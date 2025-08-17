Gigi Becali a răbufnit după ce FCSB a pierdut printre degete victoria cu Rapid: „Aşa se joacă fotbalul?” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 5 minute
00:20
PSG, debut cu dreptul în Ligue 1
00:20
VIDEO | Florin Tănase, foarte supărat de jocul cu Rapid. ”Nu meritau niciun punct”
Acum 10 minute
00:10
Gigi Becali a răbufnit după ce FCSB a pierdut printre degete victoria cu Rapid: „Aşa se joacă fotbalul?” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 30 minute
00:00
VIDEO | Elivir Koljic a devenit coşmarul celor de la FCSB. ”Toată echipa e omul meciului”
17 august 2025
23:50
Înfrângere la limită pentru Edi Iordănescu în Polonia
Acum o oră
23:30
VIDEO | Rapid – FCSB 2-2. Remontada de senzaţie a giuleştenilor
23:20
VIDEO | Rapid – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Koljic, gol superb cu călcâiul
Acum 2 ore
23:00
VIDEO | Rapid – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bîrligea dublează avantajul campioanei
22:40
Swiatek a învins-o pe Rybakina şi este în finală la Cincinnati. Poloneza a devenit a doua jucătoare calificată la ediţia din acest an a Turneului Campioanelor
22:30
VIDEO | Aşteptarea a luat sfârşit! Lixandru a trecut peste ”secetă” şi a marcat pentru FCSB
Acum 4 ore
22:00
VIDEO | Crainicul de pe „Arena Naţională” a cerut galeriei FCSB să nu mai scandeze lozinci rasiste. Reacţia suporterilor campioanei
22:00
Rasism la un meci din Cupa Germaniei. Confruntarea a fost întreruptă câteva minute
21:50
VIDEO | Atmosferă incendiară la Rapid - FCSB! Moment special pregătit de giuleşteni pentru Daniel Pancu
21:50
VIDEO | Rapid – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lixandru deschide scorul
21:40
Andrei Cordea a dezvăluit motivul pentru care a ales să semneze cu CFR Cluj în detrimentul FCSB-ului: „Aici trebuia să vin”
21:20
VIDEO | ”Îngerul păzitor”. Leo Grozavu, încântat de un jucător de la Botoşani după remiza din Gruia
21:20
Fotbalistul de care MM Stoica se teme înainte de Rapid - FCSB: „Este pericolul numărul 1” | VIDEO EXCLUSIV
21:20
VIDEO | Rapid – FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
21:10
Rapid a anunţat câţi suporteri vor fi în tribunele „Arenei Naţionale” la derby-ul cu FCSB: „Meciul cu cea mai mare asistenţă” | VIDEO EXCLUSIV
21:00
Arsenal a câştigat primul derby al sezonului din Premier League
20:50
Celta Vigo – Getafe 0-2. Start de sezon cu eşec pentru Ionuţ Radu
20:30
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani 3-3. Portarul oaspeţilor a fost principalul actor al unui meci nebun
20:20
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani 3-3. Final de meci nebun!
Acum 6 ore
20:10
FRAS anunţă identitatea celui care a murit în accidentul de la etapa de Autocross de la Câmpulung: pilotul Dan Bodea, campion la clasa H4 în 2017
19:50
”A fost o oboseală foarte mare”. Mirel Rădoi bate şi cu rezervele
19:50
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Suta egalează
19:40
VIDEO | Andrei Cordea, primul gol la CFR Cluj! Execuţia a fost superbă
19:40
Robert Ilyeş a ajuns ultimul cu Csikszereda. ”Nu avem ce să facem. Au rămas jucătorii din Liga 2”
19:30
Sorana Cîrstea a ajuns pe tabloul principal la Cleveland
19:20
Şoc în Ştefan cel Mare! Stipe Perica pleacă de la Dinamo şi semnează cu altă echipă
19:20
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea, primul gol pentru ardeleni
19:10
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol atipic marcat de oaspeţi
19:00
Un cunoscut om de fotbal candidează la Primăria Bucureştiului. ”A venit momentul să încercăm să trecem şi la fapte”
18:50
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Emerllahu, gol de mare rafinament
18:30
Chelsea a început sezonul cu o remiză contra celor de la Crystal Palace
18:30
Prima TV şi Cinemaraton, în topul preferinţelor telespectatorilor!
18:30
VIDEO | CFR Cluj – FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
18:20
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2. Oltenii îşi continuă startul de sezon excelent
Acum 8 ore
18:10
E gata! Gigi Becali a făcut marele anunţ despre transferul lui Thiam la FCSB: „Vom decide”
18:00
După Thiam, încă un jucător de bază vrea să plece de la „U” Cluj! Războiul jucătorilor cu cei din conducere continuă
18:00
VIDEO | Marc Marquez a câştigat Marele Premiu al Austriei şi e aproape campion în MotoGP
17:50
VIDEO | Csikszereda - Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Nsimba face ”dubla”
17:40
Dennis Man, la primul meci oficial de la transferul la PSV! Campioana Olandei face spectacol în debutul sezonului
17:30
Un shout-out masiv pentru Spera! Susţinerea lor ne ajută să construim o experienţă şi mai memorabilă la Rock Revolution Fest Bobâlna
17:30
Eşti pregătit pentru prima zi de Rock Revolution Fest? Pe 22 august, scena de la Bobâlna va fi incendiată de energie pură
17:30
Getafe începe sezonul de LaLiga cu doar 15 jucători înscrişi
17:10
VIDEO | Incredibil! Ce s-a întâmplat la Csikszereda - Universitatea Craiova va porni un nou scandal de proporţii în Superliga
17:10
”Orice cuvânt este de prisos”. Reacţia celor de la Ceahlăul, după ce au pierdut cu 8-0 meciul contra Concordiei Chiajna
16:50
VIDEO | Universitatea Craiova şi-a dat un autogol antologic cu Csikszereda
16:40
Conducerea lui „U” Cluj a făcut anunţul despre transferul lui Thiam la FCSB! Ce se întâmplă cu atacantul dorit de Gigi Becali
