Dragoş Damian, Terapia Cluj, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan: Urăsc evaziunea fiscală şi munca la negru. Dacă este ceva ce urăsc în România, asta este criminalitatea fiscală, un cancer pentru care nu există nici un fel de terapie
Ziarul Financiar, 18 august 2025 01:30
Nu mă interesează temele despre pensiile speciale, excedentul de bugetari şi supersalariile lor, şmecheriile care se fac cu finanţările din proiectele publice, indiferent de cum s-or chema, ”mişcarea anti-digitalizare” din instituţiile de stat sau oricare alte teme aduse în dezbatere.
• • •
În timp ce Bruxellesul, băncile, pieţele financiare, agenţiile de rating încearcă să ţină România stabilă, să-i asigure finanţare pentru relansarea economică, la Bucureşti, premierul şi miniştrii vorbesc ca nişte influenceri, ca să se afle în treabă şi să obţină like-uri, despre recesiune, incapacitate de plată şi lipsa banilor pentru plata salariilor # Ziarul Financiar
Capitalul privat se alătură Big Tech în finanţarea visurilor dezvoltării explozive a AI. Însă visurile sunt umbrite de temeri privind supracapacitatea, profitabilitatea pe termen lung şi cererea de energie # Ziarul Financiar
Meta construieşte „Prometheus“ şi „Hyperion“, xAI a lui Elon Musk are „Colossus“, iar OpenAI dezvoltă „Stargae“, fiecare un proiect de peste 100 miliarde de dolari de construire a celui mai puternic supercomputer şi a crea o nouă generaţie de AI. Însă acestea sunt doar o mică parte din cheltuielile necesare pentru construirea centrelor de date necesare pentru a alimenta era AI: una dintre cele mai ample mişcări de capital din istoria modernă, scrie Financial Times.
Prima locomotivă electrică nouă din ultimii 15 ani atinge 200 km/h, în timp ce sectorul feroviar pierde 1,5 miliarde euro din PNRR # Ziarul Financiar
Prima locomotivă electrică nou construită şi achiziţionată de stat în ultimii 15 ani a atins viteza de 200 km/h în cadrul testelor de la Centrul de Testări Feroviare Făurei.
ZF Agropower. Cum s-a transformat Vama Buzăului în comuna cu cele mai multe puncte gastronomice locale de pe hartă: Am încercat să scoatem la suprafaţă această moştenire şi bogăţie gastronomică şi culturală a României # Ziarul Financiar
Vama Buzăului, comună din judeţul Braşov, a început să devină un punct important pe harta turistică a României atunci când a devenit staţiune de interes local în 2018, însă o problemă la vremea respectivă a fost că turiştii care veneau în zonă nu aveau unde să ia masa.
Afaceri de la zero. Mama şi Lemnul, un atelier de mobilier personalizat pornit de Alina Cureleţ dintr-o nevoie personală, a livrat mobilier pentru copii în peste 1.000 de case. „Un produs trebuie să se potrivească cu nevoile întregii familii“. # Ziarul Financiar
Alina Cureleţ a descoperit pasiunea pentru crearea de mici piese de mobilier în 2018 când a început să facă cu propriile mâini rafturi pentru cărţi, dulapuri pentru haine sau tot felul de piese mici de mobilier inspirată de piesele în stil Montessori pe care le vedea la grădiniţa unde mergea fiica ei.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Radu Cojoc, Goldring: Cele mai recente rapoarte financiare, în linie cu aşteptările. Atenţia se îndreaptă în continuare către Electrica, Transgaz şi Banca Transilvania # Ziarul Financiar
La Bursa de Valori Bucureşti, sezonul raportărilor a început cu rezultate peste aşteptări pentru emitenţii din structura BET, dar recent au predominat cifrele în linie cu estimările pieţei. Privind înainte, participanţii bursieri îşi vor îndrepta privirea către companiile care au livrat cele mai mari randamente ale acţiunilor în 2025, precum compania de stat Transgaz (TGN), spune Radu Cojoc, broker la Goldring, invitat la emisiunea ZF Deschiderea de Astăzi.
ZF Tech Day. Ovidiu Ana, Fundaţia Orange: Am identificat circa 1.500 de elevi şi profesori care pot beneficia de proiectul de digitalizare a Deltei Dunării. Proiectul aduce 5G în regiune, facilitând educaţia la distanţă prin table digitale inteligente şi training specializat în 18 comunităţi izolate # Ziarul Financiar
Aproximativ 1.500 de elevi şi profesori din Delta Dunării vor beneficia de soluţii de educaţie digitală, ca parte a unui proiect de anvergură iniţiat de Orange şi finanţat de Comisia Europeană. Demarat în octombrie 2024 şi programat să se încheie în 2027, proiectul aduce tehnologia modernă în regiunea izolată din sud-estul României, vizând implementarea infrastructurii 5G pentru a susţine soluţii în patru domenii cheie – educaţie, sănătate, turism şi mediu.
Vânzările de produse la mâna a doua s-au dublat în ultimii cinci ani. Magazinele second-hand, cândva o destinaţie pentru oameni fără bani, au devenit cool # Ziarul Financiar
Vânzările de haine, încălţări şi alte produse second hand s-au dublat în ultimii cinci ani, până la un pas de 1 mld. lei, arată datele statistice oferite de platforma Bridge to Information. ZF a luat în calcul companiile care şi-au declarat CAEN 4779 – comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie şi care şi-au depus rezultatele financiare pe fiecare din anii analizaţi.
Grecii de la PPC, OMV Petrom sau Electrica sunt pe şantier. Cine lipseşte? Perlele statului. Top 10 parcuri eoliene şi solare din noul val verde # Ziarul Financiar
Grecii de la PPC, OMV Petrom, Electrica, jucători de talie internaţională din Turcia, Danemarca sau Israel au în derulare cele mai mari investiţii din noul val verde.
Finanţe personale. Cei mai mari administratori de fonduri mutuale la jumătatea anului: BRD AM, BT AM şi Raiffeisen AM controlează peste două treimi din piaţă # Ziarul Financiar
Cu active sub gestiune de 7,3 mld. lei şi o cotă de piaţă de 25%, BRD Asset Management s-a clasat pe locul întâi în topul celor mai mari companii de administrare de fonduri mutuale din România la finele lunii iunie, conform celor mai recente date ale Asociaţiei Administratorilor de Fonduri (AAF); pe 30 iunie 2024, compania avea active mai mici cu 2 mld. lei şi 21% din piaţă.
Bucureştiul, o destinaţie preoponderent de business, începe să atragă tot mai mulţi turişti de pe segmentul leisure # Ziarul Financiar
Bucureştiul, susţinut în principal de turismul de business, începe să devină o destinaţie pentru vacanţele leisure, turiştii străini încep să vadă Capitala ca pe o destinaţie de city-break.
Virgil Mândru, proprietarul Tohani: Este un an perfect pentru calitatea strugurilor pentru vin # Ziarul Financiar
Virgil Mândru, proprietarul Tohani România, una dintre cele mai importante crame de pe plan local, care are o suprafaţă de 350 de hectare cu viţă-de-vie, spune că ploile din prima parte a anului au dus la o calitate a strugurilor pentru vin foarte bună, iar din punct de vedere cantitativ producătorul va recolta în medie 8 tone pe hectar, ceea ce este un nivel optim pentru calitatea vinului.
Partea a doua a „proiectului de reforme“ iniţiat de guvernul Bolojan: taxe noi şi iar taxe. Ce prevede pachetul 2 de reforme # Ziarul Financiar
Propunerile care vor fi aprobate prin angajarea răspunderii guvernului în faţa parlamentului (procedură la limită ce prevede adoptarea legilor fără dezbatere parlamentară) sunt, cumva, surprinzătoare.
Ce spun primăriile sectoarelor 2, 4 şi 6 despre stadiul lucrărilor la şcolile aflate în renovare – între „gata la toamnă“ şi „poate în 2027“. În urmă cu o săptămână, ZF a vizitat şapte şcoli din Bucureşti aflate în şantier # Ziarul Financiar
Aproape 130 de unităţi de învăţământ din sectoarele 2, 4 şi 6 ale Capitalei sunt în acest moment în proces de renovare, unele în stadii mai avansate ale lucrărilor, iar altele doar în faza de lucrări desfăşurate la interiorul clădirilor, arată răspunsurile celor trei primării de sector la o solicitare ZF.
Horia Manda, Patria Bank: Dublarea taxei bancare loveşte băncile mici şi mijlocii, punând sub semnul întrebării sustenabilitatea unor modele de business. Această taxă generează efecte economice şi financiare regresive. Este o taxă aparent uniformă, dar cu un impact profund inechitabil. # Ziarul Financiar
Patria Bank, una dintre băncile aflate la mijlocul clasamentului, susţine că dublarea taxei bancare de către guvern loveşte băncile mici şi mijlocii, iar pentru băncile foarte mici, unde majoritatea înregistrează deja pierderi operaţionale, taxa are un impact agravant semnificativ.
Compania de transport feroviar a Ungariei demarează un proiect extins de reabilitare a gărilor şi haltelor săteşti. În Polonia, investiţiile feroviare depăşesc orice există în altă parte în Europa de Est # Ziarul Financiar
Compania feroviară naţională a Ungariei, MÁV, a dat startul unui program „gigantic“ de renovare şi modernizare a peste 30 de gări şi staţii de tren din 14 judeţe. Costurile sunt estimate la 15 miliarde de forinţi (38 milioane euro), iar finanţarea vine din fondurile proprii şi prin Programul Satul Unguresc, prin care guvernul lui Viktor Orban vrea să se asigure că satele maghiare mai au un viitor.
Terenuri agricole care dispar: semideşertul Ungariei, în pragul colapsului agricol # Ziarul Financiar
Situaţia din interfluviul Dunăre-Tisa devine din ce în ce mai gravă: regiunea Homokhatsag se află acum într-o stare semideşertică iar din cauza secetei extreme tot mai mulţi fermieri se gândesc să renunţe la agricultură, notează Daily News Hungary.
Prinţul şi prinţesa de Wales se pregătesc să se mute în noua lor reşedinţă din Windsor # Ziarul Financiar
Prinţul şi prinţesa de Wales se vor muta într-o nouă reşedinţă în Windsor, în cursul acestui an, informează duminică CNN.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski: Europa trebuie să fie unită pentru ca pacea reală să devină realitate # Ziarul Financiar
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski declară, duminică, că este esenţial ca Europa să fie „la fel de unită acum” cum era la începutul războiului, în 2022, şi că acest lucru va contribui la realizarea „păcii reale”.
