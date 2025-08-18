UE blochează o declaraţie comună privind acordul comercial cu SUA, pentru a-şi proteja regulile digitale, scrie FT
Uniunea Europeană încearcă să împiedice Statele Unite să vizeze regulile sale digitale, ceea ce întârzie publicarea unei declaraţii comune privind un acord comercial anunţat luna trecută, a relatat duminică Financial Times.
Rusia a atacat o zonă rezidenţială din Harkiv cu o rachetă balistică, rănind cel puţin 11 persoane, au declarat duminică seara autorităţile ucrainene, în timp ce preşedintele SUA presează Kievul să accepte un acord rapid pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova, relatează Reuters.
Alegeri prezidenţiale în Bolivia: Doi candidaţi de dreapta se vor înfrunta în turul al doilea, conform proiecţiilor # News.ro
Doi candidaţi de dreapta se vor înfrunta în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, potrivit prognozelor institutelor de sondare, marcând sfârşitul a două decenii de guverne de stânga într-o ţară aflată într-o gravă criză economică, relatează AFP.
ACCIDENTUL DE LA 2 MAI - Curtea de Apel Constanţa, aşteptată să se pronunţe luni în dosarul lui Vlad Pascu /Sentinţa ar putea veni la doi ani fără o zi de la accidentul în care doi tineri au murit / Pascu a primit 10 ani de închisoare în prima instanţă # News.ro
Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să se pronunţe, luni, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi. Sentinţa ar putea veni la doi ani fără o zi de la tragicul eveniment rutier. În prima instanţă, Vlad Pascu a primit o condamnare de zece ani de închisoare. Avocaţii săi au cerut magistraţilor de la Curtea de Apel Constanţa o reducere a condamnării,motivând că ”pedepsele aplicate sunt prea mari” şi bazându-şi pe faptul că Pascu a făcut un denunţ ceea ar putea duce la o diminuare a pedepsei. Avocatul uneia dintre familiile victimelor accidentului de la 2 Mai, Adrian Cuculis, nu exclude chiar ca dosarul să se reia de la zero la Judecătoria Mangalia. ”Vă pot anunţa trei posibile situaţii. Dacă se va admite cererea de schimbare a încadrării (n.r. din ucidere din culpă în omor calificat) ca motiv de apel, dosarul se întoarce înapoi la Judecătoria Mangalia, în ipoteza în care se respinge, bineînţeles se va propune una dintre soluţii fie admiterea apelului nostru, fie admiterea apelului inculpatului”, a afirmat Cuculis.
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO / Cine va fi alături de liderul ucrainean la discuţii # News.ro
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN.
Şedinţă la PSD, luni, pentru poziţionarea în privinţa Ordonanţei care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny / Social-democraţii vor să vină cu amendamente şi spun că nu există un consens în coaliţie # News.ro
Conducerea PSD se reuneşte, luni, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny, despre care cei de la PSD spun că ”nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD”. Social-democraţii anunţă că vor veni cu un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă şi atrag atenţia că vocea aleşilor locali ai PSD, care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România, trebuie ascultată.
Echipa FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Superligă, meci în care a condus cu 2-0.
Samsung câştigă cotă de piaţă în SUA faţă de Apple, pe fondul succesului telefoanelor pliabile # News.ro
După mai bine de un deceniu de dominaţie a Apple pe piaţa americană a smartphone-urilor, rivalitatea cu Samsung revine în prim-plan, de această dată în jurul ecranelor pliabile, transmite Reuters.
Formaţia Paris Saint-Germain a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Nantes, în prima etapă din campionatul Franţei.
Meciul Rapid – FCSB: Gâlcă – Nu am arătat bine, mă aşteptam la mult mai mult. Am fost prea lenţi şi câteodată am greşit şi fără presiune # News.ro
Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 2-2, că formaţia sa nu a arătat bine ca joc, el precizând că jucătorii au fost prea lenţi. “Am revenit pe final mai mult cu inima decât cu ce am pregătit în cursul săptămânii”, a afimat antrenorul.
Antrenorul Elias Charalambous a declarat că FCSB a fost echipa mai bună la derbiul cu Rapid, scor 2-2, el exprimându-şi regretul pentru faptul că au fost egalaţi pe final.
Ultima dată când Volodimir Zelenski a fost în Biroul Oval, i s-a cerut brusc să plece. Cum a evoluat relaţia dintre Trump şi liderul ucrainean de la cearta din februarie # News.ro
Ultima dată când preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, a fost certat de gazdele sale americane, i s-a refuzat prânzul planificat şi i s-a cerut brusc să plece, relatează CNN.
Meciul Rapid – FCSB: Florin Tănase – O victorie scăpată printre degete. Rapid nu merita niciun punct # News.ro
Fotbaliistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat duminică seară, după meciul cu Rapid, scor 2-2, că acest joc le dă încredere lui şi colegilor săi că vor creşte şi că ar fi meritat să se impună.
Meciul Rapid - FCSB: Elvir Koljic - Sunt fericit că am marcat două goluri şi am ajutat echipa # News.ro
Atacantul bosniac Elvir Koljic a declarat, duminică seară, că este fericit că a reuşit să marcheze de două ori pentru Rapid în remiza obţinută în faţa campioanei FCSB, scor 2-2, în etapa a şasea din Superligă.
Echipa FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Superligă, meci în care a condus cu 2-0.
Formaţia Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Wisla Plock, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Poloniei.
Oana Ţoiu: În corpul diplomatic sunt în jur de 120-130 de posturi în acest moment scoase la concurs şi mai sunt pentru personal tehnic şi administrativ, totalul este de 180 / Nu creşte organigrama, nu creşte presiunea asupra bugetului # News.ro
Ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat că în corpul diplomatic sunt în jur de 120-130 de posturi în acest moment scoase la concurs şi mai sunt şi pentru personal tehnic şi administrativ, totalul fiind de 180. Ministrul a dat asigurări că nu creşte organigrama şi nu creşte presiunea asupra bugetului.
Şapte persoane au fost ucise, duminică, de atacatori înarmaţi într-o sală de biliard din Santo Domingo, în nord-vestul Ecuadorului, în mijlocul unui val de violenţe în ţară, a anunţat poliţia.
Formaţia Athletic Bilbao a învins FC Sevilla, scor 3-2, duminică, în prima etapă a campionatului Spaniei.
Tenis: Swiatek a învins-o pe Rîbakina şi este în finală la Cincinnati. Poloneza a devenit a doua jucătoare calificată la ediţia din acest an a Turneului Campioanelor # News.ro
Poloneza Iga Swiatek a învins-o, duminică, pe Elena Rîbakina în semifinalele turneului WTA 1000 de la Cincinnati, scor 7-5, 6-3. Ea s-a calificat în finala competiţiei din SUA, dar şi pentru Turneul Campioanelor.
Oana Ţoiu: România trebuie să intre în programul Visa Waiver. Nu poate să fie acceptabil pe termen mediu şi lung ca o ţară din Schengen să nu fie şi în programul Visa Waiver / Aş vrea să anunţăm public progresul în momentul în care el este finalizat # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că România trebuie să intre în programul Visa Waiver pentru că nu poate să fie acceptabil pe termen mediu şi lung ca o ţară din Schengen să nu fie şi în acest program. Ea a precizat că vrea să anunţe public progresul în momentul în care el este finalizat, arătând că au fost făcute de-a lungul timpului, în aceşti ani de zile, multe declaraţii optimiste faţă de programul Visa Waiver.
Ministrul Oana Ţoiu, pe 20 septembrie, la Chicago, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump: Cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru din 2026 # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump, ea menţionând că cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru din 2026.
Oana Ţoiu: Pentru noi, ţările învecinate cu conflictul din Ucraina, este foarte important să nu avem doar o pauză a conflictului, un semn de întrebare continuu. Să avem o pace sustenabilă, care să redea încrederea investitorilor # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat despre negocierile pentru pace în conflictul din Ucraina că pentru noi, ţările învecinate cu conflictul, este foarte important să nu avem doar o pauză a conflictului şi un semn de întrebare continuu şi este foarte important să avem o pace sustenabilă care să redea încrederea investitorilor.
Belgia: O fetiţă de 11 luni a fost în comă după ce a ingerat o pastilă de metadonă. Bunica şi părinţii fetiţei au fost arestaţi # News.ro
O fetiţă de 11 luni care locuia în Gosselies, lângă Charleroi, a intrat în comă după ce a ingerat o pastilă de metadonă, a relatat, duminică, RTL.
Bilanţul efectelor fenomenelor meteo care s-au manifestat duminică în şapte judeţe: 5 copaci prăbuşiţi, s-a intervenit pentru stingerea unui incendiu, evacuarea apei din mai multe case # News.ro
IGSU a prezentat bilanţul fenomenelor meteo care s-au manifestat, duminică, în şapte judeţe din ţară, în urma cărora 5 copaci prăbuşiţi au fost degajaţi, s-a intervenit pentru stingerea unui incendiu, evacuarea apei din trei case, o anexă şi de pe două străzi. Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, s-au înregistrat avarii în 3 localităţi din judeţul Harghita.
Un schimb de focuri într-un club din Brooklyn, New York, duminică dimineaţă, s-a soldat cu trei morţi şi nouă răniţi, informează agenţia americană de presă AP, citată de lefigaro.fr.
Meciul dintre Lok Leipzig (D4) şi Schalke 04 (D2) a fost întrerupt timp de aproape cinci minute duminică, jucătorul oaspeţilor Christopher Antwi-Adjei afirmând că a fost ţinta unor insulte rasiste, relatează AFP.
R. Moldova: Proteste neautorizate ale adepţilor lui Ilan Şor. Poliţia a reţinut 69 de persoane # News.ro
După ce oligarhul fugar prorus Ilan Şor a chemat susţinătorii săi la proteste plătite cu mii de dolari, sâmbătă a avut loc şi o tentativă de a le organiza. Cu toate că oamenii legii au anunţat că protestele plătite sunt interzise în Republica Moldova, unele persoane au decis să încalce legea.
IGSU: Astăzi, modulul românesc RO GFFF-V şi-a început prima zi operativă în baza de la Nea Makri, din Grecia, alături de colegii francezi # News.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că duminică modulul românesc RO GFFF-V şi-a început prima zi operativă în baza de la Nea Makri, alături de colegii francezi dislocaţi în aceeaşi locaţie. În zilele următoare vor continua sesiunile de pregătire comună, schimbul de experienţă şi activităţile practice, astfel încât, în cazul unei intervenţii reale, pompierii români şi francezi să fie complet integraţi şi să acţioneze unitar, în sprijinul comunităţilor din Grecia.
„Este esenţial ca Europa să rămână la fel de unită ca în 2022”, afirmă Volodimir Zelenski după reuniunea „Coaliţiei de Voinţă" # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că este esenţial ca Europa să rămână unită, aşa cum a fost în 2022, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă şi înaintea întâlnirii cu Donald Trump de la Casa Albă.
Discuţii cruciale Donald Trump – Volodimir Zelenski, luni, la Casa Albă. Liderii europeni care vor fi prezenţi alături de cei doi şi relaţiile lor cu Trump # News.ro
O serie de lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, vor participa luni, la Casa Albă, la discuţiile dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump, menite să contureze perspectivele unui acord de pace. BBC prezintă o sinteză a relaţiilor liderilor respectivi cu Trump.
Anghel (ANPC), imagini cu pavimentul din parcul de distracţii din zona Belona, Eforie Nord: Un monument al nepăsării, un amestec de plăci sparte, denivelări şi găuri care fac parte dintr-un concept artistic numit „aventura cu entorsă inclusă” # News.ro
Paul Anghel, director General la Direcţia Generală de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) prezintă duminică imagini cu pavimentul din parcul de distracţii din zona Belona, Eforie Nord, despre care spune că reprezintă un monument al nepăsării, un amestec de plăci sparte, denivelări şi găuri care fac parte, probabil, dintr-un concept artistic numit „aventura cu entorsă inclusă”.
Formaţia Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Getafe, în prima etapă din LaLiga.
Superliga: Remiză în confruntarea CFR Cluj – FC Botoşani: 3-3. Clujenii au condus de trei ori # News.ro
Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a şasea a Superligii, în care a condus de trei ori pe tabelă.
Preşedintele Nicuşor Dan: Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România. Invit pe români să îşi petreacă vacanţele şi în România - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a postat duminică seara un clip video cu zonele pe care le-a vizitat la munte, el afirmând că cele mai frumoase locuri pe care le-a vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România. Şeful statului a făcut un apel către români să îşi petreacă concediile în ţara noastră.
Dragoş Pîslaru, apel către părinţi: Fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025 mai pot fi utilizate doar până la 31 august / Mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi, privind fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025, arătând că acestea mai pot fi utilizate doar până la 31 august. Ministrul precizează că peste 670.000 de copii din familii vulnerabile au beneficiat de sprijinul european, destinat achiziţionării de rechizite şi materiale necesare pentru şcoală şi grădiniţă. Ministrul atrage atenţia că mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă, fiind vorba în total de aproximativ 33 milioane lei.
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an, anunţă CNN.
Termoenergetica: Avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii / Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu / Remedierea avariei, în cursul nopţii de luni spre marţi # News.ro
Termoenergetica Bucureşti anunţă că duminică s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Potrivit companiei, din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu, pentru a preveni avarii grave la nivelul instalaţiilor energetice. Se estimează că remedierea avariei va fi finalizată în cursul nopţii de luni spre marţi, iar imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcţionare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiţii de siguranţă.
Marco Rubio respinge ipoteza că liderii europeni vin la Casa Albă alături de Zelenski pentru ca acesta să nu fie „intimidat”: "Este o teorie stupidă a mass-media" # News.ro
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a declarat că liderii europeni vor participa luni la întâlnirea din Biroul Oval nu pentru ca Volodimir Zelenski să nu fie "intimidat" să accepte un acord nefavorabil, ci pentru că au jucat un rol esenţial în discuţiile care au avut loc pe parcursul negocierilor de pace, relatează CNN.
FRAS anunţă identitatea celui care a murit în accidentul de la etapa de Autocross de la Câmpulung: pilotul Dan Bodea, campion la clasa H4 în 2017 # News.ro
Federaţia Română de Automobilism Sportiv anunţă că în accidentul din timpul etapei de Autocross de la Câmpulung a murit pilotul Dan Bodea.
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a VI-a din Superliga:
Israelienii protestează din nou: „Nu câştigăm un război pe cadavrele ostaticilor”. Poliţia a dispersat mulţimile cu tunuri de apă şi a arestat zeci de persoane # News.ro
Poliţia israeliană a dispersat mulţimile cu tunuri de apă şi a arestat zeci de persoane, duminică, în timp ce mii de protestatari care cereau eliberarea ostaticilor din Gaza încercau să paralizeze ţara printr-o grevă de o zi, blocând drumurile şi închizând magazinele, relatează AP.
UPDATE - Reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” s-a încheiat. A participat şi Nicuşor Dan / Macron: "Există un singur agresor, Rusia" / Mesajele transmise la final # News.ro
Reuniunea în format videoconferinţă a „Coaliţiei de Voinţă” – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei – s-a încheiat, notează cnn.com. La reuniune a participat şi Nicuşor Dan.
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: Ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate. Potrivit lui Nicuşor Dan, ca vecini ai Ucrainei, contribuţia noastră la aceste garanţii de securitate înseamnă o investiţie directă în propria noastră securitate. Preşedintele a mai afirmat că oprirea atacurilor asupra civililor şi asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace.
Ieşeanul care a scăpat un râs pe străzile Fălticeniului, sancţionat cu avertisment scris/ Animalul a rămas în custodia sa, până face dovada că are acte care atestă că el e proprietarul # News.ro
Bărbatul din Iaşi care sâmbătă după amiază a scăpat din lesă un râs pe străzile municipiului Fălticeni a fost sancţionat cu avertisment scris, pentru nesupravegherea animalelor cu potenţial periculos. Animalul sălbatic i-a fost lăsat în custodie până luni, când va trebui să facă dovada că îl deţine legal.
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul negativ din Superman, a murit la 87 de ani # News.ro
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din „Superman” şi „Priscilla, regina deşertului”, a murit duminică la vârsta de 87 de ani, a anunţat familia sa pentru presa britanică.
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat, duminică, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă, că există un singur agresor şi acela este Rusia, relatează Ouest France.
UPDATE - Pagube provocate de furtună, în mai multe zone / Un drum a fost acoperit de aluviuni la Bistriţa-Năsăud iar la Cluj un copac a fost doborât de vânt - VIDEO # News.ro
Furtunile care s-au abătut duminică după amiază asupra mai multor judeţe au provocat pagube. La Bistriţa-Năsăud, drumul care duce către mănăstirea Rebra a fost acoperit cu aluviuni, după ce o viitură puternică s-a format, iar la Cluj un copac a fost doborât de rafalele de vânt. Autorităţile au anunţat că drumul dintre Rebra şi Parva a fost deblocat.
