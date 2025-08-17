Vor primi sprijin prin PNRR doar investițiile cu grad de execuție de peste 30%
Rador, 17 august 2025 22:40
Guvernul intenționează să adopte, săptămâna viitoare, ordonanța de urgență care elimină de la finanțarea prin PNRR proiectele ce nu pot fi finalizate până pe 31 august 2026. Vor primi sprijin doar investițiile cu grad de execuție de peste 30% și care pot fi finalizate în următorul an. Proiectele începute parțial vor fi suspendate, iar cele […]
Acum 30 minute
22:40
Acum 2 ore
21:40
Premierul spaniol a anunţat un viitor pact naţional de combatere a efectelor modificărilor climatice # Rador
Premierul spaniol a anunţat un viitor pact naţional de combatere a efectelor modificărilor climatice, în timpul unei vizite în nord-vestul ţării, unde incendiile de vegetaţie fac ravagii. Pedro Sanchez a promis că va începe să lucreze la elaborarea unei strategii de prevenire a catastrofelor legate de climă, urmând ca în acest sens să se colaboreze […]
Acum 4 ore
19:50
Poliția israeliană a arestat 38 de persoane duminică, în timpul protestelor desfășurate la nivel național, în care demonstranții au cerut guvernului lor să încheie un acord pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas în Fâşia Gaza. Protestatarii s-au adunat în zeci de puncte din Israel, inclusiv în fața caselor politicienilor, a sediilor militare și pe autostrăzile […]
19:40
Peste 2.200 de utilizatori din patru localități din Harghita au rămas fără energie electrică după ce o furtună a afectat 30 de posturi de transformare în localitățile Gălăuțaș, Bilbor și parțial Sărmaș și municipul Topliţa. Județul este sub cod portocaliu de ploi, descărcări electrice, vânt puternic, iar echipele de intervenție acționează pentru remedierea defecțiunilor. De […]
Acum 6 ore
18:20
Actorul britanic Terence Stamp, care a jucat personajul negativ Zod din filmul „Superman”, a încetat din viaţă duminică, la vârsta de 87 de ani – a anunţat familia acestuia, care nu a precizat şi cauza morţii. „El lasă în urmă o operă extraordinară atât ca actor, cât și ca scriitor, care va continua să atingă […]
18:10
Autorităţile antidrog din Grecia au realizat cea mai mare captură de droguri făcută vreodată # Rador
Autorităţile din Grecia au anunţat că au făcut cea mai mare captură de droguri. Inspectorii antidrog au descoperit o jumătate de tonă de substanţe ilegale în urma unei percheziţii aleatorii realizată într-o zonă de depozitare de pe aeroportul din Atena. Cantitatea de droguri confiscată valorează aproximativ 1,7 milioane de dolari. Autorităţile elene au precizat că […]
18:10
Bursa de Valori București a încheiat săptămâna cu o creștere a capitalizării de peste 650 de milioane de lei, ajungând la aproape 450 de miliarde de lei. În schimb, rulajul tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut la 200 de milioane de lei față de peste 300 în săptămâna anterioară. Cele mai tranzacționate au fost acțiunile Băncii […]
18:10
Pippo Baudo a murit sâmbătă seară, la Roma, la vârsta de 89 de ani. Simbol al televiziunii italiene, a fost gazda a treisprezece ediții ale Festivalului de la Sanremo și a zeci de emisiuni de mare succes, de la „Canzonissima” la „Domenica In”. Marele prezentator italian a decedat în pace la Spitalul Campus Biomedico din […]
18:00
Progrese mari în privinţa Rusiei, rămâneţi aproape, a scris preşedintele SUA pe Truth Social # Rador
„PROGRESE MARI ÎN PRIVINȚA RUSIEI. RĂMÂNEŢI APROAPE!” a scris președintele american Donald Trump pe platforma sa Truth Social în urmă cu câteva minute. Președintele Trump nu a oferit detalii suplimentare, dar mesajul său vine după summitul său din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin – și înainte de o întâlnire la Casa Albă cu președintele […]
17:10
Conţinutul şi nu termenul în sine „încetare a focului” este important (Ursula von der Leyen) # Rador
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică reporterilor că termenul „încetare a focului” este mai puțin important decât nevoia de a opri crimele. „Este important care este efectul, iar efectul trebuie să fie oprirea crimelor”, a declarat Ursula von der Leyen. „Deci, nu termenul în sine contează, ci conținutul. Este atât de […]
Acum 8 ore
16:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, vorbind duminică la Bruxelles, a declarat că actualele linii de front în războiul țării sale împotriva Rusiei ar trebui să fie baza pentru negocierile de pace. „Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că putem începe acolo unde este linia frontului acum”, a declarat Volodimir Zelenski, adăugând că liderii europeni […]
16:40
Vladimir Putin l-a numit pe Serghei Lavrov imperialist din cauza puloverului său cu cuvântul „URSS” # Rador
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, la summitul de la Anchorage cu omologul său american Donald Trump, înainte de începerea negocierilor, l-a numit în glumă pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, imperialist, acesta apărând, anterior, în fața presei într-un pulover cu cuvântul „URSS”. Imagini corespunzătoare au fost publicate de jurnalistul VGTRK, Pavel Zarubin, pe canalul său […]
16:40
Legenda muzicii pop Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în provincia italiană Toscana, la un festival medieval de curse de cai, tradiție care se ține de mai multe secole. După o scurtă oprire la Florența, cântăreața americană a ajuns la Siena, unde a urmărit cursa, care se desfășoară între districtele istorice ale orașului. Potrivit […]
16:30
Acţiune în instanţă împotriva casei de licitaţii britanice Christie”s din cauza unei controverse legate de un tablou de Picasso # Rador
Un colecţionar de artă acţionează în instanţă casa de licitaţii britanică Christie’s, afirmând că aceasta i-a vândut un tablou de Picasso care a aparţinut unui traficant de droguri. Sasan Ghandehari, un investitor de capital cu risc, cu sediul la Londra, susţine că Christie’s nu l-a informat de faptul că tabloul, intitulat „Femme dans un rocking-chair” […]
16:20
Preşedintele Botswanei, Duma Gideon Boko, a declarat că este nevoie urgentă ca ţările africane să aibă schimburi economice mai intense între ele pentru a evita „lovituri econmice grave” atunci când puterile străine introduc noi politici. Duma Gideon Boko a făcut declaraţiile în cadrul unei reuniuni a preşedinţilor africani din sudul Africii, desfăşurată în Madagascar. Preşedintele […]
16:20
Cartierul Kiivski din oraşul Harkov a fost atacat de forțele ruse, informeaza agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, citându-l pe Oleg Siniehubov, șeful Administrației Militare Regionale Harkov. „Explozii au fost auzite în unele districte din Harkov. Informaţiile preliminare indică faptul că districtul Kiivski a fost vizat de inamic. Unitățile serviciului de urgență de stat au fost […]
16:10
Preşedintele Ucrainei a sosit la Bruxelles şi a fost întâmpinat de preşedintele Comisiei Europene # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminică la Bruxelles pentru o întâlnire cu președintele Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ucrainene, Serhi Nikiforov. Ursula Von der Leyen l-a întâmpinat pe președintele Volodimir Zelenski la sediul Comisiei Europene din Bruxelles. După întrevdere, Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski […]
16:10
Hidrologii au emis o avertizare cu cod portocaliu de inundații, valabilă de la această oră și până mâine la prânz, pe râuri din județele Maramureș, Bistrița-Năsăud, Suceava, Harghita, Neamț și Bacău. Aici se pot produce viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. Acestea pot apăra cu probabilitate și intensitate mai mare […]
16:00
Absolvenții de liceu care au susținut cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului află mâine primele rezultate. Notele trebuie afișate până la ora 12:00, atât pe site-ul bacalaureat.edu.ro, cât și în centrele de examen. Tot mâine, între orele 14:00 și 18:00, dar și marţi și miercuri, candidații își vor putea vizualiza lucrările și depune contestații, după […]
16:00
Germania, Franţa, Italia, Finlanda au confirmat participarea la discuţiile de la Washington alături de Ucraina # Rador
În ultima oră, o serie de nume au fost confirmate pentru a participa la discuțiile de luni de la Washington DC, dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Statelor Unite, Donald Trump. Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni și președintele finlandez Alexander Stubb se vor număra printre liderii europeni […]
Acum 12 ore
13:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (17 august) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Premierul Ilie Bolojan consideră că România poate trece peste această perioadă dificilă dacă vor fi luate măsurile necesare de echilibrare financiară a statului. El a explicat, într-un interviu acordat publicaţiei Bloomberg, că cel mai greu ne va fi până la jumătatea anului viitor, […]
13:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 august) – Un important grup pentru drepturile omului din Sudan acuză armata că a efectuat arestări arbitrare a sute de persoane în capitala Khartoum și că le torturează în locații secrete. Organizația „Emergency Lawyers”, care a documentat atrocități comise de toate taberele pe parcursul războiului, susține că unele victime sunt torturate […]
11:30
Volodimir Zelenski a precizat clar poziţia Ucrainei pentru Statele Unite şi liderii europeni # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 august) – Liderii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii vor participa la o conferinţă telefonică în cursul zilei de duminică, după ce Donald Trump a renunţat la cerinţa pentru o încetare a focului în Ucraina. Există îngrijorări că prin susţinerea preferinţei preşedintelui Putin pentru un acord de pace, preşedintele american a dat, […]
11:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 august) – Aproape 12 mii de persoane beneficiau de pensii de serviciu în luna iulie a acestui an, dintre care aproximativ 7.800 aveau pensie de la bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit datelor furnizate de Casa Naţională de Pensii. Cei mai mulţi pensionari care primeau pensie de serviciu erau magistraţi – […]
10:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 august) – Preşedintele Nicuşor Dan va participa, duminică, la reuniunea Coaliţiei de bunăvoinţă pentru Ucraina, la care se vor discuta ultimele evoluţii după summitul din Alaska. Sâmbătă seara, şeful statului a afirmat, într-un mesaj pe reţeaua X, că o pace justă şi durabilă trebuie să ţină cont de interesele Ucrainei şi […]
Acum 24 ore
10:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (17 august) – Realizator: Cristian Bâcâin – La această oră este aglomerat doar Drumul Naţional 5 Giurgiu – Ruse – pe sensul de ieşire din ţară. Pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei se circulă alternativ, pe o singură bandă, deoarece se fac lucrări de reparaţii. Despre cum se circulă pe celelalte drumuri […]
10:00
Liderii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii vor participa la o converinţă telefonică duminică # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 august) – Liderii Franţei, Germaniei şi Marii Britanii vor participa la o conferinţă telefonică în cursul zilei de duminică, după ce Donald Trump a renunţat la cerinţa pentru o încetare a focului în Ucraina. Există îngrijorări că prin susţinerea preferinţei preşedintelui Putin pentru un acord de pace, preşedintele american a dat, […]
09:00
Mii de palestinieni s-au refugiat dintr-un cartier din Gaza City bombardat intens de forţele israeliene # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 august) – Mii de palestinieni s-au refugiat dintr-un cartier din Gaza City care este supus unor atacuri tot mai intense din partea armatei israeliene. În cartierul Zeitoun locuiesc aproximativ 50.000 de oameni, care au acces limitat la alimente şi apă. Planul Israelului de a invada Gaza City a provocat consternare la […]
08:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (17 august) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Guvernul avansează în direcția finalizării pachetului doi de reducere a deficitului, pe care premierul Ilie Bolojan l-ar vrea adoptat prin asumarea răspunderii în cel mult două săptămâni. Sunt prevăzute mai multe măsuri de diminuare a cheltuielilor statului, inclusiv cu reduceri de personal […]
08:10
Urmează să fie adoptate noi protocoale de control şi raportare a infecţiilor nosocomiale în spitale # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 august) – Noi protocoale legate de controlul şi raportarea infecţiilor nosocomiale în toate spitalele din România urmează să fie adoptate în zilele următoare printr-un ordin al ministrului sănătăţii. Alexandru Rogobete a anunţat pe Facebook că va fi vorba despre norme şi metodologii, nu doar de raportare, ci şi de control, monitorizare […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 august) – Turiștii aflați pe litoral trebuie să fie foarte atenți la culoarea steagului arborat de salvamari. Trei bărbați s-au înecat sâmbătă în mare în sudul litoralului. Un tânăr de 35 de ani la Jupiter și alți doi bărbați, de aproximativ 50 de ani la Saturn și Olimp au fost scoși […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 august) – Astăzi este ultima zi a Târgului de Carte Gaudeamus, Radio România, organizat la Sibiu. De la cărți de anticariat la cele noi, jocuri și materiale muzicale, sunt în oferta celor peste 40 de edituri, distribuitori ori producători de materiale educaționale, prezente în cele 15 pavilioane expoziționale din Piața Mare. […]
08:00
Refuzul Rusiei de a accepta un armistiţiu complică eforturile de a pune capăt războiului (Volodimir Zelenski) # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (17 august) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski afirmă că refuzul Rusiei de a accepta un armistiţiu complică eforturile de a pune capăt războiului. Zelenski merge luni la Washington pentru discuţii cu preşedintele Donald Trump după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin. Reporter: Adriana Leu – Într-o schimbare […]
08:00
Preşedintele sârb a avertizat că protestatarii care au atacat birourile partidului aflat la guvernare vor fi pedepsiţi # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 august) – Preşedintele sârb a avertizat că protestatarii care au atacat birourile partidului aflat la guvernare vor fi pedepsiţi. Aleksandar Vučić a afirmat că vine timpul pentru tragerea la răspundere. Sâmbătă noaptea, poliţiştii au fost detaşaţi din nou în mai multe oraşe, printre care Belgrad, unde au avut loc demonstraţii împotriva […]
08:00
Guvernul canadian a solicitat personalului însoţitor de zbor de la Air Canada să revină la lucru # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 august) – Guvernul canadian a solicitat personalului însoţitor de zbor de la Air Canada să revină la lucru, la mai puţin de 12 de ore după ce aceştia au intrat în grevă. Ministrul locurilor de muncă, Patty Hajdu, a folosit o secţiune controversată din legea muncii pentru a scrie solicitarea. Wesley […]
08:00
În Israel urmează să aibă loc o grevă generală în protest faţă de intenţia guvernului de a prelua oraşul Gaza # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 august) – Duminică, în Israel urmează să se desfăşoare o grevă de o zi, în semn de protest faţă de planul guvernului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza. Oprirea acestuia este cerută de familiile ostaticilor şi de alţii care susţin că extinderea războiului pune vieţile israelienilor ţinuţi în Gaza în […]
08:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 august) – Reconfirmarea ratingului de ţară din partea Fitch este o încurajare importantă, dar şi un semnal că pericolul nu a fost depăşit, a scris sâmbătă într-o postare Ministrul Finanţelor, după ce agenţia internaţională a menţinut evaluarea pentru România în zona recomandată investiţiilor. Alexandru Nazare consideră că păstrarea ratingului le dă […]
07:10
Trăim într-o lume în care timpul liber se măsoară în episoade vizionate. Filmele, serialele, platformele de streaming – toate oferă satisfacție instantanee, ușor de accesat și de consumat. În acest context, teatrul, cu ritmul lui mai lent și cu nevoia de atenție, pare să fie dat uitării. Și, totuși, continuă să existe, chiar dacă mulți […]
04:20
Mai mulţi lideri europeni au fost invitaţi la întâlnirea de luni dintre Trump şi Zelenski, din Biroul Oval # Rador
Mai mulți lideri europeni au fost invitați la întâlnirea dintre președintele Donald Trump şi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ce va avea loc luni în Biroul Oval, a declarat un oficial de la Casa Albă pentru CNN. Nu este clar care dintre lideri vor participa în cele din urmă. CNN a relatat anterior că oficialii europeni […]
03:40
Ministrul rus de externe a discutat telefonic cu omologii săi din Turcia şi Ungaria, după summitul Trump-Putin # Rador
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avut sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia și Ungaria, a anunțat Ministerul rus de Externe, la câteva ore după ce summitul dintre președinții din SUA și Rusia nu a dus la niciun acord privind încheierea războiului din Ucraina. Președintele Donald Trump, care l-a găzduit pe președintele […]
03:30
Guvernatorul statului american West Virginia trimite 400 de membri ai Gărzii Naţionale la Washington D.C. # Rador
Guvernatorul republican al statului american West Virginia a anunţat că va trimite până la 400 de membri ai Gărzii Naţionale la Washington D.C, la solicitarea lui Donald Trump. În cursul acestei săptămâni, preşedintele a ordonat ca 800 de trupe ale Gărzii Naţionale să patruleze pe străzile capitalei. El a afirmat că infracţionalitatea a scăpat de […]
Ieri
23:00
Donald Trump vrea să organizeze o întâlnire trilaterală cu Zelenski şi Putin până vinerea viitoare # Rador
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni că vrea să organizeze un summit trilateral la care să ia parte alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și președintele Rusiei, Vladimir Putin, până vinerea viitoare și că va începe demersurile pentru organizarea întâlnirii dacă discuțiile de luni cu Zelenski, din Biroul Oval, vor decurge bine. […]
22:50
Ministerul de Finanțe intenționează să le impună tuturor comercianților să primească plăți atât în numerar, cât și cu cardul # Rador
Ministerul de Finanțe intenționează să le impună tuturor comercianților să primească plăți atât în numerar, cât și cu cardul. În prezent, firmele care au încasări anuale mai mici de 50.000 de lei nu sunt obligate să accepte plăți cu cardul. Sunt peste 300.000 de firme în această situație, dar autoritățile propun eliminarea acestui prag. Prevederea […]
22:20
Ministerul Sănătății anunță schimbarea legislației privind raportarea și controlul infecțiilor nosocomiale # Rador
Ministerul Sănătății anunță schimbarea legislației privind raportarea și controlul infecțiilor nosocomiale, astfel încât acest proces să fie cât mai clar și ușor de aplicat prin protocoale transparente și prin instruirea continuă a personalului medical. Este vorba despre norme de supraveghere și control al infecțiilor în spitalele publice și private cu paturi, metodologia de raportare a […]
22:10
56,5 miliarde de dolari trimiși de cetățenii R. Moldova în țară: fiecare al 7-lea leu din buget vine din diasporă # Rador
Cetățenii Republicii Moldova au transferat în țară 56,5 miliarde de dolari în ultimii 25 de ani. Expertul în politici economice Veaceslav Ioniță afirmă că 14% din veniturile bugetului public național provin din aceste resurse. Timp de 15 ani, remitențele au depășit totalul salariilor plătite în țară, a menționat Ioniță în cadrul emisiunii sale săptămânale, ediția […]
21:50
„Ucraina trebuie să-și decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”, consideră președintele Nicuşor Dan # Rador
”Ucraina trebuie să-și decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”, consideră președintele Nicuşor Dan, care vede în reuniunea de ieri din Alaska dintre liderul american, Donald Trump, și cel rus, Vladimir Putin, o primă etapă pentru a începe negocieri de pace. Șeful statului afirmă, într-un mesaj pe rețeaua X, că […]
21:20
Vladimir Putin a propus controlul deplin asupra regiunii Doneţk, în schimbul îngheţării liniilor de front (surse) # Rador
Conform unor informaţii, la discuţiile din Alaska, Vladimir Putin i-ar fi făcut lui Donald Trump o propunere ce presupune ca Ucraina să cedeze controlul complet asupra regiunii estice Donețk, care este ocupată în proporție de 70% de Rusia. Potrivit mai multor ziare, Putin ar accepta, în schimb, ca liniile frontului să fie înghețate. Aparent, au […]
21:00
Departamentul de Stat al SUA a anunțat sâmbătă că oprește acordarea vizelor de vizitator pentru persoanele din Gaza pe perioada în care va efectua o revizuire „completă și amănunțită”. Departamentul a transmis că „un număr mic” de vize medico-umanitare temporare a fost emis în ultimele zile, dar nu a furnizat un total. SUA a emis […]
20:50
SUA este pregătită să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina, a declarat cancelarul german # Rador
SUA este pregătită să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, sâmbătă, la o zi după întâlnirea din Alaska dintre președintele american Donald Trump și cel rus, Vladimir Putin. „Și vestea bună este că America este pregătită să participe la astfel de garanții de securitate și nu le lasă […]
20:40
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat că discuţiile din Alaska cu Donald Trump privind încheierea războiului din Ucraina s-au desfăşurat „în mod echitabil”. Domnul Putin a declarat pentru presa rusă că vizita sa în Alaska a adus părţile „mai aproape de deciziile necesare”, deşi s-a încheiat în lipsa unui acord./mbrotacel/cpodea REUTERS – 16 august
