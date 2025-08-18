Peste 600 de infractori fugiți în străinătate au fost aduși „acasă” anul acesta. Cu „șmecherii” este mai greu: baronul Ionel Arsene are „probleme psihice” în Italia, iar „prințul” Paul e îndrăgostit de croissantele franțuzești

09:50

În aceste trei zile vor fi, pe drumurile principale, 9.000 de polițiști, 1.500 dintre ei doar de la rutieră. Aceștia monitorizează drumurile cu radare și echipamente pentru depistarea șoferilor care au consumat alcool sau droguri. Sunt scoase cele 300 de aparate radar din dotare și vor fi organizate filtre pentru viteză. Iar alături de ei sunt [...]