Ce s-a întâmplat cu Adrian Şut? Motivul pentru care nu e în lot pentru derby-ul Rapid – FCSB
Antena Sport, 17 august 2025 21:20
Adrian Şut nu face parte din lotul celor de la FCSB pentru derby-ul cu Rapid, din etapa a şasea a Ligii 1. Campioana României joacă pe Arena Naţională, cu giuleştenii în postura de gazdă. Formaţia roş-albastră a avut parte de un program încărcat în acest debut de sezon, iar acest lucru se resimte. Elias Charalambous […]
Ce s-a întâmplat cu Adrian Şut? Motivul pentru care nu e în lot pentru derby-ul Rapid – FCSB
Basarab Panduru a făcut praf un jucător de la CFR Cluj, după egalul cu FC Botoşani: "Dacă ţi-e frică, lasă-te"
Basarab Panduru a avut un discurs dur la adresa lui Alessandro Micai, portarul celor de la CFR Cluj. Echipa din Gruia a remizat în partida de pe teren propriu cu FC Botoşani, scor 3-3, la capătul unui meci nebun în Gruia. Italianul din poarta echipei lui Dan Petrescu a fost în centrul atenţiei la primul […]
The post Jurnal Antena Sport | Cu mintea la joc appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj – FC Botoșani 3-3. Echipa lui Dan Petrescu a condus de 3 ori, dar moldovenii pleacă cu un punct din Gruia
CFR Cluj şi FC Botoşani au încheiat la egalitate, scor 3-3, meciul din etapa a şasea a Ligii 1. Formaţia din Gruia a condus de trei ori, dar de fiecare dată s-a văzut egalată de formaţia lui Leo Grozavu. Clujenii puteau obţine victoria în minutul 86, dar Bosec nu a reuşit să îl învingă pe […]
Jurnal Antena Sport | Revenirea lui Florinel Coman la FCSB stă la mâna lui Gigi Becali
The post Jurnal Antena Sport | Revenirea lui Florinel Coman la FCSB stă la mâna lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi Dan Alexa au dat din casă la podcastul lui Mihai Morar
The post Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi Dan Alexa au dat din casă la podcastul lui Mihai Morar appeared first on Antena Sport.
Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid. Surpriză uriaşă în defensivă
Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, după aproape o lună. Căpitanul campioanei a fost titularizat în derby-ul cu Rapid, care se va disputa în această seară, de la ora 21:30, pe Arena Naţională. Darius Olaru nu a mai prins echipa de start la FCSB de pe 22 iulie. La momentul respectiv, el […]
Ziua gafelor în Liga 1! FC Botoşani a egalat după o eroare incredibilă a portarului de la CFR Cluj
O nouă gafă a avut loc în Liga 1, după meciul dintre Csikszereda şi Universitatea Craiova. În Gruia, la meciul dintre CFR Cluj şi FC Botoşani, echipa lui Dan Petrescu a comis o eroare care a dus la restabilirea egalităţii. CFR Cluj a deschis scorul în mintuul 19, atunci când Emerllahu a marcat cu un […]
Andrei Cordea a "spart gheaţa" la CFR Cluj şi a marcat primul gol. Fostul mijlocaş al FCSB-ului a punctat în duelul cu Botoşani, din etapa a şasea a Ligii 1. Andrei Cordea a fost titularizat de Dan Petrescu în duelul cu moldovenii. "Bursucul" a menajat o parte dintre titulari, în vederea confruntării cu Hacken, de […]
Sorana Cîrstea a defilat spre tabloul principal de la Cleveland! Calificare pentru româncă după ce a învins favorita nr. 2
Sorana Cîrstea s-a calificat pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Cleveland. Românca a făcut o nouă partidă foarte bună şi împotriva favoritei cu numărul 2 din calificările turneului din Ohio, Rebeka Masarova, jucătoare de pe locul 105 WTA. Cîrstea a câştigat partida de duminică cu 6-2, 6-2, la capătul unei partide care […]
Mirel Rădoi, mesaj ferm după victoria cu Csikszereda: "Nu a fost deloc uşor". Ce a spus despre "dubla" cu Başakşehir
Mirel Rădoi a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 2-1 pe Csikszereda, în etapa a şasea a Ligii 1. Oltenii îşi vor menţine poziţia de lider, şi după această rundă, având 16 puncte acumulate. După autogolul din startul partidei, la care au contribuit Stefanovic şi Silviu Lung Jr, oltenii au reuşit […]
Situaţie incredibilă în La Liga! Getafe a înregistrat doar 15 jucători. Doi dintrei ei nu pot juca în prima etapă
Problemele cu înregistratul jucătorilor în La Liga continuă şi în noul sezon. Cea mai nouă echipă care se are astfel de bătăi de cap este Getafe, care joacă pe terenul celor de la Celta Vigo în prima etapă a noului sezon. Cu toate acestea, echipa de lângă Madrid a reuşit să înregistreze doar 15 jucători […]
Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul lui Mamadou Thiam la FCSB. Ce i-au transmis şefii de la U Cluj
Gigi Becali a oferit prima reacţie despre posibilul transfer al lui Mamadou Thiam la FCSB. Patronul campioanei a declarat că nu se pune problema ca atacantul celor de la U Cluj să ajungă la echipa. După calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League, Gigi Becali a declarat că vrea să mai transfere un atacant. Conform golazo, […]
Dennis Man a rămas pe bancă la primul meci la PSV. Când poate debuta la campioana Olandei
Dennis Man a rămas pe banca de rezerve la primul meci la PSV. Internaţionalul român a fost rezervă neutilizată în duelul de campionat, câştigat de campioana Olandei cu Twente, scor 2-0. PSV s-a impus graţie autogolului lui Max Bruns, din minutul şapte, şi a golului marcat de Jerdy Schouten, în minutul 54. Dennis Man a […]
Motivul pentru care golul lui Eze din Chelsea – Crystal Palace a fost anulat: "Mâna sus cine ştia regula asta"
Partida dintre Chelsea şi Crystal Palace a părut că a început perfect pentru câştigătoarea Cupei Angliei din sezonul trecut. Eberechi Eze a trimis în poartă balonul în minutul 13, după ce a executat puternic o lovitură liberă, de la marginea careului lui Chelsea. Bucuria celor de la Crystal Palace a fost stricată însă de arbitrul […]
Marius Şumudică, şocat de decizia luată de şefii de la Rapid înaintea derby-ului cu FCSB: "Eu n-aş fi făcut asta niciodată"
Marius Şumudică s-a declarat surprins de decizia luată de şefii de la Rapid, înaintea derby-ului cu FCSB. Antrenorul a declarat că pe giuleşteni i-ar fi ajutat mai mult dacă meciul s-ar fi disputat în Giuleşti. Rapid a decis să închirieze Arena Naţională pentru confruntarea cu rivalii de la FCSB. Partida se va disputa azi, de […]
Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri. Ce le-a spus şefilor de la U Cluj
Mamadou Thiam a luat decizia finală, după ce Gigi Becali l-a pus pe lista de transferuri la FCSB. Atacantul de 30 de ani le-a comunicat şefilor de la U Cluj faptul că vrea să plece de la echipă. Gigi Becali a anunţat, după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League, faptul că vrea să transfere un […]
"Prinţişorul Craiovei", înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
"Prinţişorul Craiovei" s-a fotografia înconjurat de lux şi opulenţă. Adrian Mititelu Jr a plecat în vacanţă, cu ocazia faptului că pe 20 august, va împlini vârsta de 28 de ani. Adrian Mititelu Jr, fiul patronului de la FCU Craiova, Adrian Mititelu, şi-a ales ca destinaţie Statele Unite ale Americii, concret New York (vezi galeria foto […]
Gafă uriaşă în Csikszereda – Universitatea Craiova! Stevanovic şi Silviu Lung Jr, protagoniştii autogolului sezonului
Meciul dintre Csikszereda şi Universitatea Craiova a început cu o gafă uluitoare. În minutul 3 al partidei de la Miercurea-Ciuc, echipa lui Mirel Rădoi a fost protagonista unei faaze incredibile. Gazdele au preluat conducerea după autogolul antologic al lui Stevanovic, care a amintit de celebrul autogol al lui Bănel Nicoliţă de pe Santiago Bernabeu, din […]
Heung-Min Son l-a depăşit pe Lionel Messi! Capitolul uluitor la care sud-coreeanul a devenit numărul 1 în lume
Vara aceasta, Heung-Min Son s-a despărţit de Tottenham, după 10 ani petrecuţi la formaţia din nordul Londrei. Despărţirea a fost una emoţionantă, starul sud-coreean fiind un adevărat idol, în primă fază pe White Hart Lane, după care pe Tottenham Hotspur Stadium. Son a semnat cu Los Angeles FC şi va evolua în următoarele sezoane în […]
Titularul FCSB-ului, cu gândul doar la victorie înaintea derby-ului cu Rapid: "Avem nevoie de puncte"
Titularul FCSB-ului, Mihai Popescu, este cu gândul doar la victorie înaintea derby-ului cu Rapid, din etapa a şasea a Ligii 1. Fundaşul central a transmis că roş-albaştrii au nevoie de puncte, ţinând cont de startul modest de sezon. FCSB o va înfrunta azi pe Rapid, de la ora 21:30. Partida de pe Arena Naţională va […]
Accident grav la un raliu din Argeş! Doi spectatori au fost răniţi. Unul dintre ei a fost resuscitat
Doi spectatori au fost răniți de o roată desprinsă de la un autoturism
Inter, victorie în ultimul amical al verii! Mesajul lui Cristi Chivu: “Putem să ne îmbunătăţim” # Antena Sport
Echipa Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins cu scorul de 2-0 formaţia greacă Olympiacos Pireu, într-un meci amical disputat sâmbătă la Bari, în faţa a aproximativ 40.000 de spectatori, informează mass-media italiană. Inter a deschis scorul în prima repriză, prin Federico Dimarco (16), iar apoi şi-a majorat avantajul în repriza secundă, prin Marcus […] The post Inter, victorie în ultimul amical al verii! Mesajul lui Cristi Chivu: “Putem să ne îmbunătăţim” appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali are concurenţă pentru semnătura lui Mamadou Thiam! Anunţul conducerii lui U Cluj # Antena Sport
Preşedintele lui U Cluj, Radu Constantea, a dezvăluit că Mamadou Thiam este dorit în străinătate. Potrivit ultimelor informaţii, Gigi Becali ar dori să îl transfere la FCSB. Patronul roş-albaştrilor i-ar oferi un salariu dublu faţă de cel pe care senegalezul îl câştigă la U Cluj. Radu Constantea: “Mamadou Thiam are o ofertă foarte bună din […] The post Gigi Becali are concurenţă pentru semnătura lui Mamadou Thiam! Anunţul conducerii lui U Cluj appeared first on Antena Sport.
Gabi Torje a vorbit despre derby-ul Rapid – FCSB, din etapa a 6-a a Ligii 1. Fostul internațional a spus care este, în opinia sa, favorita acestui duel. Rapid și FCSB se vor duela duminică, de la ora 21:30. Partida de pe Arena Națională va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și […] The post Gabi Torje a dat verdictul înaintea derby-ului Rapid – FCSB: “Este favorită!” appeared first on Antena Sport.
Cine e atacantul pe care Gigi Becali vrea să îl transfere la FCSB! Evoluează la o rivală a roş-albaştrilor # Antena Sport
Gigi Becali vrea să transfere un atacant chiar de la o rivală a FCSB-ului din Liga 1. Becali vrea să îl aducă la FCSB pe Mamadou Thiam (30 de ani). Atacantul cu dublă cetăţenie, senegaleză şi franceză, a fost şi în trecut în vizorul patronului FCSB-ului. Gigi Becali îl vrea pe Mamadou Thiam de la […] The post Cine e atacantul pe care Gigi Becali vrea să îl transfere la FCSB! Evoluează la o rivală a roş-albaştrilor appeared first on Antena Sport.
Gruparea Aston Villa a fost amendată cu aproximativ 150.000 de euro pentru că a încălcat de cinci ori regulile sistemului „multiball” din Premier League, informează Daily Mail. Acest sistem, care este în vigoare din sezonul 2022-2023, este conceput pentru a face jocul mai fluid, permiţând o revenire rapidă la joc folosind mai multe mingi plasate […] The post Un club din Premier League, amendat dintr-un motiv surprinzător! appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj – FC Botoșani LIVE SCORE (18:30). Elevii lui Dan Petrescu au nevoie de puncte! Echipele probabile # Antena Sport
Meciul dintre CFR Cluj și FC Botoșani va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 18:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1. Înainte de acest duel, CFR Cluj se află pe locul 14, care duce la baraj, cu 4 puncte. De cealaltă parte, FC Botoșani bate […] The post CFR Cluj – FC Botoșani LIVE SCORE (18:30). Elevii lui Dan Petrescu au nevoie de puncte! Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
“I-a supărat pe fani” Presa turcă a tras concluziile dure după primele meciuri ale lui Mihăilă la Rizespor! # Antena Sport
După debutul cu Goztepe, meci pierdut de echipa lui cu 3-0, Valentin Mihăilă a jucat numai 11 minute în partida cu Alanyaspor, încheiată cu scorul de 0-0. Mihăilă nu a avut realizări în primele partide în care a evoluat pentru Rizespor. Valentin Mihăilă, criticat de presa turcă: “Se adaptează greu” „Mihăilă se adaptează cu greu […] The post “I-a supărat pe fani” Presa turcă a tras concluziile dure după primele meciuri ale lui Mihăilă la Rizespor! appeared first on Antena Sport.
Concordia Chiajna – Ceahlăul 8-0! Scor uluitor în Liga a 2-a! Echipa lui Nicolae Dică nu a avut milă de adversari # Antena Sport
Meciul dintre Concordia Chiajna și Cehlăul Piatra Neamț s-a încheiat cu un scor uluitor! Echipa lui Nicolae Dică s-a impus, în etapa a 3-a a ligii secunde, cu scorul de 8-0! Ilfovenii au făcut spectacol încă din prima repriză a duelului cu Ceahlăul. Pop, Carnat și Grigore au înscris pentru Concordia Chiajna, iar, la pauză, […] The post Concordia Chiajna – Ceahlăul 8-0! Scor uluitor în Liga a 2-a! Echipa lui Nicolae Dică nu a avut milă de adversari appeared first on Antena Sport.
Şumudică i-a spus lui Mirel Rădoi ce sistem să folosească la Universitatea Craiova! Reghe i-a dat dreptate # Antena Sport
Marius Şumudică i-a transmis lui Mirel Rădoi că, dacă ar fi în locul lui, ar folosi un sistem 3-4-1-2 la Universitatea Craiova, cu Ştefan Baiaram în spatele vârfurilor Assad şi Nsimba. Atacanţii aduşi în această vară la Universitatea Craiova, Steven Nsimba şi Assad Al Hamlawi, au impresionat până acum la echipa antrenată de Mirel Rădoi. […] The post Şumudică i-a spus lui Mirel Rădoi ce sistem să folosească la Universitatea Craiova! Reghe i-a dat dreptate appeared first on Antena Sport.
Un jucător de la U Cluj nu s-a prezentat la antrenamente și forțează plecarea! Probleme pentru Ioan Ovidiu Sabău # Antena Sport
Ioan Ovidiu Sabău se confruntă cu o nouă problemă la U Cluj. Concret, un jucător din lotul ardelenilor nu s-a mai prezentat la antrenamente de miercuri și își forțează plecarea. Este vorba despre Mamadou Thiam. Decizia jucătorului a venit ca o lovitură pentru Ioan Ovidiu Sabău, care se va putea baza doar pe Jovo Lukic […] The post Un jucător de la U Cluj nu s-a prezentat la antrenamente și forțează plecarea! Probleme pentru Ioan Ovidiu Sabău appeared first on Antena Sport.
Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu în ziua în care ar fi aniversat 8 ani de relaţie cu Felix Baumgartner! # Antena Sport
Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoţionant în ziua în care ar fi aniversat 8 ani de relaţie cu regretatul paraşutist austriac Felix Baumgartner. Felix Baumgartner s-a stins din viaţă pe 16 iulie, la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident. Baumgartner efectua un salt cu parapanta în momentul tragediei. Pe 16 august, […] The post Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu în ziua în care ar fi aniversat 8 ani de relaţie cu Felix Baumgartner! appeared first on Antena Sport.
Csikszereda – Universitatea Craiova LIVE SCORE (16:15). Duel între „lanterna roșie” și liderul Ligii 1 # Antena Sport
Meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro. Partida contează pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1. Înaintea acestui duel, Csikszereda se află pe ultimul loc în Liga 1, cu 1 punct. De cealaltă parte, oltenii lui Mirel Rădoi ocupă prima poziție, cu 13 puncte obținute […] The post Csikszereda – Universitatea Craiova LIVE SCORE (16:15). Duel între „lanterna roșie” și liderul Ligii 1 appeared first on Antena Sport.
Marian Aioani pleacă de la Rapid și semnează în Iran! Surpriză uriașă în fotbalul românesc # Antena Sport
Marian Aioani va pleca de la Rapid, în această perioadă de mercato! Acesta va semna cu o echipă din Iran, iar mutarea reprezintă o surpriză uriașă în fotbalul românesc! În ultima perioadă, Marian Aioani a fost nemulțumit de statutul său de la Rapid, având în vedere că giuleștenii l-au preferat pe Franz Stolz, portarul austriac […] The post Marian Aioani pleacă de la Rapid și semnează în Iran! Surpriză uriașă în fotbalul românesc appeared first on Antena Sport.
Elizabeta Samara – Miwa Harimoto, 20:45, LIVE VIDEO. Bernadette Szocs debutează la dublu mixt la Europe Smash # Antena Sport
Elizabeta Samara o va înfrunta pe a şasea jucătoare a lumii, nipona Miwa Harimoto, la Europe Smash – Sweden 2025, competiţie transmisă live în AntenaPLAY. Meciul Elizei Samara, care se va vedea în AntenaPLAY, e duminică, de la ora 20:45. Eliza Samara debutează în competiţia de simplu de la Europe Smash. Bernadette Szocs debutează la […] The post Elizabeta Samara – Miwa Harimoto, 20:45, LIVE VIDEO. Bernadette Szocs debutează la dublu mixt la Europe Smash appeared first on Antena Sport.
Lionel Messi a făcut show la revenirea pe teren! Gol şi pasă de gol în Inter Miami – LA Galaxy # Antena Sport
Revenit pe teren după o absenţă de două săptămâni, Lionel Messi a strălucit în victoria lui Inter Miami în faţa celor de la Los Angeles Galaxy cu 3-1, sâmbătă seara. „La Pulga” a marcat un gol şi a oferit un assist. Messi (38 de ani), care a intrat la pauză împotriva lui Los Angeles Galaxy, […] The post Lionel Messi a făcut show la revenirea pe teren! Gol şi pasă de gol în Inter Miami – LA Galaxy appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica a vorbit despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB! Mesaj pentru patron: “Să-l aducă” # Antena Sport
Mihai Stoica a fost înrebat despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB. Acesta a reacționat și a avut un mesaj direct pentru Gigi Becali. Florinel Coman nu mai intră în planurile lui Al-Gharafa, iar Gigi Becali și-ar dori să îl aducă înapoi la FCSB, sub formă de împrumut. Patronul campioanei a explicat că […] The post Mihai Stoica a vorbit despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB! Mesaj pentru patron: “Să-l aducă” appeared first on Antena Sport.
Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o “dublă” # Antena Sport
Atacantul italian Andrea Compagno, cedat de Gigi Becali pentru numai 120.000 de euro, marchează “la foc automat” în Coreea de Sud. Transferat de FCSB în China, la Jinmen Tiger, italianul s-a transferat ca jucător liber de contract, în luna februarie a acestui an, la fosta formaţie a lui Dan Petrescu, Jeonbuk. În ultima partidă în […] The post Cât valorează acum Andrea Compagno, pe care Becali l-a cedat pentru 120.000 de euro! Tocmai a reuşit o “dublă” appeared first on Antena Sport.
Au apărut noi detalii despre starea lui Denis Alibec! Cei de la FCSB au primit vestea ca o lovitură. Iată când va reveni atacantul pe teren. Alibec s-a confruntat cu probleme medicale încă de la sosirea la FCSB. Acesta a acuzat dureri la genunchi la partida cu CFR Cluj, din Supercupă, fiind scos de pe […] The post Când va reveni pe teren Denis Alibec! Lovitură pentru FCSB appeared first on Antena Sport.
Ianis Stoica a fost introdus în teren în minutul 64 al meciului Estrela Amadora – Benfica 0-1, partidă care a fost în direct în AntenaPLAY. Jucătorul român l-a înlocuit pe atacantul Joao Gastao. Dacă în primul meci oficial pentru Estrela, Ianis Stoica a reuşit să marcheze, de data aceasta fostul jucător al lui Hermannstadt nu […] The post Nota primită de Ianis Stoica după ce a jucat 27 de minute cu Benfica! appeared first on Antena Sport.
Rapid – FCSB LIVE TEXT (21:30). Derby “de foc” pe Arena Națională! Campiona vrea să iasă din criză, în Liga 1 # Antena Sport
Derby-ul Rapid – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1. Înaintea acestui meci, Rapid se află pe locul 3 în Liga 1, cu 11 puncte. De cealaltă parte, campioana României, care a obținut o singură victorie în […] The post Rapid – FCSB LIVE TEXT (21:30). Derby “de foc” pe Arena Națională! Campiona vrea să iasă din criză, în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
“Aveţi o pensie nesimţită?” Răspunsul dat de milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat! # Antena Sport
Dumitru Dragomir (79 de ani) încasează 3 pensii de la statul român, care, însumate, îi aduc un venit lunar de circa 5.000 de euro pe lună. Dumitru Dragomir, fost şef LPF, se ocupă şi cu imobiliarele, ajutându-l pe fiul său, Bogdan. Afacerile din imobiliare sunt însă pe firma fiului său. Dumitru Dragomir cumulează 3 pensii […] The post “Aveţi o pensie nesimţită?” Răspunsul dat de milionarul român care primeşte 3 pensii de la stat! appeared first on Antena Sport.
Hansi Flick a uimit pe toată lumea după Mallorca – Barcelona 0-3: “Nu mi-a plăcut meciul!” # Antena Sport
Hansi Flick a vorbit după Mallorca – Barcelona 0-3. Antrenorul catalanilor a uimit pe toată lumea la interviu și s-a declarat nemulțumit de prestația elevilor săi. În prima repriză, Barcelona a făcut spectacol. Raphinha și Ferran Torres au dus scorul la 2-0. Mai apoi, Mallorca a fost lovită de două eliminări: Manu Morlanes, în minutul […] The post Hansi Flick a uimit pe toată lumea după Mallorca – Barcelona 0-3: “Nu mi-a plăcut meciul!” appeared first on Antena Sport.
Laurențiu Reghecampf, sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid – FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf a vorbit despre derby-ul Rapid – FCSB. Tehnicianul a venit cu un sfat pentru Elias Charalambous, antrenorul campioanei, înaintea duelului. Meciul „de foc” Rapid – FCSB este programat pe 17 august, de la 21:30. Partida de pe Arena Națională va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena […] The post Laurențiu Reghecampf, sfat pentru Elias Charalambous înainte de Rapid – FCSB! Pe cine vede în atacul campioanei appeared first on Antena Sport.
Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati. Sinner a dispus în semifinale de francezul Térence Atmane, locul 136 mondial, venit din calificări, scor 7-6 (4), 6-2. O nouă finală între Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz La rândul său, Alcaraz a […] The post Jannik Sinner – Carlos Alcaraz e finala turneului de la Cincinnati! appeared first on Antena Sport.
Edi Iordănescu a dat verdictul despre Dennis Man, după transferul la PSV: “E singura lui problemă!” # Antena Sport
Edi Iordănescu a vorbit despre Dennis Man, după transferul acestuia la PSV Eindhoven. Fostul selecționer a spus și care este „singura problemă” a internaționalului român. Man a părăsit-o pe Parma în această perioadă de mercato și a semnat cu PSV Eindhoven. Batavii au plătit suma de 8,5 milioane de euro pentru transferul fostului jucător de […] The post Edi Iordănescu a dat verdictul despre Dennis Man, după transferul la PSV: “E singura lui problemă!” appeared first on Antena Sport.
Cale liberă pentru transferul lui Louis Munteanu! Echipa care îl doreşte încasează peste 30 de milioane de euro # Antena Sport
Echipa care îl doreşte pe Louis Munteanu (23 de ani) îl vinde pe atacantul Arnaud Kalimuendo (23 de ani) pentru 31.5 milioane de euro, a anunţat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri. Trecerea lui Kalimuendo la Nottingham Forest ar deschide calea transferului lui Louis Munteanu la echipa franceză. Rennes îl vinde pe Kalimuendo pentru […] The post Cale liberă pentru transferul lui Louis Munteanu! Echipa care îl doreşte încasează peste 30 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
Înfrângere dură pentru Mircea Rednic! Standard Liege a pierdut la scor de neprezentare cu Union Saint-Gilloise # Antena Sport
Standard Liege, echipa antrenată de Mircea Rednic, a pierdut fără drept de apel meciul de pe terenul celor de la Union Saint-Gilloise, în etapa a patra a campionatului din Belgia. Formaţia pregătită de Mircea Rednic a pierdut cu 3-0 meciul. La Union Saint-Gilloise a evoluat şi Raul Florucz, jucătorul austriac de origine română. Union Saint-Gilloise […] The post Înfrângere dură pentru Mircea Rednic! Standard Liege a pierdut la scor de neprezentare cu Union Saint-Gilloise appeared first on Antena Sport.
Gicu Grozav a oferit prima reacție după Petrolul – Hermannstadt 1-1. Veteranul ploieștenilor s-a declarat nemulțumit de rezultatul obținut. Partida dintre Petrolul și Hermannstadt a contat pentru etapa cu numărul 6 a sezonului de Liga 1. Gicu Grozav a deschis scorul pe Ilie Oană, din penalty, iar Sergiu Buș a egalat cu un gol superb, […] The post Gicu Grozav a reacționat după Petrolul – Hermannstadt 1-1: “E o oarecare supărare” appeared first on Antena Sport.
