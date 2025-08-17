Doctorate la indigo (I): Expertul TV Cătălin Țone, fost șef Antidrog, și-a dat la 36 de zile distanță două doctorate identice în proporție de 40%
PressOne.ro, 18 august 2025 00:10
Cele două teze de doctorat, ambele susținute în 2011 la două universități militarizate, au conținut identic în proporție de peste 40%, text autoplagiat, și peste 70% text plagiat - și nu includ niciun fel de corpus de cercetare originală, condiție legală indispensabilă pentru obținerea unui titlu de doctor
• • •
Europa nu mai are răbdare cu noi: După 18 ani în UE, România își dă examenul de maturitate. Din 2028, va trebui să ne gestionăm singuri banii europeni # PressOne.ro
Noul proiect de buget al Uniunii Europene pe următorii șapte ani se prezintă ca un veritabil test de maturitate pentru România care, întâmplător sau nu, „a împlinit” în 2025 fix 18 ani de la aderarea în UE. Bugetul propus de Comisia Europeană însumează aproape 2 trilioane de euro care urmează a fi cheltuiți în perioada 2028 – 2034. Noua filozofie bugetară a Uniunii nu mai acordă aceeași importanță fondurilor europene pentru agricultură și programelor de coeziune, prin care se încearcă aducerea zonelor sărace din UE la standarde similare zonelor sau regiunilor europene deja dezvoltate. Or, fondurile pentru agricultură și de coeziune s-au dovedit, până acum, vitale pentru dezvoltarea României și ridicarea nivelului de trai.
Ce faci în weekendul 18-20 iulie în București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași. Recomandările PressOne # PressOne.ro
Anatolian Food Fest în București, Electric Castle în Cluj-Napoca, seri de film în Timișoara și de stand-up în Iași. Tu ce faci în weekend?
Pregătiți-vă de impact: Trump, bodyguardul lui Putin la el acasă. De ce ar trebui să ne temem, după întâlnirea istorică din Alaska # PressOne.ro
Trump chiar a avut dreptate. Va merge în Rusia să discute cu Putin. Nouă nu ne rămânem decât să ne punem în poziție de siguranță, cu mâinile deasupra capului și să ne pregătim de impact.
Un om se plimbă agale pe străzi cu un buchet imens de baloane printre care se remarcă Batman, Masha și Mickey Mouse. Vântul le zburătăcește peste capetele trecătorilor. Azi nu pare o zi bună pentru cumpărat baloane. O tipă cu o mască tip cioc a împietrit în fața unui panou tapetat cu cercei. Privește îndelung. Lângă ea, un clovn malefic în mărime naturală livrează un zâmbet înghețat.
Am întrebat câțiva bucureșteni de ce le este cel mai frică când e urât afară și ce ar putea face statul pentru a se simți mai în siguranță.
De ce se vinde sau moare presa de interes public din România. Și cum îți poți da seama în cine să ai încredere # PressOne.ro
Înainte să ne întrebăm de ce moare sau se vinde presa unora sau altora, să ne răspundem la întrebarea de ce nu o mai cumpărăm noi. Metode de a o păstra în viață există și costă mult mai puțin de cei 2% din venitul mediu pe care-l plăteam în urmă cu 20 de ani fără să clipim.
Rusia: 7 ani de închisoare pentru o tânără care a lipit mesaje anti-război într-un magazin. Sute de femei, persecutate politic în țara lui Putin # PressOne.ro
Sute de femei din Rusia au fost condamnate la pedepse drastice pentru acțiuni minore, pașnice și absolut banale, care în orice țară democratică nu ar fi atras nici măcar o anchetă, cu atât mai puțin ani grei de închisoare.
La cabinetul medical al Asociației Carusel ajung lunar aproximativ 350 de persoane. Pentru cei fără adăpost sau în vulnerabilitate extremă, cabinetul e uneori singura formă de acces la îngrijire medicală.
Te-ai gândit vreodată ce înseamnă un cartier perfect și cum ar arăta viața ta într-un astfel de loc? Un cartier construit pentru oameni, accesibil și sigur?
Legile apărării României din dulap: Cum a întârziat statul român adoptarea legislației care ar trebui să rezolve criza de personal din Armată # PressOne.ro
Cu o rezervă făcută franjuri, alcătuită din foști recruți care bat deja spre 50 de ani și cu o „hemoragie” de luptători de top din trupe speciale, ajunși mercenari de mâna a doua pe statul de plată al lui Potra, Armata Română duce, de ani buni, un foarte păgubos război cu ea însăși.
„Occidentul atacă Biserica și valorile tradiționale”: Operațiune rusă masivă de destabilizare în Moldova, prin „metoda Călin Georgescu” # PressOne.ro
Ținta propagandei ruse e clară: subminarea parcursului european, decredibilizarea guvernului actual și cultivarea unei stări de neîncredere profundă în instituțiile democratice.
Demers PressOne: Care este culpa de care se face vinovat Ion Iliescu în fața românilor? Răspunsurile istoricilor specialiști în trecutul nostru recent # PressOne.ro
Președintele în exercițiu Nicușor Dan a preferat în mesajul său de condoleanțe să spună că „Istoria îl va judeca” pe Ion Iliescu. Pornind de aici, credem că ar fi un început de discuție necesară despre cum vede istoria recentă a României prestația primului președinte ales al României după 1989.
Ianuarie 1990 - Acela a fost momentul în care Ion Iliescu, noul șef al statului român, s-a reconciliat cu Securitatea aparent desființată pe 31 decembrie 1989, la presiunile populației. În 4 ianuarie, Iliescu a dat decretul prin care grația miile de securiști implicați în represiune și, dup 22 decembrie, în diversiunile teroriste care aveau ca scop readucerea lui Ceaușescu la putere.
Tineri români și basarabeni coordonați din Rusia hărțuiesc și produc conținut în care-i spală pe Stalin și Kim Jong-un. Atmosferă de sectă: „Nu ești om până nu ești în colectiv” # PressOne.ro
PressOne a documentat activitățile „anti-woke” ale cercului marxist „Comunism Științific”, organizație coordonată din Rusia care racolează tineri din România și Republica Moldova în vederea construirii unui nou Partid Comunist.
Ce faci în weekendul 8-10 august în București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași. Recomandările PressOne # PressOne.ro
Summer Well în București, Untold în Cluj-Napoca, cinema în aer liber în Timișoara și Serile Filmului Românesc în Iași. Tu ce faci în weekend?
Risipa banului public în transportul public din Cluj: Polițe RCA plătite pentru autobuze necirculabile, în plină criză financiară # PressOne.ro
Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A aflată în subordinea Primăriei Cluj-Napoca a susținut din bani publici polițele de asigurări obligatorii (RCA) pentru mai multe autovehicule din parcul auto, chiar dacă ITP-ul (inspecția tehnică periodică) lor era expirat de luni de zile, deci nu mai aveau dreptul legal de a circula.
Iliescu a început prin a fi tânăra speranță de reformare a comunismului românesc și a ajuns ctitorul strâmb al drumului României către Europa democrată. Binele pe care l-a făcut a rămas acoperit de Răul pe care l-a lăsat în urmă.
Azi, bătrânul comunist a murit. Tot ce pot spera e că, odată cu el, va începe să se apropie de sfârșit și sistemul îngrozitor de toxic pe care l-a creat în România post-comunistă. Viitorul nostru e fix în acele instituții care sunt azi blamate de succesorul său Georgescu. Mă tem însă că acea parte din România care l-a iubit la nebunie pe Iliescu va continua să înghită cu nesaț tot ce varsă și acest epigon al lui.
Decontarea terapiei pentru autism, întârziată 2 ani de lipsa normelor de aplicare și apoi lăsată fără bani # PressOne.ro
În 2021 și 2022 a fost alocat un buget de peste 200 de milioane de lei pentru subprogramul pe TSA, însă fondurile n-au putut fi folosite din cauză că lipseau normele de aplicareÎn 2023, când subprogramul a devenit funcțional, procesul anevoios a făcut ca doar între 1-3% din bugetul alocat să poată fi folosit
Traficul sufocant, poluarea crescută și lipsa unor politici publice coerente afectează tot mai vizibil calitatea vieții în orașele din România. În timp ce locuitorii marilor centre urbane resimt zilnic efectele unui aer din ce în ce mai greu de respirat, soluțiile sustenabile întârzie să apară.
„Nu știm ce s-a finanțat exact”. Statul român, eșec lamentabil în atragerea de bani europeni pentru cele mai poluate județe # PressOne.ro
România are la dispoziție 2,13 miliarde de euro, fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, prin Programul Național Tranziție Justă (2021–2027), pentru înverzirea a 6 județe. 500 de proiecte depuse așteaptă finanțarea blocată de mai bine de trei ani.
Vacanță în insulele grecești. Cum alegi o insulă când vrei să cunoști Grecia adevărată, departe de nebunia turiștilor # PressOne.ro
Grecia are peste 6.000 de insule și insulițe, dintre care 227 sunt locuite. Cum alegi unde să mergi?
Ce faci în primul weekend din august în București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași. Recomandările PressOne # PressOne.ro
Festivalul Strada Armenească în București, seri de film în Cluj-Napoca, zilele orașului în Timișoara și cinema în aer liber în Iași. Tu ce faci în weekend?
VIDEO. Cum e să fii biciclist în București? Matserplanul velo promite 500 de km noi de piste, obligatorii când se reabilitează străzile # PressOne.ro
În următorii zece ani, Capitala ar urma să aibă peste 500 de kilometri de piste de biciclete. Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a adoptat Masterplanul Velo, prin care pistele pentru bicicliști devin condiție obligatorie atunci când sunt reabilitate străzi și bulevarde.
Drumurile noastre, granițele lor: ce nu se vede când construim o autostradă, ce sunt coridoarele ecologice și de ce lipsa lor afectează atât oamenii, cât și animale # PressOne.ro
Coridoarele ecologice de pe autostrăzi, acele treceri menite să permită animalelor să traverseze în siguranță, sunt, în teorie, obligatorii. În practică, însă, sunt ignorate, subdimensionate sau tratate ca o bifă într-un proiect de milioane de euro.
Tot mai multe femei aleg să investească în ele – în felul în care arată, dar mai ales în felul în care se simt. Hainele, produsele de îngrijire, vizitele la salon, tratamentele de înfrumusețare – pot fi forme de îngrijire personală, dar și răspunsuri la standarde de frumusețe și comportament impuse de societate.
„De câte ori te masturbezi?”. Marius Simion, cunoscut trainer de NLP, acuzat că a propus scenarii sexuale timp de luni de zile unei cursante, pentru vindecarea blocajelor emoționale # PressOne.ro
Marius Simion e acuzat că ar fi încercat să vindece blocaje emoționale prin scenarii sexuale și fantezii erotice. Un cunoscut trainer de programare neuro-lingvistică (NLP) din România i-a propus unei cursante scenarii sexuale explicite, sub pretextul unor exerciții de eliberare și reconectare cu „energia feminină”.
Doctorul în istorie Cristian Manolachi, autorul cărții „Revolverul arhanghelului“ și lector la Casa Paleologu, ne face în acest episod al „Colecționarului de istorie“ o trecere în revistă a loviturilor de stat care au avut loc în România de la 1859 încoace.
Ce faci în weekendul 25-27 iulie în București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași. Recomandările PressOne # PressOne.ro
Festivalul Independent la Mustață în București, RoCreator la Turn în Cluj-Napoca, cinema în aer liber în Timișoara și concerte în Iași. Tu ce faci în weekend?
Cum poate inspira un contabil o națiune? De ce contra propagandei rusești nu poți lupta prin fapte # PressOne.ro
Propaganda rusească se poate combate doar prin implicarea societății civile și a publicului larg într-o conversație concretă despre viitorul țării, o discuție urgentă care n-a avut loc din păcate în România ultimilor 35 de ani.
Medicul care a declanșat o alarmă falsă de variola maimuței, acuzat de hărțuire sexuală. Spitalul susține că decizia Consiliului de Etică nu este informație de interes public # PressOne.ro
S., 26 de ani, s-a prezentat la Spitalul Municipal „Sfinții Doctori Cosma și Damian” din Rădăuți pentru stări de rău asociate unei enterocolite. Femeia îl acuză pe unul dintre medicii care au consultat-o de hărțuire sexuală și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual.
Patronul Auto Cobălcescu se întoarce pe terenul parcului pe care l-a distrus, pentru a excava vegetația rămasă. „Am primit proces verbal că am ambrozie pe teren. Acum curăț, că nu știu care e ambrozie și care nu” # PressOne.ro
Patronul Auto Cobălcescu s-a întors pe terenul fostului Parc Codrii Neamțului pentru a se asigura că nu mai rămâne urmă de spațiu verde. Spune că ba vrea să evite o amendă pentru necurățarea terenului de ambrozie, ba că e proprietatea lui și poate face ce vrea cu ea.
Efecte în lanț ale dezastrului sărat de la Praid: apa din barajele a trei județe a fost sacrificată ca să dilueze apele Mureșului # PressOne.ro
Apele Române au evacuat apă din 4 lacuri, ca să dilueze viitura salină care a poluat pârâul Corund și Târnava Mică, încercând să modereze impactul asupra râului Mureș.
Eșec pe fonduri europene. Din sute de proiecte cu finanțare europeană pentru biodiversitate, autoritățile au reușit să finalizeze, în șase ani, doar 22 # PressOne.ro
PressOne a întrebat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene câte dintre proiectele de conservare a biodiversității finanțate în perioada 2014-2020 au și fost încheiate, iar din răspunsul primit rezultă că din cele 131 de proiecte cu acest specific, doar 22 au fost încheiate. Adică abia 16,8% din total. Cum s-a ajuns aici?
Câteva zile nu îmi mai vine să scriu nimic, darmite să public ceva vreodată. În schimb, când pătrund cu smerenie într-o librărie frumoasă, prind din nou drag de cuvinte, de miros de cerneală, de povești nesfârșite și de înțelepciune tăcută. Și mi se pare că, vorba lui Hamlet, lumea noastră sărită din balamale, nu e cu totul pierdută.
