Nicușor Dan a plecat în pelerinaj! Ipostaza inedită în care a fost surprins președintele României
Cancan.ro, 17 august 2025 22:40
În aceste zile, Nicușor Dan și familia sa se află în pelerinaj la mănăstirile de pe Valea Sâmbetei. Președintele României a ajuns și la Chilia Părintelui Arsenie Boca, acolo unde a fost întâmpinat cu pâine […]
• • •
Acum 30 minute
22:40
Acum 2 ore
21:40
Moarte stupidă pentru ex Miss Univers! Modul tulburător prin care și-a găsit sfârșitul, la doar 30 de ani # Cancan.ro
O fostă concurentă la Miss Univers a murit în urma unui accident de mașină îngrozitor în Rusia, când un elan a spart parbrizul Porsche-ului în care era pasageră. Nenorocirea a avut loc pe data de […]
Acum 4 ore
20:40
Cod roșu în România! S-a organizat ședința de urgență, după prognoza ANM de vreme severă # Cancan.ro
Este alertă de vreme severă în România! Administrația Națională pentru Meteorologie (ANM) a anunțat că 29 de județe intră sub atenționare de cod galben, portocaliu și roșu de instabilitate atmosferică, caniculă, disconfort termic, vijelii, averse […]
19:40
Dani Mocanu a scăpat de acuzațiile de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional organizat în dosarul în care a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare. Manelistul a oferit […]
19:20
Cum vrea Ilie Năstase să evite divorțul! Marcaj strict: a lăsat berea și… fuga după Ioana! # Cancan.ro
Ilie Năstase și Ioana s-au mutat în această vară pe litoralul românesc, acolo unde fiecare deține propriul său apartament. Sunt împreună, dar totuși separați, asta pentru că soția marelui tenisman așteaptă o schimbare din partea […]
19:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:10
Este alertă de dispariție într-o familie din România! În urmă cu 8 ani, Ciungu Constantin Gabi a plecat să muncească în Marea Britanie, însă de câteva luni nimeni nu mai știe nimic de el. Bărbatul […]
Acum 6 ore
18:10
Tragedie trasă la indigo în Grecia! La două săptămâni de când un conațional a murit în Thassos, zilele acestea, un alt român și-a dat ultima suflare după ce a căzut de pe un dig, în […]
17:40
Cristina Șișcanu este din nou în atenția utilizatorilor de pe o rețea de socializare. Soția lui Mădălin Ionescu a fost luată peste picior pentru felul în care a ales să se prezinte la plajă. Vedeta […]
Acum 8 ore
16:40
CANCAN.RO ți-a pregătit o iluzie optică genială. Trebuie să te concentrezi și să te uiți cu mare atenția la panoul cu numere de mai sus. Printre mulțimile de 357 este ascuns un 337. Crezi că […]
16:30
Horoscopul zilei de luni, 18 august 2025. Vezi care sunt previziunile astrale pentru fiecare zodie și ascendent în parte. Berbec Este momentul potrivit să începi un proiect nou sau să-ți afirmi opiniile cu încredere. Ai […]
16:10
Mihai Trăistariu se vrea “regele litoralului”, dar a pățit-o grav cu… ”clienta profesoară”! ”M-a terorizat!” A vrut să cheme Poliția! # Cancan.ro
Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că Mihai Trăistariu a intrat serios în afacerile estivale, care îi aduc sume frumoase în conturi. Însă nu suficiente pentru planurile mărețe pe care le are. A […]
16:10
Andreea Tonciu, vacanță de lux în Turcia! Cât scoate din buzunar pentru o singură noapte la hotelul de 5 stele # Cancan.ro
Andreea Tonciu trăiește viața la maximum și nu se uită deloc la bani atunci când vine vorba de vacanțe! Vedeta s-a refugiat din nou în Turcia, într-un resort exclusivist, unde luxul și opulența fac legea. […]
16:00
Ella, umilită pe internet în legătură cu meseria din Anglia: ”Făcea șaorma și ea zice că-i manager” # Cancan.ro
Sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii a adus în fața publicului o nouă serie de povești de viață, relații testate și personaje care au reușit să stârnească reacții aprinse. Printre acestea se numără și Ella […]
15:10
Tragedie la bordul unui avion Palermo – New York! O pasageră de 85 de ani a murit în timpul zborului. Ziua de 15 august, sărbătoare importantă atât în Italia cât și în alte țări creștine, […]
Acum 12 ore
15:00
Larisa Udilă, în culmea fericirii! A izbucnit în lacrimi, după ce a aflat ce va avea: băiețel sau fetiță? # Cancan.ro
Larisa Udilă a trăit cele mai intense emoții din ultima perioadă! Vedeta, însărcinată cu al doilea copil, a organizat un gender reveal spectaculos, unde a aflat împreună cu familia și prietenii apropiați dacă va deveni […]
14:30
Trump pregătește o întâlnire trilaterală cu Zelenski și Putin. Europa își trimite reprezentanții la masa negocierilor! Planul președintelui american pentru un summit trilateral cu Zelenski și Putin reprezintă una dintre cele mai ambițioase mișcări diplomatice […]
14:20
Lumea televiziunii italiene este în doliu. Pippo Baudo, omul care a devenit sinonim cu divertismentul de calitate și care a fost, timp de decenii, un reper pentru milioane de telespectatori, s-a stins din viață la […]
14:20
Mesaje la miezul nopții de la Irinel Columbeanu! Ce s-a întâmplat cu fostul milionar de la Izvorani? ”M-a scos la masa de prânz!” Misterul telefonului scos din priză # Cancan.ro
După luni bune în care a fost nevoit să stea departe de telefon, din diverse motive, Irinel Columbeanu a revenit în mediul online. Cu poftă de vorbă, fostul afacerist de la Izvorani și-a contactat apropiații […]
13:50
Un studiu recent realizat pe aproape o mie de participanți a scos la iveală un rezultat surprinzător: consumul zilnic din acest fruct poate îmbunătăți semnificativ calitatea somnului. Deși cercetarea fusese inițial concepută pentru a analiza […]
13:40
O scrisoare neașteptată, semnată de Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, a ajuns pe masa liderului de la Kremlin, Vladimir Putin. Documentul a fost înmânat direct de către Donald Trump, pe 16 august, în […]
12:40
Prima reacție a Elenei Udrea, după ce a fost la un pas de tragedie la Sinaia! Un urs le-a dat teroare # Cancan.ro
Elena Udrea, momente de groază la Sinaia! Un urs i-a dat târcoale pensiunii unde se afla cu familia. Cine i-a salvat familia! Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a trecut printr-o experiență înfricoșătoare la scurt […]
12:30
Cum arăta Maria Avram de la Insula iubirii 2025, înainte de acid și botox. De nerecunoscut # Cancan.ro
Maria Avram, una dintre cele mai vizibile concurente de la Insula Iubirii 2025, a trecut printr-o schimbare radicală în ultimii ani. Soția lui Marius a atras rapid atenția telespectatorilor, nu doar prin personalitatea sa puternică […]
12:10
A fost cutremur în România, duminică dimineața! Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit # Cancan.ro
Cutremur în zona Vrancea, resimțit în mai multe orașe din țară! Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit! Regiunea Vrancea este cunoscută pentru activitatea sa seismică intensă, fiind singura zonă de pe teritoriul României […]
11:40
România intră din nou sub atenționări hidrologice! Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un Cod galben de inundaţii valabil pentru 29 de judeţe ale ţării, pe o durată de peste […]
11:10
Grav incident aviatic! Motorul unui avion care decola din Grecia a luat foc în zbor. Imagini teribile # Cancan.ro
Incident grav pe un zbor comercial! Un motor al unui Boeing 757 a luat foc după decolarea din Corfu. Un episod tensionat s-a petrecut la finalul acestei săptămâni pe insula grecească Corfu, unde un avion […]
10:50
Ziua de ieri a fost una magică pentru Alina Eremia și Eduard Barbu. Cei doi au ajuns în fața altarului și și-au jurat iubire veșnică în fața Lui Dumnezeu. Evenimentul a fost organizat într-un cadru […]
10:30
A ignorat steagul roșu și a murit înecat la Jupiter, de Sfânta Marie! Lanț uman pentru salvarea altor 2 persoane # Cancan.ro
Pe litoralul românesc se desfășoară în aceste zile cel mai aglomerat sfârșit de săptămână al sezonului estival. Minivacanța de Sfânta Maria a adus un număr impresionant de turiști, estimările arătând că peste 200.000 de persoane […]
10:10
Mihai Fîntână a murit într-un accident în Italia! Românul de doar 32 de ani n-a mai avut nicio șansă # Cancan.ro
Durere fără margini pentru familia și prietenii lui Mihai Mălin Fîntînă, un tânăr român de doar 32 de ani, stabilit în Italia. Acesta și-a pierdut viața vineri dimineață, 15 august 2025, într-un cumplit accident rutier […]
Acum 24 ore
09:50
Au încercat o ”românească”, dar s-au făcut de tot râsul! Cum au vrut să fure 2 românce dintr-un LIDL din UK # Cancan.ro
Două femei surprinse la furat într-un supermarket Lidl din Marea Britanie, imaginile au devenit virale online. Iată ce au putut să fure cele două! Un incident petrecut într-un supermarket Lidl din Marea Britanie a atras […]
09:30
Andrei Lemnaru l-a amenințat cu bătaia pe Teo, după ce a văzut ce a făcut cu Ella: ”Cât e de mare…” # Cancan.ro
Drama e în toi la Insula Iubirii! Relația dintre Ella și ispita Teo devine din ce în ce mai intensă, iar apropierea lor nu a mai putut fi trecută cu vederea. Încă din primele zile […]
09:10
Ea este Riana, tânăra cântăreață care a murit în accidentul din Bocșa. Avea doar 21 de ani # Cancan.ro
Tragedie rutieră pe drumul dintre Bocșa și Reșița! Doi tineri din județul Mureș și-au pierdut viața într-un accident de motocicletă. Duminică, 10 august, drumul național DN58B, la ieșirea din orașul Bocșa spre Reșița, a devenit […]
09:00
Alina Eremia și Eduard Barbu au trăit, pe 16 august, cea mai frumoasă zi din viața lor. După 8 ani de relație, cei doi au pășit în fața altarului și și-au jurat iubire veșnică în […]
08:30
Test IQ doar pentru genii | Există 5 diferențe între cele două imagini și doar cei mai inteligenți le descoperă în 23 secunde # Cancan.ro
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm o iluzie optică virală! Tot ce trebuie să faci este să găsiți 5 diferențe între cele două imagini și doar cei […]
00:00
Cum arată casa de vacanță a lui Cătălin Măruță de la Marbella? Întâlnire surpriză în Spania: ”Mi-a adus o bucurie aparte” # Cancan.ro
Cătălin Măruță și Andra au intrat în vacanță. Cuplul s-a refugiat la vila lor din Marbella, Spania, acolo unde merg de fiecare dată când au timp liber. De data aceasta, concediul a fost cu totul […]
16 august 2025
23:50
Ramona Bădescu, Tania Budi și Loredana Groza s-au arătat în toată splendoarea! TOP 20 ”sirene” la mare, trecute de 45 de ani # Cancan.ro
Sezonul estival își trage ultimii pași, e drept, face acum și spectacol, zile perfecte pentru plajă și o baie bună. Topurile CANCAN.RO au mare priză pe evenimentele de vară, pentru că sexy-vedetele acolo se îngrămădesc, […]
23:50
Bomba sexy care a isterizat România a făcut, din nou, show pe litoral! Romeo Dunca a masat-o pe burtică, iar voluptoasa Valentina a oferit imaginile savuroase! # Cancan.ro
Valentina nu stă deloc potolită! Îi place la mare, la soare, unde are toate condițiile pentru a-și etala trupul de care e tare mândră și pe care Romeo Dunca, soțul ei, știe să-l ”joace” fără […]
23:50
Teo, ispita supremă, nu a mișcat un deget, dar blondina i-a căzut la picioare! Și-a făcut fenta la Nuba: a hipnotizat-o! # Cancan.ro
Dacă pe Insula Iubirii a făcut istorie cu șarmul lui de cuceritor irezistibil, Teo, „ispita supremă”, demonstrează că statutul său de seducător profesionist nu se oprește odată cu filmările emisiunii. Ba din contră, în viața […]
23:50
Bodi și tovarășul lui, Josip, au ”parcat” 1,5 milioane € la Loft Mamaia! Împăcarea cu Ancuța, udată cu un party de pomină # Cancan.ro
Pasiunea pentru Ancuța are acum și argument: Bodi a recucerit-o în stil mare, la Loft, unde și-a adus tot garajul de bijuterii pe patru roți! Plus seara romantică, în care a sărutat-o în văzut tuturor! […]
Ieri
23:00
Nicușor Dan, reacție surprinzătoare după întâlnirea dintre Trump și Putin: ”Rusia nu trebuie să aibă drept de veto” # Cancan.ro
După summitul de pace dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska, Nicușor Dan, președintele României, a oferit prima reacție. Șeful statului a subliniat importanța presiunii și a influenței pe care președintele SUA o poate […]
21:50
Primele imagini cu Alina Eremia în superba rochie de mireasă! S-a căsătorit azi cu Eduard Barbu # Cancan.ro
Este o zi magică pentru Alina Eremia și Eduard Barbu. Cei doi au ajuns în fața altarului și și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a fost organizat într-un cadru restrâns, alături de […]
21:20
Ispita de la Insula iubirii 2025 a cedat, după ce producătorii au refuzat să-l difuzeze la Antena 1: ”Apar discuții între noi” # Cancan.ro
Andrei Vasile, cunosut drept Andrew, face parte din brigada de ispite masculine din sezonul 9 de la Insula iubirii. Recent, bărbatul a avut o intervenție pe TikTok în care și-a spus oful și nu s-a […]
20:00
L-au ajuns blestemele lui Marian! Mattia de la Insula iubirii 2025 și-a făcut praf bolidul care i-a luat mințile Biancăi # Cancan.ro
Ispita Mattia Carnessali (32 de ani) a dat de necaz! După ce s-a băgat pe sub pielea Biancăi Dan de la Insula iubirii, italianul pare să fie acum urmărit de ghinion. L-au ajuns blestemele lui […]
19:10
După săptămâni întregi de caniculă și temperaturi greu de suportat, meteorologii anunță că vremea se răcește semnificativ în România. Temperaturile scad cu până la 9 grade Celsius și sunt așteptate ploi și instabilitate atmosferică. Iată […]
18:40
Cuceritorul Dan Bittman e de neoprit și pe litoral! S-a băgat între doamne și… A ”pescuit-o” pe șatenă! Ce s-a întâmplat a doua zi # Cancan.ro
La 63 de ani, Dan Bittman a rămas același mare crai autohton. Vârsta nu-l împiedică să facă noi cuceriri în rândul frumuseților de pe plaiurile noastre mioritice. După ce a petrecut pe o plajă exclusivistă […]
18:40
Ireal! Vladimir Putin ataca dur Ucraina chiar în timpul summitului pentru pace! Donald Trump: ”Nu vrea armistițiu” # Cancan.ro
Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump s-a lăsat cu amenințări la adresa Ucrainei. Chiar în timpul summitului pentru pace, președintele SUA le-a transmis oficialilor europeni că liderul rus nu își dorește un armistițiu pentru […]
17:50
Horoscopul zilei de duminică, 17 august 2025. Vezi care sunt previziunile astrale pentru fiecare zodie și ascendent în parte. Berbec Poți întâmpina dificultăți financiare neașteptate, iar cheltuielile neplanificate îți pot da peste cap bugetul. […]
17:30
Cine l-a ”filat” pe Mario Fresh în timp ce se distra cu iubita la Loft! White party sub lupă # Cancan.ro
Vedetele autohtone au luat cu asalt litoralul românesc, în zi de mare sărbătoare. Din peisaj nu putea lipsi nici Mario Fresh, care deja ne-a obișnuit să o aibă mereu alături pe iubita sa, Miruna. Și […]
17:20
Elena Udrea pare să fie urmărită de ghinion. În timp ce se afla la Sinaia, fosta ”blondă de la Cotroceni” și familia ei au trăit o sperietură soră cu moartea, după ce au fost la […]
17:00
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la moartea lui Felix # Cancan.ro
A trecut aproape o lună de când Felix Baumgartner a încetat fulgerător din viață. Se poate spune că Mihaela Rădulescu a rămas ancorată în amintiri, în clipele frumoase petrecute alături de sportiv, mesajul său transmis […]
