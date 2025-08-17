Dragoş Damian, Terapia Cluj, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan: Urăsc evaziunea fiscală şi munca la negru. Dacă este ceva ce urăsc în România, asta este criminalitatea fiscală, un cancer pentru care nu există nici un fel de terapie

00:15

Meta construieşte „Prome­theus“ şi „Hyperion“, xAI a lui Elon Musk are „Colossus“, iar OpenAI dez­voltă „Stargae“, fiecare un pro­iect de peste 100 miliarde de dolari de construire a celui mai puternic supercomputer şi a crea o nouă generaţie de AI. Însă acestea sunt doar o mică parte din cheltuielile ne­cesare pentru construirea centrelor de date nece­sare pentru a alimenta era AI: una dintre cele mai ample miş­cări de capital din istoria mo­dernă, scrie Financial Times.