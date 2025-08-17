Incendiile de pădure fac ravagii în sudul Europei
Ziarul Lumina, 18 august 2025 01:40
Mai multe țări din sudul continentului european au activat mecanismul de protecţie civilă al UE pentru a primi asistenţă în combaterea incendiilor forestiere care au loc pe teritoriile lor, potrivit
Sfinţii Mucenici Flor şi Lavru erau fraţi după trup, iar cu meşteşugul erau sculptori, sub îndrumarea unor sfinţi bărbaţi, anume Proclu şi Maxim, de la care au învăţat nu numai această meserie, ci şi viaţa creştină plăcută lui Dumnezeu. Într-una din zile un oarecare stăpânitor al unei ţări l-a rugat pe dregătorul Iliricului să-i trimită nişte iscusiţi ziditori în piatră, ca să ridice zeilor păgâni o frumoasă capişte. Şi au fost trimişi la stăpânitorul acela Sfinţii Flor şi Lavru, care erau mai pricepuţi decât alţii la lucrul acela. Zidind ei capiştea după porunca primită, preţul pentru osteneală îl împărţeau săracilor, învăţându-i pe aceia şi credinţa în Hristos- Domnul. Iar ei luând puţină hrană petreceau în rugăciune şi postire. Oarecând, cioplind ei în piatră, fiul unui slujitor idolesc s-a apropiat prea mult de Sfinţii Flor şi Lavru şi sărindu-i în ochi o bucăţică dintr-o piatră, l-a vătămat. Strigând el de durere, tatăl său a venit repede şi văzându-i faţa plină de sânge şi ochiul rănit, şi-a rupt hainele de jale. Atunci, slujitorul idolesc a început a-i ocărî pe cei doi, sărind să-i bată, dar a fost oprit de unii oameni, care au mărturisit nevinovăţia sfinţilor. Cei doi fraţi l-au luat pe copil la ei şi i-au spus: „Dacă vei crede din toată inima în Dumnezeul cel propovăduit de noi, ochiul tău se va tămădui îndată”. Şi după ce sfinţii s-au rugat cu lacrimi lui Dumnezeu, au însemnat ochiul copilului cu semnul Sfintei Cruci, iar ochiul îndată s-a făcut întreg şi sănătos. Atunci, atât copilul, cât şi tatăl său, care se numea Memertin, au crezut în Hristos. După aceasta, Sfinţii Flor şi Lavru au mers acolo unde erau pregătiţi idolii şi legându-i cu funii i-au doborât la pământ şi i-au sfărâmat. Auzind acestea, stăpânitorul locului aceluia a poruncit ca Memertin şi fiul său să fie arşi de vii, iar pe Flor şi pe Lavru, bătându-i cumplit, i-a trimis lui Licheon, conducătorul Iliricului. Acela i-a cercetat şi văzând că nu renunţă la credinţa creştină, i-a aruncat într-un puţ adânc şi i-a acoperit cu pământ. Şi aşa au primit Sfinţii Flor şi Lavru cununile muceniciei.
„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Pentru că închideți Împărăția cerurilor înaintea oamenilor; voi nu intrați și nici pe cei ce vor
Președinții american și rus Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri seară la Anchorage, Alaska, într-un summit care a durat mai puțin decât era planificat și care nu s-a încheiat cu o declaraţie
Mai multe țări din sudul continentului european au activat mecanismul de protecţie civilă al UE pentru a primi asistenţă în combaterea incendiilor forestiere care au loc pe teritoriile lor, potrivit
Deficitul de apă din Anglia este unul „de importanţă naţională”, ţara înregistrând cele mai secetoase prime şase luni ale anului după 1976, a anunţat Agenţia britanică de mediu (EA), potrivit AFP. Cinci
Guvernul bulgar a anunţat vinerea trecută construirea în țară a unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO, informează
Universitatea „Iuri Fedkovyci” din Cernăuţi a înregistrat, anul acesta, circa 22.000 de candidați la licenţă, un număr record, cu peste 40% mai mare faţă de 2024 când au fost 15.000 de înscrieri, a
În atmosfera primitoare din curtea Muzeului Golești, județul Argeș, într-un spațiu dedicat istoriei și culturii noastre, a fost vernisată marți, 12 august, expoziția „Anotimpuri” a pictorului Valentin
Cum Postul Adormirii Maicii Domnului s-a încheiat, urmează o perioadă de trei luni, cea mai lungă, până la începutul Postului Nașterii Domnului din 14 noiembrie, în care creștinii ortodocși vor avea
Anul acesta, când Patriarhia Română își serbează Centenarul, Biserica noastră Ortodoxă a adăugat în buchetul ei de sfinți și pe unii dintre creștinii care, în vremurile comunismului ateu, au fost
Simbolul de credință niceo-constantinopolitan formulat în cadrul primelor două Sinoade Ecumenice - cel de la Niceea (325) și cel de la Constantinopol (381) - reprezintă un stâlp al unității doctrinare și al
De câțiva ani buni încoace verile românești explodează sub presiunea mediatică a festivalurilor. În studiourile tv se licitează cifrele astronomice de participare, sumele amețitoare de bani făcute de
Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul” (Matei 5, 5). Este doar una dintre învățăturile cuprinse în capitolul 5 al Evangheliei după Matei, învățături care pot fi considerate încurajări,
Înaltpreasfinţitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 10‑a după Rusalii în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. În cuvântul
Zi de mare însemnătate pentru credincioșii din satul ieșean Curagău: Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a fost sfințită duminică, 17 august, de
În Duminica a 10‑a după Rusalii, la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, a fost săvârşită Sfânta Liturghie arhierească. Soborul slujitor a fost condus de Preasfinţitul Părinte
Biserica Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din orașul prahovean Mizil a aniversat împlinirea a 160 de ani de la ctitorire. Cu acest prilej, în Duminica a 10-a după Rusalii, 17 august, în mijlocul
La Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, a avut loc sâmbătă, 16 august, proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător, fost stareţ al aşezământului monahal. Evenimentul a avut loc după Sfânta Liturghie din ziua de cinstire a Sfinţilor Martiri Brâncoveni, săvârşită de un impresionant sobor de ierarhi, împreună cu preoți și diaconi.
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, hramul mai multor lăcașuri de cult din țară, a fost cinstită astăzi și de obștea Mănăstirii Paltin - Petru Vodă din județul Neamț. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Altarul de vară al așezământului monahal. În cuvântul său, ierarhul le-a vorbit închinătorilor, citându-l pe Sfântul Grigorie Palama, despre rolul Maicii Domnului în viața creștinilor.
Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou din Capitală și-a sărbătorit astăzi, 16 august, ctitorul și ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în lăcașul de închinare de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
Adormirea Maicii Domnului, cea mai importantă sărbătoare mariologică, a fost prăznuită prin rugăciune și binecuvântare patriarhală la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. La finalul Sfintei Liturghii săvârșite astăzi, 15 august, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesurile duhovnicești ale evenimentului mutării Născătoarei de Dumnezeu la viața veșnică.
Preasfinţitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârşit duminică, 17 august, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi,
Vineri, 15 august, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al aceleiași
Sfântul Gheorghe Pelerinul s-a născut în anul 1846, în Șugag (astăzi în județul Alba) din părinți binecredincioși, pe vremea când Transilvania făcea parte din Imperiul Habsburgic. La vârsta de 24 de ani
Fraților, v-am scris vouă aceasta, ca nu cumva, la venirea mea, să am întristare de la aceia care trebuie să mă bucure, fiind încredințat despre voi toți că bucuria mea este și a voastră a tuturor. Căci,
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, Omilia XLII, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 502„Dar vă zic vouă că pentru orice cuvânt deşert, pe care îl vor rosti oamenii, vor
Biserica „Sfântul Gheorghe”‑Nou din Capitală și‑a sărbătorit astăzi, 16 august, ctitorul și ocrotitorul spiritual, pe Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în lăcașul de închinare de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
În a doua zi de hram al Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, a fost proclamată canonizarea Sfântului Serafim cel Răbdător, fost stareţ al aşezământului monahal. Proclamarea a avut
„În vremea aceea s-au apropiat de Petru cei ce strâng darea pentru templu și i-au zis: Învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da! – a zis el. Dar, intrând în casă, mai înainte ca el să vorbească,
Fraților, vă îndemn, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru iubirea Duhului Sfânt, ca împreună cu mine, să luptați în rugăciuni către Dumnezeu pentru mine, ca să scap de necredincioșii din Iudeea și
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia III, V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 44-45„Să ne ferim deci să vorbim de noi înşine. Aceasta atrage şi ura oamenilor, şi
Când a binevoit Hristos, Dumnezeul nostru, să ia pe Maica Sa la Sine, atunci, cu trei zile mai înainte a făcut-o să cunoască, prin mijlocirea îngerului, mutarea sa cea de pe pământ la ceruri. Deci,
Binecredinciosul voievod Constantin Brâncoveanu al Ţării Româneşti s-a născut în 1654 din părinţi de seamă, după tată fiind din neamul voievodului Matei Basarab, iar după mamă fiind nepot al voievodului
În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, vineri, 15 august, la Altarul de vară din curtea mănăstirii a fost săvârşită Sfânta Liturghie la care au fost prezenţi aproximativ 30 de mii de pelerini. În
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, hramul mai multor lăcașuri de cult din țară, a fost cinstită astăzi și de obștea Mănăstirii Paltin - Petru Vodă din județul Neamț. Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie
Mii de credincioși, veniți din toată țara, au trăit joi seara la Mănăstirea Nicula unul dintre cele mai emoționante momente ale hramului, cântând împreună Prohodul Maicii Domnului. În jurul orei 21:30,
Scriitoarea iubitoare de filosofie înaltă Roxana Maria Cristian aniversează ziua de naștere în apropierea sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.O profundă evlavie manifestă față de Cea plină de dar, de
Cu o zi înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, mulţimi de pelerini au participat la hramul mănăstirii de la poalele Munţilor Făgăraş. Sfânta
La praznicul Adormirii Maicii Domnului, 15 august, Mănăstirea Ghighiu din județul Prahova și‑a sărbătorit al doilea hram. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a oficiat aici
Adormirea Maicii Domnului, cea mai de seamă sărbătoare mariologică, a fost prăznuită prin rugăciune și binecuvântare patriarhală la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței
Praznicul Adormirii Maicii Domnului a adus, și în acest an, multă bucurie duhovnicească în sufletele credincioșilor care au urcat cu evlavie Dealul Patriarhiei, ridicându-și gândurile și inimile către cea
Ca în fiecare an, marele praznic al Adormirii Maicii Domnului este precedat, la Mănăstirea Nicula din judeţul Cluj, de tradiționalul pelerinaj „La Nicula colo-n deal”, care amintește de evenimentul petrecut în
Maica Domnului pune în lucrare rugăciunea de zi și de noapte a Sfântului Munte, lucrează la taina izbăvirii, descoperă întruparea Cuvântului înlăuntrul nostru
În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, care, aşezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvintele Lui. Iar Marta se
Când a binevoit Hristos, Dumnezeul nostru, să ia pe Maica Sa la Sine, atunci, cu trei zile mai înainte a făcut-o să cunoască, prin mijlocirea îngerului, mutarea sa cea de pe pământ la ceruri. Deci,
Fraților, gândul acesta să fie în voi care era și în Hristos Iisus, Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se
În ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, 14 august, la Catedrala Patriarhală din București a fost săvârșită rânduiala Privegherii, în cadrul căreia s‑a cântat şi Prohodul Maicii Domnului. Slujba a
Centrul funcționează cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, cu sprijinul Parohiei Ortodoxe Românași și este administrat de către Asociația „Filantropia
Pavel, Apostol al lui Hristos Iisus, prin voința lui Dumnezeu, și Timotei, fratele: Bisericii lui Dumnezeu celei din Corint, împreună cu toți sfinții care sunt în toată Ahaia: har vouă și pace de la Dumnezeu,
„Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Adevărat vă spun vouă că Împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta se va
