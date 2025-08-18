Se taie programul de sprijin pentru micile gospodării? ”Este în așteptare”

08:00

După majorarea TVA-ului la 21%, prețurile din supermarketuri au început să crească semnificativ. Cu toate acestea, fermierii nu au aplicat nicio scumpire, de teamă să nu-și piardă clienții. Chiar dacă lucrează din greu pentru a-și aduce marfa în piețe, fermierii și apicultorii rămân cu aceleași prețuri ca anul trecut, uneori și cu pierderi din cauza […]