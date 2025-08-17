Acţiune în instanţă împotriva casei de licitaţii britanice Christie”s din cauza unei controverse legate de un tablou de Picasso

15:10

Râsul este adesea perceput doar ca o manifestare a bucuriei, însă cercetările arată că impactul său asupra corpului și minții este mult mai complex. Chiar și 10 minute de râs pe zi pot produce efecte notabile, contribuind la sănătatea fizică, echilibrul emoțional și starea generală de bine. Râsul nu doar că ne face să ne […]