Dan Tanasă (AUR): România continuă să fie ignorată de marile puteri şi exclusă de la masa negocierilor privind viitorul Ucrainei şi al regiunii

11:40

Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”, şi că, dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie dificilă. Primul ministru susţine că, pentru el, ca persoană aflată într-o funcţie, nu e o problemă că, prin adoptarea acestor măsuri, imaginea sa va fi una proastă. „Acest post este pentru ţara noastră şi nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, adaugă premierul, comentând că, ”veştile proaste, rămân foarte puţini să le dea şi uneori par singuri în situaţia asta”, în timp ce ”la veştile bune e totdeauna înghesuială mare”.