Robert Ilyeş a ajuns ultimul cu Csikszereda. ”Nu avem ce să facem. Au rămas jucătorii din Liga 2”
Primasport.ro, 17 august 2025 19:40
Robert Ilyeş a ajuns ultimul cu Csikszereda. ”Nu avem ce să facem. Au rămas jucătorii din Liga 2”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
19:40
VIDEO | Andrei Cordea, primul gol la CFR Cluj! Execuţia a fost superbă
19:40
Robert Ilyeş a ajuns ultimul cu Csikszereda. ”Nu avem ce să facem. Au rămas jucătorii din Liga 2” # Primasport.ro
Robert Ilyeş a ajuns ultimul cu Csikszereda. ”Nu avem ce să facem. Au rămas jucătorii din Liga 2”
Acum 15 minute
19:30
Sorana Cîrstea a ajuns pe tabloul principal la Cleveland
Acum 30 minute
19:20
Şoc în Ştefan cel Mare! Stipe Perica pleacă de la Dinamo şi semnează cu altă echipă
19:20
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea, primul gol pentru ardeleni # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea, primul gol pentru ardeleni
Acum o oră
19:10
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol atipic marcat de oaspeţi # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol atipic marcat de oaspeţi
19:00
Un cunoscut om de fotbal candidează la Primăria Bucureştiului. ”A venit momentul să încercăm să trecem şi la fapte” # Primasport.ro
Un cunoscut om de fotbal candidează la Primăria Bucureştiului. ”A venit momentul să încercăm să trecem şi la fapte”
18:50
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Emerllahu, gol de mare rafinament # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Emerllahu, gol de mare rafinament
Acum 2 ore
18:30
Chelsea a început sezonul cu o remiză contra celor de la Crystal Palace
18:30
Prima TV şi Cinemaraton, în topul preferinţelor telespectatorilor!
18:30
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:20
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2. Oltenii îşi continuă startul de sezon excelent # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2. Oltenii îşi continuă startul de sezon excelent
18:10
E gata! Gigi Becali a făcut marele anunţ despre transferul lui Thiam la FCSB: „Vom decide” # Primasport.ro
E gata! Gigi Becali a făcut marele anunţ despre transferul lui Thiam la FCSB: „Vom decide”
18:00
După Thiam, încă un jucător de bază vrea să plece de la „U” Cluj! Războiul jucătorilor cu cei din conducere continuă # Primasport.ro
După Thiam, încă un jucător de bază vrea să plece de la „U” Cluj! Războiul jucătorilor cu cei din conducere continuă
18:00
VIDEO | Marc Marquez a câştigat Marele Premiu al Austriei şi e aproape campion în MotoGP # Primasport.ro
VIDEO | Marc Marquez a câştigat Marele Premiu al Austriei şi e aproape campion în MotoGP
17:50
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nsimba face ”dubla” # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nsimba face ”dubla”
Acum 4 ore
17:40
Dennis Man, la primul meci oficial de la transferul la PSV! Campioana Olandei face spectacol în debutul sezonului # Primasport.ro
Dennis Man, la primul meci oficial de la transferul la PSV! Campioana Olandei face spectacol în debutul sezonului
17:30
Un shout-out masiv pentru Spera! Susţinerea lor ne ajută să construim o experienţă şi mai memorabilă la Rock Revolution Fest Bobâlna # Primasport.ro
Un shout-out masiv pentru Spera! Susţinerea lor ne ajută să construim o experienţă şi mai memorabilă la Rock Revolution Fest Bobâlna
17:30
Eşti pregătit pentru prima zi de Rock Revolution Fest? Pe 22 august, scena de la Bobâlna va fi incendiată de energie pură # Primasport.ro
Eşti pregătit pentru prima zi de Rock Revolution Fest? Pe 22 august, scena de la Bobâlna va fi incendiată de energie pură
17:30
Getafe începe sezonul de LaLiga cu doar 15 jucători înscrişi
17:10
VIDEO | Incredibil! Ce s-a întâmplat la Csikszereda - Universitatea Craiova va porni un nou scandal de proporţii în Superliga # Primasport.ro
VIDEO | Incredibil! Ce s-a întâmplat la Csikszereda - Universitatea Craiova va porni un nou scandal de proporţii în Superliga
17:10
”Orice cuvânt este de prisos”. Reacţia celor de la Ceahlăul, după ce au pierdut cu 8-0 meciul contra Concordiei Chiajna # Primasport.ro
”Orice cuvânt este de prisos”. Reacţia celor de la Ceahlăul, după ce au pierdut cu 8-0 meciul contra Concordiei Chiajna
16:50
VIDEO | Universitatea Craiova şi-a dat un autogol antologic cu Csikszereda
16:40
Conducerea lui „U” Cluj a făcut anunţul despre transferul lui Thiam la FCSB! Ce se întâmplă cu atacantul dorit de Gigi Becali # Primasport.ro
Conducerea lui „U” Cluj a făcut anunţul despre transferul lui Thiam la FCSB! Ce se întâmplă cu atacantul dorit de Gigi Becali
16:40
Brigadă de arbitri din Elveţia la meciul Hacken - CFR Cluj, din play-off-ul Conference League # Primasport.ro
Brigadă de arbitri din Elveţia la meciul Hacken - CFR Cluj, din play-off-ul Conference League
16:30
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nsimba egalează rapid # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nsimba egalează rapid
16:20
Echipa din Superliga care insistă pentru transferul lui Paul Iacob
16:20
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:10
Absent deja de la Grand Prix-ul Austriei, pilotul spaniol Maverick Vinales nu va participa nici la Marele Premiu al Ungariei # Primasport.ro
Absent deja de la Grand Prix-ul Austriei, pilotul spaniol Maverick Vinales nu va participa nici la Marele Premiu al Ungariei
Acum 6 ore
15:40
Marius Şumudică nu îi dă nicio şansă grandului din Superligă să ajungă în grupele cupelor europene: ”Poate o să vină 10.000 de suporteri la acest meci. Eu ştiu ce înseamnă campionatul ăla. Au atacant care a jucat la Roma!” # Primasport.ro
Marius Şumudică nu îi dă nicio şansă grandului din Superligă să ajungă în grupele cupelor europene: ”Poate o să vină 10.000 de suporteri la acest meci. Eu ştiu ce înseamnă campionatul ăla. Au atacant care a jucat la Roma!”
15:20
Din Africa, Laurenţiu Reghecampf i-a spus lui Becali cum să joace cu Rapid: ”El se apropie mai mult de un atacant decât Tănase!” # Primasport.ro
Din Africa, Laurenţiu Reghecampf i-a spus lui Becali cum să joace cu Rapid: ”El se apropie mai mult de un atacant decât Tănase!”
15:10
Clubul legendar din Premier League a primit o amendă uriaşă
14:50
FCSB vrea să profite de situaţia tensionată de la un club din SuperLigă! Pe cine a pus ochii Gigi Becali # Primasport.ro
FCSB vrea să profite de situaţia tensionată de la un club din SuperLigă! Pe cine a pus ochii Gigi Becali
14:10
Ireal! Concordia Chiajna, la fel la ca Bayern cu Barcelona! Câte goluri a putut şi primească Ceahlăul în meciul din Liga 2 # Primasport.ro
Ireal! Concordia Chiajna, la fel la ca Bayern cu Barcelona! Câte goluri a putut şi primească Ceahlăul în meciul din Liga 2
13:50
Marian Iancu ştie ce va face Rapid cu FCSB! Verdictul fostului patron de la Poli Timişoara: ”Joacă azi şi nu câştigă!” # Primasport.ro
Marian Iancu ştie ce va face Rapid cu FCSB! Verdictul fostului patron de la Poli Timişoara: ”Joacă azi şi nu câştigă!”
Acum 8 ore
13:10
Thiam, aproape de despărţirea de „şepcile roşii”! Oferta din zona arabă care îl atrage pe atacantul lui U Cluj # Primasport.ro
Thiam, aproape de despărţirea de „şepcile roşii”! Oferta din zona arabă care îl atrage pe atacantul lui U Cluj
12:20
Lionel Messi a făcut spectacol în MLS ca pe vremuri la Barcelona. Golurile au fost marcate de vechiul ”schelet” de campioni ai Barcelonei # Primasport.ro
Lionel Messi a făcut spectacol în MLS ca pe vremuri la Barcelona. Golurile au fost marcate de vechiul ”schelet” de campioni ai Barcelonei
11:50
Marian Aioani, tot mai aproape de despărţirea de Rapid! Portarul are pregătită o destinaţie surpriză # Primasport.ro
Marian Aioani, tot mai aproape de despărţirea de Rapid! Portarul are pregătită o destinaţie surpriză
Acum 12 ore
11:20
Antrenorul lui PSV s-a convins rapid de Man: ”Nu va fi capabil să joace 90 de minute!” # Primasport.ro
Antrenorul lui PSV s-a convins rapid de Man: ”Nu va fi capabil să joace 90 de minute!”
11:10
Hansi Flick nu a fost mulţumit de Barcelona, chiar dacă echipa a făcut spectacol, iar Lamine Yamal s-a tranformat în Robben: ”Trebuie să vorbesc despre asta, nu mi-a plăcut!” # Primasport.ro
Hansi Flick nu a fost mulţumit de Barcelona, chiar dacă echipa a făcut spectacol, iar Lamine Yamal s-a tranformat în Robben: ”Trebuie să vorbesc despre asta, nu mi-a plăcut!”
10:40
Ghinion pentru Simone Tempestini la Raliul Cehiei: abandon pe a doua probă specială
10:30
Neluţu Varga nu suferă după banii din Europa League: „Este vorba de mai mulţi bani, dar clubul nu depindea de asta” # Primasport.ro
Neluţu Varga nu suferă după banii din Europa League: „Este vorba de mai mulţi bani, dar clubul nu depindea de asta”
10:00
Khamzat Chimaev, campion la categoria mijlocie! Cecenul l-a învins pe Dricus De Plessis în Chicago # Primasport.ro
Khamzat Chimaev, campion la categoria mijlocie! Cecenul l-a învins pe Dricus De Plessis în Chicago
10:00
Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz vor juca finala Mastersului de la Cincinnati
09:50
LIVE VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, ora 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii, în criză de puncte # Primasport.ro
LIVE VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, ora 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii, în criză de puncte
09:50
LIVE VIDEO | Rapid – FCSB, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby-ul etapei în SuperLigă # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Rapid – FCSB, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby-ul etapei în SuperLigă
09:00
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 16:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii vor să continue seria excelentă de rezultate # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, ASTĂZI, de la 16:15, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii vor să continue seria excelentă de rezultate
Acum 24 ore
03:50
Adi Popa nu s-a abţinut, după egalul cu Dinamo: ”În Cupa României avem singurele meciuri oficiale!” | VIDEO # Primasport.ro
Adi Popa nu s-a abţinut, după egalul cu Dinamo: ”În Cupa României avem singurele meciuri oficiale!” | VIDEO
01:10
Strigătul celor de la Hermannstadt, după egalul cu Petrolul: ”Nu reuşim să câştigăm şi luăm mereu un punct!” # Primasport.ro
Strigătul celor de la Hermannstadt, după egalul cu Petrolul: ”Nu reuşim să câştigăm şi luăm mereu un punct!”
00:50
Cristian Neguţ, criticat pentru înjurătura adresată lui Alexandru Oroian: „Este inadmisibil” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Cristian Neguţ, criticat pentru înjurătura adresată lui Alexandru Oroian: „Este inadmisibil” | VIDEO EXCLUSIV
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.