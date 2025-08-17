Bolojan: Respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii, singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea pe termen lung / Ce spune despre discuţii în care spunem ce vor să audă, că după aia o mermelim noi
Premierul Ilie Bolojan a declarat că respectarea angajamentelor şi consecvenţa în decizii, singurele căi prin care România îşi poate recâştiga credibilitatea şi predictibilitatea pe termen lung, el arătând că a asistat la discuţii în care ”spunem ce vor să audă, că după aia o mermelim noi”. Bolojan mai spune că a întrebat, ce-i cu asta, cu mermelitul şi i s-a răspuns că ”zicem ca ei şi facem ca noi”, adăugând că le-a transmis că nu merge această chestiune şi mai bine le spunem asta nu se poate şi doar atât putem face.
Meciul Hacken - CFR Cluj, programat, joi, în manşa tur a play-off-ului Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Elveţia, cu Lukas Fähndrich la centru.
Peste 2200 de gospodării din judeţul Harghita au rămas fără alimentare cu energie electrică, duminică după amiază, după ce o furtună a provocat avarii pe reţeaua de electricitate.
O serie de lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, vor participa luni, la Casa Albă, la discuţiile dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump, menite să contureze perspectivele unui acord de pace, relatează CNN.
Deputatul Dan Tanasă (AUR) declară că România continuă să fie ignorată de marile puteri şi exclusă de la masa negocierilor privind viitorul Ucrainei şi al regiunii, arătând că ţara noastră e ignorată pentru că ”are conducători slabi, obedienţi, incapabili să îşi apere poporul, pentru că are un preşedinte absent, un guvern trădător şi o clasă politică vândută intereselor străine”.
Peste 2.500 de migranţi au traversat Canalul Mânecii în ambarcaţiuni mici în cele 11 zile de la intrarea în vigoare a noului acord ”unu la unu” dintre Marea Britanie şi Franţa, arată datele Ministerului de Interne britanic, citate de BBC.
Două persoane au fost rănite, duminică după amiază, după ce autoturismul în care se aflau a derapat, a ieşit de pe şosea şi s-a răsturnat într-o râpă, rămânând pe plafon, la Bistriţa Bârgăului. Alte trei persoane aflate în maşină au scăpat nevătămate.
O femeie a fost înjunghiată, duminică, de către fostul concubin, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, anunţă IPJ Călăraşi. Victima a fost transportată la spital iar în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor, bărbatul fiind identificat la domiciliul său şi condus la sediul Poliţiei Municipiului Călăraşi.
O şedinţă extraordinară a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului a avut loc, duminică, în urma atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice Cod portocaliu şi Cod galben transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
Gruparea palestiniană Hamas a declarat duminică, la Cairo, că planul Israelului de a reloca locuitorii din oraşul Gaza reprezintă ”un nou val de genocid şi strămutare” pentru sute de mii de oameni, trasmite Reuters.
Pilotul spaniol Maverick Vinales, care s-a retras de la Grand Prix-ul Austriei la MotoGP din acest weekend, nu va participa nici la următoarea cursă din Ungaria.
Un bărbat din Săbăoani, judeţul Neamţ, care a petrecut ultimele trei luni şi jumătate în arest preventiv pentru că şi-a agresat mama şi apoi a încălcat ordinul de protecţie care îi interzicea să se apropie de aceasta a mers din nou la mama sa, la nici două zile după ce instanţa de judecată a înlocuit măsura arestului cu controlul judiciar. Bărbatul a fost arestat din nou.
Poliţiştii dâmboviţeni au reţinut, duminică, zece bărbaţi implicaţi într-o bătaie în stradă care a avut loc sâmbătă, în localitatea Corbii Mari. Poliţiştii care au intervenit pentru a aplana scandalul, au fost nevoiţi să tragă focuri de avertisment pentru a-i calma pe scandalagii.
Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a lovit duminică dimineaţă regiunea centrală Sulawesi din Indonezia, provocând rănirea a zeci de persoane, a anunţat agenţia naţională pentru gestionarea dezastrelor (BNPB), transmite Reuters.
Un bărbat în vârstă de 41 de ani din judeţul Constanţa a fost reţinut după ce a lovit-o şi ameninţat-o pe fosta lui soţie. În condiţiile în care poliţiştii au constatat că reprezintă un risc iminent pentru femeie, aceştia au propus ca agresorului să îi fie montat dispozitiv electronic de supraveghere, însă femeia a refuzat.
Un bărbat din judeţul Braşov, care nu are permis de conducere şi care se afla sub influenţa alcoolului, a provocat un accident rutier, intrând cu maşina în zidul unui imobil, pe raza municipiului Făgăraş. Autovehiculul a ars complet, iar şoferul a fugit de la locul accidentului, fiind găsit ulterior de către poliţişti.
Salvamontiştii din judeţul Alba îi avertizează pe turiştii aflaţi la munte asupra faptului că, pe unele trasee montane, în special pe cele care străbat zone de canion şi chei înguste, există riscul producerii de viituri spontane. Avertismentul vine în condiţiile în care meteorologii au anunţat ploi abundente în zona montană a acestui judeţ.
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori, în urma incidentului unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. Competiţia a fost oprită.
O nouă metodă de furt, cea a îmbrăţişării, este tot mai des întâlnită, iar poliţiştii atrag atenţia asupra acesteia, sfătuindu-i pe oameni să păstreze distanţa faţă de necunoscuţii care încearcă să îi îmbrăţişeze sub diverse pretexte. În acest weekend, la Suceava, un bărbat a rămas fără telefon după ce un necunoscut s-a dus la el şi l-a luat în braţe, într-o staţie de autobuz.
Premierul Ilie Bolojan afirmă că România a programat investiţii a căror valoare depăşeşte capacitatea ţării şi anunţă că programele finanţate de la bugetul naţional vor fi derulate în baza unei programări multianuale, în aşa fel încât şi autorităţile locale, şi constructorii interesaţi să deruleze contracte cu acestea să poată şti care sunt bugetele pe anii următori.
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică, pe platforma X, că se va întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump, la Casa Albă, alături de alţi lideri europeni, la solicitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters.
Gruparea Aston Villa a fost amendată cu aproximativ 150.000 de euro pentru că a încălcat de cinci ori regulile sistemului „multiball” din Premier League, informează Daily Mail.
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori, în urma incidentului unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. Competiţia a fost oprită.
Ministerul rus al Apărării a declarat duminică că forţele sale au doborât 300 de drone ucrainene şi au atacat mai multe depozite de rachete Sapsan pe teritoriul Ucrainei. Anunţul vine în contextul luptelor intense din regiunea Doneţk, unde trupele ucrainene încearcă să oprească avansul rusesc, relatează Reuters.
Pompierii din judeţul Vâlcea intervin, duminică, pentru a treia zi consecutiv, pentru stingerea unui incendiu forestier care s-a extins pe trei hectare, în zona localităţii Mălaia. Vineri şi sâmbătă, pompieri şi lucrători silvici au acţionat pentru stingerea focului, sâmbătă în zonă a plouat, însă duminică dimineaţă forţele de intervenţie au constatat că buturugi cuprinse de flăcări zilele trecute încă mai fumegă.
Cel puţin opt persoane au murit şi alte patru sunt date dispărute în urma unei inundaţii produse sâmbătă seara în regiunea autonomă Mongolia Interioară, în nordul Chinei, a relatat duminică media de stat, citată de Reuters.
Concordia Chiajna a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 8-0, formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a treia a Ligii a II-a.
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”. Acesta estimează că „perioada dificilă” pentru România, din punct de vedere financiar, o reprezintă anul acesta şi prima jumătate a anului viitor, subliniind că, după această perioadă, Guvernul trebuie să creeze condiţii pentru relansarea economică.
FC Barcelona a învins Real Mallorca, scor 3-0 în deschiderea sezonului 2025-2026 din La Liga, într-un meci marcat de două cartonaşe roşii pentru insulari în prima repriză.
Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat sâmbătă trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C., la solicitarea administraţiei preşedintelui Donald Trump, care a descris capitala drept un oraş afectat de criminalitate şi lipsă de siguranţă, transmite Reuters.
Poliţiştii din Argeş au deschis un dosar de cercetare după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un bărbat a fost văzut aruncându-se în apele râului Argeş. Salvatorii au intervenit, însă acesta a fost scos mort din apă. Pe malul râului au fost găsite obiecte personale, însă niciun act care să arate identitatea bărbatului.
Un şofer a fost înregistrat de aparatul radar în timp ce conducea cu viteza de 208 kilometri pe oră pe un drum expres din judeţul Dolj. Este doar unul dinte zecile de şoferi depistaţi pe şoselele din acest judeţ în timp ce depăşesc limita legală de viteză.
Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”, şi că, dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie dificilă. Primul ministru susţine că, pentru el, ca persoană aflată într-o funcţie, nu e o problemă că, prin adoptarea acestor măsuri, imaginea sa va fi una proastă. „Acest post este pentru ţara noastră şi nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, adaugă premierul, comentând că, ”veştile proaste, rămân foarte puţini să le dea şi uneori par singuri în situaţia asta”, în timp ce ”la veştile bune e totdeauna înghesuială mare”.
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă. De asemenea, salvamontiştii de la Râşnov s-au întâlnit cu vicepremierul Tanczos Barna. Imagini şi informaţii de la ambele întâlniri au fost prezentate de Salvamont Braşov.
Erin, primul uragan al sezonului atlantic din 2025, a fost retrogradat duminică la categoria 3, după ce viteza vânturilor a scăzut uşor, potrivit Centrului Naţional pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, transmite Reuters.
Jannik Sinner, liderul ATP, a împlinit sâmbătă 24 de ani şi a primit un cadou-surpriză de la francezul Terence Atmane: un cartonaş Pokemon. Sinner l-a învins pe Atmane în semifinale de la Mastersul de la Cincinnati.
Şeful Serviciului judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, afirmă că, în ultima perioadă, la nivel naţional, s-a înregistrat un număr crescut de apeluri de la turişti cu simptome „puternic sugestive” pentru infarct sau afecţiuni cardiace. În acest context, el transmite o serie de recomandări pentru drumeţii pe timp de caniculă.
Meteorologii prognozează instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale ţării de duminică de la prânz, până luni la ora 23.00, unele afându-se sub avertizări cod portocaliu.
Meteorologii prognozează instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale ţării de duminică de la prânz, până luni la ora 23.00, unele afându-se sub avertizări cod portocaliu.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a purtat sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia şi Ungaria, după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska, care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, a anunţat diplomaţia de la Moscova, citată de Reuters.
Cinci judeţe şi Capitala intră de duminică, de la ora 12.00 şi până la ora 21.00, sub atenţionare cod galben de caniculă, fiind prognozate temperaturi de până la 36 de grade Celsius.
Armata israeliană a anunţat duminică dimineaţă că a atacat un obiectiv de infrastructură energetică utilizat de rebelii houthi, la sud de capitala yemenită Sanaa, transmite Reuters.
Revenit pe teren după o absenţă de două săptămâni, Lionel Messi a strălucit în victoria lui Inter Miami în faţa celor de la Los Angeles Galaxy cu 3-1, sâmbătă seara. Intrat la pauză, „La Pulga” a marcat un gol şi a oferit un assist.
Ministrul Educaţiei Daniel David afirmă, referindu-se la măsurile dure care vizează inclusiv domeniul educaţiei, provocând nemulţumirea cadrelor didactice, că misiunea sa este ca - după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară - să fie aduse resurse în sistem şi să fie eliminate din măsurile temporare de austeritate. ”Să începem să gândim într-o logică de reformă”, explică ministrul, la finalul unui comunicat în care Ministerul Educaţiei subliniază că evitarea retrogradării României de către agenţiile de rating se datorează pachetului 1 de reforme şi că există la acest moment contextul începerii anului şcolar cu salarii şi burse.
Armata israeliană a anunţat, duminică dimineaţă, că a bombardat „un sit energetic” folosit de rebelii houthi la Sanaa, informează AFP.
Salvamontiştii din Maramureş au recuperat cele unsprezece persoane, între care nouă copii, care se rătăciseră sâmbătă seară, în Munţii Rodnei. Operaţiunea de salvare, care a fost dificilă din cauza întunericului şi a frigului, s-a încheiat duminică, în jurul orei 3.30, copiii fiind predaţi părinţilor. Unul dintre cei doi adulţi care erau cu ei avea o rană la picior, fiind transportat la spitalul din Vişeu. Adulţii nu însoţeau grupul de copii, ci i-au văzut că intenţionau să meargă pe un traseu dificil şi au vrut să-i întoarcă din drum, tot ei fiind cei care i-au cos pe copii într-o zonă deschisă, de unde au fost preluaţi de salvatorii montani.
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumi, la doar o zi după ce Statele Unite şi Rusia au discutat despre posibile „schimburi de terenuri” în Ucraina, anunţă kyivindependent.com.
Citigroup ia în considerare extinderea în zona activelor digitale prin oferirea de servicii de custodie pentru stablecoins şi produse de investiţii crypto, a declarat pentru Reuters un director al băncii, semn că schimbările legislative recente din Washington stimulează marile instituţii financiare să intre pe piaţa criptomonedelor, transmite Reuters.
Cecenul Khamzat Chimaev este noul campion la categoria 84 kg, după ce l-a dominat pe Dricus De Plessis la UFC 319, sâmbătă seara, la Chicago.
