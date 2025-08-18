De ce noua taxă Temu/Shein nu va avea decât impact marginal
SportMedia, 18 august 2025 07:50
Noua taxă de 25 de lei pe coletele mici din țările extra-comunitare, anunțată miercuri de ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, readuce în atenție creșterea masivă a importurilor României din China, care, amintim, în primele 4 luni din 2025 au fost cu 32,1% mai mari comparativ cu primele 4 luni din 2024.
• • •
07:50
De ce noua taxă Temu/Shein nu va avea decât impact marginal
07:50
PSD decide azi dacă blochează ordonanța care suspendă finanțările pentru PNRR și Anghel Saligny # SportMedia
Conducerea PSD se reunește luni, de la ora 11:00, în cadrul Biroului Permanent Național, într-o ședință hibrid (fizic și online), la sediul central din Șoseaua Kiseleff. Tema principală a întâlnirii este poziționarea partidului față de proiectul de ordonanță de urgență care prevede suspendarea unor finanțări din programele PNRR și Anghel Saligny. PSD critică forma actuală
07:50
Zelenski a ajuns la Washington: Toți ne dorim în mod egal să încheiem acest război cât mai rapid și mai sigur # SportMedia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la Washington, D.C., unde urmează să aibă o întâlnire crucială cu Donald Trump, pe tema unui posibil acord de pace. Discuțiile au loc într-un moment în care Trump presează pentru o soluție rapidă care să pună capăt celui mai sângeros conflict din Europa din ultimele opt decenii.
07:50
Megafacerea deceniului în Europa: Stocarea energiei în baterii pentru furnizorii de energie electrică # SportMedia
Puterea instalată în baterii de stocare în Europa a crescut în 2024 cu 11,9 GW, ajungând în total la 89 GW. Cu toate acestea, perioadele în care pe piața angro de energie electrică se înregistrează prețuri negative au devenit mai frecvente. Pentru unii traderi de energie, soluția este construirea de capacități tot mai mari de
07:50
Rubio respinge ideea că liderii europeni merg la Washington ca să-l protejeze pe Zelenski de Trump: Nu vine nimeni să-l apere de hărțuieli # SportMedia
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a respins speculațiile cum că liderii europeni care îl însoțesc pe Volodimir Zelenski la Casa Albă ar avea rolul de a-l „proteja" pe președintele ucrainean de o eventuală presiune din partea lui Donald Trump pentru a accepta un acord de pace dezavantajos. Zelenski se va întâlni cu președintele
Acum 8 ore
01:50
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează # SportMedia
În ultimii ani, medicamente precum Ozempic au atras atenția pentru eficiența lor în pierderea în greutate și controlul glicemiei, prin imitarea hormonului natural GLP-1 produs în intestin. Cu toate acestea, efectele secundare și costurile ridicate îi determină pe cercetători să caute alternative mai sigure și mai accesibile. Un studiu recent sugerează că răspunsul ar putea
01:50
Investigație Parcurile „de lux” ale Capitalei: Întreținerea costă de 3 ori mai mult ca în 2022. Licitație câștigată de o firmă acuzată de lucrări fictive # SportMedia
7 asocieri de firme s-au întrecut la licitația lansată de ALPAB pentru întreținerea vegetației și curățeniei, în marile parcuri din București. După aproape 6 luni de la lansarea procedurii, ALPAB a anunțat învingătorii: aceeași asociere de firme cu care colaborează din 2022. Principalul antreprenor din asociere a fost acuzat de DNA, la începutul anului, că
01:50
Expresia este folosită de analistul politic Radu Magdin, în cel mai recent interviu acordat sptomedia.ro: dacă prim-ministrul nu-și va lărgi coaliția de sprijin, întâlnindu-se cu patronate, sindicate, societate civilă și alte elemente de ecosistem care îl pot ajuta cu idei și cu sprijin pentru pachete legislative, va deveni o cetate asediată. Avertismentul este tardiv, dacă
Acum 12 ore
23:50
Avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii. CET Progresu, oprită forțat # SportMedia
Termoenergetica Bucureşti anunţă că duminică s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Potrivit companiei, din cauza pierderilor masive de agent termic generate de această avarie, Elcen a decis oprirea forţată a CET Progresu, pentru a
23:50
Dragoș Pîslaru, apel către părinți: Cei 500 de lei virați pe cardurile educaționale mai pot fi utilizați până la 31 august. Peste 10% nu au fost folosiți # SportMedia
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi, privind fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025, arătând că acestea mai pot fi utilizate doar până la 31 august. Mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă, fiind vorba în total de
23:50
Ionuț Radu, integralist în Celta Vigo – Getafe 0-2: Cum s-a descurcat românul și ce notă a primit # SportMedia
Ionuț Radu (28 de ani) a fost titular și integralist în meciul Celta Vigo – Getafe 0-2, din prima etapă a noului sezon din La Liga. Transferat în această vară de echipa spaniolă Celta Vigo, Ionuț Radu a început sezonul ca titular, dar partida de pe teren propriu nu a fost una de bun augur.
23:50
Horoscop pentru săptămâna 18 - 24 august 2025.
23:50
Horoscop zilnic pentru 18 august 2025.
23:50
Râsul „de companie” scăpat pe străzile din Fălticeni: Stăpânul a fost sancționat pentru potențial pericol, dar animalul a rămas la el # SportMedia
Bărbatul din Iaşi care sâmbătă a scăpat din lesă un râs pe străzile municipiului Fălticeni a fost sancţionat de jandarmi cu avertisment scris, pentru nesupravegherea unui animal cu potenţial periculos. Deşi a fost amendat, felina a rămas în custodia sa, până luni, când va trebui să aducă documente care să ateste că o deţine legal.
23:50
Un moment de forță, cu miză mare: Zelenski merge la Casa Albă cu „echipa de vis” a Europei # SportMedia
Volodimir Zelenski face luni a doua vizită la Casa Albă, cu o misiune extrem de dificilă: să repare daunele provocate perspectivei de securitate a Ucrainei după summitul Trump – Putin de vineri, din Alaska. De această dată, liderul ucrainean nu va mai fi singur, ca în februarie, când a fost „luat prin surprindere și umilit"
23:50
Zelenski exclude să cedeze Donețk: „Linia de contact este cea mai potrivită pentru a discuta” # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis duminică, după reuniunea Coaliției de Voință și înaintea întâlnirii de luni cu Donald Trump la Washington, că Ucraina nu va accepta cedarea de teritorii și că negocierile reale pot începe doar de pe actuala linie a frontului. Pe surse, în cadrul acordului propus de Rusia, Kievul ar trebui să
23:50
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump, ea menţionând că cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru din 2026. „În septembrie, pe 20
23:50
FCSB scapă printre degete victoria cu Rapid, după un meci pe care l-a controlat: Gafă uriașă a lui Ngezana # SportMedia
Rapid și FCSB au remizat, scor 2-2, duminică, într-un meci cu un final spectaculos, după ce campioana României a controlat în mare măsură partida. FCSB a deschis repede scorul în derby-ul cu Rapid, prin Mihai Lixandru cu capul, în minutul 7, după un corner și o deviere a lui Ngezana. Rapid n-a contat în atac
21:50
Actorul britanic Terence Stamp, unul dintre simbolurile Londrei anilor '60, a murit la vârsta de 87 de ani, a anunțat familia sa duminică. Stamp s-a făcut remarcat în 1962, când a interpretat rolul principal din filmul Billy Budd, regizat de Peter Ustinov, rol pentru care a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor
21:50
Președintele american Donald Trump a publicat scrisoarea pe care soția sa, Melania Trump, i-a trimis-o președintelui rus Vladimir Putin, cu ocazia summitului din Alaska de vineri. În scrisoare, Melania Trump a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia, au declarat pentru Reuters doi oficiali ai Casei Albe. Aceleași surse au spus că preşedintele Trump
19:50
Fotbalistul spaniol Miguel Gutierrez, fundașul stânga al echipei Girona, este așteptat în Italia pentru a semna cu campioana en titre din Serie A, SSC Napoli, anunță Corriere dello Sport. Gutierrez are programată luni vizita medicală la clinica Villa Stuart din Roma, înaintea oficializării transferului său la formația pregătită de Antonio Conte. SSC Napoli, care încearcă
19:50
Front comun la Bruxelles, înainte de întâlnirea cu Trump: Granițele nu pot fi schimbate cu forța, Ucraina trebuie să devină un porc spinos de oțel # SportMedia
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au apărut împreună, la Bruxelles, într-o conferință de presă care precede întâlnirea crucială de luni, la Washington, cu președintele american Donald Trump. Mesajul celor doi lideri: Europa și Ucraina merg împreună la masa negocierilor, își stabilesc liniile roșii pentru eventuale discuții cu Vladimir
19:50
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat prin telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukașenko, despre rezultatele summitului Rusia-SUA desfășurat vineri în Alaska. „Președinții Belarusului și Rusiei au discutat situația din regiune, ținând cont de convorbirile care au avut loc în Alaska", se arată într-un mesaj publicat pe Telegram de administrația de la Minsk, citat
19:50
FCSB și-a găsit atacantul pe care vrea să-l transfere, dar are concurență pentru semnătura sa. Campioana României caută un atacant pe care să-l aducă în lot, după Denis Alibec a stat mai mult accidentat de când a semnat, și a pus ochii pe un fotbalist din Superliga. Doar că are concurență pentru semnătura lui. Concret,
19:50
Studenți, startup-uri și inovatori pot aplica la EUDIS Hackathon – competiția europeană pentru soluții digitale în apărare și spațiu # SportMedia
Startup-urile de tehnologie, echipele de inovatori și tinerii profesioniști pot aplica până pe 10 octombrie 2025 pentru EUDIS Hackathon – ediția de toamnă, un eveniment european de inovare în domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare (civilă și militară). Hackathonul face parte din programul European Defence Innovation Scheme (EUDIS), finanțat de Comisia Europeană și integrat în Fondul
19:50
Trump anunță „mari progrese” cu Rusia. Witkoff susține că Putin a acceptat garanții de securitate „tip Articol 5” pentru Ucraina # SportMedia
Președintele american Donald Trump a scris duminică pe rețeaua sa Truth Social că există „mari progrese" cu Rusia, după summitul din Alaska cu Vladimir Putin. Asta în timp ce emisarul său, Steve Witkoff, a declarat pentru CNN că liderul de la Kremlin a acceptat garanții de securitate „tip Articol 5" pentru Ucraina, ca parte a
Acum 24 ore
17:50
Europa ia măsuri pentru a întări poziția Kievului la întâlnirea programată luni la Washington între Volodimir Zelenski și Donald Trump. Inițiativa vine după ce summitul din Alaska cu Vladimir Putin a ridicat semne de întrebare privind direcția diplomației americane. „Este clar că rezultatul summitului din Alaska a stârnit îngrijorare în Europa, întrucât Trump pare să
17:50
Starul argentinian Lionel Messi a sărbătorit revenirea după o accidentare printr-un gol care a ajutat echipa sa, Inter Miami, să se impună cu scorul de 3-1 în fața formației Los Angeles Galaxy, sâmbătă, în Major League Soccer (MLS). Messi, în vârstă de 38 de ani, nu a mai jucat de la începutul lunii august, din
17:50
Polițiștii atrag atenția asupra unei noi metode de furt care câștigă teren în mai multe orașe din țară – așa-numita metodă a „îmbrățișării". Infractorii se dau drept cunoștințe vechi, abordează oamenii prietenos și îi iau în brațe sub pretexte diverse, timp în care reușesc să sustragă telefoane, portofele sau alte bunuri de valoare. Telefon furat
17:50
FCSB încasează o lovitură dură, în perspectiva sezonului lung și plin de meciuri pe care îl are în față. Lovitură pentru FCSB, campioana României, după calificarea în play-off-ul Europa League. Potrivit Fanatik, Denis Alibec (34 de ani), atacant adus ca să-i creeze concurență lui Daniel Bîrligea, revine pe teren abia la mijlocul lunii septembrie, după
15:50
CFR Cluj a fost întrebată dacă mai face vreun transfer în această perioadă de mercato, după ratarea calificării în Europa League. Prin vocea lui Nelu Varga, patronul echipei, CFR Cluj a anunțat că ar mai trebui făcute unul sau două transferuri. Dan Petrescu dorește să-și completeze lotul, având în vedere că are mai mulți jucători
15:50
Rusia ar renunța la mici porțiuni de teritoriu ucrainean ocupat, iar Kievul ar ceda regiuni întinse din est pe care Moscova nu a reușit să le cucerească, potrivit unor
15:50
Peter Bosz, antrenorul lui PSV Eindhoven, a dat un verdict despre Dennis Man (27 de ani) la scurt timp după transferul românului în Olanda. Calitățile lui Dennis Man n-au rămas neobservate de Bosz încă de la primele antrenamente pe care românul le-a făcut cu echipa. La conferința de presă premergătoare meciului cu Twente, Peter Bosz … The post Verdictul dat de antrenorul lui PSV Eindhoven în privința lui Dennis Man appeared first on spotmedia.ro.
15:50
Cercetătorii au reușit să citească gândurile. Descoperirea ridică, însă, probleme etice # SportMedia
Oamenii de știință au făcut un progres remarcabil în direcția decodării gândurilor. Un computer conectat la electrozi implantați în creier poate interpreta nu doar cuvintele rostite sau cele pe care o persoană încearcă să le rostească, ci și pe cele doar gândite, fără intenția de a fi spuse. Descoperirea ar putea transforma comunicarea pentru persoanele … The post Cercetătorii au reușit să citească gândurile. Descoperirea ridică, însă, probleme etice appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, contestă vehement suspendarea primită din partea Comisiei de Disciplină, după ce a fost eliminat în meciul cu Universitatea Craiova (2-3, în Superliga). „Bursucul” nu înțelege de ce a primit o suspendare atât de lungă. El consideră că nu a încălcat regulamentele atât de grav, mai ales având în vedere … The post Dan Petrescu contestă vehement pedeapsa primită din partea Comisiei de Disciplină appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Ziua 1271 Europa presează SUA pentru garanții de securitate în Ucraina. Noapte de foc în Dnipropetrovsk, atac cu drone la Voronej # SportMedia
În ziua 1271 de război, Europa și SUA rămân prinse într-un joc diplomatic complicat privind viitorul Ucrainei. Liderii europeni reuniți în „coaliția voluntarilor”, sub coordonarea lui Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz, încearcă să asigure implicarea lui Volodimir Zelenski în viitoarele discuții, după ce a fost exclus din întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Aceștia vor … The post Ziua 1271 Europa presează SUA pentru garanții de securitate în Ucraina. Noapte de foc în Dnipropetrovsk, atac cu drone la Voronej appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Românii născuți între ’65 și ’80 țin motoarele economiei în mișcare. Generația X cheltuiește chibzuit, dar nu renunță la mici răsfățuri # SportMedia
Românii din Generația X – cei născuți între 1965 și 1980 – generează 27% din cheltuielile naționale. Ponderea este peste media globală, estimată la 24%, ceea ce arată rolul important pe care acest segment îl joacă în economia locală, arată un studiu realizat de NielsenIQ și World Data Lab. La nivel mondial, Generația X reprezintă … The post Românii născuți între ’65 și ’80 țin motoarele economiei în mișcare. Generația X cheltuiește chibzuit, dar nu renunță la mici răsfățuri appeared first on spotmedia.ro.
13:40
FCSB, convinsă că a dat lovitura cu unul dintre transferurile făcute: „A fost inspirat” # SportMedia
FCSB este convinsă că a dat lovitura cu unul dintre transferurile făcute în această vară. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB s-a declarat încântată de modul în care a început să joace Dennis Politic. Fostul căpitan al lui Dinamo a fost transferat pentru un milion de euro, plus Alexandru Musi la … The post FCSB, convinsă că a dat lovitura cu unul dintre transferurile făcute: „A fost inspirat” appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Vreme extremă în România: caniculă și furtuni violente în următoarele zile. Temperaturi sufocante în București (Hărți) # SportMedia
Meteorologii ne avertizează să fim pregătiți pentru o duminică și o zi de luni cu vreme capricioasă: în sud, temperaturile vor urca din nou până la pragul caniculei, iar în vest, nord și la munte sunt așteptate furtuni puternice, cu ploi torențiale, vijelii și grindină. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de … The post Vreme extremă în România: caniculă și furtuni violente în următoarele zile. Temperaturi sufocante în București (Hărți) appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Bolojan anunță noi pachete de reformă în perioada următoare: Nu există altă soluție (Video) # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică, într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook a Guvernului, că vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformarea României. El a subliniat că toate forțele politice sunt conștiente de situația dificilă și a afirmat că „nu există altă soluție”. „Forțele politice au responsabilitatea și sunt conștiente de … The post Bolojan anunță noi pachete de reformă în perioada următoare: Nu există altă soluție (Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Un obicei zilnic aparent inofensiv crește riscul de infarct. Medicii cer să renunți la el rapid # SportMedia
Bolile de inimă sunt de mult timp principala cauză de deces la nivel mondial, iar tensiunea arterială este unul dintre factorii cei mai ușor de controlat. Menținerea tensiunii la un nivel normal reduce și riscul de boli renale, diabet de tip 2 și demență. American Heart Association și American College of Cardiology analizează constant cercetările … The post Un obicei zilnic aparent inofensiv crește riscul de infarct. Medicii cer să renunți la el rapid appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Antrenorul lui Al Gharafa, întrebat dacă Florinel Coman semnează cu FCSB: Răspunsul dat # SportMedia
Antrenorul lui Al Gharafa, Pedro Martins, a fost întrebat dacă Florinel Coman (27 de ani) revine la FCSB în această vară. La doar un an de la plecarea în Qatar, la Al Gharafa, Florinel Coman se află pe lista de transferuri a FCSB, care vrea să-l readucă sub formă de împrumut în România. Pedro Martins, … The post Antrenorul lui Al Gharafa, întrebat dacă Florinel Coman semnează cu FCSB: Răspunsul dat appeared first on spotmedia.ro.
11:40
FCSB pregătește un transfer neașteptat după calificarea în play-off-ul Europa League. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că își dorește să mai transfere un atacant, un vârf care să vină și să ajute echipa imediat. Deși l-a adus pe Denis Alibec pentru a-i face concurență lui Daniel Bîrligea, campioana … The post FCSB pregătește un transfer neașteptat: Mutarea anunțată de campioana României appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Liber de contract după ce s-a despărțit de Rangers, Ianis Hagi (26 de ani) nu a semnat, încă, cu nicio echipă. Genoa, echipa italiană care îi are în conducere pe Dan Șucu și Răzvan Raț, a fost întrebată dacă îl are pe listă pe internaționalul român. Prin vocea lui Răzvan Raț, membru al Consiliului de … The post Genoa, anunț despre transferul lui Ianis Hagi appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Spania și Portugalia luptă cu incendii uriașe. Zeci de mii de hectare au fost mistuite, iar victimele se înmulțesc # SportMedia
Spania intră în a treia săptămână de alertă de caniculă. Pompierii luptă cu incendiile care au mistuit deja mii de hectare de vegetație. Și în țara vecină, Portugalia, flăcări uriașe se extind cu repeziciune și amenință zonele locuite. Este alertă în nord-vestul și vestul Spaniei din cauza incendiilor scăpate de sub control de câteva zile. … The post Spania și Portugalia luptă cu incendii uriașe. Zeci de mii de hectare au fost mistuite, iar victimele se înmulțesc appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o pe americanca Anna Frey cu 6-1, 6-0, sâmbătă, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari. Cîrstea (35 ani, 138 WTA) a avut nevoie de doar 46 de minute … The post Sorana Cîrstea a acces în ultimul tur al calificărilor la Cleveland appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Ingineri ucraineni precum Liuba Șipovici nu doar că își folosesc abilitățile pentru a-și ajuta țara aflată sub atac, ci creează viitorul războiului pentru întreaga lume. Înainte de invazia pe scară largă a Rusiei, Liuba Șipovici trăia confortabil în Statele Unite, lucrând ca inginer software și antreprenor tech. Când a izbucnit războiul în Ucraina, și-a închis … The post Femeia care construiește armata de roboți a Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Documente uitate într-un hotel din Alaska dezvăluie detalii sensibile despre summit. Ce trebuia să mănânce „POO-thin” # SportMedia
Documente cu însemne ale Departamentului de Stat al SUA, descoperite vineri dimineață în centrul de afaceri al unui hotel din Alaska, au scos la iveală detalii încă nedezvăluite și potențial sensibile despre întâlnirile din 15 august dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin la Anchorage. Opt pagini, aparent produse de personal american și … The post Documente uitate într-un hotel din Alaska dezvăluie detalii sensibile despre summit. Ce trebuia să mănânce „POO-thin” appeared first on spotmedia.ro.
09:40
Președintele american Donald Trump amenință India cu un tarif suplimentar de 25%, precum și cu taxe mai mari pentru alte țări care cumpără petrol rusesc, încercând să pună presiune pe Moscova să încheie războiul din Ucraina. Însă Statele Unite și Europa continuă ele însele să facă afaceri de miliarde cu Rusia – chiar dacă volumul … The post SUA și Europa încă fac afaceri de miliarde cu Rusia, în ciuda sancțiunilor appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
03:40
Putin a obținut concesii privind Ucraina la summitul din Alaska, dar nu tot ce și-a dorit # SportMedia
În doar câteva ore petrecute în Alaska, Vladimir Putin a reușit să-l convingă pe Donald Trump că o încetare a focului în Ucraina nu este soluția, să evite noi sancțiuni americane și să spulbere spectaculos anii de încercări occidentale de a-l izola pe președintele rus. În afara Rusiei, Putin a fost perceput pe scară largă … The post Putin a obținut concesii privind Ucraina la summitul din Alaska, dar nu tot ce și-a dorit appeared first on spotmedia.ro.
