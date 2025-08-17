Un bărbat care făcea bodyboard în vacanță a trecut printr-un adevărat calvar. A fost declarat mort pentru 3 minute
Fanatik, 17 august 2025 16:30
Un turist care se bucura de bodyboard în concediu a avut parte de o experiență traumatizantă. A ”murit” timp de 3 minute.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
16:40
Chinul îndurat de un bărbat ars pe 50% din corp. A fost refuzat de toate spitalele din țară: „Cum e posibil să nu mai fie niciun pat liber?” # Fanatik
Un bărbat din Cluj, ars pe 50% din corp, îndură un chin de nedescris. A fost refuzat de spitale pentru că nu există paturi de mari arși
16:40
Horoscop zilnic pentru luni, 18 august 2025. Astrologii au descoperit ce se întâmplă cu zodiile în prima zi din săptămână.
16:40
Arde vegetația din județul Constanța! Pompierii se luptă cu flăcările, ce amenință clădirile din apropiere. Video # Fanatik
Vegetația uscată din județul Constanța arde, din nou. Pompierii sunt în alertă. Din cauza vântului puternic, misiunea este îngreunată
16:40
Gafe peste gafe în FK Csikszereda – U Craiova: autogol de cascadorii râsului încasat de olteni și eroare uriașă în defensiva gazdelor. Video # Fanatik
Universitatea Craiova joacă în etapa a 6-a din SuperLiga în deplasare cu Csikszereda. Cum au încasat oltenii un autogol de cascadorii râsului.
16:40
Zelenski va fi însoţit la întâlnirea cu Trump de cei mai puternici oameni din Europa. Din delegaţie face parte şi Ursula von der Leyen # Fanatik
La întâlnirea dintre Zelenski și Trump, președintele Ucrainei va fi însoțit de cei mai influenți lideri europeni, printre care și Ursula von der Leyen.
Acum 10 minute
16:30
Un bărbat care făcea bodyboard în vacanță a trecut printr-un adevărat calvar. A fost declarat mort pentru 3 minute # Fanatik
Un turist care se bucura de bodyboard în concediu a avut parte de o experiență traumatizantă. A ”murit” timp de 3 minute.
Acum 30 minute
16:20
Se anunță incendiu la derby-ul Rapid – FCSB! Câți fani ai celor două rivale sunt așteptați pe Arena Națională # Fanatik
Rapid renunță la Giulești pentru derby-ul cu FCSB! Câți fani sunt așteptați pe Arena Națională într-un nou meci incendiar oferit de SuperLiga României
16:10
Bărbat arestat după ce și-a bătut și amenințat fosta soție. Femeia a refuzat ordinul de protecție. Crește numărul de violențe față de femei # Fanatik
Un bărbat din Constanța a fost arestat după ce și-a bătut și amenințat fosta soție. Femeia a refuzat ordinul de protecție
Acum o oră
16:00
Un alt român și-a pierdut viața într-o stațiune din Grecia. Un moment de neatenție i-a fost fatal # Fanatik
Un român, în vârstă de 48 de ani, aflat în Grecia, a avut parte de un sfârșit tragic. Bărbatul și-a dat ultima suflare într-o stațiune din Salonic. Ce s-a întâmplat cu acesta
16:00
Bîrligea şi Mihai Popescu, un singur obiectiv pentru derby-ul cu Rapid: „Anul trecut i-am bătut în Giuleşti!” # Fanatik
Mihai Popescu și Daniel Bîrligea au vorbit despre derby-ul Rapid - FCSB, dar și despre obiectivele europene ale campioanei.
15:50
Seria pozitivă a lui Mircea Rednic în Belgia, oprită brutal de echipa lui Raul Florucz! Ce a declarat tehnicianul român # Fanatik
Standard Liege a suferit prima înfrângere a sezonului, 0-3 pe terenul campioanei en-titre Royale Union Saint-Gilloise. Mircea Rednic a reacționat la finalul întâlnirii.
15:50
Masacru într-un restaurant din New York. 11 persoane au fost împuşcate, cel puţin trei dintre ele au murit # Fanatik
Un nou atac armat a avut loc în cel mai mare oraş al SUA. Persoane necunoscute au deschis focul într-un restaurant din Brooklyn.
Acum 2 ore
15:40
Gest extrem făcut de o mamă. Femeia a dat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice pentru a fi mâncat de lei. „Nu am niciun regret” # Fanatik
O mamă a fost criticată după ce a donat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice, pentru a fi hrană pentru prădătorii din captivitate. De ce a recurs femeia la un asemenea gest.
15:40
Ministrul din Guvernul Bolojan care primește bani de la stat pentru deplasările la Bruxelles, deși are casă în Belgia. Câte mii de euro a încasat până acum # Fanatik
Ministrul din Guvernul Bolojan încasează sume de la stat pentru deplasările la Bruxelles, deși deține locuință în Belgia. Află câte mii de euro a primit până acum.
15:40
Un șofer din Târgu-Jiu a rămas fără permis pe drumul expres Pitești – Craiova. Conducea cu peste 200 km/h # Fanatik
Un conducător auto din Târgu-Jiu s-a ales cu permisul suspendat pe drumul expres Pitești - Craiova. Avea peste 200 km/h.
15:30
„Pantera” lui Gigi Becali îşi grăbeşte revenirea la FCSB! „Rupe” sala de forţă pentru a fi în formă maximă. Foto & Video # Fanatik
„Pantera” lui Gigi Becali se pregătește intens pentru revenirea la FCSB! Cum a fost surprins fotbalistul în sala de forță
15:20
Live video Manchester United – Arsenal, în etapa 1 din Premier League. „Tunarii”, favoriți la victorie în primul derby al sezonului # Fanatik
Manchester United - Arsenal va avea loc duminică, 17 august, în prima etapă din Premier League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre derby-ul rundei
15:00
OPC și Poliția Locală au descins peste comercianții ambulanți de pe litoral. Ce probleme majore au descoperit. Video # Fanatik
Verificări neanunțate pe litoral! OPC și Poliția Locală au semnalat situații șocante printre comercianții ambulanți. Detalii despre problemele majore, în rândurile de mai jos.
15:00
Lionel Messi a fost depășit în Statele Unite de Son Heung-Min, noul jucător al celor de la LAFC. Transferul sud-coreeanului a declanșat nebunia în SUA.
14:50
Nicușor Dan, în turneu la mănăstirile din România. Cum a fost întâmpinat președintele la schitul lui Arsenie Boca # Fanatik
Nicușor Dan, aflat în vacanță prezidențială, face turul mănăstirilor din țară. Iată cum fost întâmpinat la chilia lui Arsenie Boca
Acum 4 ore
14:40
Epic fail! Dinamo a dat-o în bară cu abonamentele pentru acest sezon: ce spune conducerea clubului # Fanatik
Suporterii lui Dinamo nu s-au înghesuit la cumpărat abonamente, iar oficialii „câinilor” au recunoscut că vina le aparține.
14:40
S-au lansat roboții umanoizi care fac totul, de la curățenie la mâncare. Cum arată, de fapt, noua eră a inteligenței artificiale # Fanatik
Noi modele de roboți umanoizi au fost prezentate în cadrul unei expoziții din Beijing. În ce domenii ar putea fi integrați aceștia cât de curând.
14:30
Arda Turan nici nu a putut s-o privească în ochi! Cine este superba reporteriță a lui Șahtior Donețk. Foto & Video # Fanatik
Arda Turan a fost ținta ironiilor după ce a evitat cu orice preț să facă contact vizual cu frumoasa reporteriță a lui Șahtior. Cine este superba blondă de doar 24 de ani
14:20
Scandal la un club de play-off din SuperLiga! A amenințat că nu se mai antrenează și își forțează transferul în străinătate # Fanatik
Scandal uriaș în SuperLiga României. Fotbalistul nu a făcut deplasarea cu echipa și amenință că nu se mai antrenează dacă echipa nu îl va lăsa să plece.
14:10
Un accident mortal a avut loc pe Drumul Național 6, în apropiere de gara din Orșova. Un motociclist și-a pierdut viața
14:10
Noi dezvăluiri în ancheta privind locurile de veci pentru artiști. Procurorii DNA au luat în vizor nume importante din lumea vedetelor # Fanatik
Noi detalii ies la iveală în ancheta DNA privind locurile de veci pentru artiști. Procurorii vizează nume mari din lumea vedetelor și personalități publice.
14:00
CFR Cluj – FC Botoșani, live video în etapa a 6-a din SuperLiga. „Feroviarii”, favoriți la victorie # Fanatik
CFR Cluj și FC Botoșani se vor duela în etapa a 6-a din SuperLiga României. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din runda a 6-a.
14:00
Accident bizar după o bătaie de stradă, în Galaţi. Încercând să fugă de agresori, un tânăr şi-a călcat prietenul cu maşina # Fanatik
Accident rutier mai puţin obişnuit la Galaţi. Un tânăr a fost călcat cu maşina de prietenul său, care nu ştia că acesta se află întins pe asfalt.
13:50
Dezvăluiri din vestiar despre Mirel Rădoi. „Este total schimbat. Nu trebuia să le vorbească jucătorilor despre Middlesbrough!” # Fanatik
Care este vina lui Mirel Rădoi în evenimentele întâmplate joi seară la Trnava. Analiza făcută de Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici
13:40
Diagnosticul crunt pe care l-a primit o femeie de 56 de ani. Medicii nu au mai văzut niciodată așa ceva. „Operația mi-ar fi fatală” # Fanatik
Diagnosticul care i-a dat viața peste cap unei femei de 56 de ani. Adevăratul motiv pentru care medicii au refuzat să o opereze.
13:30
Accident grav la un raliu din Argeş! Un spectator, internat în stare gravă după ce s-a desprins o roată de la maşină # Fanatik
Doi spectatori au fost răniți după ce o roată s-a desprins de la un bolid în timpul unui raliu desfășurat în județul Argeș.
13:20
Video. Momentul în care un avion cade pe un teren de golf, în timpul meciului. Inimile jucătorilor s-au oprit de spaimă # Fanatik
Momente de groază pe un teren de golf din Sydney. Un avion uşor a suferit o defecţiune, iar pilotul a încercat o aterizare de urgenţă.
13:20
Adio, naţionala României! Şi-a anunţat plecarea de la Rapid şi e aproape să ajungă în Iran # Fanatik
Un fotbalist de la Rapid este foarte aproape de un transfer surprinzător în campionatul Iranului. Despre cine este vorba.
13:10
FK Csikszereda – Universitatea Craiova, live video în etapa 6 din SuperLiga. „Leii” lui Mirel Rădoi țintesc o nouă victorie în campionat # Fanatik
Csikszereda – Universitatea Craiova este meciul programat în etapa 6 din SuperLiga, duminică, 17 august, de la 16:15. Pe site-ul Fanatik.ro poți afla totul despre meciul de la Miercurea Ciuc.
13:00
Accident rutier pe DN2: trei autoturisme implicate și mai multe persoane afectate pe sensul Constanța – București # Fanatik
Coliziune rutieră pe sensul Constanța – București. Banda a doua este blocată, iar traficul se desfășoară îngreunat pe linia de urgență.
12:50
Louis Munteanu are cale liberă spre Ligue 1! Fabrizio Romano a făcut anunțul care îl face pe atacantul lui CFR Cluj să-și strângă bagajele
Acum 6 ore
12:40
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor # Fanatik
Cum a ajuns gardianca unui penitenciar să își riste libertatea. Fapta care o poate trimite în orice secundă de partea cealaltă a gratiilor.
12:30
Trump a decis: vrea summit cu Zelenski și Putin până vineri. Cine ar putea să mai participe la întâlnirea istorică. Este unul dintre preferații SUA # Fanatik
Președintele Trump a anunțat că vrea summit cu Zelenski și Putin până vineri. La întâlnire ar putea participa și un preferat al SUA
12:30
Șumudică și Reghecampf au găsit primul 11 trăsnet al Craiovei lui Rădoi. „Cu Baiaram în spatele celor doi” # Fanatik
Mirel Rădoi poate să dea lovitura la Universitatea Craiova! Ce au spus Marius Șumudică și Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici
12:20
A murit cel mai iubit prezentator de televiziune din toate timpurile. „Fața și vocea sa au însoțit generații întregi” # Fanatik
A decedat prezentatorul emblematic al televiziunii italiene, a cărui carieră a marcat generații și a lansat numeroși artiști celebri.
12:20
Ilie Bolojan cere susţinerea clasei politice pentru noile măsuri de austeritate. „Nu-i o problemă că voi ieşi prost”. Video # Fanatik
premierul Ilie Bolojan cere susţinere pentru măsurile nepopulare pe care urmează să le ia. "Mai bine le spui oamenilor adevărul".
12:10
Rating dezastruos în derby-ul CS Dinamo – Steaua: „De patru ori mai puţin ca la Petrolul – Hermannstadt!” # Fanatik
Meciul dintre CS Dinamo și Steaua a avut un rating extrem de slab în partida disputată sâmbătă, de la ora 18:30. Diferență uriașă față de Petrolul - Hermannstadt, care s-a jucat la o oră mult mai târzie
12:00
(P) Rapid – FCSB și Manchester United – Arsenal, capetele de afiș într-un week-end de fotbal Multiplu # Fanatik
Weekend-ul fotbalistic se anunță spectaculos atât pe plan intern, cât și în marile campionate europene. În Liga 1, cele trei dueluri programate FK Csíkszereda – Universitatea Craiova, CFR Cluj – FC Botoșani și clasicul Rapid […]
11:50
Vremea se schimbă radical. Coduri galbene şi portocalii de ploi şi vijelii în peste 20 de judeţe # Fanatik
Meteorologii anunţă ploi torenţiale, grindină şi vjelii începând de duminică. ANM a emis coduri galbene şi portocalii valabile pentru mare parte din ţară.
11:50
„Arbitrul anului 2024” va conduce Istanbul Basaksehir – Universitatea Craiova. Pe cine a desemnat UEFA la meciul retur de pe ”Oblemenco” # Fanatik
Istanbul Basaksehir va fi adversara Universității Craiova din play-off-ul Conference League. UEFA a anunțat deja cei doi arbitri pentru ambele manșe.
11:40
S-a aflat ce a scris Melania Trump în scrisoarea pentru Putin. Liderul rus a citit-o de față cu toată lumea # Fanatik
Putin a dezvăluit ce a scris Melania Trump în scrisoarea pe care i-a dat-o președintele SUA. Liderul rus a citit-o la scurt timp
11:40
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse # Fanatik
O femeie povestește cum a ajuns să fie terorizată pentru un banal loc de parcare. Nu puțini sunt cei care au fost revoltați când i-au auzit povestea.
11:40
Bogdan Baratky, despre detaliile care pot face diferenţa în derby-ul Rapid – FCSB: „Au ales să dea presiunea Giulestiului pe capacitatea Arenei Naționale!” # Fanatik
Bogdan Baratky face avancronica derby-ului Rapid - FCSB, programat duminică, de la ora 21:30, pe Arena Naţională. Care sunt detaliile care pot face diferenţa.
11:40
Cutremur resimțit duminică, 17 august 2025, în România. Află magnitudinea și orașele afectate, potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământul
11:20
Dialogul decisiv pe care Ion Marin l-a avut la turneul final U19 cu unul dintre titulari după observațiile psihologului. „L-a câștigat” # Fanatik
Psihologii au devenit tot mai importanți în fotbalul modern. Cum a reușit Ion Marin să revitalizeze un jucător român în plin turneu la U19.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.