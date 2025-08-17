VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nsimba egalează rapid
17 august 2025
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nsimba egalează rapid
Conducerea lui „U" Cluj a făcut anunţul despre transferul lui Thiam la FCSB! Ce se întâmplă cu atacantul dorit de Gigi Becali
Conducerea lui „U” Cluj a făcut anunţul despre transferul lui Thiam la FCSB! Ce se întâmplă cu atacantul dorit de Gigi Becali
Brigadă de arbitri din Elveţia la meciul Hacken - CFR Cluj, din play-off-ul Conference League
Brigadă de arbitri din Elveţia la meciul Hacken - CFR Cluj, din play-off-ul Conference League
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nsimba egalează rapid
Echipa din Superliga care insistă pentru transferul lui Paul Iacob
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Absent deja de la Grand Prix-ul Austriei, pilotul spaniol Maverick Vinales nu va participa nici la Marele Premiu al Ungariei
Absent deja de la Grand Prix-ul Austriei, pilotul spaniol Maverick Vinales nu va participa nici la Marele Premiu al Ungariei
Marius Şumudică nu îi dă nicio şansă grandului din Superligă să ajungă în grupele cupelor europene: "Poate o să vină 10.000 de suporteri la acest meci. Eu ştiu ce înseamnă campionatul ăla. Au atacant care a jucat la Roma!"
Marius Şumudică nu îi dă nicio şansă grandului din Superligă să ajungă în grupele cupelor europene: ”Poate o să vină 10.000 de suporteri la acest meci. Eu ştiu ce înseamnă campionatul ăla. Au atacant care a jucat la Roma!”
Din Africa, Laurenţiu Reghecampf i-a spus lui Becali cum să joace cu Rapid: "El se apropie mai mult de un atacant decât Tănase!"
Din Africa, Laurenţiu Reghecampf i-a spus lui Becali cum să joace cu Rapid: ”El se apropie mai mult de un atacant decât Tănase!”
Clubul legendar din Premier League a primit o amendă uriaşă
FCSB vrea să profite de situaţia tensionată de la un club din SuperLigă! Pe cine a pus ochii Gigi Becali
FCSB vrea să profite de situaţia tensionată de la un club din SuperLigă! Pe cine a pus ochii Gigi Becali
Ireal! Concordia Chiajna, la fel la ca Bayern cu Barcelona! Câte goluri a putut şi primească Ceahlăul în meciul din Liga 2
Ireal! Concordia Chiajna, la fel la ca Bayern cu Barcelona! Câte goluri a putut şi primească Ceahlăul în meciul din Liga 2
Marian Iancu ştie ce va face Rapid cu FCSB! Verdictul fostului patron de la Poli Timişoara: "Joacă azi şi nu câştigă!"
Marian Iancu ştie ce va face Rapid cu FCSB! Verdictul fostului patron de la Poli Timişoara: ”Joacă azi şi nu câştigă!”
Thiam, aproape de despărţirea de „şepcile roşii"! Oferta din zona arabă care îl atrage pe atacantul lui U Cluj
Thiam, aproape de despărţirea de „şepcile roşii”! Oferta din zona arabă care îl atrage pe atacantul lui U Cluj
Lionel Messi a făcut spectacol în MLS ca pe vremuri la Barcelona. Golurile au fost marcate de vechiul "schelet" de campioni ai Barcelonei
Lionel Messi a făcut spectacol în MLS ca pe vremuri la Barcelona. Golurile au fost marcate de vechiul ”schelet” de campioni ai Barcelonei
Marian Aioani, tot mai aproape de despărţirea de Rapid! Portarul are pregătită o destinaţie surpriză
Marian Aioani, tot mai aproape de despărţirea de Rapid! Portarul are pregătită o destinaţie surpriză
Antrenorul lui PSV s-a convins rapid de Man: "Nu va fi capabil să joace 90 de minute!"
Antrenorul lui PSV s-a convins rapid de Man: ”Nu va fi capabil să joace 90 de minute!”
Hansi Flick nu a fost mulţumit de Barcelona, chiar dacă echipa a făcut spectacol, iar Lamine Yamal s-a tranformat în Robben: "Trebuie să vorbesc despre asta, nu mi-a plăcut!"
Hansi Flick nu a fost mulţumit de Barcelona, chiar dacă echipa a făcut spectacol, iar Lamine Yamal s-a tranformat în Robben: ”Trebuie să vorbesc despre asta, nu mi-a plăcut!”
Ghinion pentru Simone Tempestini la Raliul Cehiei: abandon pe a doua probă specială
Neluţu Varga nu suferă după banii din Europa League: „Este vorba de mai mulţi bani, dar clubul nu depindea de asta"
Neluţu Varga nu suferă după banii din Europa League: „Este vorba de mai mulţi bani, dar clubul nu depindea de asta”
Khamzat Chimaev, campion la categoria mijlocie! Cecenul l-a învins pe Dricus De Plessis în Chicago
Khamzat Chimaev, campion la categoria mijlocie! Cecenul l-a învins pe Dricus De Plessis în Chicago
Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz vor juca finala Mastersului de la Cincinnati
LIVE VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, ora 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii, în criză de puncte
LIVE VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, ora 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii, în criză de puncte
LIVE VIDEO | Rapid – FCSB, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby-ul etapei în SuperLigă
LIVE VIDEO | Rapid – FCSB, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby-ul etapei în SuperLigă
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 16:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii vor să continue seria excelentă de rezultate
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 16:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii vor să continue seria excelentă de rezultate
Adi Popa nu s-a abţinut, după egalul cu Dinamo: "În Cupa României avem singurele meciuri oficiale!" | VIDEO
Adi Popa nu s-a abţinut, după egalul cu Dinamo: ”În Cupa României avem singurele meciuri oficiale!” | VIDEO
Strigătul celor de la Hermannstadt, după egalul cu Petrolul: "Nu reuşim să câştigăm şi luăm mereu un punct!"
Strigătul celor de la Hermannstadt, după egalul cu Petrolul: ”Nu reuşim să câştigăm şi luăm mereu un punct!”
Cristian Neguţ, criticat pentru înjurătura adresată lui Alexandru Oroian: „Este inadmisibil" | VIDEO EXCLUSIV
Cristian Neguţ, criticat pentru înjurătura adresată lui Alexandru Oroian: „Este inadmisibil” | VIDEO EXCLUSIV
VIDEO | Marius Măldărăşanu, după a patra remiză stagională. "Am încercat să corectăm"
VIDEO | Marius Măldărăşanu, după a patra remiză stagională. ”Am încercat să corectăm”
VIDEO | Liviu Ciobotariu, foarte supărat! ”Start de campionat ratat”
”Cum veţi fi primit de fanii FCSB?” Răspunsul oferit de Costel Gâlcă
Situaţie bizară la "U" Cluj! Un om de bază vrea să plece şi a refuzat să facă deplasarea pentru meciul cu Farul
Situaţie bizară la ”U” Cluj! Un om de bază vrea să plece şi a refuzat să facă deplasarea pentru meciul cu Farul
Bayern Munchen a cucerit pentru a 11-a oară Supercupa Germaniei
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt 1-1. Ambele formaţii nu au startul de sezon dorit
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Buş înscrie dintr-o pasă magistrală
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Buş înscrie dintr-o pasă magistrală
VIDEO | Fază controversată în partida Petrolul – Hermannstadt! Gazdele au cerut vehement acordarea unei lovituri de pedeapsă
VIDEO | Fază controversată în partida Petrolul – Hermannstadt! Gazdele au cerut vehement acordarea unei lovituri de pedeapsă
VIDEO | Mallorca - Barcelona 0-3. Catalanii s-au impus într-un meci nebun! Gazdele au avut doi eliminaţi
VIDEO | Mallorca - Barcelona 0-3. Catalanii s-au impus într-un meci nebun! Gazdele au avut doi eliminaţi
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Grozav înscrie din penalty
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Grozav înscrie din penalty
Florin Bratu nu s-a ferit de cuvinte, după egalul cu Steaua: "Noi suntem echipa Ministerului!"
Florin Bratu nu s-a ferit de cuvinte, după egalul cu Steaua: ”Noi suntem echipa Ministerului!”
Planurile lui Florin Niţă pentru viitor. Ce au dezvăluit apropiaţii portarului despre o posibilă retragere
Planurile lui Florin Niţă pentru viitor. Ce au dezvăluit apropiaţii portarului despre o posibilă retragere
Sorana Cîrstea a trecut în turul al doilea al calificărilor la Cleveland
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză extrem de săracă în ocazii
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză extrem de săracă în ocazii
Wolverhampton - Manchester City 0-4. ”Cetăţenii” încep lansat sezonul
Ce a spus Daniel Opriţa, după egalul cu Dinamo: "E greu să te uiţi!" | VIDEO EXCLUSIV
Ce a spus Daniel Opriţa, după egalul cu Dinamo: ”E greu să te uiţi!” | VIDEO EXCLUSIV
Merită Andrei Dobre să fie convocat la naţional? „Nu se poate compara" | VIDEO EXCLUSIV
Merită Andrei Dobre să fie convocat la naţional? „Nu se poate compara” | VIDEO EXCLUSIV
Adi Popa nu s-a abţinut, după egalul cu Dinamo: "În Cupa României avem singurele meciuri oficiale!" | VIDEO EXCLUSIV
Adi Popa nu s-a abţinut, după egalul cu Dinamo: ”În Cupa României avem singurele meciuri oficiale!” | VIDEO EXCLUSIV
Delegare de marcă la derby-ul Rapid - FCSB
România, primul eşec în grupa E a precalificărilor FIBA World Cup 2027. "Tricolorii" sunt calificaţi în faza următoare
România, primul eşec în grupa E a precalificărilor FIBA World Cup 2027. ”Tricolorii” sunt calificaţi în faza următoare
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
România, trei victorii cu Filipine în pregătire pentru Campionatul Mondial de volei
Campioana CSM Bucureşti învinge vicecampioana Corona Braşov şi câştigă Cupa Corona
