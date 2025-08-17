Trafic paralizat pe Valea Prahovei și A2, la sfârșit de minivacanță: "Am făcut o oră 2 km"
ObservatorNews, 17 august 2025 19:40
Calvar la întoarcerea din minivacanţă! Pe Valea Prahovei şi între staţiunile de la mare, turiştii au pierdut ore întregi din cauza aglomeraţiei. Minivacanţa de Sfânta Marie s-a încheiat, aşa că astăzi toată aglomeraţia din staţiunile montane şi în speciale cele de pe litoral s-a mutat pe şosele. La munte, pe DN1, s-a circulat bară la bară, iar poliţiştii le-au recomandat şoferilor rute alternative. Trafic infernal a fost şi între staţiunile de pe litoral, după cel mai aglomerat weekend din tot sezonul estival. La fel de aglomerat a fost pe Autostrada Soarelului, acolo unde a avut loc chiar şi un accident. 1.300 de şoferi au rămas fără permis de conducere, cei mai mulţi pentru că au depăşit limita de viteză ori s-au urcat băuţi la volan
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
19:40
Trafic paralizat pe Valea Prahovei și A2, la sfârșit de minivacanță: "Am făcut o oră 2 km" # ObservatorNews
Calvar la întoarcerea din minivacanţă! Pe Valea Prahovei şi între staţiunile de la mare, turiştii au pierdut ore întregi din cauza aglomeraţiei. Minivacanţa de Sfânta Marie s-a încheiat, aşa că astăzi toată aglomeraţia din staţiunile montane şi în speciale cele de pe litoral s-a mutat pe şosele. La munte, pe DN1, s-a circulat bară la bară, iar poliţiştii le-au recomandat şoferilor rute alternative. Trafic infernal a fost şi între staţiunile de pe litoral, după cel mai aglomerat weekend din tot sezonul estival. La fel de aglomerat a fost pe Autostrada Soarelului, acolo unde a avut loc chiar şi un accident. 1.300 de şoferi au rămas fără permis de conducere, cei mai mulţi pentru că au depăşit limita de viteză ori s-au urcat băuţi la volan
Acum 15 minute
19:30
Putin vrea Donbasul, Zaporojie şi Herson de la Zelenski. Ce înseamnă asta pentru România # ObservatorNews
Mobilizare generală pentru discuţia care poate schimba harta Europei. Şapte lideri europeni, în frunte cu preşedintele Franţei şi premierul Marii Britanii, merg mâine la Washington să îl sprijine pe Volodimir Zelenski. Preşedintele Ucrainei a fost chemat la Casa Albă de Donald Trump, care îi va prezenta planul de pace discutat cu Putin. Liderul de la Kremlin cere control total asupra estului Ucrainei, ceea ce va aduce Rusia la mai puţin de 300 de kilometri de România.
19:30
ANIMAŢIE. Greşelile comise de cele patru victime care au plătit tribut mării. S-au stins sub ochii celor dragi # ObservatorNews
Marea este plină de capcane nevăzute! Trei oameni au murit înecaţi în şase ore ieri, când în toate staţiunile a fost steag roşu, iar lista neagră s-a lungit astăzi cu încă un nume. In total, patru morti in 24 de ore! Pentru un turist de 37 de ani, din Bucureşti, fatală a fost o groapă adâncă săpată de furtuni aproape de mal la Olimp. A căzut în ea, iar valurile înalte nu l-au mai lăsat să se ridice. Salvamarii atenţionează: asemenea găuri apar des în zonele recent înnisipate.
Acum o oră
19:10
Horoscop săptămâna 18-22 august. Zodiile care urmează să se confrunte cu noi provocări # ObservatorNews
Horoscop săptămâna 18-22 august. Intrarea Soarelui în Fecioară aduce schimbări pe plan sentimental și profesional. Pentru unele zodii, este o perioadă plină de evenimente care vor schimba percepția despre dragoste și viața profesională.
Acum 2 ore
18:40
Bărbat de 50 de ani, ucis de o roată desprinsă de la o mașină, la un raliu din Argeș. O altă persoană, rănită # ObservatorNews
Accident șocant în comuna Bughea de Sus, Argeș. Un bărbat a murit și un altul a fost rănit în timpul competiţiei ,"Rally Cross - Etapa 4 Campionatul Naţional de Rally Cross", după ce au fost loviți de o roată desprinsă de la una dintre mașini.
18:30
Un turist din Vâlcea s-a înecat la Saturn. Este al patrulea mort pe litoral din minivacanţa de Sf. Maria # ObservatorNews
Încă un turist s-a înecat în minivacanţa de Sf. Maria, ridicând numărul morţilor la patru. Este vorba de un bărbat de 51 de ani din Vâlcea, care şi-a pierdut viaţa în staţiunea Saturn.
18:20
Prima generație Dacia Logan revine în producţie şi îşi schimbă numele. Cum va arăta Pars Nova # ObservatorNews
Prima generație a modelului Dacia Logan se întoarce în producţie. Este vorba despre o versiune adaptată şi care va fi destinată pieţei din Iran.
18:10
Trenul Interregio 16088 care face legătura între Constanţa şi Bucureşti a fost întors din drum până în staţia Medgidia din cauza unui incendiu de vegetaţie. CFR a transmis că circulaţia feroviară a fost întreruptă de la ora 16:00 între Medgidia şi Mircea Vodă, ca pompierii să îşi poată face treaba în siguranţă.
18:00
Rusoaică de 30 de ani, fost model, ucisă de un elan care i-a strivit mașina: "Totul era acoperit de sânge" # ObservatorNews
O tragedie a îndoliat lumea modei din Rusia: Kseniya Alexandrova, model și fostă concurentă la Miss Universe, a murit la doar 30 de ani. Tânăra a suferit răni grave după ce un elan a sărit în fața mașinii în care se afla. Deși a supraviețuit câteva săptămâni, a decedat pe 12 august, la spital.
17:50
Ea este femeia înjunghiată de fostul iubit în Călăraşi. Maria a fost lăsată de Ilie într-o baltă de sânge # ObservatorNews
Sătulă de certuri, Maria a plecat de acasă şi s-a dus într-un centru maternal împreună cu cei doi copii ai săi. Nu a bănuit nicio clipă că încălcarea unei reguli simple avea să o aducă în pragul morţii. Femeia a fost înjunghiată de fostul iubit şi lăsată într-o baltă se sânge.
Acum 4 ore
17:40
Putin ar fi făcut concesii "semnificative" privind teritoriul Ucrainei. Witkoff: "Nu înseamnă că e de ajuns" # ObservatorNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar fi făcut unele concesii în privința cererii sale de "schimburi teritoriale" cu Ucraina, în timpul summitului cu Donald Trump din Alaska. Declarația a fost făcută de trimisul special al președintelui american, Steve Witkoff, care a subliniat că schimbarea de atitudine a Kremlinului este "semnificativă", dar insuficientă pentru un acord de pace complet.
17:10
Donald Trump anunţă "progrese mari în privinţa Rusiei", înainte de întâlnirea cu Zelenski şi liderii europeni # ObservatorNews
Donald Trump anunţă "progrese mari în privinţa Rusiei" pe platforma sa Truth Social, chiar înainte de întâlnirea de luni de la Casa Albă pe care o va avea cu preşedintele Volodimir Zelenski şi liderii europeni.
17:00
O femeie din Călăraşi a fost înjunghiată de către fostul iubit, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal. Imediat după faptă, bărbatul a plecat acasă. Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor.
16:40
Femeie din Gorj, lăsată fără tot ce are de "iubitul" de pe internet. I-a furat şi maşina, deşi nu avea permis # ObservatorNews
O femeie din Ioneşti, judeţul Gorj, a fost lăsată fără maşină şi fără mai multe bunuri din apartament de un bărbat cunoscut pe internet. Omul era din Timişoara şi a fost prins de poliţie în Filiaşi, la volanul maşinii furate.
16:30
Zelenski și Ursula von der Leyen, înainte de întâlnirea cu Trump: "Rusia trebuie împinsă spre negocieri reale" # ObservatorNews
Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen au transmis mesaje ferme înaintea vizitei de mâine la Casa Albă, unde se vor întâlni cu Donald Trump. Liderul ucrainean a cerut garanții de securitate și a subliniat că Ucraina nu va ceda teritoriu, în timp ce șefa Comisiei Europene a insistat că pacea trebuie obținută prin forță și că "deciziile privind frontierele Ucrainei aparțin Ucrainei și doar Ucrainei".
16:20
Două persoane rănite, după un accident în care au fost implicate un troleibuz și trei mașini în Cluj # ObservatorNews
Accident grav pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca, în care au fost implicate un troleibuz și trei mașini.
16:00
Fetiță de 3 ani, moartă în fața casei din Iași. Se juca cu frații ei când a căzut și a dat cu capul de trotuar # ObservatorNews
Caz cutremurător într-o comună din Iași. O fetiță de 3 ani s-a stins în timp ce se juca în fața casei, după ce a căzut și s-a izbit cu capul de trotuar.
16:00
Un tată a patru copii a murit, după ce a fost atacat de un crocodil în Indonezia sub ochii trecătorilor # ObservatorNews
Sfârşit tragic pentru un tată a patru copii. Bărbatul de 53 de ani a murit, după ce a fost atacat şi mâncat de un crocodil, în Indonezia. Omul înota în râu când a avut loc incidentul, petrecut chiar sub ochii trecătorilor. Rămășițele sale au fost găsite și returnate familiei sale, scrie Le Parisien.
Acum 6 ore
15:40
Au cheltuit 65.000 $ ca să se mute într-un garaj. Motivul din spatele investiției: "Cu prețurile de acum..." # ObservatorNews
O familie din Virginia a găsit o soluție ingenioasă pentru lipsa de spațiu: în loc să se mute, și-a transformat garajul într-un dormitor matrimonial modern. Astfel, fiecare copil a primit propria cameră, iar părinții au rămas în casa plină de amintiri.
15:20
Jucătorul-surpriză care ar putea influenţa negocierile de la Washington. Cine este Alexander Stubb # ObservatorNews
Este preşedintele unei ţări mici, de doar 5.6 milioane de locuitori, însă e în cărţi să facă parte din delegaţia restrânsă a europenilor care îl însoţesc pe Volodimir Zelenski la Washington. E vorba despre Alexander Stubb, preşedintele Finlandei, care, în ultima vreme, a devenit un liant între Uniunea Europeană şi Statele Unite, fiind agreat de Donald Trump.
14:50
Vremea de mâine 18 august. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Sunt aşteptate ploi # ObservatorNews
Vremea se răceşte în cea mai mare parte a ţării, iar în unele zone temperaturile vor scădea sub normalul perioadei. Iată prognoza meteo de mâine 18 august.
14:40
Lotul 1 al A0, degradat după un an de la inaugurare. Gropi și denivelări pe șoseaua nouă # ObservatorNews
Autostrada A0, inaugurată acum un an, ar fi trebuit să fie cel mai rapid drum care ocoleşte Capitala. În schimb, a devenit un slalom printre hopuri. Şoseaua parcă dansează sub roţile şoferilor. În zona pasajelor par a fi cele mai mari probleme.
14:30
Conflict între două grupuri de tineri din Galaţi, încheiat cu o dramă. Un tânăr, călcat cu maşina # ObservatorNews
Un conflict între două grupuri de tineri s-a încheiat cu o tragedie, azi-noapte, în Galaţi. Un bărbat de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost călcat cu maşina, din greşeală, chiar de prietenul său.
14:20
Au fost momente de panică pentru Elena Udrea şi familia ei. În timpul unei vacanţe la Sinaia, fostul ministru al Turismului, soţul şi fiica lor au dat nas în nas cu un urs.
14:20
Accident cumplit pe DN6, lângă Orșova: motociclist de 59 de ani, lovit de un autocar și un TIR # ObservatorNews
Un accident cumplit a avut loc, în această dimineaţă, pe DN6, în apropiere de Orşova. Un motociclist de 59 de ani s-a lovit de un autocar și un autotren.
14:20
Păcăliţi putem fi şi pe plajă, unde vânzătorii ambulanţi ne vând mâncare preparată în condiţii jalnice.
14:10
Cum s-a schimbat viața unei familii din SUA după ce s-a mutat în Spania: "Parcă viața nici nu începuse" # ObservatorNews
O familie și-a lăsat în urmă viața din California pentru a se stabili în San Sebastián, Spania. Colleen Crowley spune că mutarea alături de soț, cei trei copii și mama sa le-a schimbat complet viața, aducându-le o mai mare libertate, echilibru și o calitate a vieții pe care nu o găsiseră în Statele Unite, scrie CNN.
13:50
Pământ contra pace. Lista cu cerințele lui Putin pentru a opri războiul din Ucraina # ObservatorNews
Reuters a publicat condițiile pe care președintele rus Vladimir Putin le-a înaintat în Alaska, în timpul summitului cu președintele american Donald Trump, pentru oprirea războiului din Ucraina.
13:50
Ursula von der Leyen merge alături de Volodimir Zelenski la întâlnirea cu Trump, de la Casa Albă # ObservatorNews
Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a precizat pe X că va fi alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la întâlnirea de luni, 18 august de la Casa Albă. La scurt timp după anunţul făcut de Von der Leyen, Germania a anunţat că şi cancelarul Friedrich Merz va fi prezent la întrevederea cu Donald Trump.
Acum 8 ore
13:40
Românul care a îngrozit Germania, prins în România. A fost căutat prin toată Europa, dar el venise în ţară # ObservatorNews
Românul care a îngrozit întreaga Germanie după ce a abuzat sexual o copilă de 6 ani ani a fost reţinut de autorităţile române. El era dat în urmărire în întreagă Europă.
13:20
Ce conține scrisoarea pe care Melania Trump i-a trimis-o lui Putin. Liderul rus a citit-o imediat # ObservatorNews
Soţia preşedintelui american, Melania Trump, i-a trimis lui Vladimir Putin o scrisoare despre copiii ucraineni duşi în Rusia. Donald Trump i-a înmânat personal scrisoarea la summitul din Alaska, iar liderul rus a citit-o imediat, scrie Fox News.
13:10
Nicuşor Dan, în vizită la Mânăstirea Prislop. Preşedintele, întâmpinat de stareţ cu pâine şi sare # ObservatorNews
Nicuşor Dan, preşedintele României a urcat pe 16 august pe traseul de pe Valea Sâmbâtei, un traseu de 7 kilometri până în Căldarea Sâmbetei la Mănăstirea Prislop.
12:50
Trafic îngreunat pe Autostrada Soarelui, după un accident în care au fost implicate trei autoturisme. Incidentul s-a produs duminică dimineață, la kilometrul 172, în zona localității Peștera, pe sensul de mers către Capitală.
12:20
Românii care vor să călătorească în afara țării împreună cu un copil care nu le aparține scapă de o parte din birocrație. Nu mai este nevoie să prezinte cazierul judiciar în format fizic, așa cum se întâmpla până acum.
12:20
Pachetul 2 de măsuri, adoptat în perioada următoare. Bolojan: Nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan susține că singura soluție pentru situația financiară dificilă a țării este adoptarea pachetului 2 de măsuri și a altor pachete, subliniind că cedările parțiale vor menține problemele. El afirmă că nu îl deranjează să fie perceput negativ, important fiind beneficiul pentru România, și că veștile proaste sunt rare și greu de transmis, spre deosebire de cele bune.
12:20
Un român şi-a pierdut viaţa în Grecia după ce a căzut de pe un dig un staţiunea Thermaikos din Salonic. Bărbatul a fost scos din apă de martori şi resucitat, dar a decedat ulterior la spital.
Acum 12 ore
11:40
Polițiștii de frontieră din Giurgiu au confiscat, sâmbătă, 4.000 de pachete de țigări, găsite într-un autoturism oprit pe DN5. Anunțul a fost făcut duminică de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, potrivit Agerpres.
11:30
Horoscop weekend 16-17 august. Nativii care trăiesc emoţii puternice. Toată atenţia va fi asupra lor # ObservatorNews
Un weekend care poate aduce mari modificări în plan profesional şi material pentru majoritatea nativilor. Unii vor experimenta emoţii puternice şi în plan sentimental.
11:20
Mii de concurenţii şi de spectatori au participat la festivalul-concurs de ciclism ce se desfăşoară zilele acestea la Saschiz, în judeţul Mureş. Pe lângă traseul pitoresc lung de 42 de kilomtetri, participanţii au putut să se bucure şi de preprate artizanale direct de la producători locali.
11:10
Armata ucraineană avansează în Sumî, anunță Statul Major, în timp ce rușii au cucerit 2 sate în Donețk # ObservatorNews
La doar o zi după discuțiile dintre președinții SUA și Rusia despre posibile schimburi de teritorii în Ucraina, armata Kievului a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumî, în timp ce trupele ruse au lansat 505 atacuri în 24 de ore asupra a 10 localități din regiunea Zaporojie.
10:50
Orașul în care oamenii cheltuiesc și ce nu au doar pentru a se etala într-un Mercedes # ObservatorNews
Singapore își schimbă reputația. Cunoscut pentru disciplina financiară a locuitorilor săi, orașul-stat înregistrează o schimbare de comportament: oamenii cheltuiesc tot mai mult. Creșterea costului vieții, dorința de a călători, experiențe și răsfăț personal îi fac să acorde mai puțină atenție economiilor și planurilor financiare pe termen lung, scrie CNBC.
10:40
Femeie din Gorj, lăsată fără tot ce are de "iubitul" de pe internet. I-a furat şi maşina, deşi nu avea permis # ObservatorNews
O femeie din Ioneşti, judeţul Gorj, a fost lăsată fără maşină şi fără mai multe bunuri din apartament de un bărbat cunoscut pe internet. Omul era din Timişoara şi a fost prins de poliţie în Filiaşi, la volanul maşinii furate.
10:30
Atenţie ce cumpăraţi şi, mai ales, de unde cumpăraţi. În goana după bani, comercianţii ambulanţi vând lapte, ouă şi legume care au stat cu orele sub soarele arzător sau, mai rău, direct de pe asfalt.
10:30
Vremea se schimbă: Furtuni puternice în mai multe județe. ANM a emis Cod portocaliu # ObservatorNews
În perioada duminică-luni, România va fi afectată de val de căldură și instabilitate atmosferică, cu temperaturi ridicate și ploi torențiale, vijelii și grindină, anunță Administrația Națională de Meteorologie.
10:20
Un american s-a îmbolnăvit de o boală rară din secolul 19 după ce a cerut sfaturi medicale de la ChatGPT # ObservatorNews
ChatGPT poate fi de ajutor în multe privinţe, nu şi atunci când vine vorba de sfaturi medicale. Un american a ajuns la spital, în stare extrem de gravă, după ce a cerut sfaturi de la Inteligenţa Artificială.
10:20
După 11 ani în morgă, rămășițele unui miliardar britanic sunt înapoiate familiei. Moartea sa rămâne un mister # ObservatorNews
Rămășițele miliardarului britanic Harry Roy Veevers se vor întoarce la familie după 11 ani petrecuți în morgă, în urma unei dispute îndelungate și a anchetelor care nu au reușit să stabilească cauza morții sale din 2013, scrie BBC.
10:00
Țara europeană unde investitorii chinezi vin cu microbuze și cumpără pe repede înainte mii de apartamente # ObservatorNews
China a schimbat fața Atenei prin apariția restaurantelor autentice și prin achiziția a mii de apartamente de către investitori chinezi care au aplicat pentru programul de rezidență "golden visa". În 2025, aproape jumătate dintre noii beneficiari ai programului erau cetățeni chinezi, atrași de prețurile accesibile și de perspectivele economice mai bune decât în alte țări europene. Investițiile lor au stimulat construcțiile și renovările, dar au ridicat temeri legate de creșterea prețurilor locuințelor și posibilitatea ca localnicii să fie excluși de pe piață, scrie South China Morning Post.
09:50
Un tânăr în vârstă de 18 ani din judeţul Dolj s-a electrocutat în timp ce încerca să monteze un cablu la un televizor. Echipaje medicale au intervenit de urgenţă, i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu l-au putut salva.
09:50
11 oameni, printre care 9 copii, rătăciţi în Munţii Rodnei. În ce stare i-au găsit salvamontiştii # ObservatorNews
Salvamontiştii din Maramureş au recuperat cele unsprezece persoane, între care nouă copii, care se rătăciseră sâmbătă seară, în Munţii Rodnei. Operaţiunea de salvare, care a fost dificilă din cauza întunericului şi a frigului, s-a încheiat duminică, în jurul orei 3.30, copiii fiind predaţi părinţilor.
09:40
Madonna, 67 de ani sărbătoriţi în stil italian: shopping la Florenţa, Palio şi Siena. Cine i-a fost alături # ObservatorNews
Madonna şi-a sărbătorit ziua de naştere în Italia. Regina muzicii pop, în vârstă acum de 67 de ani, a fost văzută pe străzile din Florenţa şi la o sesiune de cumpărături.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.