Ursula von der Leyen salută “dorința” lui Trump de a oferi Ucrainei “garanții de securitate similare articolului 5” din Tratatul NATO
CaleaEuropeana, 17 august 2025 20:00
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea președintelui american, Donald Trump, de a oferi garanții de securitate Ucrainei inspirate de NATO, informează AFP. “Salutăm dorința președintelui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare articolului 5“, a afirmat Ursula Von der Leyen în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles, […] The post Ursula von der Leyen salută “dorința” lui Trump de a oferi Ucrainei “garanții de securitate similare articolului 5” din Tratatul NATO first appeared on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum 5 minute
20:00
Ursula von der Leyen salută “dorința” lui Trump de a oferi Ucrainei “garanții de securitate similare articolului 5” din Tratatul NATO # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea președintelui american, Donald Trump, de a oferi garanții de securitate Ucrainei inspirate de NATO, informează AFP. “Salutăm dorința președintelui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare articolului 5“, a afirmat Ursula Von der Leyen în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles, […] The post Ursula von der Leyen salută “dorința” lui Trump de a oferi Ucrainei “garanții de securitate similare articolului 5” din Tratatul NATO first appeared on caleaeuropeana.ro.
Acum 15 minute
19:50
România, dispusă să contribuie alături de SUA și Europa la “garanții solide de securitate” pentru Ucraina, anunță Nicușor Dan: Unitatea transatlantică este “sursa noastră de forță” în fața Rusiei # CaleaEuropeana
Unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei, a afirmat duminică președintele Nicușor Dan, după participarea la o nouă reuniune prin videoconferință a “Coaliției de Voință” pentru Ucraina, una premergătoare vizitei pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski o va efectua luni la Washington, însoțit […] The post România, dispusă să contribuie alături de SUA și Europa la “garanții solide de securitate” pentru Ucraina, anunță Nicușor Dan: Unitatea transatlantică este “sursa noastră de forță” în fața Rusiei first appeared on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
16:20
Liderii de top UE și NATO fac scut în jurul lui Zelenski: Îl vor însoți la Casa Albă la întâlnirea cu Trump, afișând un front de unitate # CaleaEuropeana
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și […] The post Liderii de top UE și NATO fac scut în jurul lui Zelenski: Îl vor însoți la Casa Albă la întâlnirea cu Trump, afișând un front de unitate first appeared on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
10:50
“Coaliția de Voință” pentru Ucraina: Liderii europeni, inclusiv Nicușor Dan, se reunesc prin videoconferință înainte de întâlnirea Trump-Zelenski la Casa Albă # CaleaEuropeana
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii au convocat duminică, 17 august, o reuniune prin videoconferință a „Coaliției de Voință”, formată din state aliate cu Ucraina, la discuții urmând să participe și președintele României, Nicușor Dan, alături de majoritatea liderilor europeni. Potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale, șeful statului va participa începând cu ora 16:00 la […] The post “Coaliția de Voință” pentru Ucraina: Liderii europeni, inclusiv Nicușor Dan, se reunesc prin videoconferință înainte de întâlnirea Trump-Zelenski la Casa Albă first appeared on caleaeuropeana.ro.
09:00
Friedrich Merz propune ca summitul tripartit SUA-Rusia-Ucraina să aibă loc în Europa și îl va pregăti pe Zelenski pentru a evita o nouă ceartă cu Trump # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat sâmbătă că viitorul summit tripartit dintre președinții Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea fi găzduit în Europa, în pofida mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele liderului de la Kremlin, relatează AFP, potrivit Agerpres. După întâlnirea de vineri din Alaska cu Vladimir Putin, […] The post Friedrich Merz propune ca summitul tripartit SUA-Rusia-Ucraina să aibă loc în Europa și îl va pregăti pe Zelenski pentru a evita o nouă ceartă cu Trump first appeared on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
23:10
România susține un summit trilateral Trump-Zelenski-Putin, cu sprijin european, afirmă Nicușor Dan: În cadrul Coaliției de Voință discutăm despre garanții de securitate # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a afirmat sâmbătă că întâlnirea din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin a fost “o primă etapă pentru a începe negocierile de pace”, iar pentru România rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonării strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare. Într-o postare pe X, șeful statului a precizat că […] The post România susține un summit trilateral Trump-Zelenski-Putin, cu sprijin european, afirmă Nicușor Dan: În cadrul Coaliției de Voință discutăm despre garanții de securitate first appeared on caleaeuropeana.ro.
Ieri
14:50
Macron dorește “garanții de securitate de neclintit” în cadrul păcii Ucraina-Rusia: Trebuie să învățăm lecția ultimilor 30 ani – “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente # CaleaEuropeana
O pace durabilă între Rusia și Ucraina trebuie însoțită “de garanții de securitate de neclintit”, a apreciat sâmbătă președintele francez Emmanuel Macron, după convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu cel american Donald Trump și cu omologii europeni, ca urmare a summitului dintre Statele Unite și Rusia, din Alaska. Într-o postare pe X, președintele […] The post Macron dorește “garanții de securitate de neclintit” în cadrul păcii Ucraina-Rusia: Trebuie să învățăm lecția ultimilor 30 ani – “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:40
Într-o schimbare majoră, Trump propune ca Rusia și Ucraina “să ajungă direct la un acord de pace și nu la un simplu acord de încetare a focului” # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Ucraina ar trebui să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, deoarece „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”, la o zi după summitul din Alaska cu președintele Vladimir Putin care nu a dus la un acord de încetare a focului. […] The post Într-o schimbare majoră, Trump propune ca Rusia și Ucraina “să ajungă direct la un acord de pace și nu la un simplu acord de încetare a focului” first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:20
Trump merge pe ideea Italiei „inspirată de articolul 5 al NATO” privind garanții de securitate pentru Ucraina, afirmă Meloni. Zelenski și liderii europeni evocă viitoare garanții din partea SUA și Europei # CaleaEuropeana
Ideea Italiei „inspirată de articolul 5 al NATO” privind garanții de securitate pentru Ucraina este luată în calcul de președintele american Donald Trump, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, după o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă. Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării […] The post Trump merge pe ideea Italiei „inspirată de articolul 5 al NATO” privind garanții de securitate pentru Ucraina, afirmă Meloni. Zelenski și liderii europeni evocă viitoare garanții din partea SUA și Europei first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:10
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, transmit principalii lideri europeni după summitul Trump-Putin cu referire la garanții de securitate pentru Kiev # CaleaEuropeana
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir […] The post Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, transmit principalii lideri europeni după summitul Trump-Putin cu referire la garanții de securitate pentru Kiev first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:00
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, transmit principalii lideri europeni după summitul Trump-Putin # CaleaEuropeana
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul […] The post Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, transmit principalii lideri europeni după summitul Trump-Putin first appeared on caleaeuropeana.ro.
12:50
România consideră dialogul Trump-Putin din Alaska drept “un prim pas în deblocarea negocierilor” și salută vizita lui Zelenski la Washington # CaleaEuropeana
Ministrul de externe Oana Țoiu a apreciat sâmbătă că dialogul dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin la summitul din Alaska „a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor”. Într-o postare pe X, șefa diplomației române a subliniat, de asemenea, importanța invitației lansate de Trump pentru o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir […] The post România consideră dialogul Trump-Putin din Alaska drept “un prim pas în deblocarea negocierilor” și salută vizita lui Zelenski la Washington first appeared on caleaeuropeana.ro.
12:40
Melania Trump i-a transmis lui Putin o scrisoare prin intermediul lui Donald Trump despre copiii răpiți în războiul din Ucraina # CaleaEuropeana
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a adus în atenție situația copiilor din Ucraina și Rusia într-o scrisoare personală adresată președintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri doi oficiali de la Casa Albă Președintele Donald Trump i-a înmânat personal lui Putin scrisoarea în timpul discuțiilor lor de la summitul din Alaska, au precizat oficialii […] The post Melania Trump i-a transmis lui Putin o scrisoare prin intermediul lui Donald Trump despre copiii răpiți în războiul din Ucraina first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:40
Cehia denunță “absurditățile propagandistice” ale lui Putin la summitul cu Trump: Problema este “imperialismul rus, nu dorința Ucrainei de a trăi liber” # CaleaEuropeana
Ministrul de externe al Cehiei, Jan Lipavský, l-a criticat dur pe Vladimir Putin după summitul de vineri din Alaska cu președintele american Donald Trump, acuzându-l că repetă „absurdități propagandistice” despre războiul din Ucraina. „De la Putin am auzit aceleași absurdități propagandistice despre ‘rădăcinile conflictului’ pe care le promovează televiziunea sa de stat. Problema este imperialismul […] The post Cehia denunță “absurditățile propagandistice” ale lui Putin la summitul cu Trump: Problema este “imperialismul rus, nu dorința Ucrainei de a trăi liber” first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:10
Fitch menține ratingul României la „BBB minus”, sprijinit de apartenența la UE, dar avertizează asupra deficitelor, datoriilor și polarizării politice # CaleaEuropeana
Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că menține ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Potrivit raportului, calificativul este susținut de apartenența țării la Uniunea Europeană, ceea ce aduce intrări de capital și sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste nivelurile altor state […] The post Fitch menține ratingul României la „BBB minus”, sprijinit de apartenența la UE, dar avertizează asupra deficitelor, datoriilor și polarizării politice first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:50
După summitul cu Putin, Trump l-a invitat pe Zelenski luni la Washington: Ucraina sprijină o întâlnire trilaterală cu SUA și Rusia și solicită implicarea Europei # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă dimineață că a avut „o conversație lungă și substanțială” cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la care s-au alăturat și liderii europeni, după summitul din Alaska al liderului de la Casa Albă cu liderul rus Vladimir Putin. „Am început cu discuții tête-à-tête, înainte de a invita liderii europeni […] The post După summitul cu Putin, Trump l-a invitat pe Zelenski luni la Washington: Ucraina sprijină o întâlnire trilaterală cu SUA și Rusia și solicită implicarea Europei first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:20
“1:0 pentru Putin”, afirmă Wolfgang Ischinger, fostul șef al Conferinței de Securitate de la München: Putin a primit covorul roșu, Trump nu a primit nimic # CaleaEuropeana
Wolfgang Ischinger, fost președinte al Conferinței de Securitate de la München (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul summitului între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurat într-o bază militară americană din Alaska. “Alaska: Putin a primit covorul roșu cu Trump, Trump nu a primit nimic în schimb. Așa cum mă temeam: niciun […] The post “1:0 pentru Putin”, afirmă Wolfgang Ischinger, fostul șef al Conferinței de Securitate de la München: Putin a primit covorul roșu, Trump nu a primit nimic first appeared on caleaeuropeana.ro.
03:20
Primit pe covorul roșu în Alaska, Putin îl invită pe Trump la Moscova și cere Ucrainei și Europei să nu “torpileze” negocierile: Cauzele principale ale conflictului trebuie eliminate, dar și securitatea Ucrainei trebuie asigurată # CaleaEuropeana
Cauzele principale ale conflictului din Ucraina trebuie eliminate și toate preocupările Rusiei trebuie luate în considerare, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, într-o declarație de presă comună cu omologul său american Donald Trump, cu care a purtat convorbiri la Anchorage, în statul american Alaska, în ceea ce a fost prefațat drept un summit istoric, […] The post Primit pe covorul roșu în Alaska, Putin îl invită pe Trump la Moscova și cere Ucrainei și Europei să nu “torpileze” negocierile: Cauzele principale ale conflictului trebuie eliminate, dar și securitatea Ucrainei trebuie asigurată first appeared on caleaeuropeana.ro.
03:00
Trump afirmă că nu a ajuns la un acord cu Putin privind războiul din Ucraina: Îi voi suna pe liderii NATO și pe Zelenski; Nu există un acord până când nu există un acord # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că el și președintele rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova în Ucraina, după un summit de aproape trei ore desfășurat în Alaska, deși a caracterizat întâlnirea drept „foarte productivă”, relatează Reuters, The Guardian și Deutsche Welle. „Au […] The post Trump afirmă că nu a ajuns la un acord cu Putin privind războiul din Ucraina: Îi voi suna pe liderii NATO și pe Zelenski; Nu există un acord până când nu există un acord first appeared on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Nicușor Dan, despre summitul Trump–Putin din Alaska: „Mi-aș dori o încetare imediată a focului, dar sunt relativ pesimist. Fără tot sprijinul pentru Ucraina, azi Rusia ar fi vecină cu România” # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că întâlnirea din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, dedicată negocierilor pentru un posibil acord de pace în Ucraina, este „foarte importantă pentru toată Europa”, mai ales pentru statele din estul continentului. Șeful statului a spus că speră într-o încetare rapidă a focului, dar […] The post Nicușor Dan, despre summitul Trump–Putin din Alaska: „Mi-aș dori o încetare imediată a focului, dar sunt relativ pesimist. Fără tot sprijinul pentru Ucraina, azi Rusia ar fi vecină cu România” first appeared on caleaeuropeana.ro.
17:20
În drum spre summitul cu Putin din Alaska, Trump afirmă că nu va negocia în numele Ucrainei schimburi de teritorii: “Sunt aici să-i aduc la masa negocierilor” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu va negocia în numele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin și că va lăsa Kievul să decidă dacă se va angaja în schimburi de teritorii cu Rusia, relatează Reuters. Trump a făcut aceste declarații pentru jurnaliștii care îl însoțesc […] The post În drum spre summitul cu Putin din Alaska, Trump afirmă că nu va negocia în numele Ucrainei schimburi de teritorii: “Sunt aici să-i aduc la masa negocierilor” first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:20
Ministrul Economiei, discuții cu ANIS pentru „soluții rapide și concrete” privind dezvoltarea industriei IT și accelerarea transformării digitale a României # CaleaEuropeana
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, s-a întâlnit joi cu reprezentanții Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS) pentru a identifica soluții rapide și concrete care să sprijine dezvoltarea industriei IT și să accelereze transformarea digitală a României. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a ministerului, principalele teme de […] The post Ministrul Economiei, discuții cu ANIS pentru „soluții rapide și concrete” privind dezvoltarea industriei IT și accelerarea transformării digitale a României first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:00
Într-o „lume în care conflictele tragice continuă să facă ravagii”, Japonia se angajează să „rămână neclintită în promovarea păcii”, subliniază premierul nipon # CaleaEuropeana
Japonia și-a exprimat vineri dorința de a contribui la o lume pașnică prin lecțiile învățate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la capitularea sa care a marcat sfârșitul conflictului, anunță EFE, citat de Agerpres. În cadrul unui discurs susținut la ceremonia de comemorare a victimelor japoneze […] The post Într-o „lume în care conflictele tragice continuă să facă ravagii”, Japonia se angajează să „rămână neclintită în promovarea păcii”, subliniază premierul nipon first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:00
La 105 de ani de când polonezii “au oprit Armata Roșie în marșul spre Europa”, Tusk și Nawrocki contestă “invincibilitatea” Rusiei: “Este o zi potrivită pentru discuții cu Rusia despre război și pace” # CaleaEuropeana
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis vineri un mesaj cu puternică încărcătură istorică și politică, în ajunul summitului programat în Alaska între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, dedicat discuțiilor privind un posibil acord de pace în războiul din Ucraina. „15 august este o zi potrivită pentru discuții cu Rusia despre […] The post La 105 de ani de când polonezii “au oprit Armata Roșie în marșul spre Europa”, Tusk și Nawrocki contestă “invincibilitatea” Rusiei: “Este o zi potrivită pentru discuții cu Rusia despre război și pace” first appeared on caleaeuropeana.ro.
13:40
Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Marinei: Marinarii sunt un simbol al curajului, disciplinei și profesionalismului # CaleaEuropeana
Liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia Zilei Marinei Române, în care a subliniat rolul esențial al marinarilor în apărarea apelor țării și în reprezentarea României pe mările lumii. „Ziua Marinei Române este un moment dedicat celor care își poartă viața pe valurile mării și apără cu […] The post Sorin Grindeanu, mesaj de Ziua Marinei: Marinarii sunt un simbol al curajului, disciplinei și profesionalismului first appeared on caleaeuropeana.ro.
13:30
Premierul Ilie Bolojan îi asigură pe marinari de sprijinul Guvernului pentru dotarea Forțelor Navale Române: De la gurile Dunării, pe Marea Neagră, sunteți cartea noastră de vizită # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la manifestările prilejuite de Ziua Marinei Române în zona Comandamentului Flotei din Constanța, că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați. ”Suntem cu toții aici în semn de respect pentru Marina Română. Dacă astăzi România este o țară sigură, membru al […] The post Premierul Ilie Bolojan îi asigură pe marinari de sprijinul Guvernului pentru dotarea Forțelor Navale Române: De la gurile Dunării, pe Marea Neagră, sunteți cartea noastră de vizită first appeared on caleaeuropeana.ro.
13:10
Absent de la festivitățile de Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan promite continuarea “eforturilor pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române” # CaleaEuropeana
Ziua Marinei este o zi a unității naționale și atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale, suntem mai puternici, a afirmat președintele Nicușor Dan într-un mesaj transmis vineri cu prilejul festivităților din Portul Constanța, la care șeful statului a absentat. ”Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment […] The post Absent de la festivitățile de Ziua Marinei, președintele Nicușor Dan promite continuarea “eforturilor pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române” first appeared on caleaeuropeana.ro.
13:00
Ministrul Apărării: Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate. Am agreat cu aliații NATO să cheltuim 5% din PIB pentru apărare până în 2035 # CaleaEuropeana
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri, la Constanța, înaintea festivităților organizate de Ziua Marinei, că bugetul de înzestrare a Armatei Române este exceptat de la măsurile de austeritate, subliniind că aceste cheltuieli sunt stabilite și agreate la nivelul NATO, relatează Agerpres. „Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate, cheltuielile de apărare şi […] The post Ministrul Apărării: Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate. Am agreat cu aliații NATO să cheltuim 5% din PIB pentru apărare până în 2035 first appeared on caleaeuropeana.ro.
12:30
România „investește astăzi pentru energia curată de mâine”. Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile, până la 21 septembrie, al doilea apel pentru mai multă energie verde # CaleaEuropeana
Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile, până la 21 septembrie, al doilea apel concurențial pentru „sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum” din Fondul pentru Modernizare. „Mai multă energie verde pentru România! Am luat această decizie după ce am primit aproape 30 de solicitări de prelungire, […] The post România „investește astăzi pentru energia curată de mâine”. Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile, până la 21 septembrie, al doilea apel pentru mai multă energie verde first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:50
UE ia în considerare „acțiuni pentru a proteja viabilitatea soluției celor două state”, după anunțul Israelului privind noi colonii care vor „îngropa definitiv ideea unui stat palestinian” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană a reacționat dur joi, prin vocea șefei diplomației blocului, Kaja Kallas, la anunțul ministrului israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, privind avansarea proiectului E1 în Cisiordania ocupată. Smotrich a confirmat că guvernul intenționează să aprobe săptămâna viitoare construcția a 3.401 locuințe în zona E1, un proiect blocat de zeci de ani din cauza opoziției […] The post UE ia în considerare „acțiuni pentru a proteja viabilitatea soluției celor două state”, după anunțul Israelului privind noi colonii care vor „îngropa definitiv ideea unui stat palestinian” first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:50
Sondaj: Înainte de întâlnirea din Alaska, aproape 60% dintre americani nu au încredere în capacitatea lui Trump de a lua „decizii înțelepte” cu privire la războiul rus din Ucraina # CaleaEuropeana
Majoritatea americanilor nu au încredere în capacitatea președintelui Donald Trump de a lua decizii înțelepte în legătură cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, înaintea întâlnirii cu președintele rus Vladimir Putin, ce va avea loc în Alaska, arată un sondaj dat publicității înainte de eveniment, potrivit Politico Europe. Aproape 60% dintre respondenți au declarat într-un […] The post Sondaj: Înainte de întâlnirea din Alaska, aproape 60% dintre americani nu au încredere în capacitatea lui Trump de a lua „decizii înțelepte” cu privire la războiul rus din Ucraina first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:50
Friedrich Merz îi cere lui Putin să trateze cu seriozitate discuțiile cu Trump și „să înceapă negocierile cu Ucraina fără condiții prealabile” după întâlnirea din Alaska # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz i-a transmis președintelui rus Vladimir Putin să trateze cu seriozitate discuțiile pe care le va avea în Alaska cu președintele american Donald Trump, informează DPA, citat de Agerpres. „Ne așteptăm ca președintele Putin să ia în serios oferta de discuții a președintelui Trump și să înceapă negocierile cu Ucraina fără condiții […] The post Friedrich Merz îi cere lui Putin să trateze cu seriozitate discuțiile cu Trump și „să înceapă negocierile cu Ucraina fără condiții prealabile” după întâlnirea din Alaska first appeared on caleaeuropeana.ro.
09:40
Ilie Bolojan, pentru Bloomberg: Dacă nu reducem rapid cheltuielile după ani de deficit excesiv, România riscă intrarea în “incapacitate de plată” # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avertizat joi, într-un interviu pentru Bloomberg, că România riscă intrarea în incapacitate de plată dacă nu reduce rapid cheltuielile după ani de deficit excesiv. „Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare… Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău”, a spus el într-un […] The post Ilie Bolojan, pentru Bloomberg: Dacă nu reducem rapid cheltuielile după ani de deficit excesiv, România riscă intrarea în “incapacitate de plată” first appeared on caleaeuropeana.ro.
09:40
ARMO atrage atenția că România riscă să devină „o cale de ocolire fiscală institutionalizată pentru giganții asiatici” dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro # CaleaEuropeana
Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) salută inițiativa Ministerului Finanțelor Publice de a introduce o taxă fixă pe coletele extracomunitare sub 150 de euro, dar avertizează că excepția propusă pentru coletele procesate de autoritățile vamale din România poate transforma o măsură bună într-o portiță fiscală de proporții, exploatată rapid de giganții asiatici din e-commerce, fără […] The post ARMO atrage atenția că România riscă să devină „o cale de ocolire fiscală institutionalizată pentru giganții asiatici” dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro first appeared on caleaeuropeana.ro.
09:20
Iulian Chifu: Înainte de Anchorage – miza unei întâlniri definitorie pentru război, pace și reașezarea lumii lui Trump # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Reuniunea Trump-Putin de la Anchorage a dobândit semnificații majore globale, chiar fără legătură cu războiul de agresiune al Rusiei din Ucraina și eventuala stopare a ostilităților. Donald Trump își joacă credibilitatea, existând elemente de diplomație de afaceri pe care le invocă pentru a transmite idea că există o șansă ca Putin să […] The post Iulian Chifu: Înainte de Anchorage – miza unei întâlniri definitorie pentru război, pace și reașezarea lumii lui Trump first appeared on caleaeuropeana.ro.
09:10
“Marea Neagră va rămână un câmp de luptă pentru Rusia”: Ministrul apărării Ionuț Moșteanu dorește extinderea forței comune România – Bulgaria – Turcia # CaleaEuropeana
Aliații NATO de la Marea Neagră – România, Bulgaria și Turcia – ar trebui să extindă o forță comună de intervenție care curăță minele plutitoare din Marea Neagră, pentru a include și patrule destinate protejării instalațiilor energetice și rutelor comerciale împotriva unor posibile atacuri rusești, a declarat ministrul român al apărării Ionuț Moșteanu, într-un interviu […] The post “Marea Neagră va rămână un câmp de luptă pentru Rusia”: Ministrul apărării Ionuț Moșteanu dorește extinderea forței comune România – Bulgaria – Turcia first appeared on caleaeuropeana.ro.
14 august 2025
19:40
Trump estimează că Putin este pregătit pentru un acord de pace cu Ucraina și că summitul din Alaska “deschide calea” pentru o întâlnire în trei cu Zelenski: Există 25% șanse de eșec # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a apreciat joi că omologul său rus Vladimir Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnire care să urmeze summitului Trump-Putin ce […] The post Trump estimează că Putin este pregătit pentru un acord de pace cu Ucraina și că summitul din Alaska “deschide calea” pentru o întâlnire în trei cu Zelenski: Există 25% șanse de eșec first appeared on caleaeuropeana.ro.
16:40
Ucraina a reușit să-și asigure 1,5 miliarde de dolari din partea partenerilor europeni pentru a achiziționa armament american: Vom continua discuțiile și cu alte națiuni # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că țara sa a reușit să obțină promisiuni de 1,5 miliarde de euro din partea partenerilor europeni pentru achiziția de arme americane, ca parte a unui mecanism despre care spune că „întărește cu adevărat apărarea noastră”, informează Reuters, citat de Agerpres. „Noua noastră inițiativă PURL de sprijinire a apărării, […] The post Ucraina a reușit să-și asigure 1,5 miliarde de dolari din partea partenerilor europeni pentru a achiziționa armament american: Vom continua discuțiile și cu alte națiuni first appeared on caleaeuropeana.ro.
16:20
Șeful diplomației ungare: Europa a pierdut capacitatea de a-și decide propriul viitor și destin # CaleaEuropeana
Ministrul ungar de externe și comerț, Péter Szijjártó, a acuzat joi conducerea Uniunii Europene că, în ultimii trei ani și jumătate, a urmat o „strategie a războiului” care a făcut ca blocul de 27 de state să nu mai fie un factor relevant în politica globală, transmite MTI, preluat de Agerpres. „Au turnat constant gaz […] The post Șeful diplomației ungare: Europa a pierdut capacitatea de a-și decide propriul viitor și destin first appeared on caleaeuropeana.ro.
15:20
Comisia Europeană va aproba forma renegociată a PNRR în luna septembrie, anunță Dragoș Pîslaru. Guvernul a adoptat lista revizuită a investițiilor și componentelor # CaleaEuropeana
Guvernul a adoptat memorandumul care confirmă rezultatele pre-acordului cu Comisia Europeană în ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență, a cărui valoare actualizată este de 21,62 de miliarde de euro, menținându-se valoarea inițială a componentei nerambursabile de 13,56 miliarde de euro, cu o scădere a părții de împrumuturi la 8.06 miliarde de euro. […] The post Comisia Europeană va aproba forma renegociată a PNRR în luna septembrie, anunță Dragoș Pîslaru. Guvernul a adoptat lista revizuită a investițiilor și componentelor first appeared on caleaeuropeana.ro.
15:10
Solidaritatea europeană în acțiune: Mecanismul de Protecție Civilă al UE intervine în fața mai multor incendii de vegetație pe continent # CaleaEuropeana
În ultima săptămână, Grecia, Spania, Bulgaria, Muntenegru și Albania au activat Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene pentru a gestiona incendiile de pădure – multe dintre ele izbucnite simultan în mai multe zone ale Europei, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. Miercuri, Spania a activat pentru prima dată Mecanismul pentru incendii forestiere. Comisia Europeană […] The post Solidaritatea europeană în acțiune: Mecanismul de Protecție Civilă al UE intervine în fața mai multor incendii de vegetație pe continent first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:50
În ajunul summitului Trump–Putin, Keir Starmer și Volodimir Zelenski au discutat la Londra despre „garanțiile de securitate care pot face pacea cu adevărat durabilă” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Londra, unde a fost întâmpinat de premierul britanic Keir Starmer, cu o zi înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programate pentru vineri în Alaska, informează BBC. Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programate pentru mâine, ar putea avea un impact […] The post În ajunul summitului Trump–Putin, Keir Starmer și Volodimir Zelenski au discutat la Londra despre „garanțiile de securitate care pot face pacea cu adevărat durabilă” first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:40
Premierul britanic Keir Starmer a discutat la Londra cu Volodimir Zelenski despre garanții de securitate, în ajunul summitului Trump–Putin # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Londra, unde a fost întâmpinat de premierul britanic Keir Starmer, cu o zi înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programate pentru vineri în Alaska, informează BBC. Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programate pentru mâine, ar putea avea un impact […] The post Premierul britanic Keir Starmer a discutat la Londra cu Volodimir Zelenski despre garanții de securitate, în ajunul summitului Trump–Putin first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:40
Întâlnirea Trump-Putin din Alaska începe vineri seara cu discuții între patru ochi între cei doi președinți # CaleaEuropeana
Întâlnirea mult așteptată dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump va începe vineri dimineață, ora locală din Alaska (ora 15:30 la Washington și 21:30 la Bruxelles), potrivit unui anunț al Kremlinului, informează Politico. În timp ce Trump va încerca să îl convingă pe Putin să oprească războiul din Ucraina, cei doi lideri […] The post Întâlnirea Trump-Putin din Alaska începe vineri seara cu discuții între patru ochi între cei doi președinți first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:10
Sorin Grindeanu a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA: „Suntem interesați de consolidarea prezenței militare americane în România” # CaleaEuropeana
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit joi cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București, pentru discuții pe teme de interes strategic pentru România, ca pilon de stabilitate la Marea Neagră și în cadrul Flancului Estic al NATO. „Suntem interesați, în primul rând, de consolidarea prezenței militare americane în România, […] The post Sorin Grindeanu a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA: „Suntem interesați de consolidarea prezenței militare americane în România” first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:10
Premierul britanic Keir Starmer a discutat la Londra cu Volodimir Zelenski, în ajunul summitului Trump–Putin # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Londra, unde a fost întâmpinat de premierul britanic Keir Starmer, cu o zi înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programate pentru vineri în Alaska. Potrivit BBC, discuțiile dintre cei doi s-au axat pe războiul din Ucraina. Negocierile dintre Donald Trump și […] The post Premierul britanic Keir Starmer a discutat la Londra cu Volodimir Zelenski, în ajunul summitului Trump–Putin first appeared on caleaeuropeana.ro.
13:20
SUA suspendă temporar unele sancțiuni împotriva Rusiei pentru a facilita desfășurarea întâlnirii Trump-Putin # CaleaEuropeana
Departamentul Trezoreriei SUA a emis miercuri o aprobare care va suspenda temporar unele sancțiuni împotriva Rusiei pentru a permite desfășurarea activităților legate de viitorul summit dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, în Alaska, relatează CNN. Măsura, semnată de directorul Oficiului Trezoreriei pentru Controlul Activelor Străine, scutește temporar activitățile legate de întâlnire […] The post SUA suspendă temporar unele sancțiuni împotriva Rusiei pentru a facilita desfășurarea întâlnirii Trump-Putin first appeared on caleaeuropeana.ro.
13:10
Dragoș Pîslaru caută noi modalități pentru consolidarea beneficiilor economice, sociale și culturale ale proiectului Via Transilvanica: Este o investiție esențială pentru România # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a discutat miercuri cu reprezentanții Via Transilvanica despre susținerea și dezvoltarea proiectului, considerat de „de importanță națională”, potrivit unui mesaj transmis pe Facebook. „Am avut bucuria unui dialog foarte bun cu reprezentanții Via Transilvanica — Alin Ușeriu, unul dintre fondatorii proiectului, Andrei Toniuc, manager general Tășuleasa Social, și […] The post Dragoș Pîslaru caută noi modalități pentru consolidarea beneficiilor economice, sociale și culturale ale proiectului Via Transilvanica: Este o investiție esențială pentru România first appeared on caleaeuropeana.ro.
12:20
Partenerii SUA își regândesc planurile de achiziții militare americane pe fondul politicii comerciale agresive a administrației Trump # CaleaEuropeana
Tarifele vamale impuse de președintele american Donald Trump și presiunile pentru majorarea cheltuielilor pentru apărare în NATO la 5% din PIB provoacă primele efecte vizibile asupra programului de vânzare de avioane de luptă F-35, relatează Politico. În ultimele două săptămâni, Spania a renunțat la planul de achiziție a unor avioane F-35, în contextul disputei cu […] The post Partenerii SUA își regândesc planurile de achiziții militare americane pe fondul politicii comerciale agresive a administrației Trump first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:20
Secretarul american al Trezoreriei îndeamnă Europa să se alăture SUA în sancționarea țărilor care achiziționează petrol rusesc # CaleaEuropeana
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, face apel la Europa să se alăture demersului SUA de a impune sancțiuni asupra țărilor care achiziționează petrol rusesc, informează Deutsche Welle. Într-un interviu pentru Bloomberg TV, Bessent a menționat că țările europene ar trebui să fie dispuse să susțină aceste sancțiuni secundare. Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump […] The post Secretarul american al Trezoreriei îndeamnă Europa să se alăture SUA în sancționarea țărilor care achiziționează petrol rusesc first appeared on caleaeuropeana.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.