Beneficiile (demonstrate științific) ale practicării unui sport

Pe 17 august se împlinesc 100 de ani de la trecerea în neființă a lui Ioan Slavici, o figură complexă și emblematică a culturii românești, moment în care nu cinstim doar memoria unui scriitor prolific, ci ne confruntăm și cu realitățile unei națiuni care pare să fi uitat lecțiile trecutului. Slavici, mai presus de toate, a fost un vizionar, un om care a înțeles necesitatea de a construi o identitate națională autentică, bazată pe cultură, limbă și spiritualitate, nu pe politici naționaliste sau războaie, prozator, dramaturg, memorialist, jurnalist și pedagog și membru al Academiei Române din 1882. Astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie să ne întoarcem la esența valorilor naționale, la curajul de a ne defini prin cultură și nu prin conflicte, și la puterea de a ne uni în diversitate, nu în uniformizare.