Rusia și Belarus vor organiza exerciții militare comune în septembrie

Jurnalul.ro, 17 august 2025 21:30
Armatele Rusiei și Belarusului vor organiza exerciții strategice comune în Belarus în perioada 12-16 septembrie, anunță marți Ministerul Apărării din țară, potrivit Reuters.
• • •
O avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare, cu diametrul de 1000 mm, s-a produs duminică la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu din Capitală, anunță Termoenergetica.
Guvernul Spaniei a cerut autorităților din orașul Jumilla să anuleze interdicția privind adunările religioase în centrele sportive publice, descriind-o drept o măsură „discriminatorie” care încalcă dreptul la libertatea religioasă, deoarece afectează în principal musulmanii.
Un studiu realizat pe aproape 4.000 de adulți americani arată că o rezistență crescută la insulină, măsurată prin scorul metabolic METS-IR, crește riscul pierderii auzului în frecvența vorbirii, sugerând că gestionarea precoce a rezistenței la insulină ar putea proteja sănătatea auditivă.
Pe surse, Reuters anunță că Vladimir Putin a propus un plan de pace care ar implica cedări teritoriale din partea Ucrainei, garanții de securitate și recunoașterea Crimeei ca parte a Rusiei. Propunerile au fost discutate la summitul cu Donald Trump, însă Kievul rămâne ferm împotriva concesiilor.
Un somn neadecvat, caracterizat prin insomnie, somn insuficient sau excesiv, somnolență diurnă și sforăit frecvent, este asociat cu un risc crescut de osteoartrită, arată un studiu realizat cu peste 325.000 de participanți din Marea Britanie.
Companiile de producție Universal și DreamWorks Animation au anunțat amânarea lansării filmului „Shrek 5”, care va ajunge pe marile ecrane abia pe 30 iunie 2027. Inițial, premiera era programată pentru 23 decembrie 2026, iar anterior chiar pentru 1 iulie 2026.
După 17 august 2025, trei zodii scapă de povara singurătății, datorită influenței Lunii în Gemeni. Această energie deschide calea către conexiune și comunicare autentică.
O echipă de cercetători de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) a descoperit că pe unele planete fără apă pot apărea lichide ionice, care ar putea susține forme de viață, potrivit unui studiu publicat luni în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.
Oamenii de știință de la Universitatea Națională Autonomă din Mexic (UNAM) au început să filtreze apele tulburi ale canalelor din cartierul Xochimilco (Mexico City), pentru a găsi urme de ADN ale salamandrei axolot, o specie pe cale de dispariție, care a devenit imposibil de observat în sălbăticie.
Potrivit astrologilor, totul se aranjează întotdeauna pentru aceste semne zodiacale.
Ethan Guo, influencerul american de 19 ani care a fost blocat pe teritoriul deținut de Chile în Antarctica, după ce a aterizat fără autorizație, a scăpat de acuzațiile penale formulate împotriva sa, în urma unui acord cu procurorii chilieni.
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul generalului Zod din filmele Superman și Superman II, a murit la vârsta de 87 de ani.
Duminică, 17 august, Loteria Română a organizat noi trageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Emoțiile au fost mari, mai ales că la precedentele extrageri din 14 august au fost acordate peste 19.700 de câștiguri, însumând peste 1,52 milioane de lei.
Pandemia de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra diagnosticului cancerului mamar, conducând la o creștere a numărului de cazuri metastatice la momentul diagnosticului, relevă un studiu retrospectiv realizat pe 11.635 de pacienți din Europa de Est.
Elon Musk a acuzat compania Apple de încălcarea legislației anti-trust, susținând că producătorul iPhone ar bloca orice companie de inteligență artificială, alta decât OpenAI, să ajungă pe primul loc în clasamentul App Store.
Echipajele de veliere care participă la Cupa Americii vor avea cel puțin o femeie în componență. Este una dintre regulile impuse de organizatorii celebrei competiții nautice. Sunt modificări istorice care se vor aplica din 2027, anunță organizatorii.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski declară, duminică, că este esențial ca Europa să fie „la fel de unită acum” cum era la începutul războiului, în 2022, și că acest lucru va contribui la realizarea „păcii reale”.
Tenismenul Carlos Alcaraz a ajuns marți noapte la 50 de victorii în sezonul 2025, după ce l-a învins pe Hamad Medjedovic cu 6-4, 6-4, în turul al treilea al turneului de la Cincinnati. Spaniolul devine astfel primul jucător, bărbat sau femeie, care atinge această bornă în acest an.
În timp ce Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen au susținut o conferință de presă la Bruxelles înaintea întâlnirii lor de mâine cu Donald Trump, președintele SUA a postat o scurtă actualizare pe Truth Social.
O promoție McDonald's din Japonia a fost oprită deoarece clienții au luat cadoul și au aruncat mâncarea. Campania Happy Meal, dedicată copiilor, a inclus cartonașe Pokemon.
Pe 17 august se împlinesc 100 de ani de la trecerea în neființă a lui Ioan Slavici, o figură complexă și emblematică a culturii românești, moment în care nu cinstim doar memoria unui scriitor prolific, ci ne confruntăm și cu realitățile unei națiuni care pare să fi uitat lecțiile trecutului. Slavici, mai presus de toate, a fost un vizionar, un om care a înțeles necesitatea de a construi o identitate națională autentică, bazată pe cultură, limbă și spiritualitate, nu pe politici naționaliste sau războaie, prozator, dramaturg, memorialist, jurnalist și pedagog și membru al Academiei Române din 1882. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie să ne întoarcem la esența valorilor naționale, la curajul de a ne defini prin cultură și nu prin conflicte, și la puterea de a ne uni în diversitate, nu în uniformizare.
O închisoare dintr-o localitate din Tennessee va fi transformată în centru de detenție pentru migranți. Este vorba despre o închisoare închisă în 2021 de administrația Biden. Aprobarea a stârnit controverse, numeroși localnici împotrivindu-se proiectului.
O persoană a fost rănită în urma unui accident care s-a produs, duminică după-amiaza, între patru mașini, pe DN 6. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers, informează Centrul Infotrafic.
ANM a emis, duminică după-amiază, avertizări de tip cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara, unde sunt anunţate ploi torenţiale, furtuni şi grindină.
Meteorologii au emis mai multe avertizări de ploi torențiale, grindină și vijelii.
Un bărbat din Washington, D.C., a fost pus sub acuzare pentru agresarea unui ofițer federal, după ce ar fi aruncat un sandviș spre un agent al Poliției de Frontieră în timpul unei confruntări pe stradă, potrivit ABC News.
Mai mulți lideri europeni sunt așteptați luni la Casa Albă, unde președintele ucrainean se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pentru a găsi o soluție la războiul din Ucraina. Întâlnirea are loc la trei zile după summitul din Alaska dintre președintele SUA și Vladimir Putin.
Norvegia, Suedia și Finlanda au înregistrat temperaturi record în iulie, de peste 30°C, într-un val de căldură despre care oamenii de știință spun că a fost de cel puțin 10 ori mai probabil și cu 2°C mai intens din cauza încălzirii globale provocate de om.
Niște iepuri din Colorado cu excrescențe grotești, asemănătoare cu coarne, ar putea părea desprinse dintr-un film de groază cu buget redus, dar oamenii de știință spun că nu există niciun motiv de spaimă: aceste creaturi blănoase sunt pur și simplu infectate cu un virus relativ comun, scrie AP News.
Mii de israelieni au participat duminică la proteste în sprijinul familiilor ostaticilor reținuți în Gaza, cerând premierului Benjamin Netanyahu să ajungă la un acord cu Hamas pentru a pune capăt războiului și a elibera ostaticii rămași.
Descoperă cele mai protectoare zodii din horoscop, semnele care își apără partenerul, familia și prietenii cu orice preț. Dacă te întrebi care sunt zodiile care își arată iubirea prin protecție și susținere, află în clasamentul astrologic al celor mai devotate semne zodiacale.
Un accident s-a produs, duminică, între un troleibuz și trei mașini pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca, informează ISU Cluj.
Fondatorul doctrinei umaniste a publicat pe blog o analiză dură a indicatorilor macroeconomici înainte de anunțul oficial privind intrarea în recesiune. În opinia sa, România traversează începutul unei perioade extrem de dificile, cu efecte directe asupra populației și mediului de afaceri.
Președintelele Coreei de Sud, Lee Jaye Myung, va încerca să reia cooperarea inter-coreeană și să restabilească acordul din 2018 privind suspendarea activităților militare la granița cu Coreea de Nord, informează Reuters.
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a convocat duminică o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru Situații de Urgență (CMSU), ca urmare a avertizărilor de vreme severă emise de Administrația Națională de Meteorologie și de Institutul Național de Hidrologie.
Siguranța emoțională este un dar rar și prețios. Modul în care reușim să o oferim diferă de la o persoană la alta, iar luna nașterii joacă un rol surprinzător în acest proces. Descoperă cum îi faci pe ceilalți să se simtă protejați și apreciați, în funcție de momentul în care te-ai născut.
În astrologie, există patru zodii considerate adevărați înțelepți ai horoscopului. Pești, Capricorn, Săgetător și Leu se remarcă prin intuiție, empatie și o înțelegere profundă a vieții. Descoperă ce îi face speciali și cum reușesc să păstreze echilibrul în mijlocul haosului.
Două persoane au fost rănite, duminică, în timpul competiției Rally Cross – Etapa 4 Campionatul Național de Rally Cross desfășurată în comuna Bughea de Sus, Argeș.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat necesitatea realizării programului de reforme pentru reducerea deficitului bugetar avertizând că orice amânare va anula măsurile luate până acum.
Află care sunt cele patru date de naștere considerate de numerologi și astrologi ca având cel mai mare potențial creativ. Descoperă trăsăturile unice ale celor născuți pe 3, 5, 18 și 23 ale lunii.
Creșterea prețurilor, reclamele impuse și lipsa de conținut pe platformele legale îi determină pe tot mai mulți spectatori, în special tineri, să revină la pirateria online, cu Suedia – patria Spotify și The Pirate Bay – în fruntea fenomenului.
China a adus în prim-plan un trend inedit, care a început să cucerească și alte țări. Adulții folosesc suzete special create pentru ei, ca o modalitate de a gestiona stresul, anxietatea, insomnia și chiar dorința de a renunța la fumat.
Norocul apare atunci când te aștepți mai puțin, dar poți să-l atragi dacă îți menții mintea deschisă și ești pregătit să profiți de oportunități.
Premierul Ilie Bolojan a declarat că măsurile de corecție bugetară vor fi finalize spre finalului anului sau începutul anului următor, urmând să înceapă planurile de reconstrucție economică.
Polițiștii din Pitești anchetează circumstanțele în care un bărbat, de aproximativ 55-65 de ani, a fost găsit mort în râul Argeș, după ce s-a aruncat în apă în cursul nopții.
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că au început lucrările de curățenie și reamenajare a parcurilor și spațiilor verzi din București, primele intervenții fiind în zona Kilometrului 0 în zona Teatrului Național.
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a obținut în Alaska cam tot ceea ce și-ar fi putut dori. De cealaltă parte, președintele american, Donald Trump, a plecat cu foarte puțin, chiar și după propriile criterii, anunțate tot de către el înaintea summitului.
Astrologia poate fi un cadru util pentru autoreflecție în relații, dar nu ar trebui considerată un predictor științific al succesului conjugal deoarece studiile la scară largă nu au găsit dovezi semnificative că semnele solare influențează cine se căsătorește cu cine sau cine divorțează.
Dragostea adevărată nu înseamnă să accepți primul partener care îți iese în cale, ci să aștepți persoana care îți completează viața și te ajută să crești. În funcție de luna în care te-ai născut, există un tipar de relație care ți se potrivește cel mai bine și un motiv clar pentru care merită să rămâi singur până îl întâlnești.
