăluit că l-a monitorizat în această vară pe Caio Ferreira (24 de an), fotbalist care a semnat cu FC Argeș. Ajuns gratis la formația piteșteană, brazilianul a livrat…
Trump-Putin – Alaska, urmări: „A sosit momentul Vietnam pentru Ucraina, în care SUA îi va cere să accepte cedarea teritoriului?” O publicație conservatoare americană se întreabă ce va face Trump luni la întâlnirea cu Zelenski # HotNews.ro
După summitul din Anchorage, Donald Trump l-a invitat pe Volodimir Zelenski, luni, la Casa Albă. Până atunci, duminică, liderii europeni se vor sfătui într-o videoconferință la care va lua parte și președintele României, Nicușor Dan. …
Infecțiile nosocomiale vor fi raportate într-un registru electronic. Ministrul Sănătății: „Pacienții merită spitale sigure/ Nu mai ascundem problemele” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că va fi implementat un registru electronic de raportare a infecțiilor nosocomiale, în care vor putea fi sesizate autoritățile privind infecțiile nosocomiale care se înregistrează…
Uraganul de categoria 4 care se dezvoltă în Atlantic. Când va lovi Erin coastele Americii # HotNews.ro
Uraganul Erin, primul uragan din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, continuă să se dezvolte într-o periculoasă furtună de categoria 4 și se intensifică cu rapiditate, conform unui anunț făcut sâmbătă de Centrul Național pentru…
