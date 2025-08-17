Premier League: Chelsea a început sezonul cu o remiză, scor 0-0 cu Crystal Palace
Bursa, 17 august 2025 20:00
Formaţia Chelsea Londra a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Crystal Palace, în prima etapă din Premier League
Acum 5 minute
20:00
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat, duminică, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că există un singur agresor şi acela este Rusia
20:00
Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, a ajuns, duminică, pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland
20:00
Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a şasea a Superligii
20:00
Acum o oră
19:30
Nicuşor Dan: and #8221;Ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui la oferirea unor garanţii de securitate pentru Ucraina and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate
Acum 2 ore
18:40
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică, la o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, că Ucraina trebuie să devină and #8221;un arici de oţel, de neînghiţit pentru potenţialii invadatori and #8221;
Acum 4 ore
17:40
Zelenski: and #8221;Negocierile pentru pace trebuie să implice doar liderii Ucrainei, Rusiei şi SUA and #8221; # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, la Bruxelles, că orice negocieri de pace cu Rusia ar trebui să înceapă de la actuala linie a frontului şi să îi implice and #8221;doar and #8221; pe liderii Ucrainei, Rusiei şi Statelor Unite
16:10
Gruparea palestiniană Hamas a declarat duminică, la Cairo, că planul Israelului de a reloca locuitorii din oraşul Gaza reprezintă and #8221;un nou val de genocid şi strămutare and #8221; pentru sute de mii de oameni
Acum 6 ore
15:00
Iranul a respins duminică o posibilă desfăşurare de forţe străine în Caucazul de Sud, referindu-se la Statele Unite, pentru realizarea construcţiei aşa-numitului and #39;coridor Trump and #39;, convenit între Azerbaidjan şi Armenia, în apropiere de graniţa iraniană
14:40
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică, pe platforma X, că se va întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump, la Casa Albă, alături de alţi lideri europeni, la solicitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski
Acum 8 ore
13:30
Bolojan: and #8221;Pachetul 2 şi alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate and #8222;dacă se cedează într-o zonă sau alta and #8221;, şi că, dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie dificilă
12:30
Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati
12:30
Daniel David: and #8221;Misiunea mea este ca după această criză fiscal-bugetară să aducem resurse în sistem and #8221; # Bursa
Ministrul Educaţiei Daniel David afirmă, referindu-se la măsurile dure care vizează inclusiv domeniul educaţiei, provocând nemulţumirea cadrelor didactice, că misiunea sa este ca - după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară - să fie aduse resurse în sistem şi să fie eliminate din măsurile temporare de austeritate
12:20
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a purtat sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia şi Ungaria, după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska, care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, a anunţat diplomaţia de la Moscova
12:20
Naţionala României a fost învinsă sâmbătă, la Szolnok, de reprezentativa Ungariei, scor 86-66 (40-38), în ultimul meci din grupa E a fazei a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027
12:20
Fotbal: Arbitri români vor conduce meciuri din play-off-ul Ligii Europa şi Conference League # Bursa
Federaţia Română de Fotbal a anunţat sâmbătă arbitrii români delegaţi de UEFA la meciuri din play-off-ul Ligii Europa şi Conference League
12:20
Echipa bavareză Bayern Munchen a câştigat sâmbătă seara, la Stuttgart, Supercupa Germaniei, învingând pe VfB Stuttgart cu scorul de 2-1
12:20
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Rela Mallorca, în prima etapă din La Liga
12:20
Echipa belgiană Standard Liege a pierdut sâmbătă seara, în deplasare, scor 0-3, în faţa formaţiei Union St Gilloise, în etapa a patra din campionatul belgian, Pro League
Acum 12 ore
12:00
Răspunsul la această întrebare bifurcată generează două şcoli de gândire. Una conform căreia, în Alaska, Vladimir Putin l-a călcat, la figurat, în picioare pe Donald Trump, transformându-l, tot la figurat, în preş roşu, pe care liderul Federaţiei Ruse ar fi păşit cu dexteritatea unui acrobat
10:40
Meta pregăteşte a patra restructurare a diviziei sale de inteligenţă artificială din ultimele şase luni # Bursa
Meta Platforms intenţionează să îşi reorganizeze pentru a patra oară, în doar şase luni, activităţile din domeniul inteligenţei artificiale, a relatat vineri publicaţia The Information, citând trei surse familiare cu planurile companiei
10:20
Fed renunţă la programul special de supraveghere a băncilor privind activităţile crypto şi fintech # Bursa
Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed) va renunţa la programul de supraveghere dedicat în mod special monitorizării activităţilor băncilor în domeniul criptomonedelor şi tehnologiilor financiare (fintech), lansat în 2023, urmând să integreze aceste atribuţii în procesul obişnuit de control bancar
10:20
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut, de asemenea, ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie
10:00
Sute de membri ai Gărzii Naţionale din Virginia de Vest vor fi dislocaţi în capitala SUA, ca parte a eforturilor administraţiei Trump de a reforma poliţia din Districtul Columbia printr-o campanie federală de combatere a criminalităţii şi a fenomenului persoanelor fără adăpost
10:00
Zelenski: and #8221;Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului and #8221; # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat refuzul Rusiei de a pune în aplicare o încetare a focului, care, în opinia sa, and #8222;complică situaţia and #8221; pentru realizarea planului de pace dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin
10:00
Armata israeliană le va oferi corturi şi alte echipamente locuitorilor din Gaza care trăiesc în zonele de luptă, înainte de a-i muta în sudul enclavei, a declarat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt militar Avichay Adraee
09:50
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, va participa luni la întâlnirea dintre preşedintele Donald Trump şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu planurile
Acum 24 ore
23:00
Alexandru Rogobete: and #8221;120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate and #8221; # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă investiţii de 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate, el arătând că în România, prea mulţi pacienţi au simţit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile şi a aşteptărilor obositoare pentru o simplă consultaţie iar prin dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate, pacienţii vor ajunge mai repede la diagnostic şi tratament, aproape de casă şi fără internări inutile
21:50
Departamentul de Stat al SUA a anunţat sâmbătă că suspendă toate vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza, în aşteptarea unei revizuiri and #8222;complete şi aprofundate and #8221;
21:30
Zelenski: and #8221;Trebuie obţinută o pace reală, nu doar o nouă pauză între invaziile ruseşti and #8221; # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un nou mesaj publicat pe platforma de socializare X, că, după o convorbire cu Donald Trump, acesta şi-a coordonat mai mult poziţiile cu liderii europeni privind paşii necesari pentru încheierea războiului
20:50
Medvedev: and #8221;Trump se abţine, deocamdată, de la intensificarea presiunilor asupra Rusiei and #8221; # Bursa
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul preşedintelui american Donald Trump de a creşte presiunea asupra Moscovei privind războiul din Ucraina este unul dintre principalele rezultate ale summitului ruso-american desfăşurat în Alaska
Ieri
20:00
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că întâlnirea sa cu liderul american Donald Trump în Alaska a fost and #8222;oportună şi foarte utilă and #8221;. Sunt primele sale comentarii de la apariţia alături de Trump după summitul de vineri
19:40
Lumea este un loc mai sigur după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, a reacţionat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban
19:20
Bujduveanu: and #8221;Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare and #8221; # Bursa
Primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă că va fi dat în exploatare un nou tronson de 500 m cde onductă magistrală de termoficare, parte din Magistrala II SUD, care asigură distribuţia apei calde inclusiv în cartiere cu furnizare deficitară, precum Aviaţiei
19:10
Nicuşor Dan: and #8221;Reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace and #8221; # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, sâmbătă seară, că reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace iar poziţia noastră ca ţară a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială
18:40
Financial Times: Putin i-a spus lui Trump că ar putea îngheţa frontul în Herson şi Zaporojie, dacă primeşte regiunea Doneţk # Bursa
Preşedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis preşedintelui american, Donald Trump, că ar fi dispus să îngheţe linia frontului în Herson şi Zaporojie, dacă Ucraina ar ceda Doneţkul, potrivit unor surse implicate în summitul dintre cei doi lider
18:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat pe X că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră şi jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin
16:50
Trump: and #8222;Am făcut progrese mari cu Putin, dar nu există acord până nu există acord and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat, la finalul summitului din Anchorage, Alaska, că discuţiile cu omologul rus Vladimir Putin au fost and #8222;extrem de productive and #8221; şi au dus la and #8222;mari progrese and #8221; către un posibil acord, însă a subliniat că and #8222;dar nu există acord până nu există acord and #8221;, potrivit CNN.
16:50
Putin avertizează Kievul şi capitalele europene să nu blocheze and #8222;progresul în formare and #8221; # Bursa
În conferinţa de presă comună cu preşedintele american Donald Trump, desfăşurată la Anchorage, Alaska, preşedintele rus Vladimir Putin le-a transmis liderilor din Ucraina şi din capitalele europene să nu submineze paşii înainte făcuţi în discuţiile bilaterale, conform CNN.
16:50
15:50
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, acum se află într-o stare de frenezie, transformată într-o and #8221;nebunie completă and #8221;, văzând că preşedintele rus a fost primit de omologul său american, în Alaska, cu covorul roşu
15:30
14:50
13:30
13:20
12:00
and #8221;Xi Jinping mi-a spus că nu va invada Taiwanul cât timp sunt preşedinte and #8221;, susţine Trump # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că liderul chinez Xi Jinping i-a transmis că Beijingul nu va invada Taiwanul pe durata mandatului său la Casa Albă
12:00
10:50
Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-1, gruparea Girona, în prima etapă din La Liga
10:40
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt
10:40
Formaţia FC Bihor Oradea a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa CSC Dumbrăviţa, în primul meci al etapei a treia a Ligii 2 Casa Pariurilor. Învingătorii au revenit de la 0-2
