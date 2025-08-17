Probleme de sănătate pentru Cornel Dinu. Traversează momente dificile: „Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă”
Click.ro, 17 august 2025 20:00
Fostul mare fotbalist dinamovist Cornel Dinu traversează momente delicate în viața sa: se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, dar și cu depresie după moartea soției sale care s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani, în urma unei suferințe cumplite.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
20:00
Probleme de sănătate pentru Cornel Dinu. Traversează momente dificile: „Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă” # Click.ro
Fostul mare fotbalist dinamovist Cornel Dinu traversează momente delicate în viața sa: se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, dar și cu depresie după moartea soției sale care s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani, în urma unei suferințe cumplite.
Acum 30 minute
19:40
Ce poți face cu zeama de castraveți murați în grădină. Iată unde o poți folosi și cum te poate ajuta # Click.ro
De multe ori, după ce consumăm castraveții murați, zeama în care au stat ajunge direct la chiuvetă. Puțini știu însă că acest lichid aparent banal este o adevărată resursă pentru grădină. Zeama de castraveți are proprietăți interesante, care o transformă într-un ajutor natural pentru plante și sol.
Acum o oră
19:20
Ce trebuie să pui în ciorba rădăuțeană, ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant. Trucul pe care bucătarii nu ți-l spun # Click.ro
Ciorba rădăuțeană e una dintre cele mai iubite ciorbe românești – aromată, ușor acrișoară și foarte catifelată. Secretul ca să iasă grasă, cremoasă și gustoasă ca la restaurant nu stă doar în ingrediente, ci și în modul de preparare. Iată câteva lucruri pe care bucătarii nu le spun mereu:
Acum 2 ore
18:50
Cristina Șișcanu, pusă la zid după ce și-a pozat geanta de firmă: „Fudul ca și românul nu ai mai văzut” # Click.ro
Cristina Șișcanu a fost luată în vizor de internauți. Pentru felul în care s-a afișat la plajă, soția lui Mădălin Ionescu a fost criticată. Despre ce este vorba, aflați din continuarea acestui articol.
18:20
Ce să pui în șosete, ca să nu mai transpiri niciodată. Ai nevoie de un ingredient banal și extrem de ieftin # Click.ro
Transpirația picioarelor este una dintre cele mai supărătoare probleme de igienă personală. Pe lângă disconfort, aceasta duce la apariția mirosurilor neplăcute, iritații și chiar la înmulțirea bacteriilor sau fungilor responsabili de afecțiuni precum piciorul atletului. Deși pe piață există numeroas
Acum 4 ore
17:00
24 de ani neîmpliniți. Familia Teodorei Marcu, omagiu pe rețelele de socializare: „Dumnezeu să te țină în dreapta Lui” # Click.ro
Teodora Marcu, tânăra mămică ucisă în urmă cu câteva luni în complexul rezidențial Cosmopolis din Ilfov de către bărbatul care o hărțuia de ani de zile, ar fi trebuit astăzi să împlinească doar 24 de ani.
17:00
Soții Măruță au casă de vacanță în Marbella. Cum arată locuința din zona exclusivistă. FOTO # Click.ro
Familia Măruță a petrecut al doilea an consecutiv în Marbella, în noua casă de vacanță. Andra și Cătălin Măruță au arătat tuturor urmăritorilor lor de pe rețelele sociale unde locuiesc acum când merg în vacanță în Spania, iar Cătălin a dezvăluit că nu stau la hotel, ci în propria casă. „Ne-am întors
16:20
Horoscop luni, 18 august. Schimbări de proporții în viața a doi nativi, pe toate planurile! Se întâmplă lucruri neașteptate și neplănuite # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 18 august.
16:20
Bucurie mare în showbiz! Larisa Udilă a dezvăluit sexul celui de-al doilea copil. Au sărit în sus de bucurie! Video # Click.ro
Larisa Udilă se află în culmea fericirii! Vedeta care este însărcinată pentru a doua oară a aflat sexul copilului. Îi va oferi micuțului Milan o surioară sau un frățior?
Acum 6 ore
15:50
Cum recunoști deochiul cu ușurință. Ce semne clinice ți se arată încă din primele minute și cum le combați # Click.ro
Deochiul este o credință străveche, prezentă în numeroase culturi din întreaga lume, care are la bază ideea că o privire încărcată de invidie, admirație exagerată sau chiar răutate poate transmite o energie negativă unei persoane.
15:40
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel” # Click.ro
Geanina Staicu Avram, sau Jamila, așa cum o cunosc milioane de oameni din mediul online, este una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut culinar din România. Rețetele ei au adunat o comunitate uriașă, iar în spatele succesului profesional se află și o poveste personală la fel de puternică.
15:30
Istoria fascinantă a uneia dintre cele mai vechi clădiri din București. A fost sediul Cancelariei Țării Românești # Click.ro
În inima Bucureștiului, pe Calea Victoriei la numărul 111, se ridică unul dintre cele mai frumoase și mai vechi palate ale capitalei – Palatul Romanit. Monument istoric de o eleganță aparte, construit în stil neoclasic, acesta nu impresionează doar prin arhitectura sa, ci și prin istoria bogată pe c
15:30
Pe insula Creta, oamenii trăiesc mai mult și mai bine decât în multe alte părți ale lumii. Secretul nu stă în suplimente sau în restricții alimentare severe, ci în mâncărurile simple, gustoase și sănătoase.
15:20
Lou Bega și Rico Sanchez de la Gipsy Kings au făcut spectacol în a patra ediție We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea # Click.ro
We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea a ajuns la cea de-a patra ediție. Organizatorii au încercat ceva nou anul acesta și au lăsat intrarea liberă fără a mai pune preț pe bilete.
14:50
Pe 15 august 1714, într-o zi de Sfânta Maria, lumea creștină a fost cutremurată de moartea lui Constantin Brâncoveanu, domn al Țării Românești timp de peste un sfert de secol, executat la Constantinopol împreună cu cei patru fii ai săi – Constantin, Ștefan, Radu și Matei – și sfetnicul său apropiat,
14:40
Ce făceau Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, în fiecare an, de aniversarea lor: „Am plantat copaci și flori în grădina noastră” # Click.ro
Mihaela Rădulescu transmite un nou mesaj în memoria lui Felix Baumgartner, la o lună de zile de la tragica moarte a acestuia. Cei doi au format un cuplu demn de invidiat de mai bine de un deceniu.
14:20
Planta banală pe care să o pui în butoiul de varză murată. O păstrează crocantă toată iarna și o ferește de floare # Click.ro
Murarea verzei este unul dintre cele mai vechi obiceiuri culinare din gospodăriile românești. Nimic nu se compară cu aroma verzei murate puse la butoi, gata să fie folosită iarna în sarmale, salate sau diverse preparate tradiționale. Totuși, oricine a încercat să pună varză la murat știe că există u
Acum 8 ore
13:30
Andreea Raicu, reguli care o ajută să se simtă feminină. Ce tipologie de bărbați preferă: „O energie masculină autentică și sinceră” # Click.ro
În ultimii ani, Andreea Raicu s-a apropiat tot mai mult de zona spirituală și de practicile de mindfulness, alegând să investească în propria evoluție și să își dedice energia dezvoltării personale și spirituale. De asemenea, a împărtășit câteva „reguli” pe care le urmează de mult timp și care o aju
13:30
Pâinea nu e cea mai mare problemă: cercetător UBB dezvăluie ce alimente dăunează cel mai mult românilor # Click.ro
Vlad Toma, cercetător în biologie moleculară și biotehnologie în cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB), a vorbit într-un interviu pentru Adevărul despre cea mai sănătoasă dietă, cele mai nocive alimente și miturile legate de alimentația sănătoasă. Contrar percepției larg răspândite, tradiția român
12:30
Cod portocaliu de ploi, vijelii și grindină în următoarele ore. Ce regiuni din țară sunt vizate # Click.ro
Meteorologii anunță o perioadă de instabilitate atmosferică începând de duminică la prânz și până luni, ora 23.00, în mai multe zone ale țării, unele regiuni aflându-se sub avertizări cod portocaliu.
12:20
Testul IQ pe care doar geniile adevărate îl pot rezolva. Reușești să găsești greșeala în mai puțin de 5 secunde? # Click.ro
Teste IQ sunt puzzle-uri simple care îți pun la încercare inteligența și abilitățile de gândire critică, oferindu-ți oportunitatea de a-ți testa atât raționamentul logic, cât și capacitatea de a rezolva probleme rapide.
Acum 12 ore
11:40
Focile-leopard din Antarctica au un mod surprinzător de a-și atrage perechea: cântă sub apă melodii care amintesc de cântecele de leagăn. Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea New South Wales a arătat că aceste vocalizări sunt foarte structurate și repetitive, prezentând un grad
11:10
Dinu Maxer, răsfăț total pentru soția lui! Surpriza pe care artistul i-a pregătit-o Magdalenei Chihaia, de ziua numelui: „Îmi îndeplinește toate dorințele” # Click.ro
Dinu Maxer este un bărbat romantic iar acest lucru reiese din gesturile pe care le face pentru soția lui.
11:00
Andra, din vacanța în Marbella direct pe scena We Love Music Festival de la Vâlcea: „Ador momentele când nu trebuie să răspundem la multe telefoane” # Click.ro
Andra (38 de ani) a petrecut o frumoasă vacanță în Marbella alături de familia ei numeroasă și direct de acolo a ajuns la primul ei concert de după relaxare, tocmai la Vâlcea, urcând pentru prima oară pe scena We Love Music Festival, aflat la a patra ediție.
11:00
Zodiile care își găsesc jumătatea la începutul lunii septembrie. Destinul le scoate alesul în cale # Click.ro
Pe măsură ce toamna își face simțită prezența, astrele aduc surprize plăcute în plan sentimental pentru anumite semne zodiacale. Începutul lunii septembrie vine cu o energie specială, menită să deschidă inimile și să aducă noi povești de dragoste pentru cei care sunt pregătiți să lase trecutul în ur
10:50
Elena Udrea a tras sperietura vieții în timpul primei vacanțe cu familia, după ce a ieșit din închisoare. Ce a transmis pe rețelele de socializare # Click.ro
Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a avut parte de o experiență terifiantă în prima vacanță petrecută alături de familie, după eliberarea din penitenciar. Împreună cu partenerul său, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva, aceasta a ales să se bucure de câteva zile de relaxare la munte, în Si
10:50
Motivul șocant care l-a determinat pe bărbatul înecat la Jupiter să intre în marea agitată. Nu a mai ieşit la mal # Click.ro
O adevărată tragedie s-a petrecut sâmbătă pe litoralul românesc, în stațiunea Jupiter. Un bărbat de 35 de ani, din București, și-a pierdut viața după ce a intrat în valurile înspumate ale Mării Negre, convins că fiul său se află în pericol de înec.
10:30
Ce beau țăranii români seara, după masă, ca să nu le pice greu mâncarea la stomac. Secretul demult uitat # Click.ro
Țăranii români aveau o mulțime de obiceiuri simple și înțelepte, transmise din generație în generație, multe dintre ele legate de hrană și sănătate. După masa de seară, ca să nu le pice greu mâncarea la stomac, obișnuiau să facă următoarele lucruri - unele devenite „secrete uitate” în lumea modernă.
10:30
Lucian Viziru, traumatizat în copilărie. Presiunea succesului a venit de la o vârstă fragedă: „Odată m-a ras în cap” # Click.ro
Lucian Viziru, unul dintre cei mai cunoscuți actori din industria românească, vorbește deschis despre traumele trăite în copilărie. El mărturisește că presiunea succesului a apărut încă din primii ani de viață, fiind nevoit să urmeze drumul trasat de regretatul său bunic, Gheorghe Viziru.
Acum 24 ore
21:40
Cum arată cristelnița în care a fost botezat Mihai Eminescu. Marcel Pavel a făcut publică imaginea. Foto # Click.ro
Marcel Pavel, unul dintre cei mai celebri cântăreți românești, anunță cu mult drag faptul că a avut ocazia de a vedea cristelnița în care a fost botezat marele poet român Mihai Eminescu. Marcel Pavel a rămas profund impresionat de ceea ce a descoperit la Biserica din Ipotești.
21:20
16 august 2025, București – Zi memorabilă pentru una dintre cele mai iubite voci din România! Alina Eremia și Eduard „Edi” Barbu au spus „Da” și în fața lui Dumnezeu, în cadrul unei ceremonii religioase discrete, dar pline de emoție.
21:10
Universul aduce în această perioadă o descătușare energetică puternică pentru două semne zodiacale care au dus în spate poveri karmice grele ani la rând. Blocaje inexplicabile, repetiții dureroase și tipare negative par să se dizolve, lăsând loc unui nou început, curat și revelator.
20:30
Data de 16 august are o semnificație tristă pentru Mirela Rețegan, fiind ziua în care tatăl său s-a stins din viață. Astăzi se împlinesc 15 ani de la pierderea lui, provocată de un cancer agresiv, iar vedeta a transmis un mesaj emoționant în memoria acestuia.
20:10
Terorile din junglă: maimuțele capucin atacă și răpesc puii rivalilor. Ce ascund aceste acte șocante # Click.ro
Pe insula izolată Jicarón, ascunsă în largul coastelor Panama, un mister tulburător agită comunitatea științifică.
Ieri
19:20
Ce pun italiencele în apa florilor pentru ca acestea să reziste mai mult. Care este trucul lor secret # Click.ro
În Italia, unde florile fac parte din decorul zilnic al locuințelor, gospodinele au descoperit câteva trucuri simple și eficiente pentru a le menține proaspete mai mult timp. În loc să apeleze doar la soluțiile chimice din comerț, italiencele preferă metode tradiționale, transmise din generație în g
19:10
România, destinație tot mai căutată pentru turism de aventură. Prețurile – de până la trei ori mai mici decât în Vest # Click.ro
România începe să câștige teren pe harta turismului de aventură din Europa, atrăgând tot mai mulți vizitatori străini prin combinația de natură sălbatică și costuri accesibile. Parapanta, via ferrata, coborârile în rapel de la înălțime și raftingul pe râurile repezi.
18:40
Cine este jurnalista care l-a înfruntat pe Putin în Alaska? În 2021 l-a pus la punct: „De ce vă este atât de frică?” VIDEO # Click.ro
În Alaska, o jurnalistă americană a reușit să facă ceea ce puțini îndrăznesc: să-l înfrunte direct pe Vladimir Putin cu o întrebare despre crimele de război. Rachel Scott, corespondent politic senior la ABC News, i-a adresat președintelui rus una dintre cele mai sensibile și mai dure întrebări posib
18:40
Experiența neplăcută de care a avut parte Simona Gherghe la o terasă din Capitală. A rămas complet dezamăgită: „Dacă nu ne place...” # Click.ro
Simona Gherghe a rămas profund dezamăgită de o discuție purtată de mai mulți bărbați aflați la aceeași terasă la care vedeta servea o limonadă. Prezentatoarea TV a surprins întreaga discuție, iar mai apoi a relatat-o pe rețelele de socializare.
18:10
Universul are propriile sale căi misterioase prin care ne ghidează pașii, iar îngerii sunt mesagerii divini care aduc speranță și lumină în sufletele noastre.
17:40
Povestea incredibilă a bunicii Anna. La 101 ani, muncește 12 ore pe zi în propria cafenea. Nu a mai fost într-o vacanță din 1950. Video # Click.ro
Bunica Anna are 101 ani și mărturisește cu multă mândrie că nu s-a simțit niciodată prea bătrână sau obosită pentru a se îngriji de propria sa afacere – o cafenea aflată pe malul lacului Maggiore. Află povestea ei de viață din rândurile următoare.
17:10
Peștele care suferă „10 minute de durere intensă” înainte de a muri. Mulți români îl cumpără din supermarket # Click.ro
Un studiu recent, publicat în Scientific Reports, dezvăluie o realitate șocantă pe care puțini cumpărători o cunosc: peștii, în special păstrăvul curcubeu — unul dintre cei mai răspândiți pești de consum din România — pot trece prin minute în șir de agonie înainte de a muri, atunci când sunt sacrifi
16:30
Horoscop duminică, 17 august. Trei nativi norocoși dau lovitura pe toate planurile! Fecioarele se luptă cu probleme grave # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 17 august.
16:10
O vilă care i-a aparținut lui Ceaușescu se vinde. Are 30 de camere și curte interioară, iar prețul este unul de lux # Click.ro
O parte din istoria recentă a României este acum disponibilă pe piața imobiliară. Fosta casă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu din centrul Aradului a fost scoasă la vânzare, printr-o firmă de imobiliare de lux, la prețul de 2,4 milioane de euro.
15:50
Ce pun chinezoaicele în mașina de spălat și de ce hainele lor arată mereu impecabil. Cel mai tare truc # Click.ro
Un obicei curios, dar extrem de eficient, circulă în casele din China și a devenit viral pe rețelele sociale: multe gospodine adaugă în mașina de spălat... coji de portocale sau lămâie. Nu este doar un truc de frumusețe pentru textile, ci o metodă tradițională de a parfuma și igieniza hainele.
15:10
Ozana Barabancea, luată din nou la rost din cauza fotografiilor modificate: „Parcă sunteți figurina de ceară de la Madame Tussauds” # Click.ro
Ozana Barabancea se laudă cu un nou look după ce a slăbit un număr considerabil de kilograme. Soprana se află în cea mai bună formă a sa și se bucură de rezultatele obținute, așa că a dorit să împărtășească mai multe fotografii cu prietenii săi virtuali. Aceștia însă au acuzat-o că a folosit prea mu
14:50
Cum arată și unde se află mormântul mamei părintelui Arsenie Boca. Dan Negru a făcut descoperirea întâmplător: „Creștina s-a numit ea și a murit în 1951” # Click.ro
Dan Negru și-a format un obicei de a cutreiera lumea-n lung și-n lat, iar fiecare descoperire pe care o face o prezintă fanilor din mediul online. Recent, omul de televiziune a descoperit mormântul mamei lui Arsenie Boca.
14:50
Amenzi noi în Grecia pentru șoferii lipsiți de „bun-simț”. Ce infracțiune costă 8.000 de euro, din septembrie # Click.ro
Grecia introduce din septembrie pedepse mai dure pentru șoferi, în încercarea de a reduce numărul ridicat al victimelor rutiere. Amenzi de sute sau chiar mii de euro și suspendări de permis de la o lună până la patru ani îi așteaptă pe cei care încalcă regulile.
14:30
Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, a apărut recent în compania iubitei sale, Gabriela. Deși în urmă cu aproximativ o lună ștersese toate imaginile din mediul online cu ea și existau anumite speculații potrivit cărora s-ar fi despărțit, iată că bărbatul le-a făcut o „surpriză” prietenilor virt
14:10
Trei zodii primesc un semn divin în săptămâna următoare, începând de luni – Universul le deschide ușa către noroc și abundență # Click.ro
Săptămâna aceasta vine cu energii intense, marcate de aliniamente astrale care favorizează transformarea, curajul și atragerea abundenței.
13:30
Primul mall de plante din România, aproape de inaugurare. Bucureștiul va avea o grădină verticală imensă # Click.ro
Marile orașe ne-au obișnuit cu mall-uri clasice, în care găsim haine, restaurante și magazine de toate felurile. În curând însă, România va marca o premieră absolută: un mall dedicat exclusiv plantelor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.