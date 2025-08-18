De ziua lui Emil Prager, inginerul care a înălțat Bucureștiul modern din beton armat. Cine era “Opapa” pentru nepoata strălucitului constructor I INTERVIU

20:30

De mâine, 15 august bucureștenii și nu numai se vor bucura pe deplind de minivacanța de Sf. Marie. Vremea fumoasă de afară îi trimite pe aceștia cu gândul la mare sau chiar la munte. Iar […] Articolul FOTO | Cum începe pentru bucureșteni distracția la mare în minivacanța de Sfântă Mărie? Pe A2, în spatele a mii de mașini. „Hai c-ajunge până se termină liberele” apare prima dată în B365.