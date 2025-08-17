Te ia amețeala! Sumele cu care echipele din Premier League pornesc în cupele europene, colosale
Sport.ro, 17 august 2025 18:00
Cel mai tare campionat din lume, transmis în exclusivitate de VOYO, e la un nivel financiar incredibil, la ani-lumină de Superliga noastră.
• • •
În fotbalul nostru, un jucător de 23, 24 de ani e considerat, în continuare, un „tânăr promițător“. În cel mai tare campionat din lume, transmis în exclusivitate de VOYO, la o asemenea vârstă, cei mai mulți jucători au niște sezoane în spate, în Premier League.
Acum o oră
17:30
Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati) a câştigat pentru prima oară în cariera sa Marele Premiu al Austriei la MotoGP, impunându-se în cursa de la clasa regină a Campionatului Mondial de motociclism viteză, desfăşurată duminică pe circuitul de la Spielberg.
17:30
Crystal Palace a avut un gol anulat în prima repriză a meciului cu Chelsea, de pe Stamford Bridge, transmis în direct de VOYO, în prima etapă din Premier League.
17:10
La 39 de ani, veteranul celor de la Brighton a apărut pe teren, în runda inaugurală din Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO.
Acum 2 ore
16:50
Norvegianul de 25 de ani a avut un debut fulminant de sezon, în Premier League, competiție transmisă, în exclusivitate, de VOYO.
16:40
Giuleștenii vor să scape de el! Antrenorul din Liga 1 care insistă pentru jucătorul renegat de Rapid # Sport.ro
Paul Iacob (29 de ani) este tot mai aproape de o despărțire de Rapid, iar următoarea sa destinație ar putea fi Oțelul Galați.
16:40
FK Csikszereda - Universitatea Craiova a început cu un autogol caraghios al oltenilor, încă din minutul 3.
16:30
Cum îl descrie Fabio Capello pe Cristi Chivu + predicție pentru viitoarea campioană din Serie A # Sport.ro
Noul sezon din Serie A debutează weekend-ul viitor, iar Cristi Chivu se va afla pe banca lui Inter Milano, după ce a fost instalat la începutul acestei veri.
16:20
Campioana României are un debut de sezon mult sub așteptări, cu 6 înfrângeri în 12 meciuri însă, în continuare, e cotată cu șanse mari de tot pentru a realiza o performanță remarcabilă.
Acum 4 ore
15:40
Chelsea - Crystal Palace este în direct pe VOYO de la ora 16:00.
15:30
Ce a remarcat Răzvan Raț la Chelsea: ”Bani mulți, foarte mulți! Întrebarea e dacă vor face față” # Sport.ro
Chelsea debutează în noul sezon de la ora 16:00 împotriva lui Crystal Palace.
15:20
Dennis Man (26 de ani) poate debuta duminică în tricoul celor de la PSV Eindhoven.
15:10
Ce a postat Ceahlăul după ce a fost umilită cu 0-8 în Liga 2: ”Rămâne rugămintea să nu jigniți pe nimeni” # Sport.ro
Meciul dintre Concordia Chiajna și Ceahlăul Piatra Neamț s-a încheiat cu un scor total neașteptat, 8-0.
14:40
Costel Pantilimon, poveste fabuloasă din Anglia: ”'Bă, tu ești sănătos la cap?' Așa mi-au spus! Îmi vâjâiau geamurile de la casă” # Sport.ro
Costel Pantilimon (38 de ani) s-a retras în 2021.
14:40
Jannik Sinner a împlinit sâmbătă 24 de ani şi a primit un cadou-surpriză de la francezul Terence Atmane # Sport.ro
Jannik Sinner este liderul ATP.
14:40
FCSB vrea să mai dea o lovitură pe finalul acestei perioade de mercato și să transfere un atacant din Superliga României.
14:40
Manchester United - Arsenal va fi în direct pe VOYO!
14:30
Următoarele trei sezoane din Premier League se văd pe VOYO.
14:10
Meciul dintre Rapid și FCSB se dispută de la ora 21:30, pe Arena Națională din București.
Acum 6 ore
13:40
Valentin Mihăilă s-a transferat în această vară în Turcia, la Rizespor.
13:40
Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross. O roată s-a desprins dintr-un bolid și a lovit doi spectatori # Sport.ro
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus.
13:20
S-a lăsat de fotbal și a devenit un ciclist apreciat, dar este plătit la fel de bine ca marii fotbaliști! # Sport.ro
Remco Evenepoel va avea al doilea cel mai mare salariu din ciclismul mondial, după mutarea la echipa Red Bull - Bora - Hansgrohe.
13:10
Marian Iancu e optimist înainte de Rapid - FCSB: ”Am un sentiment, un vibe bun, FCSB nu câștigă azi” # Sport.ro
Rapid - FCSB este duminică seară în etapa #6 din sezonul regulat al SuperLigii României.
13:10
Meciul dintre Concordia Chiajna și Ceahlăul Piatra Neamț s-a încheiat cu victoria categorică a ilfovenilor.
12:50
FC Barcelona a învins Real Mallorca, scor 3-0 în deschiderea sezonului 2025-2026 din La Liga, într-un meci marcat de două cartonaşe roşii pentru insulari în prima repriză.
12:10
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, încearcă să dea lovitura verii pe piața transferurilor.
12:10
Elias Charalambous își calmează jucătorii înainte de Rapid - FCSB: ”Campionatul? Este un maraton, nu se va termina duminică” # Sport.ro
Rapid - FCSB este duminică seară de la ora 21:30 pe Arena Națională.
Acum 8 ore
11:40
Ce arbitri români vor fi prezenți în play-off-urile UEFA Europa League & Conference League # Sport.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat sâmbătă arbitrii români delegaţi de UEFA la meciuri din play-off-ul Ligii Europa şi Conference League.
11:30
Meciul dintre CFR Cluj și FC Botoșani poate fi urmărit de la ora 18:30 în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
11:20
Roș-albaștrii nu trec prin cele mai grozave momente.
11:00
Leo Messi a făcut show, după ce a absentat în ultimele două săptămâni de la Inter Miami.
10:50
Următoarele trei sezoane din Premier League se văd pe VOYO.
10:50
Românul s-a transferat la PSV Eindhoven în această vară.
10:30
Csikszereda - Universitatea Craiova, ora 16:15, LIVE TEXT. Liderul întâlnește ultima clasată # Sport.ro
Meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova este de la ora 16:15 și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
10:30
Daniel Pancu a împlinit 48 de ani! Gestul făcut de Rapid pentru fostul atacant din Giulești # Sport.ro
Daniel Pancu a împlinit astăzi 48 de ani.
Acum 12 ore
10:00
Urmărim și comentăm împreună main event-ul etapei din SuperLiga României.
09:50
Dinamo a fost aproape de a transfera un fundaș, dar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.
09:50
FC Bayern și-a adăugat în cabina de trofee încă o distincție.
09:40
Următoarele trei sezoane din Premier League se văd pe VOYO.
09:30
Chelsea - Crystal Palace & Nottingham - Brentford sunt în direct pe VOYO de la ora 16:00 | Două dueluri tari în Premier League # Sport.ro
Următoarele trei sezoane din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
09:20
Mircea Rednic, înfrângere usturătoare! Campioana Belgiei a dat de pământ cu Standard Liege # Sport.ro
Înfrângere usturătoare pentru echipa lui Mircea Rednic și Josue Homawoo în Belgia.
09:00
Ciprian Marica a fost prezent la emisiunea ”Play On Sport” de pe VOYO, unde a analizat meciurile din Premier League disputate sâmbătă.
08:50
Întrebat despre obiectivul personal la Genoa, Nicolae Stanciu a lămurit totul: ”Pe asta mă concentrez” # Sport.ro
Nicolae Stanciu a fost titularizat în Genoa - Vicenza din Coppa Italia.
08:30
Liviu Ciobotariu, abătut sufletește după egalul cu Hermannstadt: ”Sunt dezamăgit, e un moment extrem de dificil” # Sport.ro
Petrolul Ploiești - FC Hermannstadt s-a încheiat 1-1.
08:30
Ioan Varga a găsit marea problemă de la CFR Cluj după ce ardelenii au fost eliminați din Europa League: ”Altfel stăteau lucrurile” # Sport.ro
CFR Cluj nu a reușit să treacă de Braga în al treilea tur preliminar UEFA Europa League.
08:30
Situație rară la U Cluj! Jucătorul a lipsit de la antrenament și nu mai răspunde la telefon # Sport.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul Universității Cluj, are probleme serioase cu un jucător înainte de meciul cu Farul Constanța, programat luni, în deplasare.
08:20
Fiul lui Wayne Rooney, aproape să debuteze la Manchester United: decizia de ultim moment luată de club # Sport.ro
Premier League se vede exclusiv pe VOYO, în următoarele trei sezoane.
