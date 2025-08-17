Alexandru a ales oferta unui broker RCA, tentat de preț. S-a trezit fără 350 €: "Primeam de la el mesaje"

19:40

Calvar la întoarcerea din minivacanţă! Pe Valea Prahovei şi între staţiunile de la mare, turiştii au pierdut ore întregi din cauza aglomeraţiei. Minivacanţa de Sfânta Marie s-a încheiat, aşa că astăzi toată aglomeraţia din staţiunile montane şi în speciale cele de pe litoral s-a mutat pe şosele. La munte, pe DN1, s-a circulat bară la bară, iar poliţiştii le-au recomandat şoferilor rute alternative. Trafic infernal a fost şi între staţiunile de pe litoral, după cel mai aglomerat weekend din tot sezonul estival. La fel de aglomerat a fost pe Autostrada Soarelului, acolo unde a avut loc chiar şi un accident. 1.300 de şoferi au rămas fără permis de conducere, cei mai mulţi pentru că au depăşit limita de viteză ori s-au urcat băuţi la volan