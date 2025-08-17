Un bărbat care făcea bodyboard în vacanță a trecut printr-un adevărat calvar. A fost declarat mort pentru 3 minute

Fanatik, 17 august 2025 16:30

Un turist care se bucura de bodyboard în concediu a avut parte de o experiență traumatizantă. A ”murit” timp de 3 minute.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
16:40
Chinul îndurat de un bărbat ars pe 50% din corp. A fost refuzat de toate spitalele din țară: „Cum e posibil să nu mai fie niciun pat liber?” Fanatik
Un bărbat din Cluj, ars pe 50% din corp, îndură un chin de nedescris. A fost refuzat de spitale pentru că nu există paturi de mari arși
16:40
Horoscop zilnic pentru luni, 18 august 2025. Tensiuni pentru nativul Scorpion Fanatik
Horoscop zilnic pentru luni, 18 august 2025. Astrologii au descoperit ce se întâmplă cu zodiile în prima zi din săptămână.
16:40
Arde vegetația din județul Constanța! Pompierii se luptă cu flăcările, ce amenință clădirile din apropiere. Video Fanatik
Vegetația uscată din județul Constanța arde, din nou. Pompierii sunt în alertă. Din cauza vântului puternic, misiunea este îngreunată
16:40
Gafe peste gafe în FK Csikszereda – U Craiova: autogol de cascadorii râsului încasat de olteni și eroare uriașă în defensiva gazdelor. Video Fanatik
Universitatea Craiova joacă în etapa a 6-a din SuperLiga în deplasare cu Csikszereda. Cum au încasat oltenii un autogol de cascadorii râsului.
16:40
Zelenski va fi însoţit la întâlnirea cu Trump de cei mai puternici oameni din Europa. Din delegaţie face parte şi Ursula von der Leyen Fanatik
La întâlnirea dintre Zelenski și Trump, președintele Ucrainei va fi însoțit de cei mai influenți lideri europeni, printre care și Ursula von der Leyen.
Acum 10 minute
16:30
Un bărbat care făcea bodyboard în vacanță a trecut printr-un adevărat calvar. A fost declarat mort pentru 3 minute Fanatik
Un turist care se bucura de bodyboard în concediu a avut parte de o experiență traumatizantă. A ”murit” timp de 3 minute.
Acum 30 minute
16:20
Se anunță incendiu la derby-ul Rapid – FCSB! Câți fani ai celor două rivale sunt așteptați pe Arena Națională Fanatik
Rapid renunță la Giulești pentru derby-ul cu FCSB! Câți fani sunt așteptați pe Arena Națională într-un nou meci incendiar oferit de SuperLiga României
16:10
Bărbat arestat după ce și-a bătut și amenințat fosta soție. Femeia a refuzat ordinul de protecție. Crește numărul de violențe față de femei Fanatik
Un bărbat din Constanța a fost arestat după ce și-a bătut și amenințat fosta soție. Femeia a refuzat ordinul de protecție
Acum o oră
16:00
Un alt român și-a pierdut viața într-o stațiune din Grecia. Un moment de neatenție i-a fost fatal Fanatik
Un român, în vârstă de 48 de ani, aflat în Grecia, a avut parte de un sfârșit tragic. Bărbatul și-a dat ultima suflare într-o stațiune din Salonic. Ce s-a întâmplat cu acesta
16:00
Bîrligea şi Mihai Popescu, un singur obiectiv pentru derby-ul cu Rapid: „Anul trecut i-am bătut în Giuleşti!” Fanatik
Mihai Popescu și Daniel Bîrligea au vorbit despre derby-ul Rapid - FCSB, dar și despre obiectivele europene ale campioanei.
15:50
Seria pozitivă a lui Mircea Rednic în Belgia, oprită brutal de echipa lui Raul Florucz! Ce a declarat tehnicianul român Fanatik
Standard Liege a suferit prima înfrângere a sezonului, 0-3 pe terenul campioanei en-titre Royale Union Saint-Gilloise. Mircea Rednic a reacționat la finalul întâlnirii.
15:50
Masacru într-un restaurant din New York. 11 persoane au fost împuşcate, cel puţin trei dintre ele au murit Fanatik
Un nou atac armat a avut loc în cel mai mare oraş al SUA. Persoane necunoscute au deschis focul într-un restaurant din Brooklyn.
Acum 2 ore
15:40
Gest extrem făcut de o mamă. Femeia a dat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice pentru a fi mâncat de lei. „Nu am niciun regret” Fanatik
O mamă a fost criticată după ce a donat poneiul fiicei sale unei grădini zoologice, pentru a fi hrană pentru prădătorii din captivitate. De ce a recurs femeia la un asemenea gest.
15:40
Ministrul din Guvernul Bolojan care primește bani de la stat pentru deplasările la Bruxelles, deși are casă în Belgia. Câte mii de euro a încasat până acum Fanatik
Ministrul din Guvernul Bolojan încasează sume de la stat pentru deplasările la Bruxelles, deși deține locuință în Belgia. Află câte mii de euro a primit până acum.
15:40
Un șofer din Târgu-Jiu a rămas fără permis pe drumul expres Pitești – Craiova. Conducea cu peste 200 km/h  Fanatik
Un conducător auto din Târgu-Jiu s-a ales cu permisul suspendat pe drumul expres Pitești - Craiova. Avea peste 200 km/h.
15:30
„Pantera” lui Gigi Becali îşi grăbeşte revenirea la FCSB! „Rupe” sala de forţă pentru a fi în formă maximă. Foto & Video Fanatik
„Pantera” lui Gigi Becali se pregătește intens pentru revenirea la FCSB! Cum a fost surprins fotbalistul în sala de forță
15:20
Live video Manchester United – Arsenal, în etapa 1 din Premier League. „Tunarii”, favoriți la victorie în primul derby al sezonului Fanatik
Manchester United - Arsenal va avea loc duminică, 17 august, în prima etapă din Premier League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre derby-ul rundei
15:00
OPC și Poliția Locală au descins peste comercianții ambulanți de pe litoral. Ce probleme majore au descoperit. Video Fanatik
Verificări neanunțate pe litoral! OPC și Poliția Locală au semnalat situații șocante printre comercianții ambulanți. Detalii despre problemele majore, în rândurile de mai jos.
15:00
Lionel Messi, „detronat” în SUA! A fost depășit de fostul coechipier al lui Radu Drăgușin Fanatik
Lionel Messi a fost depășit în Statele Unite de Son Heung-Min, noul jucător al celor de la LAFC. Transferul sud-coreeanului a declanșat nebunia în SUA.
14:50
Nicușor Dan, în turneu la mănăstirile din România. Cum a fost întâmpinat președintele la schitul lui Arsenie Boca Fanatik
Nicușor Dan, aflat în vacanță prezidențială, face turul mănăstirilor din țară. Iată cum fost întâmpinat la chilia lui Arsenie Boca
Acum 4 ore
14:40
Epic fail! Dinamo a dat-o în bară cu abonamentele pentru acest sezon: ce spune conducerea clubului Fanatik
Suporterii lui Dinamo nu s-au înghesuit la cumpărat abonamente, iar oficialii „câinilor” au recunoscut că vina le aparține.
14:40
S-au lansat roboții umanoizi care fac totul, de la curățenie la mâncare. Cum arată, de fapt, noua eră a inteligenței artificiale Fanatik
Noi modele de roboți umanoizi au fost prezentate în cadrul unei expoziții din Beijing. În ce domenii ar putea fi integrați aceștia cât de curând.
14:30
Arda Turan nici nu a putut s-o privească în ochi! Cine este superba reporteriță a lui Șahtior Donețk. Foto & Video Fanatik
Arda Turan a fost ținta ironiilor după ce a evitat cu orice preț să facă contact vizual cu frumoasa reporteriță a lui Șahtior. Cine este superba blondă de doar 24 de ani
14:20
Scandal la un club de play-off din SuperLiga! A amenințat că nu se mai antrenează și își forțează transferul în străinătate Fanatik
Scandal uriaș în SuperLiga României. Fotbalistul nu a făcut deplasarea cu echipa și amenință că nu se mai antrenează dacă echipa nu îl va lăsa să plece.
14:10
Accident mortal în apropiere de Orșova. Încă un motociclist și-a pierdut viața Fanatik
Un accident mortal a avut loc pe Drumul Național 6, în apropiere de gara din Orșova. Un motociclist și-a pierdut viața
14:10
Noi dezvăluiri în ancheta privind locurile de veci pentru artiști. Procurorii DNA au luat în vizor nume importante din lumea vedetelor Fanatik
Noi detalii ies la iveală în ancheta DNA privind locurile de veci pentru artiști. Procurorii vizează nume mari din lumea vedetelor și personalități publice.
14:00
CFR Cluj – FC Botoșani, live video în etapa a 6-a din SuperLiga. „Feroviarii”, favoriți la victorie Fanatik
CFR Cluj și FC Botoșani se vor duela în etapa a 6-a din SuperLiga României. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre meciul din runda a 6-a.
14:00
Accident bizar după o bătaie de stradă, în Galaţi. Încercând să fugă de agresori, un tânăr şi-a călcat prietenul cu maşina Fanatik
Accident rutier mai puţin obişnuit la Galaţi. Un tânăr a fost călcat cu maşina de prietenul său, care nu ştia că acesta se află întins pe asfalt.
13:50
Dezvăluiri din vestiar despre Mirel Rădoi. „Este total schimbat. Nu trebuia să le vorbească jucătorilor despre Middlesbrough!” Fanatik
Care este vina lui Mirel Rădoi în evenimentele întâmplate joi seară la Trnava. Analiza făcută de Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici
13:40
Diagnosticul crunt pe care l-a primit o femeie de 56 de ani. Medicii nu au mai văzut niciodată așa ceva. „Operația mi-ar fi fatală” Fanatik
Diagnosticul care i-a dat viața peste cap unei femei de 56 de ani. Adevăratul motiv pentru care medicii au refuzat să o opereze.
13:30
Accident grav la un raliu din Argeş! Un spectator, internat în stare gravă după ce s-a desprins o roată de la maşină Fanatik
Doi spectatori au fost răniți după ce o roată s-a desprins de la un bolid în timpul unui raliu desfășurat în județul Argeș.
13:20
Video. Momentul în care un avion cade pe un teren de golf, în timpul meciului. Inimile jucătorilor s-au oprit de spaimă Fanatik
Momente de groază pe un teren de golf din Sydney. Un avion uşor a suferit o defecţiune, iar pilotul a încercat o aterizare de urgenţă.
13:20
Adio, naţionala României! Şi-a anunţat plecarea de la Rapid şi e aproape să ajungă în Iran Fanatik
Un fotbalist de la Rapid este foarte aproape de un transfer surprinzător în campionatul Iranului. Despre cine este vorba.
13:10
FK Csikszereda – Universitatea Craiova, live video în etapa 6 din SuperLiga. „Leii” lui Mirel Rădoi țintesc o nouă victorie în campionat Fanatik
Csikszereda – Universitatea Craiova este meciul programat în etapa 6 din SuperLiga, duminică, 17 august, de la 16:15. Pe site-ul Fanatik.ro poți afla totul despre meciul de la Miercurea Ciuc.
13:00
Accident rutier pe DN2: trei autoturisme implicate și mai multe persoane afectate pe sensul Constanța – București Fanatik
Coliziune rutieră pe sensul Constanța – București. Banda a doua este blocată, iar traficul se desfășoară îngreunat pe linia de urgență.
12:50
Louis Munteanu, transfer în Ligue 1?! Fabrizio Romano, anunţ de ultimă oră Fanatik
Louis Munteanu are cale liberă spre Ligue 1! Fabrizio Romano a făcut anunțul care îl face pe atacantul lui CFR Cluj să-și strângă bagajele
Acum 6 ore
12:40
O gardiancă dintr-un penitenciar, la un pas de condamnare. Motivul ireal pentru care femeia riscă să ajungă în spatele gratiilor Fanatik
Cum a ajuns gardianca unui penitenciar să își riste libertatea. Fapta care o poate trimite în orice secundă de partea cealaltă a gratiilor.
12:30
Trump a decis: vrea summit cu Zelenski și Putin până vineri. Cine ar putea să mai participe la întâlnirea istorică. Este unul dintre preferații SUA Fanatik
Președintele Trump a anunțat că vrea summit cu Zelenski și Putin până vineri. La întâlnire ar putea participa și un preferat al SUA
12:30
Șumudică și Reghecampf au găsit primul 11 trăsnet al Craiovei lui Rădoi. „Cu Baiaram în spatele celor doi” Fanatik
Mirel Rădoi poate să dea lovitura la Universitatea Craiova! Ce au spus Marius Șumudică și Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici
12:20
A murit cel mai iubit prezentator de televiziune din toate timpurile. „Fața și vocea sa au însoțit generații întregi” Fanatik
A decedat prezentatorul emblematic al televiziunii italiene, a cărui carieră a marcat generații și a lansat numeroși artiști celebri.
12:20
Ilie Bolojan cere susţinerea clasei politice pentru noile măsuri de austeritate. „Nu-i o problemă că voi ieşi prost”. Video Fanatik
premierul Ilie Bolojan cere susţinere pentru măsurile nepopulare pe care urmează să le ia. "Mai bine le spui oamenilor adevărul".
12:10
Rating dezastruos în derby-ul CS Dinamo – Steaua: „De patru ori mai puţin ca la Petrolul – Hermannstadt!” Fanatik
Meciul dintre CS Dinamo și Steaua a avut un rating extrem de slab în partida disputată sâmbătă, de la ora 18:30. Diferență uriașă față de Petrolul - Hermannstadt, care s-a jucat la o oră mult mai târzie
12:00
(P) Rapid – FCSB și Manchester United – Arsenal, capetele de afiș într-un week-end de fotbal Multiplu Fanatik
Weekend-ul fotbalistic se anunță spectaculos atât pe plan intern, cât și în marile campionate europene. În Liga 1, cele trei dueluri programate FK Csíkszereda –  Universitatea Craiova, CFR Cluj – FC Botoșani și clasicul Rapid […]
11:50
Vremea se schimbă radical. Coduri galbene şi portocalii de ploi şi vijelii în peste 20 de judeţe Fanatik
Meteorologii anunţă ploi torenţiale, grindină şi vjelii începând de duminică. ANM a emis coduri galbene şi portocalii valabile pentru mare parte din ţară.
11:50
„Arbitrul anului 2024” va conduce Istanbul Basaksehir – Universitatea Craiova. Pe cine a desemnat UEFA la meciul retur de pe ”Oblemenco” Fanatik
Istanbul Basaksehir va fi adversara Universității Craiova din play-off-ul Conference League. UEFA a anunțat deja cei doi arbitri pentru ambele manșe.
11:40
S-a aflat ce a scris Melania Trump în scrisoarea pentru Putin. Liderul rus a citit-o de față cu toată lumea Fanatik
Putin a dezvăluit ce a scris Melania Trump în scrisoarea pe care i-a dat-o președintele SUA. Liderul rus a citit-o la scurt timp
11:40
S-au mutat în același bloc cu ea, iar acum o terorizează pentru un loc de parcare. Povestea unei femei care a generat mari controverse Fanatik
O femeie povestește cum a ajuns să fie terorizată pentru un banal loc de parcare. Nu puțini sunt cei care au fost revoltați când i-au auzit povestea.
11:40
Bogdan Baratky, despre detaliile care pot face diferenţa în derby-ul Rapid – FCSB: „Au ales să dea presiunea Giulestiului pe capacitatea Arenei Naționale!” Fanatik
Bogdan Baratky face avancronica derby-ului Rapid - FCSB, programat duminică, de la ora 21:30, pe Arena Naţională. Care sunt detaliile care pot face diferenţa.
11:40
Ultimă oră: România, zguduită de un cutremur! În ce orașe s-a resimțit seismul Fanatik
Cutremur resimțit duminică, 17 august 2025, în România. Află magnitudinea și orașele afectate, potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământul
11:20
Dialogul decisiv pe care Ion Marin l-a avut la turneul final U19 cu unul dintre titulari după observațiile psihologului. „L-a câștigat” Fanatik
Psihologii au devenit tot mai importanți în fotbalul modern. Cum a reușit Ion Marin să revitalizeze un jucător român în plin turneu la U19.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.