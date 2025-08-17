Am sesizat CNA împotriva dezinformărilor de la România TV. De ce am făcut-o

11:10

Uite așa! Plătim regește un CEO numit după criterii considerate incorecte de CE, mai plătim o mare firmă de audit care să contrazică evaluarea CE fără nicio garanție că CE va ține cont de ea, riscăm să pierdem zeci și sute de milioane de euro din PNRR, pentru a putea plăti alte zeci și sute […] Articolul Șeful Hidroelectrica, menținut în funcție cu riscul de a pierde zeci și sute de milioane de euro. Cine îl menține director și ce se ascunde în spatele lor apare prima dată în România curată.