Ministrul Investițiilor face un anunț important despre cardurile educaționale. Este un termen limită
Newsweek.ro, 18 august 2025 07:50
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi, privind ...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
07:50
Ministrul Investițiilor face un anunț important despre cardurile educaționale. Este un termen limită # Newsweek.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi, privind ...
Acum 30 minute
07:40
Curtea de Apel Constanţa se va pronunța astăzi în dosarul lui Vlad Pascu. 2 ani de la tragedie # Newsweek.ro
Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să se pronunţe, luni, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul acc...
07:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC. Ce va vorbi cu Trump? # Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor crucia...
07:30
Europa, chemată de Trump la negocieri de pace. Zelenski să renunțe oficial la Crimeea și NATO # Newsweek.ro
La 3 zile după ce a discutat cu Putin, Trump a chemat liderii europenila negocieri de pace. Zelenski...
Acum o oră
07:20
Horoscop 19 august. Luna în Rac aduce o zi romantică Peștilor. Fecioarele sunt inventive # Newsweek.ro
Horoscop 19 august. Luna în Rac aduce o zi romantică Peștilor. Fecioarele sunt inventive. Taurii și ...
07:10
Care pensionari vor plăti la pensie de două ori CASS de la 1 septembrie? Plus impozit de 10% # Newsweek.ro
Pensionarii care se încadrează într-o anumită categorie trebuie să plătească contribuții la CASS. Mă...
Acum 12 ore
21:00
Mai multe polițiste s-au dus sub acoperire în zonele de alergat. Există suspiciuni de hărțuire # Newsweek.ro
Optsprezece persoane au fost arestate după ce poliția a trimis polițiste sub acoperire, deghizate în...
20:40
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an # Newsweek.ro
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an, a...
20:20
Guvernul anunță modalitatea în care se vor face investițiile în următorii trei ani în România # Newsweek.ro
Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate lo...
20:10
Patru români și-au pierdut viața în aceste zile la mare. Au ignorat valurile periculoase # Newsweek.ro
Patru turiști au murit înecați, trei dintre ei după ce s-au aventurat sâmbătă în valurile periculoas...
19:50
Nicuşor Dan: Sprijinul pentru Ucraina este o investiţie directă în securitatea României şi a Europei # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voi...
19:30
Sorana Cîrstea a ajuns pe pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland # Newsweek.ro
Cîrstea, favorită 6, a trecut în ultimul tur al calificărilor de favorita 2, sportiva elveţiană Rebe...
19:10
Un bărbat de 50 de ani a fost omorât de o roată care s-a desprins de la o mașină de raliu # Newsweek.ro
Accident șocant în comuna Bughea de Sus, Argeș. Un bărbat a murit și un altul a fost rănit în timpul...
19:10
Putin vrea 30% din Ucraina care va avea garanții de securitate. Zelenski cere discuții cu dictatorul # Newsweek.ro
Putin ar accepta garanții de securitate pentru Ucraina similare celor oferite de NATO, ca parte a un...
Acum 24 ore
19:00
O femeie a ajuns în stare gravă la spital după ce a stors un coș de pe față. Cum a fost posibil? # Newsweek.ro
O femeie de 32 de ani a fost dusă la urgențe după ce a stoars un coș din zona „triunghiului morții” ...
18:40
Panică printre turiști: un avion cu 250 de pasageri care zbura din Grecia a avut probleme la motor # Newsweek.ro
Un zbor Condor de la Corfu la Düsseldorf a efectuat o aterizare de urgență la Brindisi, Italia, după...
18:40
Terence Stamp, care s-a făcut cunoscut ca actor în Londra anilor 1960 și a interpretat rolul arhiduc...
18:20
Un polițist a fost bătut de doi bărbați în Argeș. Autospeciala în care se afla au distrus-o # Newsweek.ro
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv într-un dosar de ultraj, tulburarea ordinii şi liniştii publi...
18:20
În România sunt 4.900.000 pensionari. Dintre aceștia 830.000 pensionari primesc un ajutor la pensie ...
18:00
Probleme la CFR. Circulația trenurilor, oprită între Medgidia şi Mircea Vodă din cauza unui incendiu # Newsweek.ro
Probleme mari, duminică după-amiază, la CFR. Circulația trenurilor a fost oprită între Medgidia şi M...
17:40
De ce vara e cald, deși distanța dintre Pământ și Soare e maximă? Factorul ce determină fenomenul # Newsweek.ro
Știm prea bine că vara e cald, deși distanța dintre Pământ și Soare e maximă. De fapt, tocmai iarna,...
17:30
Ingredientul din bucătărie pe care să-l presori pe salteaua ta ca să o cureți și să dormi bine # Newsweek.ro
Un simplu praf din bucătărie poate transforma salteaua într-un loc mai curat, mai proaspăt și mai să...
17:10
Mii de oameni au rămas fără energie electrică într-un județ din România. Cauza: o furtună puternică # Newsweek.ro
Mii de oameni au rămas fără energie electrică, duminică, într-un județ din România. Totul a fost cau...
16:50
O femeie a fost atacată chiar în centrul maternal în care se refugiase. Ea a fost înjunghiată de fos...
16:30
Tragedie la o competiție de raliuri. Două persoane, lovite de o roată desprinsă de la o mașină # Newsweek.ro
Tragedie la o competiție de raliuri desfășurată în județul Argeș, în cadrul Campionatului Național d...
16:20
Ingredientul din murăturile de toamnă care le menține crocante până la vară. Cum faci rețeta bunicii # Newsweek.ro
Toamna aduce în cămări borcane pline de savoare, dar puțini știu care este ingredientul-cheie care p...
15:50
O femeie a ajuns la spital după ce și-a stors un coș de pe față. E o zonă periculoasă. Ce avertismen...
15:30
Magistrații sar la gâtul lui Bolojan care le-a tăiat pensiile speciale cu 18.000 lei. Asasinat moral # Newsweek.ro
Continuă bătălia: Magistrații sar la gâtul lui Bolojan care le-a tăiat pensiile speciale cu 18.000 l...
15:30
Nicușor Dan în vizită la Mănăstirea Prislop. Cum a fost primit președintele de stareț? # Newsweek.ro
Nicușor Dan în vizită la Mănăstirea Prislop. Cum a fost primit președintele de stareț? Ce făcea acol...
15:00
METEO Se schimbă vremea! Furtuni și ploi în mai multe județe din țară. Unde? Ce spun meteorologii și...
14:50
Un motociclist a murit după ce a fost lovit de un TIR și un autocar. Cum s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un motociclist a murit după ce a fost lovit de un TIR și un autocar. Cum s-a întâmplat? Ce spun poli...
14:30
Metoda nouă pe care o folosesc hoții pentru furturi. Poliția trage un semnal de alarmă # Newsweek.ro
Metoda nouă pe care o folosesc hoții pentru furturi. Poliția trage un semnal de alarmă. Cum te poți ...
14:00
Întâlnire Zelenski-Trump, luni, la Washington. Ursula Von Der Leyen participă la reuniune # Newsweek.ro
Zelenski va avea o întrevedere cu președintele american Donald Trump, la Casa Albă. Președinta Comis...
13:40
Daniel David: Misiunea mea este să începem să gândim într-o logică de reformă, nu doar de criză # Newsweek.ro
Daniel David declară că, în ceea ce priveşte măsurile dure care afectează şi domeniul educaţiei, mis...
13:20
Un incendiu de pădure a cuprins trei hectare în zona localităţii vâlcene Mălaia. De vineri după amia...
13:10
Ilie Bolojan: Perioada dificilă va dura până la jumătatea anului viitor. Putem să trecem peste # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că perioada dificilă va dura până la jumătatea anului viitor. „Următoar...
12:50
Pacienții refuzați în spitalele publice vor putea raporta incidentul printr-un formular online # Newsweek.ro
Pacienții refuzați în spitalele publice și trimiși către cabinete private vor putea raporta incident...
12:30
Cum pot fenta instituţiile publice plata TVA la bugetul de stat? Taxarea inversă este cheia # Newsweek.ro
Atunci când a apărut plata TVA, pe 10 aprilie 1954, în Coasta de Fildeş, implementată de francezul M...
12:20
Un tânăr de 29 de ani a fost prins de polițiști conducând cu 208 km/h pe un drum expres din Dolj. I-...
12:10
Cine e jurnalista care i-a pus întrebări incomode în Alaska? „Domnule Putin, veți mai ucide civilii? # Newsweek.ro
O jurnalistă i-a pus mai multe întrebpri lui Vladimir Putin, venit în Alaska pentru a discuta cu pre...
11:50
Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit cu salvamontiştii pe Valea Sâmbetei. De asemenea, vicepremieru...
11:20
METEO. Alertă de la meteorologi. Cinci județe intră în caniculă. Alte zone sunt lovite de vijelie # Newsweek.ro
Meteorologii au emis noi alerte despre vreme. Cinci județe din țară intră în caniculă. Altele vor fi...
11:10
Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință”. Ce se întâmplă acolo? # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan urmează să participe duminică după-amiază la reuniunea „Coaliției de Voință...
10:40
BNR intervine după ce Bolojan a spus că pensiile și salariile sunt în pericol. "E necesar" # Newsweek.ro
Adrian Vasilescu de la BNR a venit cu explicații după ce Ilie Bolojan a spus că pensiile și salariil...
10:30
VIDEO Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră despre situația economică a țării: „Nu există altă soluție” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a transms un mesaj despre situația țării și despre reforma ce trebuie luată....
10:20
Alimentul picant care îți protejează inima și vederea. E plin de vitaminele A și C, ajută digestia, ...
10:00
Noapte de coșmar, pentru 9 copii minori. Au plecat singuri în Munții Rodnei și s-au rătăcit # Newsweek.ro
Nouă copii minori au plecat singuri în Munții Rodnei și s-au rătăcit. Doi adulți au vrut să-i întoar...
09:50
Un cutremur puternic, cu o magnitudine de 5,8 grade pe scara Richter, a lovit zona centrală a Indone...
09:20
VIDEO A 5-a noapte de ciocniri violente în Serbia, între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie # Newsweek.ro
Protestele antiguvernamentale și împotriva președintelui pro-rus Aleksandar Vučić din Serbia au esca...
09:10
România poate să rămână fără bani de pensii și salarii. Cum, când? Explică un consilier prezidențial # Newsweek.ro
După ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă guv...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.