Rusoaică de 30 de ani, fost model, ucisă de un elan care i-a strivit mașina: "Totul era acoperit de sânge"

Dacă vă este dor de o plimbare cu sania la munte, ei bine, nu trebuie să aşteptaţi până la iarnă. La Predeal, o sanie de vară de aproape 500 de metri lungime captează atenţia turiştilor. Traseul este amenajat în zona Clăbucet, iar instalaţia oferă amatorilor de viteză o panoramă de vis asupra staţiunii.