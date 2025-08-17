Doctorate la indigo (I): Expertul TV Cătălin Țone, fost șef Antidrog, și-a dat la 36 de zile distanță două doctorate identice în proporție de 40%

18:00

Azi, bătrânul comunist a murit. Tot ce pot spera e că, odată cu el, va începe să se apropie de sfârșit și sistemul îngrozitor de toxic pe care l-a creat în România post-comunistă. Viitorul nostru e fix în acele instituții care sunt azi blamate de succesorul său Georgescu. Mă tem însă că acea parte din România care l-a iubit la nebunie pe Iliescu va continua să înghită cu nesaț tot ce varsă și acest epigon al lui.