PSD discută azi ordonanţa care blochează proiecte PNRR şi Anghel Saligny

Conducerea PSD se reuneşte, astăzi, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny, despre care cei de la PSD spun că and #8221;nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD and #8221;

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Bursa