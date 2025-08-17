Câmpulung Muscel, cel mai mare sit de arhitectură neoromânească din țară – FOTO
Patrimoniul crește sentimentul identitar și poate aduce bani în comunitate. Este nevoie de educație în sensul conservării lui, de vizibilitate la nivel cât mai larg, asta ducând și la restaurarea corectă a imobilelor monumente istorice.…
Ritm susținut al luptelor în Donețk. O poziție atacată de 27 de ori într-o singură zi, anunță armata ucraineană # HotNews.ro
Trupele ruse şi ucrainene continuă să se confrunte în estul Ucrainei, în pofida activităţii intense pe fronturile diplomatic şi politic, informează duminică DPA, preluată de Agerpres. În total, 65 de ciocniri armate au fost înregistrate…
Avarie majoră pe o conductă magistrală de termoficare din București. CET Progresu, oprită forțat / Cât se estimeaza remedierea situației # HotNews.ro
Termoenergetica Bucureşti anunţă că duminică s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Potrivit companiei, din…
CFR Cluj și FC Botoșani au terminat la egalitate, scor 3-3, meciul disputat duminică, în Gruia, în etapa a șasea din SuperLiga. CFR Cluj – FC Botoșani 3-3 Gazdele au deschis scorul în minutul 19,…
Ce s-a întâmplat cu râsul care a fost scăpat pe străzile din Fălticeni și ce sancțiune a primit proprietarul # HotNews.ro
Bărbatul din Iaşi care sâmbătă după-amiază a scăpat din lesă un râs pe străzile municipiului Fălticeni a fost sancţionat cu avertisment scris, pentru nesupravegherea animalelor cu potenţial periculos. Animalul sălbatic i-a fost lăsat în custodie…
Actorul Terence Stamp a murit la 87 de ani. Și-a câștigat celebritatea cu rolurile din seria „Superman” # HotNews.ro
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolurile sale din „Superman” şi „Priscila, regina deşertului”, a murit duminică la vârsta de 87 de ani, a anunţat familia sa pentru media din Regatul Unit, informează agenţiile de…
Nicușor Dan anunță concluziile după videoconferința privind Ucraina. „Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente” / Ce „disponibilitate” și-a arătat România # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan, care a participat duminică după-amiază, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) a țărilor care sprijină Ucraina, a transmis într-un mesaj postat pe rețelele sociale că discuțiile au…
Putin e de acord ca SUA și Europa să ofere Ucrainei protecție de tip NATO, spune emisarul lui Trump # HotNews.ro
Vladimir Putin, președintele Rusiei, a fost de acord la summitul cu președintele Trump să permită SUA și aliaților săi europeni să ofere Ucrainei o garanție de securitate similară mandatului de apărare colectivă al NATO, ca…
„Interesul Rusiei e clar. Nu e clar de ce Trump promovează puternic acest interes”. Coșmarul Ucrainei înainte de întâlnirea Zelenski-Trump de la Washington # HotNews.ro
Un ofițer de informații ucrainean a declarat pentru The Economist că americanii sunt „incredibil de agresivi” în a presa Ucraina să renunțe la mai mult teritoriu. Asta generează temeri mari, în perspectiva discuțiilor de luni…
Ultima ședință a „Coaliției de Voință”, înainte de întâlnirea cu Trump: „Presiunea trebuie exercitată asupra agresorului”/ Sprijin reconfirmat pentru Kiev # HotNews.ro
Liderii din țările europene din coaliția de susținere a Ucrainei au reconfirmat sprijinul acordat Kievului pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia, înainte ca o delegație europeană la înalt nivel să se deplaseze la…
Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost, în iulie 2025, de 892.076 persoane, dintre care 835.389 erau pensionari din sistemul public, iar 56.687 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al…
Moscova acuză Ucraina că a vrut să atace o centrală nucleară. FSB susține că a interceptat drona Kievului # HotNews.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat duminică că a împiedicat un atac ucrainean cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk, situată în vestul ţării, la aproximativ 330 km sud-vest de Moscova, aproape de…
Şeful diplomaţiei SUA ameninţă Rusia cu noi sancţiuni dacă nu va fi încheiat un acord privind Ucraina # HotNews.ro
Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio a ameninţat duminică Rusia cu noi sancţiuni dacă nu va fi încheiat un acord asupra războiului din Ucraina, la două zile după summitul din Alaska dintre Donald Trump şi Vladimir…
SuperLiga: Steven Nsimba, decisiv pentru Universitatea Craiova. A întors scorul după gafele coechipierilor săi din minutul 3 # HotNews.ro
Universitatea Craiova s-a impus pe terenul echipei Csikszereda, scor 2-1, într-un meci disputat duminică, la Miercurea Ciuc, în etapa a șasea din SuperLiga. Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2 Gazdele au trecut în avantaj în minutul…
Cele mai periculoase profesii din România. Unde ne situăm în UE după numărul accidentelor de muncă # HotNews.ro
În România ultimilor 16 ani au fost aproape 70.000 de accidente de muncă, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Cele în care au loc cele mai multe accidente sunt construcțiile, comerțul cu amănuntul,…
Un Duster „hardcore 4×4” va fi lansat în Australia. Prețul actual al SUV-ului începe sub 20.000 de euro la Antipozi # HotNews.ro
Reprezentanții Renault au confirmat pentru jurnaliștii australieni, după lansarea pe această piață a modelului Duster, că pregătesc pentru clienții din această țară o versiune mult mai dură, dedicată rulării în condiții off-road. Directorul de produs…
Emisarul lui Trump afirmă că în Alaska s-au convenit „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina și că „rușii au făcut unele concesii” teritoriale # HotNews.ro
Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump,…
Trafic feroviar blocat între Medgidia şi Mircea Vodă din cauza unui incendiu de vegetaţie # HotNews.ro
Circulaţia feroviară este întreruptă duminică după-amiază între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui puternic incendiu de vegetaţie. CFR anunţă că, din motive de siguranţă, ambele fire de circulaţie au fost scoase de sub tensiune,…
Proteste în Israel: Peste 30 de manifestanți arestați, tunuri cu apă desfășurate lângă Ierusalim. Intervenția președintelui # HotNews.ro
Încă de duminică dimineață, protestatarii au ieșit pe străzile din Israel, odată cu începerea unei greve generale la nivel național, convocată de familiile îndoliate și de rudele ostaticilor. Protestatarii s-au adunat în zeci de locuri…
Proteste de proporții în Israel împotriva guvernului Netanyahu. Manifestanții cer un acord de pace în Gaza # HotNews.ro
Mii de israelieni au luat parte la demonstrațiile de duminică în sprijinul familiilor ostaticilor din Gaza, cerându-i premierului Benjamin Netanyahu să ajungă la o înțelegere cu Hamas pentru a pune capăt războiului astfel încât ostaticii…
Meteorologii au emis duminicăavertizări cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara, unde sunt anunţate ploi torenţiale, furtuni şi grindină. Pentru alte judeţe au fost emise avertizări cod portocaliu. Localităţile…
Val de migranți peste Canalul Mânecii. Exodul provocat de un nou acord între Franța și Regatul Unit # HotNews.ro
Peste 2.500 de migranţi au traversat Canalul Mânecii în ambarcaţiuni mici în cele 11 zile de la intrarea în vigoare a noului acord „unu la unu” dintre Marea Britanie şi Franţa, potrivit datelor Ministerului de…
Trump, mesaje în cascadă în timp ce Zelenski și liderii UE și NATO se reunesc. Acuză fake news cu privire la „întâlnirea excelentă” din Alaska și anunță „progrese majore” cu Rusia # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a transmis duminică mai multe mesaje pe rețeaua sa socială Truth Social, în care acuză că relatările despre întâlnirea sa de vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin nu prezintă…
Von der Leyen: „Ucraina trebuie să devină un arici de oțel”. Șefa CE a anunțat noile măsuri de susținere a Kievului/ Ce a spus Zelenski despre Moldova # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Bruxelles, ocazie cu care șefa CE a anunțat că Uniunea Europeană va aplica încă un pachet de sancțiuni asupra Rusiei.…
Femeie înjunghiată de fostul partener în timp ce se afla într-un centru maternal din Călăraşi # HotNews.ro
O femeie a fost înjunghiată, duminică, de către fostul partener, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, anunţă Poliția. Victima a fost transportată la spital, iar în cauză a…
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump # HotNews.ro
Guvernatorii republicani din statele americane Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat sâmbătă trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C., la solicitarea administraţiei preşedintelui Donald Trump, care a…
VIDEO Mesajul din grădină al unui președinte sud-american către Donald Trump: „Eu semăn hrană, nu ură” # HotNews.ro
Preşedintele brazilian Lula s-a adresat sâmbătă omologului său american Donald Trump într-o înregistrare video făcută în grădina reşedinţei sale şi în care afirmă că el seamănă „hrană, nu violenţă sau ură”, informează duminică AFP, preluată…
Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul celor de la U Cluj, pune presiune pe conducerea clubului pentru a prinde un transfer în această perioadă de mercato. Potrivit DigiSport.ro, Thiam nu a făcut deplasarea cu cei…
VIDEO Incendii devastatoare în Turcia. Sute de oameni, evacuați de urgență dintr-o provincie apreciată de turiști # HotNews.ro
Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică în provincia turistică Çanakkale, din nord-vestul Turciei, după izbucnirea unui nou incendiu de vegetație, au anunțat duminică autoritățile, transmite AFP, citată de…
Zece bărbați, reținuți după o bătaie în stradă în Dâmbovița. Polițiștii au fost nevoiți să tragă focuri de armă # HotNews.ro
Poliţiştii dâmboviţeni au reţinut, duminică, zece bărbaţi implicaţi într-o bătaie în stradă care a avut loc sâmbătă, în localitatea Corbii Mari. Poliţiştii care au intervenit pentru a aplana scandalul, au fost nevoiţi să tragă focuri…
Turnul lui Țepeș Vodă, tainele unui monument unic în București. Cetatea care adăpostea un rezervor de apă a fost restaurată # HotNews.ro
Romantic și atipic pentru arhitectura Bucureștiului, Turnul lui Țepeș Vodă din Parcul Carol I uimește prin silueta sa de citadelă medievală cu creneluri. Este acel impresionant edificiu din raza de protecție a unor monumente prețioase:…
VIDEO Nicușor Dan a mers în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca. Starețul l-a primit cu pâine și sare # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost surprins sâmbătă într-un moment de pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei, potrivit Antena 3 CNN. Președintele a urmat traseul de creastă pe Valea Sâmbetei, un traseu turistic de…
Iranul respinge ideea desfășurării de forţe străine în Caucazul de Sud pentru „coridorul Trump” # HotNews.ro
Iranul a respins duminică o posibilă desfăşurare de forţe străine în Caucazul de Sud, referindu-se la Statele Unite, pentru realizarea construcţiei aşa-numitului „coridor Trump”, convenit între Azerbaidjan şi Armenia, în apropiere de graniţa iraniană, transmit…
Următoarele şase luni sunt foarte importante, spune Bolojan. Cât va dura „perioada dificilă” prin care trecem # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”. Acesta estimează că „perioada dificilă” pentru România, din punct de vedere financiar, o reprezintă anul acesta şi prima jumătate a…
Deputat PNL, nemulțumit că România este exclusă din „consultările restrânse” privind Ucraina. „Avem tot dreptul să fim la masa discuțiilor” # HotNews.ro
România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaționale privind situația din Ucraina, în contextul summitului Trump-Putin din Alaska, spune deputatul PNL Ionuț Stroe, într-o postare pe pagina de Facebook. Deputatul spune că…
Incident la Campionatul Naţional de Rally Cross: O roată s-a desprins și a lovit doi spectatori, unul a intrat în stop cardio-respirator # HotNews.ro
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-o mașină din competiție, lovind doi spectatori, unul…
Rusia anunță că a doborât 300 de drone şi a atacat depozitele de rachete Sapsan pe teritoriul Ucrainei # HotNews.ro
Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică că forţele ruse au doborât 300 de drone ucrainene şi au atacat mai multe depozite de rachete Sapsan. Anunţul vine în contextul luptelor aprige din regiunea Doneţk, unde…
Von der Leyen se duce împreună cu Zelenski la întâlnirea de luni cu Trump / Anunțul șefei Comisiei Europene # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va fi alături de liderul ucrainean Volodimir Zelenski luni la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă. „În această după-amiază, îl voi primi pe…
Primarul interimar al Capitalei anunță o nouă operațiune în București: „Am început chiar de la Kilometrul 0” # HotNews.ro
Primăria Capitalei a demarat o campanie de curățare și reamenajare a spațiilor verzi din București, a anunțat duminică edilul interimar, Stelian Bujduveanu. „Am început curățenia și reamenajarea parcurilor și spațiilor verzi chiar de la Kilometrul…
Salvamont avertizează: Tot mai multe apeluri de la turiști cu simptome de infarct / Recomandări pentru drumeţii pe timp de caniculă # HotNews.ro
Salvamontiștii de la nivel național au primit, în ultimele zile, un număr crescut de apeluri de urgență de la turişti cu simptome „puternic sugestive” pentru infarct sau afecţiuni cardiace, anunță duminică Salvamont Brașov. „În ultimele…
Autoritățile de la Aeroportul Internațional din Atena au efectuat cea mai mare captură de khat din Grecia, confiscând o jumătate de tonă din această substanță euforizantă, potrivit informațiilor oficiale citate de AFP. Această plantă euforizantă…
Unul dintre cele mai de succes guverne de stânga din America Latină este în pragul colapsului, după ce se prezice o cotitură uriașă spre dreapta în alegerile prezidențiale de astăzi, scrie The Observer. Casa Grande…
Miniştrii de Externe cu care Lavrov a vorbit la scurt timp după summitul Trump-Putin. Ce probleme au discutat # HotNews.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avut sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia şi Ungaria, după întâlnirea Trump-Putin din Alaska, care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina,…
Pachetul al doilea de măsuri şi următoarele vor fi adoptate în perioada următoare, spune premierul. „Nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost ca imagine” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă…
Armata israeliană a anunțat că a lovit „o instalație energetică” aflată la 2.000 de kilometri distanță # HotNews.ro
Armata israeliană a anunțat duminică că a bombardat „o instalație energetică” utilizată de Houthi în Sanaa, ultima lovitură israeliană împotriva rebelilor yemeniți care au lansat mai multe atacuri cu rachete împotriva Israelului, transmite AFP. În…
Trump vrea un summit cu Zelenski şi Putin până vineri. Decizia depinde de altă întâlnire crucială # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump le-a spus liderilor europeni, în apelul telefonic avut după summitul din Alaska cu Putin, că dorește să organizeze o întâlnire trilaterală cu președintele rus și liderul ucrainean Volodimir Zelenski până vinerea viitoare,…
O scenă de gen de inspirație olandeză ascunde o poveste care va da fiori chiar și celor mai puțin sensibili. Două femei cosând într-o bucătărie (ușor neglijată). Un copil se joacă cu o pisică. O…
S-a anunțat ora la care va avea loc duminică reuniunea „Coaliției de Voință” la care participă și Nicușor Dan # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan va participa, de la ora 16:00, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) a țărilor care sprijină Ucraina, a anunțat duminică dimineață Cotroceniul. Reuniunea în format videoconferință va avea loc pentru discuții despre…
Tragerile LOTO de duminică, 17 august 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,25 milioane de euro # HotNews.ro
Duminică, 17 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câștiguri în…
Europa vrea să trimită doi „grei” care să fie luni alături de Zelenski în Biroul Oval / Ce nume sunt vehiculate # HotNews.ro
Modul în care Donald Trump l-a primit vineri pe Vladimir Putin în Alaska îi face pe liderii europeni să se teamă că Volodimir Zelenski nu va beneficia de același tratament prietenos luni, când se va…
