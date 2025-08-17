Asociația Pro Infrastructură avertizează asupra riscului ca Alstom să rezilieze contractul pentru 37 de trenuri noi în România

21:40

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, despre situaţia economică a României, că noi suntem acum într-un soi de cursă contratimp şi mergem cumva pe sfoară, pentru că o treime din toate cheltuiele statului român, în clipa de faţă, trebuie să vină din împrumuturi. Burnete a amintit că am trecut printr-o fază similară după 2008-2009, după care am avut un deceniu de creştere senzaţională aproape, potrivit News.ro, care citează declarațiile date de Burnete la Antena3 CNN.