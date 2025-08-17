VIDEO | Unde se poate construi o sală de concerte

16:30

Președinții american și rus se întâlnesc vineri, pe 15 august, față în față, pentru prima dată în ultimii șase ani.Iată cinci lucruri pe care ar fi bine să le știți.Ce vrea Putin?Mulți analiști văd o întâlnire cu Trump ca pe o victorie în sine pentru Putin, deoarece liderul de la Kremlin dorește să pună capăt izolării sale internaționale. Cu alte cuvinte, totul se rezumă la ședința foto.„Niciun lider occidental important nu s-a întâlnit cu [Putin] de la invazia la scară largă a...