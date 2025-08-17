Oradea ieri, Oradea azi: Fostul teatru de vară a devenit parcare (FOTO)
Bihoreanul, 17 august 2025 18:00
La începutul secolului XX, în Oradea se căutau soluții ca teatrul să nu lipsească din urbe între stagiuni. În lunile de vară, spectacolele se țineau în Parcul Rhédey (azi Bălcescu) și în teatrul de vară din capătul străzii Fő (unde ulterior a fost construit complexul Mercur).
• • •
Acum 5 minute
18:00
Acum 2 ore
16:50
Primăria Oradea a semnat contractele de lucrări pentru reabilitarea și modernizarea energetică a șapte blocuri de locuințe de pe străzile Dimitrie Cantemir și Lugojului. Investițiile, care vizează creșterea confortului termic și reducerea consumului de energie, au o valoare totală de peste 11,4 milioane lei (fără TVA).
Acum 4 ore
15:30
125 de ani de Teatru Szigligeti: se pun în vânzare abonamentele pentru următoarea stagiune, una aniversară # Bihoreanul
Sub deviza „125 de ani împreună. Încă e bine să mergi la teatru!”, Teatrul Szigligeti își anunță publicul fidel, dar și pe viitorii curioși că luni se pun în vânzare abonamentele pentru stagiunea următoare, care va fi una aniversară. Cele 3 trupe Szigligeti, Lilliput și Nagyvárad pregătesc 14 premiere, dar vor fi și spectacole invitate și reprezentații în cadrul unor festivaluri.
15:00
1. Ilie Bolojan a fost văzut umblând cu vestă antiglonț și cască. Semn că în curând vor exploda prețurile. 2. Mugur Isărescu și-a luat o linguriță de argint. Deci nu va mai mânca icre negre cu polonicul. 3. Sorin Grindeanu zboară din nou cu avionul privat la Monaco, să nu-i mănânce inflația averea. 4. La cât de prost merge economia românească, Viktor Orban a declarat că nu mai vrea Ardealul.
14:10
Un bihorean căutat în Germania pentru agresiune sexuală asupra unui minor, prins de polițiști în Lugașu de Jos # Bihoreanul
Un bărbat de 31 de ani din Lugașu de Jos, urmărit internațional de autoritățile germane, a fost prins de polițiștii bihoreni. Acesta este acuzat că ar fi comis o agresiune sexuală asupra unui minor, faptă săvârșită pe teritoriul Germaniei.
Acum 6 ore
13:10
Fața orașului: Cum arată prima stație de tramvai din Oradea acoperită cu plante? (FOTO) # Bihoreanul
Prima staţie verde de tramvai din oraş a fost amenajată lângă piaţa Rogerius. Este acoperită cu plante care, pe măsură ce se vor dezvolta, vor asigura umbră. Diverse flori au fost plantate și pe pereții refugiului, proiectul fiind unul pilot, câștigător în programul de bugetare participativă de anul trecut.
12:30
„Universul Gemenilor” la Oradea: expoziție internațională de fotografie cu frați și surori din întreaga lume (FOTO) # Bihoreanul
Cum arată gemenii din India, Japonia, Ucraina, Ungaria sau România? Răspunsul îl vor putea descoperi orădenii la expoziția internațională „Universul Gemenilor”, care se deschide joi, la Muzeul Orașului Oradea.
Acum 8 ore
11:50
Baschetbaliştii de la CSM CSU Oradea îşi vor începe de luni, 18 august, antrenamentele colective, în vederea pregătirii noului sezon competiţional. Reunirea este programată la Arena Antonio Alexe, iar pregătirile leilor roşii din această vară sunt programate pe plan local. Primele jocuri amicale vor avea loc la începutul lunii septembrie, în Ungaria.
11:00
Atenție, părinți: banii de pe cardurile educaționale mai pot fi folosiți până la 31 august # Bihoreanul
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Ministerul Educației reamintesc părinților că sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024 - 2025 pot fi folosite până la data de 31 august 2025.
10:10
Bravo, Celia! O adolescentă din Oradea este dublă campioană națională la echitație, deși săptămânal face naveta la Sibiu, pentru antrenamente (FOTO) # Bihoreanul
Celia Chiriac, o copilă în vârstă de 14 ani din Oradea, își face un nume într-un sport mai rar praticat: echitație. Recent, adolescenta a devenit dublă campioană națională la sărituri peste obstacole și se pregătește pentru participarea la două concursuri internaționale, programate în septembrie. Rezultatele ei sunt cu atât mai spectaculoase cu cât practică acest sport doar de doi ani, iar antrenamentele le face săptămânal la sute de kilometri depărtare de casă.
Acum 12 ore
09:00
Tradiția Carnavalului florilor va continua și în acest an în Oradea, pentru a 25-a oară. Carele alegorice din Debrețin vor ajunge în oraș joi, 21 august, iar orădenii le vor putea admira în Piața Unirii, de dimineața până la ora 18.30, iar seara, de la ora 21, se vor putea delecta cu un concert de muzică clasică.
Acum 24 ore
19:00
Paula Seling și alți artiști renumiți vor urca pe scena din Piața Unirii din Oradea la concertul „Pop Simfonic la Catedrală”. Intrarea este liberă # Bihoreanul
Iubitorii de muzică și de relaxare, seara, sub cerul liber, sunt invitați să se lase purtați de emoție, sub bagheta maestrului Andrei Tudor. La fel ca în alți ani, noua ediție a concertului Pop Simfonic la Catedrală va aduce, marți, pe scena din Piața Unirii artiști apreciați ca Paula Seling, Roxana Mureșan sau Adrienn Kiss, precum și Corul și Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea și Corul de copii „Enjoy Music”. Intrarea la eveniment este liberă.
18:30
Alegeri în Republica Moldova: Ilan Șor cheamă oamenii la proteste plătite cu 3.000 de dolari pe lună # Bihoreanul
Alegerile din Republica Moldova, care urmează să se desfășoare în această toamnă, agită spiritele tot mai tare. De la Moscova, oligarhul Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani închisoare, a lansat un apel pentru un protest permanent în centrul Chișinăului, oferind participanților 3.000 de dolari pe lună pentru a se alătura.
Ieri
17:40
Gândit ca un spațiu de relaxare în aer liber, acoperișul pieței Rogerius este verde doar din greșeală. Printre dalele pavate, ies nestingherite buruieni, pentru că locul nu este defel valorificat.
16:30
CSM CSU Oradea l-a legitimat pe jucătorul Ionuţ Berceanu, care a evoluat la Rapid Bucureşti # Bihoreanul
Conducerea clubului CSM Oradea a anunţat legitimarea unui nou jucător român în cadrul echipei de baschet. Este vorba despre Ionuţ Berceanu, fiul fostului antrenor al echipei Dinamo Oradea din anii 80-90, Dan Berceanu. În vârstă de 27 de ani şi jucător de poziţia 5, Ionuţ Berceanu vine la roş-albaştrii de la Rapid Bucureşti, unde a evoluat în sezonul anterior.
15:30
Meteorologii au emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă duminică, 17 august, între orele 13 și 21, în zona montană a județului Bihor și nu numai.
14:50
„Muzeograf pentru o zi”: Copiii sunt așteptați să descopere lucruri inedite și locuri mai puțin accesibile ale Muzeului Țării Crișurilor # Bihoreanul
Copiii cu vârste între 10 și 15 ani sunt invitați la Muzeul Țării Crișurilor la un nou atelier: „Muzeograf pentru o zi”. La sfârșit de august, timp de 3 zile, aceștia vor putea descoperi felul în care este organizat un muzeu modern, cum se înregistrează piesele, vor avea șansa să intre în locuri mai puțin accesibile publicului larg și vor putea vizita expoziția secției de Istorie.
14:00
1. Trotinetele parcate aiurea vor fi duse la topit. Doar așa eradicăm sărăcia în cartierele mărginașe. 2. Pentru limitarea vitezei se vor monta cabluri de oțel, transversal pe șosele. 3. Dacă tot vor să umble tinerii câte doi, se vor inventa trotinete cu ataș.
12:30
Strategii de viitor: Alt parc din Oradea s-a uscat complet, la doar câteva luni de la inaugurare (FOTO) # Bihoreanul
Parcul din zona străzilor Grigore Moisil și Ion Irimescu, din imediata vecinătate a Liceului Tehnic Penticostal Betel din Nufărul, este uscat complet, la doar câteva luni de la inaugurare.
11:10
Turistă rănită pe un traseu montan din Bihor. 5 ore a durat salvarea ei din canionul de la Cetățile Rădesei (FOTO) # Bihoreanul
Salvamontiștii bihoreni au avut o intervenție dificilă, vineri, după ce o femeie în vârstă de 65 de ani s-a accidentat la ieșirea din peștera Cetățile Rădesei. Evacuarea femeii, o turistă din Israel, a durat 5 ore, salvatorii montani trebuind să o ducă printr-un canion îngust, sinuos și cu copaci prăbușiți între pereții calcaroși.
09:50
Intervenție de urgență, vineri seară, pe strada Islazului din Oradea, între cartierul Europa și sala polivalentă a orașului. Un șofer a pierdut controlul mașinii și a ieșit în decor, cel mai probabil din cauza vitezei. Autoturismul a fost serios avariat, dar nimeni nu a fost rănit.
09:00
Thermal Days zguduie Băile Felix: stațiunea a răsunat de muzică, mii de oameni au cântat cu Irina Rimes după miezul nopții (FOTO) # Bihoreanul
Festivalul Thermal Days a debutat, vineri, în Băile Felix, iar la lăsarea întunericului, centrul stațiunii s-a umplut de localnici și turiști dornici de distracție. Prima seară a fost una cu multă muzică rock, dar punctul culminant a fost concertul Irinei Rimes, artistă așteptată de câteva mii de oameni, care nici n-au fost deranjați că vedeta a urcat pe scenă la miezul nopții.
02:40
Trump și Putin au lăudat întâlnirea din Alaska, dar n-au confirmat un acord de pace. Ce declarații au făcut împreună # Bihoreanul
Președintele rus, Vladimir Putin, și omologul său american, Donald Trump, au încheiat întâlnirea pe care a stat cu ochii o lume întreagă după aproape 3 ore. La finalul summitului de la Alaska, cei doi au făcut declarații comune pentru presă, dar nu au confirmat un acord de pace.
15 august 2025
20:00
Premierul Ilie Bolojan a făcut o vizită surpriză, vineri, la Academia de Fotbal deținută de Gheorghe Hagi la Constanța. Regele fotbalului românesc a spus că l-a primit cu bucurie pe prim-ministru.
19:10
S-au lăudat degeaba: pasajul din Oșorhei va fi gata doar la toamnă, deși oficialii avansau luna august (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările de construcție a pasajului suprateran peste DN 1, în Oșorhei, au ajuns la un stadiu de 75%, a anunțat joi Consiliul Județean Bihor. Șantierul se va închide în octombrie, deși, în primăvară, șeful CJ, Mircea Mălan, și constructorul susțineau că cel târziu în august lucrările vor fi terminate.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Revenire spectaculoasă pentru FC Bihor, care a câştigat cu 3-2 jocul cu Dumbrăviţa şi a urcat pe primul loc în Liga a II-a (FOTO) # Bihoreanul
Formaţia FC Bihor a urcat pe primul loc al Ligii a II-a, după ce a învins vineri echipa CSC Dumbrăviţa. Meciul jucat pe caniculă, la Stadionul Iuliu Bodola, a fost unul foarte spectaculos. Oaspeţii au condus cu 2-0, dar orădenii au revenit în repriza a doua şi au întors scorul în favoarea lor, câştigând cu 3-2!
17:30
Lecția de dirigenție: Încă o licitație cu cântec la Primăria Oradea! La Direcția Tehnică au trecere clujenii... # Bihoreanul
Ghici ghicitoarea mea: trânteală sau neatenție? Greu de dovedit motivul pentru care o licitație a Primăriei Oradea a fost anulată, dar achizițiile municipalității sunt tot mai suspecte.
16:40
Supereroii anunță o nouă ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră de la Salonta, cu proiecții în aer liber (VIDEO) # Bihoreanul
Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc din nou pe graniță, la Salonta, în cadrul Festivalului Filmului pe Frontieră (FFF), ajuns la cea de-a 7-a ediție. Evenimentul se va desfășura între 29 și 31 august, în curtea Muzeului Memorial Arany János, unde publicul este invitat să participe gratuit la proiecții de filme în aer liber.
15:00
Sună clopoțelul… pentru muncitori! Cu 3 săptămâni înainte de începerea anului școlar, Colegiul Gojdu și Liceul Blaga intră în șantier (FOTO) # Bihoreanul
Alte două școli din Oradea intră pe lista celor care se modernizează. Primăria a anunțat, vineri, semnarea contractelor de lucrări pentru creșterea eficienței energetice la Colegiul Emanuil Gojdu și Liceul Lucian Blaga, iar muncitorii trebuie să lucreze cu prioritate în interior, ca suprafețe cât mai mari să fie finalizate până la începerea școlii. Elevii vor reveni în clase pe 8 septembrie.
13:40
Reforma pensiilor speciale, în dezbatere publică: vârsta de pensionare crește la 65 de ani până în 2036 # Bihoreanul
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul de reformă a pensiilor speciale din justiție, pe care Executivul condus de Ilie Bolojan intenționează să îl adopte. Noua lege ar urma să intre în vigoare la 1 octombrie și va modifica regulile privind calculul pensiilor, condițiile de vechime și vârsta de pensionare.
12:20
„Vreau să normalizăm cartea”: Biblioteca județeană se redeschide cu un „look” modern și servicii noi (FOTO) # Bihoreanul
După un an și jumătate de lucrări, pe 2 septembrie a.c., Biblioteca județeană Gheorghe Șincai se va redeschide pentru bihoreni cu o înfățișare complet nouă, obținută după investiții de 4 milioane de euro. Toate spațiile bibliotecii au fost modernizate, iar cititorii vor fi invitați în bibliotecă nu doar ca să împrumute cărți, ci și să lucreze, să se relaxeze ori să bea o cafea printre rafturile cu volume noi. „Vrem să devenim o versiune cât mai prietenoasă a unei biblioteci publice”, explică directoarea Ancuța Șchiop.
10:50
Valul de căldură din vestul țării se intensifică, iar meteorologii au emis, pentru sâmbătă, un cod portocaliu de caniculă, avertizând că vor fi temperaturi deosebit de ridicate în județele Bihor, Arad și Timiș.
10:10
A condus cu 77 km/h și riscă o amendă de aproape 100.000 de euro! Cum taxează Elveția șoferii indisciplinați # Bihoreanul
Un șofer care a fost surprins circulând cu 77 km/h pe o stradă din orașul elveția Lausanne riscă o amendă de 90.000 de franci elvețieni, adică circă 95.400 euro. Bărbatul este un om de afaceri milionar, iar Elveția taxează șoferii indisciplinați în funcție de venituri.
09:20
Festivalul „Florica Ungur” din Oradea se vede la TV: va fi difuzat vineri și duminică la TVR (VIDEO) # Bihoreanul
Cea de-a IV-a ediție a Festivalului „Florica Ungur” care a avut loc în Oradea, la Teatrul Regina Maria, va fi difuzată la TVR Timișoara vineri, 15 august, și duminică, 17 august, de la ora 16.
08:30
Noul Volkswagen Touareg este disponibil la showroom-ul D&C Oradea, gata să îți ofere combinația perfectă între performanță și inovație. Acest SUV premium impresionează prin designul impunător, interiorul sofisticat și tehnologiile avansate care transformă fiecare călătorie într-o experiență memorabilă.
14 august 2025
20:20
Incendiu masiv la Lugașu de Sus: Au ars peste 22 de hectare de vegetație uscată și 500 de pomi fructiferi (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un incendiu de proporții a izbucnit joi în Lugașu de Sus, mistuind peste 22 de hectare de vegetație uscată și distrugând peste 500 de pomi fructiferi. Potrivit ISU Crișana, intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor spre o fermă de oi și spre fondul forestier din apropiere.
19:20
Iohannis, scoate banii! ANAF l-a notificat pe fostul președinte să restituie milionul de euro încasat ilegal din chirii # Bihoreanul
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost notificat de Agenţia Națională de Administrare Fiscală că trebuie să achite aproape un milion de euro, sumă aferentă veniturilor obținute nelegal din închirierea unei case din centrul Sibiului.
18:30
Guvernul renunță la proiecte PNRR care nu pot fi terminate la timp și blochează noi investiții Anghel Saligny # Bihoreanul
Guvernul va renunța la proiectele finanțate prin PNRR pentru care nu există încă un ordin de începere a lucrărilor și suspendă proiectele care sunt la un grad fizic de 30% și, astfel, riscă să nu se termine la timp, până în vara anului viitor. Totodată, Executivul vrea să blocheze toate noile investiții Anghel Saligny, aceste măsuri fiind cuprinse într-un proiect de ordonanță de urgență care joi a fost analizat în ședință de Guvern.
17:30
Proiect de lege: Amenzi de până la 100.000 lei pentru cei care construiesc garaje sau anexe, în propria curte, fără autorizație # Bihoreanul
Proiectul de lege privind reforma administrației publice locale, aflat acum în dezbatere publică, prevede amenzi uriașe pentru românii care construiesc garaje, șoproane, grajduri sau depozite fără autorizație de la primărie.
16:30
Tânăr prins în Salonta în timp ce ridica un troler cu aproape 4 kilograme de canabis aduse din Spania # Bihoreanul
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea, au reținut un tânăr de 20 de ani cercetat pentru trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc. Acesta ar fi procurat din Spania aproximativ 3,9 kilograme de canabis, pe care le-ar fi introdus în țară prin intermediul unei firme de curierat internațional.
15:50
Programul RER Vest în mini-vacanță: colectare fără întreruperi, dar centrele cu aport voluntar vor fi închise # Bihoreanul
Operatorul de salubritate RER Vest a anunțat că vineri, 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, birourile de Relații cu Clienții și mai multe puncte de colectare cu aport voluntar vor fi închise. În același timp, însă, activitatea de ridicare a deșeurilor se va desfășura fără întrerupere.
15:30
Accident cu 4 mașini în Bihor, între Tămășeu și Satu Nou. UPDATE: S-a reluat circulația # Bihoreanul
Traficul rutier este complet blocat, joi după-amiază, pe DN19, între localitățile Tămășeu și Satu Nou, în urma unui accident în care au fost implicate patru autoturisme. Potrivit comisarului-șef Alina Fărcuța, din cadrul Poliției Bihor, apelul la 112 a fost făcut la ora 13.58. În urma impactului, o persoană a fost transportată la spital pentru investigații medicale. Din informațiile disponibile până acum, victima ar fi suferit răni ușoare.
15:10
14:40
Bolojan i-a enervat pe primari, care amenință să blocheze ședințele de Guvern: „Își pune în cap toată țara” # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a avut două întâlniri succesive cu primari de comune din țară, pentru că aceștia sunt nemulțumiți de proiectul de ordonanță de urgență care frânează investițiile prin PNRR și programul Anghel Saligny. Într-un grup de WhatsApp al primarilor, unii și-au arătat pe față nemulțumirea, spunând că sunt pregătiți să protesteze împotriva lui Bolojan sau să meargă la ședințele de Guvern, ca să blocheze luarea deciziei. În replică, prim-ministrul a anunțat că doar reducerea cheltuielilor publice și corectarea nedreptăților va salva țara, iar ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a dat asigurări că nu vor fi oprite șantierele deschise deja.
14:10
Meteorologii au prelungit codul galben de caniculă valabil pentru jumătate de țară, inclusiv județul Bihor. Pe 15 și 16 august, un val de căldură va crea temperaturi foarte ridicate și disconfort termic.
12:40
900.000 de țigarete de contrabandă, confiscate la Oradea. Drogat la volanul unei dubițe, un tânăr a fugit de Poliție și a intrat într-un copac (FOTO) # Bihoreanul
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, au reținut patru persoane din Bihor și Maramureș, cercetate pentru contrabandă cu țigarete. Unul dintre suspecți, un bihorean de 35 de ani, este acuzat și de conducere sub influența drogurilor și cu permisul suspendat, totul după ce nu a oprit la semnalul polițiștilor și a lovit un copac pe str. Meșteșugarilor din Oradea.
12:00
Guvernul a prelungit cu 5 ani licența SCT Felix pentru exploatarea apei minerale terapeutice și i-a majorat de peste trei ori redevențele # Bihoreanul
Guvernul României a aprobat prelungirea cu încă cinci ani a licenței pe care SCT Felix a obținut-o pentru exploatarea apei minerale terapeutice din Băile Felix și Băile 1 Mai, majorând totodată redevența de peste trei ori. Marele câștigător va fi Primăria comunei Sânmartin, pe teritoriul căreia se află cele două stațiuni.
11:30
O.T.L. invită orădenii la plimbări de agrement cu Autobuzul turistic. Se vor efectua curse vineri, 15, sâmbătă, 16 şi duminică, 17 august 2025, ȋncepând cu ora 12:00, la interval de o oră, până la ora 20:00 (ultima cursă).
10:30
Majorarea cotei de TVA la 21% se aplică și pentru serviciile de salubrizare, astfel că se va regăsi în facturile RER Vest pe care bihorenii le vor primi în septembrie. Pentru Oradea, modificarea TVA înseamnă că locuitorii de la blocuri vor plăti lunar 23,12 lei.
09:10
Dorele, scoate banul! Decât să lucreze legal, Dorel Ungur preferă să se roage pentru amenzi mai mici # Bihoreanul
Prins recent că exploata ilegal pietriș și nisip din Crișul Negru, în satul Tăut, afaceristul Dorel Ungur a încasat o nouă amendă pentru fapta comisă. Utilajele uneia dintre firmele lui au săpat fără nicio autorizație în albia și malurile râului, chiar și la 6 metri adâncime, așa cum a făcut și în toamna anului trecut, când a primit de la comisarii de mediu o amendă record de 160.000 lei.
