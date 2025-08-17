Fotbalistul de care MM Stoica se teme înainte de Rapid - FCSB: „Este pericolul numărul 1” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 10 minute
21:40
Andrei Cordea a dezvăluit motivul pentru care a ales să semneze cu CFR Cluj în detrimentul FCSB-ului: „Aici trebuia să vin” # Primasport.ro
Andrei Cordea a dezvăluit motivul pentru care a ales să semneze cu CFR Cluj în detrimentul FCSB-ului: „Aici trebuia să vin”
21:20
VIDEO | ”Îngerul păzitor”. Leo Grozavu, încântat de un jucător de la Botoşani după remiza din Gruia # Primasport.ro
VIDEO | ”Îngerul păzitor”. Leo Grozavu, încântat de un jucător de la Botoşani după remiza din Gruia
21:20
Fotbalistul de care MM Stoica se teme înainte de Rapid - FCSB: „Este pericolul numărul 1” | VIDEO EXCLUSIV
21:20
VIDEO | Rapid – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 30 minute
21:10
Rapid a anunţat câţi suporteri vor fi în tribunele „Arenei Naţionale” la derby-ul cu FCSB: „Meciul cu cea mai mare asistenţă” | VIDEO EXCLUSIV
21:00
Arsenal a câştigat primul derby al sezonului din Premier League
Acum o oră
20:50
Celta Vigo – Getafe 0-2. Start de sezon cu eşec pentru Ionuţ Radu
Acum 2 ore
20:30
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani 3-3. Portarul oaspeţilor a fost principalul actor al unui meci nebun # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani 3-3. Portarul oaspeţilor a fost principalul actor al unui meci nebun
20:20
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani 3-3. Final de meci nebun!
20:10
FRAS anunţă identitatea celui care a murit în accidentul de la etapa de Autocross de la Câmpulung: pilotul Dan Bodea, campion la clasa H4 în 2017
19:50
”A fost o oboseală foarte mare”. Mirel Rădoi bate şi cu rezervele
19:50
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Suta egalează # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Suta egalează
19:40
VIDEO | Andrei Cordea, primul gol la CFR Cluj! Execuţia a fost superbă
19:40
Robert Ilyeş a ajuns ultimul cu Csikszereda. ”Nu avem ce să facem. Au rămas jucătorii din Liga 2”
Acum 4 ore
19:30
Sorana Cîrstea a ajuns pe tabloul principal la Cleveland
19:20
Şoc în Ştefan cel Mare! Stipe Perica pleacă de la Dinamo şi semnează cu altă echipă
19:20
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea, primul gol pentru ardeleni
19:10
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol atipic marcat de oaspeţi
19:00
Un cunoscut om de fotbal candidează la Primăria Bucureştiului. ”A venit momentul să încercăm să trecem şi la fapte”
18:50
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Emerllahu, gol de mare rafinament
18:30
Chelsea a început sezonul cu o remiză contra celor de la Crystal Palace
18:30
Prima TV şi Cinemaraton, în topul preferinţelor telespectatorilor!
18:30
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:20
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2. Oltenii îşi continuă startul de sezon excelent
18:10
E gata! Gigi Becali a făcut marele anunţ despre transferul lui Thiam la FCSB: „Vom decide”
18:00
După Thiam, încă un jucător de bază vrea să plece de la „U” Cluj! Războiul jucătorilor cu cei din conducere continuă
18:00
VIDEO | Marc Marquez a câştigat Marele Premiu al Austriei şi e aproape campion în MotoGP
17:50
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nsimba face ”dubla”
17:40
Dennis Man, la primul meci oficial de la transferul la PSV! Campioana Olandei face spectacol în debutul sezonului
Acum 6 ore
17:30
Un shout-out masiv pentru Spera! Susţinerea lor ne ajută să construim o experienţă şi mai memorabilă la Rock Revolution Fest Bobâlna
17:30
Eşti pregătit pentru prima zi de Rock Revolution Fest? Pe 22 august, scena de la Bobâlna va fi incendiată de energie pură
17:30
Getafe începe sezonul de LaLiga cu doar 15 jucători înscrişi
17:10
VIDEO | Incredibil! Ce s-a întâmplat la Csikszereda - Universitatea Craiova va porni un nou scandal de proporţii în Superliga
17:10
”Orice cuvânt este de prisos”. Reacţia celor de la Ceahlăul, după ce au pierdut cu 8-0 meciul contra Concordiei Chiajna
16:50
VIDEO | Universitatea Craiova şi-a dat un autogol antologic cu Csikszereda
16:40
Conducerea lui „U” Cluj a făcut anunţul despre transferul lui Thiam la FCSB! Ce se întâmplă cu atacantul dorit de Gigi Becali
16:40
Brigadă de arbitri din Elveţia la meciul Hacken - CFR Cluj, din play-off-ul Conference League
16:30
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nsimba egalează rapid
16:20
Echipa din Superliga care insistă pentru transferul lui Paul Iacob
16:20
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:10
Absent deja de la Grand Prix-ul Austriei, pilotul spaniol Maverick Vinales nu va participa nici la Marele Premiu al Ungariei
15:40
Marius Şumudică nu îi dă nicio şansă grandului din Superligă să ajungă în grupele cupelor europene: ”Poate o să vină 10.000 de suporteri la acest meci. Eu ştiu ce înseamnă campionatul ăla. Au atacant care a jucat la Roma!”
Acum 8 ore
15:20
Din Africa, Laurenţiu Reghecampf i-a spus lui Becali cum să joace cu Rapid: ”El se apropie mai mult de un atacant decât Tănase!”
15:10
Clubul legendar din Premier League a primit o amendă uriaşă
14:50
FCSB vrea să profite de situaţia tensionată de la un club din SuperLigă! Pe cine a pus ochii Gigi Becali
14:10
Ireal! Concordia Chiajna, la fel la ca Bayern cu Barcelona! Câte goluri a putut şi primească Ceahlăul în meciul din Liga 2
13:50
Marian Iancu ştie ce va face Rapid cu FCSB! Verdictul fostului patron de la Poli Timişoara: ”Joacă azi şi nu câştigă!”
Acum 12 ore
13:10
Thiam, aproape de despărţirea de „şepcile roşii”! Oferta din zona arabă care îl atrage pe atacantul lui U Cluj
12:20
Lionel Messi a făcut spectacol în MLS ca pe vremuri la Barcelona. Golurile au fost marcate de vechiul ”schelet” de campioni ai Barcelonei
11:50
Marian Aioani, tot mai aproape de despărţirea de Rapid! Portarul are pregătită o destinaţie surpriză
