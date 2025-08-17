Oradea ieri, Oradea azi: Fostul teatru de vară a devenit parcare (FOTO)

12:40

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, au reținut patru persoane din Bihor și Maramureș, cercetate pentru contrabandă cu țigarete. Unul dintre suspecți, un bihorean de 35 de ani, este acuzat și de conducere sub influența drogurilor și cu permisul suspendat, totul după ce nu a oprit la semnalul polițiștilor și a lovit un copac pe str. Meșteșugarilor din Oradea.