Ilie Dumitrescu a răbufnit după gafa lui Ngezana: "Nu mai puteau egala niciodată"
Sport.ro, 18 august 2025 00:10
Rapid și FCSB au încheiat la egalitate derby-ul etapei cu numărul 6, scor 2-2, după un final dramatic.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
00:20
Gigi Becali, supărat foc!
00:20
Gigi Becali își pune favoritul la zid după Rapid - FCSB: "Ești prietenul meu, dar gata! Am dat ordin în seara asta" # Sport.ro
Gigi Becali s-a arătat mulțumit în mare măsură de evoluția lui FCSB din derby-ul cu Rapid (2-2), însă au existat și jucători criticați.
Acum 10 minute
00:10
Florin Tănase, reacție după egalul cu Rapid, de duminică, din runda a șasea a Superligii.
00:10
Rapid și FCSB au încheiat la egalitate derby-ul etapei cu numărul 6, scor 2-2, după un final dramatic.
00:10
Charalambous nu disperă după ce FCSB a ratat victoria cu Rapid: "Ne apropiem de forma foarte bună!" # Sport.ro
FCSB a scăpat printre degete o victorie uriașă în derby-ul cu Rapid, încheiat 2-2, după ce a condus cu 2-0 până în minutul 83.
Acum 30 minute
00:00
Te ia amețeala! Sumele cu care echipele din Premier League pornesc în cupele europene, colosale # Sport.ro
Cel mai tare campionat din lume, transmis în exclusivitate de VOYO, e la un nivel financiar incredibil, la ani-lumină de Superliga noastră.
00:00
FCSB a scăpat printre degete victoria în derby-ul etapei, împotriva rivalilor de la Rapid. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, după ce oaspeții au condus cu 2-0.
00:00
Basarab Panduru indică omul decisiv din FCSB - Rapid 2-2: "Doar el a văzut! E meritul lui" # Sport.ro
Derby-ul dintre FCSB și Rapid s-a încheiat cu un rezultat neașteptat, scor 2-2, după ce campioana a condus cu 2-0 până în minutul 83.
17 august 2025
23:50
Formația patronată de Gigi Becali e în mare suferință, în acest debut de sezon.
23:50
Ce a făcut Costel Gâlcă în momentul în care jucătorii și galeria de la Rapid înjurau Steaua # Sport.ro
Rapid, cu Costel Gâlcă antrenor, este neînvinsă după primele șase etape din Superliga. Giuleștenii au remizat dramatic în derby-ul cu FCSB, de duminică seara, scor 2-2.
Acum o oră
23:40
În fotbalul nostru, un jucător de 23, 24 de ani e considerat, în continuare, un „tânăr promițător“. În cel mai tare campionat din lume, transmis în exclusivitate de VOYO, la o asemenea vârstă, cei mai mulți jucători au niște sezoane în spate, în Premier League.
23:40
Scor de neprezentare în derby-ul românilor din Turcia! Echipa lui Ștefănescu i-a demolat pe Maxim și Sorescu # Sport.ro
Konyaspor, echipa lui Marius Ștefănescu, a câștigat categoric duelul cu Gaziantep, formația lui Alexandru Maxim și Deian Sorescu.
23:40
Rapid și FCSB au remizat, scor 2-2, în derby-ul rundei a șasea din Superliga, pe Arena Națională.
23:30
"În Giulești e fița verii!" Ironie a fanilor FCSB-ului în meciul cu Rapid. Cum s-a încheiat bannerul # Sport.ro
Rapid - FCSB, pe Arena Națională din București.
Acum 2 ore
23:10
La 39 de ani, veteranul celor de la Brighton a apărut pe teren, în runda inaugurală din Premier League, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO.
23:00
Atacantul adus de Kopic își face bagajele! Pleacă în Turcia după ce l-a supărat pe antrenorul "câinilor" # Sport.ro
Aventura lui Stipe Perica (30 de ani) la Dinamo este aproape de final.
22:50
Norvegianul de 25 de ani a avut un debut fulminant de sezon, în Premier League, competiție transmisă, în exclusivitate, de VOYO.
22:50
FCSB a intrat cu un avantaj minim pe tabelă la pauza derby-ului cu Rapid, de pe Arena Națională, scor 1-0.
22:40
Pe Arena Națională, în primele 45 de minute, formația giuleșteană aproape că a fost inexistentă în atac.
22:30
Tensiunea a atins cote maxime pe Arena Națională încă dinaintea primului fluier al derby-ului dintre Rapid și FCSB.
22:30
Debut de coșmar pentru Gyokeres la Arsenal. Englezii l-au pus la zid după prestația lamentabilă de pe Old Trafford, Arteta nu se ascunde: "Vom ajunge acolo" # Sport.ro
Atacantul Viktor Gyokeres (27 de ani) a dezamăgit în primul său meci oficial disputat în tricoul lui Arsenal. "Tunarii" au debutat în noul sezon pe Old Trafford, unde au învins-o pe Manchester United, scor 1-0, în direct pe VOYO.
Acum 4 ore
22:10
Crainicul de la Rapid, apel la galeria lui FCSB în timpul meciului. Arbitrii nu au intervenit # Sport.ro
Rapid - FCSB, derby-ul rundei a șasea din Superliga, se joacă duminică seară pe Arena Națională.
21:50
Chelsea Londra a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Crystal Palace, în prima etapă din Premier League.
21:50
Laurențiu Rus nu s-a abținut după CFR - Botoșani 3-3: "E dureros! Fiecare trebuie să știe ce a făcut" # Sport.ro
Remiză spectaculoasă în Gruia, 3-3 între CFR Cluj și FC Botoșani, un rezultat care lasă un gust amar în tabăra ardelenilor.
21:50
Rapid și FCSB se înfruntă pe Arena Națională, duminică seară, în runda a șasea din Superliga.
21:30
Charalambous, prins în ofsaid înainte de Rapid - FCSB. Antrenorul nu a reușit să explice modificarea cerută de Gigi Becali în primul 11: "De ce?" # Sport.ro
Rapid și FCSB se înfruntă astăzi în cel mai tare meci al etapei cu numărul 6 din Liga 1. Derby-ul poate fi urmărit în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.
21:30
FCSB a primit o veste proastă chiar înaintea derby-ului cu Rapid, programat duminică seară, de la 21:30, pe Arena Națională.
21:20
Premier League, EXCLUSIV pe VOYO.
21:20
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung # Sport.ro
Iubitorii sporturilor cu motor au primit, astăzi, o veste groaznică despre care Federaţia Română de Automobilism Sportiv a oferit detalii suplimentare.
21:10
Mircea Rednic a explodat după umilința din Belgia și a numit vinovatul: "La experiența lui, e de neacceptat!" # Sport.ro
Standard a fost umilită de Union St. Gilloise, scor 0-3, iar Mircea Rednic nu a stat pe gânduri și a identificat public principalul responsabil pentru eșec.
21:10
Adus în noiembrie 2024, pentru a redresa corabia la Manchester United, portughezul de 40 de ani a „reușit“ să adâncească o criză înfiorătoare.
21:10
Rapid - FCSB, derby-ul etapei a șasea din Superliga, se joacă în această seară, pe Arena Națională, de la ora 21:30.
21:00
Panduru desființează un jucător de la CFR după 3-3 cu Botoșani: "Lasă-te dacă ți-e frică!" # Sport.ro
CFR Cluj și FC Botoșani au remizat în runda a șasea din Superliga, scor 3-3, după un meci nebun în Gruia.
20:50
Imagini surprinzătoare înaintea derby-ului Rapid - FCSB! Cum a apărut Victor Angelescu la Arena Națională # Sport.ro
Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, și-a făcut apariția la Arena Națională într-o ipostază surprinzătoare, cu o oră înaintea fluierului de start al marelui meci cu FCSB.
20:30
Derby-ul primei etape din Premier League, transmis în exclusivitate de VOYO, a scos la iveală o situație bizară pentru o formație precum Manchester United.
Acum 6 ore
20:20
Rapid - FCSB, derby-ul etapei a șasea din Superliga, se joacă în această seară, pe Arena Națională, de la ora 21:30.
20:20
Robert Ilyeș a răbufnit la adresa arbitrului după eșecul cu Universitatea Craiova: "Dă, mă, 5%, cât trebuie să dai!" # Sport.ro
Robert Ilyeș, antrenorul celor de la Csikszereda, a lansat un atac dur la adresa arbitrajului la finalul partidei pierdute pe teren propriu în fața Universității Craiova, scor 1-2.
20:10
Ionuț Radu, debut de coșmar în LaLiga. Celta Vigo, un dezastru în apărare: două șuturi, două goluri! # Sport.ro
Ionuț Radu (28 de ani) a debutat pentru Celta Vigo în LaLiga, duminică, în partida cu Getafe din prima etapă, scor 0-2.
20:00
Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, a ajuns, duminică, pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland.
20:00
A uitat de FCSB!? Andrei Cordea, golazo pentru CFR Cluj, la primul meci ca titular în campionat # Sport.ro
Andrei Cordea a spart gheața în tricoul lui CFR Cluj. Mijlocașul a marcat primul său gol pentru ardeleni în partida cu FC Botoșani, din etapa a șasea a Ligii 1, stabilind scorul pauzei, 2-1.
19:40
CFR jubilează: Hacken e praf și pulbere! Criza suedezilor, prelungită cu un alt rezultat dezolant # Sport.ro
Formația din Gruia ajunge la play-off-ul Conference League, urmând să întâlnească o adversară aflată la pământ.
19:30
Universitatea Craiova a câștigat chinuit la Miercurea Ciuc, scor 2-1, cu nou-promovata FK Csikszereda, și își păstrează fotoliul de lider în Superligă.
19:10
Mirel Rădoi, după victoria care ține Craiova pe primul loc: "E cumplit! Toată lumea e supărată pe toată lumea" # Sport.ro
Universitatea Craiova a obținut o nouă victorie în Superliga, 2-1 pe terenul lui FK Csikszereda, însă Mirel Rădoi se plânge de programul foarte încărcat al echipei sale.
19:10
Vârful subevaluat din Premier League continuă perioada de vis. Capitolele la care e întrecut doar de Salah # Sport.ro
Chris Wood, atacantul din Noua Zeelandă al luiNottingham Forest, a început perfect și noul sezon din Premier League.
19:10
În Premier League, cel mai tare campionat din lume, transmis în exclusivitate de VOYO, inclusiv o remiză albă devine un meci palpitant.
19:00
Edi Iordănescu nu s-a ascund! Mesaj direct după transferul lui Dennis Man la PSV: "Mi-ar fi plăcut" # Sport.ro
Edi Iordănescu, tehnicianul celor de la Legia Varșovia, a comentat recenta mutare a lui Dennis Man la PSV Eindhoven.
18:50
Rapid - FCSB | Își revine campioana în Superligă? Echipe probabile + Cel mai pariat scor. Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Analiza lui Dan Chilom. Cote pariuri pentru meciul din această seară, de la 21:30, LIVE BLOG pe Sport.ro.
18:50
Joacă în liga lui Lamine Yamal" / "Mai bun decât Neymar?". Noua senzație din Premier League i-a dat pe spate pe fani la debut # Sport.ro
Chelsea a debutat cu remiză în noul sezon din Premier League, 0-0 pe Stamford Bridge cu Crystal Palace, în direct pe VOYO
18:30
Inter Milano, victorie clară în ultimul amical al verii, însă Cristi Chivu nu e pe deplin mulțumit: "Putem fi mai agresivi!" # Sport.ro
Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, a încheiat amicalele din presezon cu o victorie solidă, 2-0 în fața grecilor de la Olympiacos.
Acum 8 ore
18:00
Te ia amețeala! Sumele cu care echipele din Premier League pornesc în cupele europene, colosale # Sport.ro
Cel mai tare campionat din lume, transmis în exclusivitate de VOYO, e la un nivel financiar incredibil, la ani-lumină de Superliga noastră.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.