FOTO | Marea de foc de lângă A1 București – Pitești. Puternic incendiu de vegetație, cu flăcări care au transformat noaptea în zi
B365.ro, 18 august 2025 07:50
Marea acesta de foc, extrem de vizibilă de șoferii care au venit azi-noapte pe A1, pe sensul de la Pitești spre București, este un incendiu de vegetație, cu flăcări imense care au ars cu orele, […] Articolul FOTO | Marea de foc de lângă A1 București – Pitești. Puternic incendiu de vegetație, cu flăcări care au transformat noaptea în zi apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 10 minute
07:50
FOTO | Marea de foc de lângă A1 București – Pitești. Puternic incendiu de vegetație, cu flăcări care au transformat noaptea în zi # B365.ro
Marea acesta de foc, extrem de vizibilă de șoferii care au venit azi-noapte pe A1, pe sensul de la Pitești spre București, este un incendiu de vegetație, cu flăcări imense care au ars cu orele, […] Articolul FOTO | Marea de foc de lângă A1 București – Pitești. Puternic incendiu de vegetație, cu flăcări care au transformat noaptea în zi apare prima dată în B365.
Acum o oră
07:00
Cum arata casa în care poate locui Traian Băsescu după ce și-a recăpătat privilegiile de fost președinte # B365.ro
Fostul președinte al României în perioada 2004–2014 Traian Băsescu este pe cale să primească din nou facilitățile oferite foștilor șefi de stat, după ce CCR a declarat ca neconstituțională retragerea acestora în cazul său. Pe […] Articolul Cum arata casa în care poate locui Traian Băsescu după ce și-a recăpătat privilegiile de fost președinte apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
05:10
De ziua lui Emil Prager, inginerul care a înălțat Bucureștiul modern din beton armat. Cine era “Opapa” pentru nepoata strălucitului constructor I INTERVIU # B365.ro
Inginerul constructor Emil Prager s-a născut la 19 august 1888, anul în care a fost inaugurat Ateneul Român, și ne-a părăsit în 1985, când vechiul București era demolat cu ferocitate de buldozerele regimului comunist, ca […] Articolul De ziua lui Emil Prager, inginerul care a înălțat Bucureștiul modern din beton armat. Cine era “Opapa” pentru nepoata strălucitului constructor I INTERVIU apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
18:20
ESENȚIAL | Restricții de circulația în centrul Capitalei până la finalul lunii. Piața Amzei devine pietonală, în perioada 18-31 august # B365.ro
Începând de mâine, bucureștenii sunt anunțați că vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe străzi din Sectorul 1, chiar în centrul Capitalei, din zona Piața Amzei. Modificarea intervine deoarece în perioada 18 – […] Articolul ESENȚIAL | Restricții de circulația în centrul Capitalei până la finalul lunii. Piața Amzei devine pietonală, în perioada 18-31 august apare prima dată în B365.
17:00
Opt linii STB au program prelungit în această seară. Modificarea intervine cu ocazia meciului dintre echipele Rapid București – FCSB # B365.ro
În această seară, programul de funcționare pentru 8 linii de transport public în comun ale STB va fi prelungit, cu ocazia meciului dintre Rapid București – FCSB. Daca va fi necesar, Brigada Rutieră va impune […] Articolul Opt linii STB au program prelungit în această seară. Modificarea intervine cu ocazia meciului dintre echipele Rapid București – FCSB apare prima dată în B365.
15:40
FOTO | Parcurile și spațiile verzi din București voi fi curățate și reamenajate de PMB. Stelian Bujduveanu: Am început de la Kilometrul 0, din fața TNB # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că administrația publică se ocupă în această perioadă de curățarea și de reamenajarea spațiilor verzi pe care PMB le are în administrare. S-a început chiar de la […] Articolul FOTO | Parcurile și spațiile verzi din București voi fi curățate și reamenajate de PMB. Stelian Bujduveanu: Am început de la Kilometrul 0, din fața TNB apare prima dată în B365.
14:20
FOTO | Traficul infernal pe de A2-Autostrada Soarelui, în imagini. Bonus: Un accident s-a produs la kilometrul 73, pe sensul spre București # B365.ro
Cum traficul infernal nu era suficient, șoferii care vin astăzi în București sunt informați că un accident s-a produs în urma cu puțin timp pe A2, la kilometrul 73. Incidentul produs pe sensul spre Capitală […] Articolul FOTO | Traficul infernal pe de A2-Autostrada Soarelui, în imagini. Bonus: Un accident s-a produs la kilometrul 73, pe sensul spre București apare prima dată în B365.
13:50
Dl. Băluță ne recomandă încântat o terasă din Capitală. Bucureștenii îi răspund: Noi avem bani de ieșit prin cârciumi? Îi strângem să plătim taxele de parcare # B365.ro
Cum este weekend și Primăria Sectorului 4 este închisă, Daniel Băluță le transmite bucureștenilor un altfel de mesaj, făcând o recomandare de restaurant din Capitală. Din păcate, gestul nu a fost apreciat de bucureșteni, oamenii […] Articolul Dl. Băluță ne recomandă încântat o terasă din Capitală. Bucureștenii îi răspund: Noi avem bani de ieșit prin cârciumi? Îi strângem să plătim taxele de parcare apare prima dată în B365.
12:50
A început aglomerația de duminică pe A1 și A2, spre București. Centrul Infotrafic oferă rute alternative pentru șoferii care vin de la munte sau mare # B365.ro
Așa cum era de aștepta, după un weekend prelungit în care oamenii au plecat din oraș, a început și aglomerația de pe A1 și A2, pe sensul spre București. Polițiștii informează că valorile de trafic […] Articolul A început aglomerația de duminică pe A1 și A2, spre București. Centrul Infotrafic oferă rute alternative pentru șoferii care vin de la munte sau mare apare prima dată în B365.
11:50
Pe Lotul 1 al A0, cel dat în trafic anul trecut, sunt probleme cu asfaltul: S-au format denivelări. CNAIR îi liniștește pe șoferi: Drumul este încă în garanție, în septembrie se vor face reparații # B365.ro
Cu toate că tronson dintre Glina și Vidra din Autostrada de Centură a Capitalei – A0 a fost dat în trafic cu doar un an în urmă, șoferii întâmpină deja probleme cu asfaltul: s-au format […] Articolul Pe Lotul 1 al A0, cel dat în trafic anul trecut, sunt probleme cu asfaltul: S-au format denivelări. CNAIR îi liniștește pe șoferi: Drumul este încă în garanție, în septembrie se vor face reparații apare prima dată în B365.
11:00
Actualizare METEO | Cod galben de caniculă astăzi în București. De săptămâna viitoare încep ploile în Capitală, anunță ANM # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea în București în următoarele zile, prin prognoza specială. Cu toate că astăzi vremea va fi caniculară, începutul de săptămână vine cu o ușoară scădere […] Articolul Actualizare METEO | Cod galben de caniculă astăzi în București. De săptămâna viitoare încep ploile în Capitală, anunță ANM apare prima dată în B365.
Ieri
05:10
Ziua ta de naștere e momentul perfect să te bucuri de atenție și de gesturi speciale, evident. Mai mult, aceste surprize nu trebuie să vină doar din cercul celor dragi și de acasă, ci și […] Articolul Ce poți primi cadou de ziua ta în București. Vouchere și reduceri apare prima dată în B365.
16 august 2025
17:40
VIDEO | Tragedie în stațiunea Jupiter, în cel mai aglomerat weekend de pe litoral. Un bărbat s-a înecat, alte două persoane au fost salvate după ce turiștii au format un lanț uman # B365.ro
O tragedie a avut loc astăzi pe litoral, în stațiunea Jupiter, unde un bărbat a murit înecat pe plaja Delta. Cu toate că este cel mai aglomerat weekend pe litoral, salvamarii au arborat steagul roșu, […] Articolul VIDEO | Tragedie în stațiunea Jupiter, în cel mai aglomerat weekend de pe litoral. Un bărbat s-a înecat, alte două persoane au fost salvate după ce turiștii au format un lanț uman apare prima dată în B365.
16:40
Big Brother în Centrul Vechi din București: Centru istoric s-ar putea umple de camere de supraveghere. Stelian Bujduveanu: Vrem să facem primul proiect de CCTV # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că dorește să realizeze primul proiect de CCTV în Centrul Vechi din București: toată zona ar urma să fie umplută de camere de supraveghere. Scopul este de […] Articolul Big Brother în Centrul Vechi din București: Centru istoric s-ar putea umple de camere de supraveghere. Stelian Bujduveanu: Vrem să facem primul proiect de CCTV apare prima dată în B365.
15:30
Revine „Cinema în Aer Liber” în Parcul Titan din Sectorul 3 Bucureștenii vor putea vedea zeci de filme în natura, în perioada 19 august-14 septembrie 2025 # B365.ro
Primăria Sectorului 3 a anunțat că programul „Cinema în Aer Liber” revine în Parcul Titan din București, începând de săptămâna viitoare. Proiecțiile urmează să aibă loc pe Insula Artelor, iar evenimentul va avea loc pentru […] Articolul Revine „Cinema în Aer Liber” în Parcul Titan din Sectorul 3 Bucureștenii vor putea vedea zeci de filme în natura, în perioada 19 august-14 septembrie 2025 apare prima dată în B365.
14:30
VIDEO | Aladdin a ajuns la București, și-a parcat covorul magic în stația STB și a luat tramvaiul. „Nu mai are bani de benzină pentru el” # B365.ro
Covorul „lui Aladdin” a avut piesă de decor într-o stație STB de tramvai din București. Nu se știe cine l-a lăsat acolo și de ce, însă prezența sa a atras atenția unui bucureștean ce l-a […] Articolul VIDEO | Aladdin a ajuns la București, și-a parcat covorul magic în stația STB și a luat tramvaiul. „Nu mai are bani de benzină pentru el” apare prima dată în B365.
13:50
Încă 500 de metri de conductă de termoficare din zona Bucur Obor au fost înlocuiți și dați în folosință. Alimentează blocurile dintre Str. Chiristigiilor și Șos. Colentina # B365.ro
O parte dintre bucureșteni care locuiesc în zona Bucur Obor, între Strada Chiristigiilor și Șoseaua Colentina, nu vor mai avea probleme în ceea ce privește alimentarea cu apă caldă (și căldură pe timp de iarnă): […] Articolul Încă 500 de metri de conductă de termoficare din zona Bucur Obor au fost înlocuiți și dați în folosință. Alimentează blocurile dintre Str. Chiristigiilor și Șos. Colentina apare prima dată în B365.
12:40
De parcă n-ar fi de ajuns problemele de trafic de pe Bd. Iuliu Maniu, mai e și situația asta din intersecția de la Apaca. Un șofer explică: Banda 1 este pentru înainte și dreapta # B365.ro
Un șofer din București le oferă celorlalți participanți la trafic din oraș o serie de clarificări în ceea ce privește intersecția din zona Apaca: Banda 1 de pe Iulia Maniu e pentru înainte și la […] Articolul De parcă n-ar fi de ajuns problemele de trafic de pe Bd. Iuliu Maniu, mai e și situația asta din intersecția de la Apaca. Un șofer explică: Banda 1 este pentru înainte și dreapta apare prima dată în B365.
12:10
VIDEO | Incendiu în București. Martor: „Arde în zonă pe La Cocoș”. Norul negru se vede din cartierul Răsărit de Soare # B365.ro
Un incendiu a izbucnit în această după-amiază în București, cel mai probabil în Sectorul 3. Fumul negru și gros se vede de la mare distanță, însă zona exactă în care au izbucnit flăcările nu se […] Articolul VIDEO | Incendiu în București. Martor: „Arde în zonă pe La Cocoș”. Norul negru se vede din cartierul Răsărit de Soare apare prima dată în B365.
11:20
Întrebarea weekendului printre bucureșteni: Cum se circula pe A2, pe sensul către litoral. Răspunsul e absolut surprinzător # B365.ro
În acest final de săptămână, litoralul românesc a fost luat si asalt de turiști, astfel că printre bucureșteni cea mai întâlnită întrebare a fost, încă de ieri dimineață: Cum se circulă pe A2, spre Constanța? […] Articolul Întrebarea weekendului printre bucureșteni: Cum se circula pe A2, pe sensul către litoral. Răspunsul e absolut surprinzător apare prima dată în B365.
08:50
VIDEO | Unde s-a dus Putin ca din pușcă, imediat după întâlnirea cu Trump din Alaska, mult așteptatul summit încheiat ca un film franțuzesc # B365.ro
După cum bine știți, în vreme ce noi stăteam blocați pe A0, A1, A2 sau A3, că așa ne trebuie dacă vrem să plecăm din București într-o minivacanță reușită de Sfântă Mărie, cunoscuții șefi ai […] Articolul VIDEO | Unde s-a dus Putin ca din pușcă, imediat după întâlnirea cu Trump din Alaska, mult așteptatul summit încheiat ca un film franțuzesc apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:30
Vara 2025 aduce din nou în centrul atenției Stagiunea Muzicală Estivală din Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR), unul dintre cele mai iubite evenimente culturale din Sectorul 3. Într-un cadru natural de poveste, iubitorii de muzică […] Articolul Cine cântă în parcul IOR în august 2025, la Stagiunea Muzicală Estivală apare prima dată în B365.
15 august 2025
20:00
FOTO | Un bucureștean cheamă Primăria Sectorului 2 la cosit iarba din jurul turnului de parașutism de lângă Arena Națională. „Buruienile au peste un metru” # B365.ro
Primăria Sectorului 2 promovează spațiile verzi și întreținerea lor. Cu ocazia acestei campanii, un bucureștean le amintește autorităților locale să se ocupe de iarba crescută peste măsură din jurul turnului de parașutism de lângă Arena […] Articolul FOTO | Un bucureștean cheamă Primăria Sectorului 2 la cosit iarba din jurul turnului de parașutism de lângă Arena Națională. „Buruienile au peste un metru” apare prima dată în B365.
19:30
Motivul absenței lui Nicușor Dan la festivitățile de Ziua Marinei. S-a dus la slujba de Sf. Maria la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, din apropierea orașului lui natal # B365.ro
Nicușor Dan, Președintele României, nu a participat la festivitățile oficiale de Ziua Marinei de la Constanța, ci s-a dus la slujba Mânăstirii Sâmbăta de Sus din județul Brașov. Aceasta a fost pentru sărbătorirea Adormirii Maicii […] Articolul Motivul absenței lui Nicușor Dan la festivitățile de Ziua Marinei. S-a dus la slujba de Sf. Maria la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, din apropierea orașului lui natal apare prima dată în B365.
19:30
FOTO | Doi oameni ai străzii din S3 profită de pisici vulnerabile ca să cerșească bani. „O leagă de bancă cu un șnur foarte scurt” se plânge o bucureșteancă # B365.ro
Doi oameni ai străzii pentru a câștiga bani de la bucureșteni apelează la latura lor emoțională. Aceștia iau pisici fără stăpân din zonă se prefac că au grijă de ele, dar adevărul este altul. Bărbații […] Articolul FOTO | Doi oameni ai străzii din S3 profită de pisici vulnerabile ca să cerșească bani. „O leagă de bancă cu un șnur foarte scurt” se plânge o bucureșteancă apare prima dată în B365.
18:10
Noi detalii cu privire la dispariția adolescentei de 16 ani. „Sper ca polițiștii să urmeze noile piste și să o găsească”, spune mama fetiței # B365.ro
Noi detalii privind dispariția unei fetei în București. Ultima postare a adolescentei o arată într-o dubă/van, deși niciuna nu are legătură cu astfel de vehicule. Noua pistă este Bihor. Fata de 16 ani nu a […] Articolul Noi detalii cu privire la dispariția adolescentei de 16 ani. „Sper ca polițiștii să urmeze noile piste și să o găsească”, spune mama fetiței apare prima dată în B365.
17:50
RO-ALERT | Incendiu de vegetație pe Centura Capitalei, lângă Domnești. Degajări mari de fum în zona Clinceni # B365.ro
În urmă cu puțin timp, s-a pornit un incendiu de vegetație lângă Centura Capitalei, în zona Domnești. Mai mulți șoferi semnalează că degajările de fum se extind. La fața locului au fost trimise echipaje de […] Articolul RO-ALERT | Incendiu de vegetație pe Centura Capitalei, lângă Domnești. Degajări mari de fum în zona Clinceni apare prima dată în B365.
17:10
VIDEO | Exotica Yucca, din deșertul american crește și în Sectorul 6. Care sunt zonele unde poate fi admirată # B365.ro
Deșertul american și Sectorul 6 au în comun o plantă spectaculoasă. Este vorba despre Yucca. Aceasta este o plantă nativă din regiunile deșertice ale Americii de Nord și Centrale și zonele stâncoase din Mexic. Yucca […] Articolul VIDEO | Exotica Yucca, din deșertul american crește și în Sectorul 6. Care sunt zonele unde poate fi admirată apare prima dată în B365.
16:50
Bucureștenii au seară de jazz în Piațeta Favorit, în weekend ️ Trupa Marsdelux va cânta melodii proprii, dar și piese consacrate # B365.ro
O nouă seară de weekend în care se ține un concert de jazz în Piațeta Favorit. Mâine sâmbătă, de la ora 19:00, bucureștenii se pot bucura de ritmul muzicii trupei Marsdelux. Aceste eveniment face parte […] Articolul Bucureștenii au seară de jazz în Piațeta Favorit, în weekend ️ Trupa Marsdelux va cânta melodii proprii, dar și piese consacrate apare prima dată în B365.
16:20
VIDEO | Fricile bucureștenilor pe timp de furtună. Oamenii se tem de tencuiala care cade de pe clădirile vechi și de copacii uscați pe care-i doboară și un vânticel # B365.ro
În ultima vreme, pe lângă canicula cu care bucureștenii sunt obișnuiți pe timp de vară, am avut parte foarte multe zile cu furtună. Având în vedere stare că în Capitală există o sumedenie de clădiri […] Articolul VIDEO | Fricile bucureștenilor pe timp de furtună. Oamenii se tem de tencuiala care cade de pe clădirile vechi și de copacii uscați pe care-i doboară și un vânticel apare prima dată în B365.
16:00
Concluzii după dezbaterea privind viitorul Pieței Revoluției. S-au dat soluții, dar rămân întrebări fără răspuns. Bujduveanu: Am avut un dialog constructiv despre refacerea spațiului # B365.ro
Aseară, a avut loc o discuție deschisă între autorități, asociațiile civice și cetățeni privind proiectul Grădina Revoluției. Acesta unul important pentru bucureșteni pentru că ar fi amenajată o piațetă dedicată trecătorilor. Acesta spațiu este dorit […] Articolul Concluzii după dezbaterea privind viitorul Pieței Revoluției. S-au dat soluții, dar rămân întrebări fără răspuns. Bujduveanu: Am avut un dialog constructiv despre refacerea spațiului apare prima dată în B365.
15:20
FOTO | Două noi aparate pet ️ pentru pet pentru hrănirea pisicilor de pe stradă au fost instalate în București. Se află la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” # B365.ro
În puncte cheie din București vor fi fost amplasate 10 noi dispozitive pentru hrănirea pisicilor fără stăpân. Bucureștenii reciclează pet-uro si în schimb primesc mâncare pentru pufoșenii. Primele două au fost instalate la Muzeul Național […] Articolul FOTO | Două noi aparate pet ️ pentru pet pentru hrănirea pisicilor de pe stradă au fost instalate în București. Se află la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” apare prima dată în B365.
14:40
Wekeendul de Străzi Deschise din minivacanța de Sfântă Mărie. Bucureștenii pot participa la noi spectacole de dans, expoziții și concerte pe Calea Victoriei # B365.ro
Un nou weekend aduce o nouă serie de activități din cadrul programului Străzi deschise, între 16 – 17 august. Calea Victoriei este pietonală pentru participanți, unde aceștia se vor bucura de spectacole, concerte și sunt […] Articolul Wekeendul de Străzi Deschise din minivacanța de Sfântă Mărie. Bucureștenii pot participa la noi spectacole de dans, expoziții și concerte pe Calea Victoriei apare prima dată în B365.
14:10
Pățania unei bucureștence care mergea liniștită pe strada Delea Nouă. Un șofer dintr-o dubiță albă a aruncat în ea cu o pungă de pufuleți: Care e distracția? # B365.ro
O bucureșteancă mergea liniștită pe stradă. Se întorcea de la o cafenea, asculta muzică, dar dintr-o dată se trezește cu o pungă de pufuleți aruncată în față dintr-o mașină. Femeia a fost mirată de gestul […] Articolul Pățania unei bucureștence care mergea liniștită pe strada Delea Nouă. Un șofer dintr-o dubiță albă a aruncat în ea cu o pungă de pufuleți: Care e distracția? apare prima dată în B365.
14:10
Nicușor Dan a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei. Motivul pentru care președintele nu a mers la Constanța: E într-o perioadă de concedii # B365.ro
Președintele României, Nicușor Dan, nu a luat parte la festivitățile organizate astăzi, 15 august 2025, la Constanța pentru Ziua Marinei. Motivul pentru care șeful statului nu a fost prezent este că acesta se află într-o […] Articolul Nicușor Dan a lipsit de la festivitățile de Ziua Marinei. Motivul pentru care președintele nu a mers la Constanța: E într-o perioadă de concedii apare prima dată în B365.
13:40
FOTO | Accident auto vs trotinetă electrică pe Strada Amurgului din Sectorul 5. Martor: Criminalistica este la fața locului # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident între un autoturism și o trotinetă electrică pe Strada Amurgului, Popești Leordeni, Sectorul 5 al Capitalei. La fața locului s-au deplasat specialiștii pentru a stabili […] Articolul FOTO | Accident auto vs trotinetă electrică pe Strada Amurgului din Sectorul 5. Martor: Criminalistica este la fața locului apare prima dată în B365.
13:10
Un altfel de eveniment prin Capitală. O femeie propune un cake picnic în București „Cât de greu ar fi de organizat?” # B365.ro
Vara este în toi, iar bucureștenii ies tot mai mult la plimbări prin parcuri sau prin oraș. Totuși, câțiva ar vrea să fie mai mult de o plimbare, poate un evenimente de socializare cu alții, […] Articolul Un altfel de eveniment prin Capitală. O femeie propune un cake picnic în București „Cât de greu ar fi de organizat?” apare prima dată în B365.
13:00
Un tânăr dintr-un orășel mic vrea să facă facultatea în București, la UNATC. A fost admis, însă nu are toate resursele și apelează internauți pentru idei: Orice sfat este binevenit # B365.ro
Un băiat cu vise de actori s-a înscris la Facultatea de Arte, secția Actorie din București. Acesta a fost încercat de viață. De mic copil a învățat că e necesar să se descurce ca să […] Articolul Un tânăr dintr-un orășel mic vrea să facă facultatea în București, la UNATC. A fost admis, însă nu are toate resursele și apelează internauți pentru idei: Orice sfat este binevenit apare prima dată în B365.
12:40
FOTO | Imaginea de pe Mihai Bravu care mută Bucureștiul pe altă planetă. Trotuar imens, fără picior de om și mașină, și o absolută pustietate în trafic. Se miră și AEUL, faimosul porc-câine # B365.ro
Cu toate că imaginea unui trotuar lat și gol (fără mașini parcate) nu este una cu care bucureștenii să fie obișnuiți, aceasta a fost transpusă în realitate pe Șoseaua Mihai Bravu, pe tronsonul cuprins între […] Articolul FOTO | Imaginea de pe Mihai Bravu care mută Bucureștiul pe altă planetă. Trotuar imens, fără picior de om și mașină, și o absolută pustietate în trafic. Se miră și AEUL, faimosul porc-câine apare prima dată în B365.
11:40
„Cinema sub Stele” se mută în Parcul Liniei Ce filme pot vedea bucureștenii în acest final de săptămână. PS Diseară, în program e „Maria” # B365.ro
Și în acest weekend bucureștenii se pot delecta cu un film văzut în aer liber, în Sectorul 6 al Capitalei, însă într-o locație diferită față de cea de săptămână trecută: Cinema Sub Stele se mută […] Articolul „Cinema sub Stele” se mută în Parcul Liniei Ce filme pot vedea bucureștenii în acest final de săptămână. PS Diseară, în program e „Maria” apare prima dată în B365.
10:30
VIDEO | Parcul Verdi s-a transformat într-o pajiște uscată. O bucureșteancă le cere autorităților să intervină cât mai repede: Stricăciunile vor fi, curând, iremediabile # B365.ro
O bucureșteancă din Sectorul 2 transmite un mesaj Primăriei prin care își dorește să atragă atenția asupra parcurilor și a spațiilor verzi precum Parcul Verdi, care ajung din cauza lipsei de grijă, niște pajiști aride. […] Articolul VIDEO | Parcul Verdi s-a transformat într-o pajiște uscată. O bucureșteancă le cere autorităților să intervină cât mai repede: Stricăciunile vor fi, curând, iremediabile apare prima dată în B365.
10:10
VIDEO Fantastic Green în București Singurul mall de plante din țară se deschide curând pe Calea Dudești, în clădirea unde era cândva Poșta Vitan # B365.ro
Noi la București avem o relație specială și apropiată cu ideea de mare centru comercial, unde le găsești pe toate laolaltă, dar la un mall exclusiv de plante trebuie să admitem că nu ne-am prea […] Articolul VIDEO Fantastic Green în București Singurul mall de plante din țară se deschide curând pe Calea Dudești, în clădirea unde era cândva Poșta Vitan apare prima dată în B365.
09:20
ALERTĂ | Trafic oprit pe A3 București-Ploiești, elicopter SMURD în misiune, accident cu 3 mașini în zona Ștefăneștii de Jos. Șofer: Nu ne mișcăm de o oră # B365.ro
Au accident a avut loc cu puțin timp în urmă pe autostrada A3, în zona localității Ștefăneștii de Jos. În acesta au fost implicate un total de 3 vehicule, o persoană fiind rănită. Traficul a […] Articolul ALERTĂ | Trafic oprit pe A3 București-Ploiești, elicopter SMURD în misiune, accident cu 3 mașini în zona Ștefăneștii de Jos. Șofer: Nu ne mișcăm de o oră apare prima dată în B365.
09:00
Drumurile noastre de la București spre minivacanța de Sfânta Maria: un tablou de trafic intens și descurajant, cu zeci de mii de șoferi pe A0, A1, A2 și, desigur, DN1 # B365.ro
Există predicții care se adeveresc nu numai că într-un procent de sută la sută, ci și după ceas, exact în momentul bănuit )ori calculat), cum ar fi nebunia de trafic de pe drumurile, șoselele și […] Articolul Drumurile noastre de la București spre minivacanța de Sfânta Maria: un tablou de trafic intens și descurajant, cu zeci de mii de șoferi pe A0, A1, A2 și, desigur, DN1 apare prima dată în B365.
08:20
„E horror pe A2! Nu se merge, se stă!” Accident cu 5 mașini pe Autostrada de la București la mare, traficul rutier e restricționat pe prima bandă # B365.ro
Un carambol a avut loc în această dimineață pe autostrada A2 București-Constanța, pe sensul de mers către litoral. Un total de cinci mașini au fost implicate în incident. Traficul rutier a fost afectat, circulându-se la […] Articolul „E horror pe A2! Nu se merge, se stă!” Accident cu 5 mașini pe Autostrada de la București la mare, traficul rutier e restricționat pe prima bandă apare prima dată în B365.
05:00
Cod galben și verde de begălș în București. NY Bagels & Burgers din Floreasca se alătură trendului # B365.ro
NY Bagels & Burgers de pe Calea Floreasca 118-122 s-a alăturat de ceva timp freneziei numite bagelși americani, alături de Cream Dream, The Bagel Bar și Michael’s Bagel. Partea bună e că e loc sub […] Articolul Cod galben și verde de begălș în București. NY Bagels & Burgers din Floreasca se alătură trendului apare prima dată în B365.
03:00
În primul și în primul rând, înainte de a ajunge la participanții de la Insula Iubirii, le-aș ura “La mulți ani!” tuturor celor care și-ar sărbători astăzi ziua numelui, doar că astăzi nu se urează […] Articolul Ce ne-ar spune Fecioara Maria despre participanții de la Insula Iubirii apare prima dată în B365.
14 august 2025
22:40
Alertă de copllă dispărută în București. Ana-Maria are nevoie de urgență de tratament medical și e de negăsit de 3 zile # B365.ro
O alertă de copilă dispărută în București a fost lansată, pe mai multe canale, de către Asociația Special Rescuie Unit, ONG din Capitală a cărui misiune este aceea de a proteja și salva vieți omenești […] Articolul Alertă de copllă dispărută în București. Ana-Maria are nevoie de urgență de tratament medical și e de negăsit de 3 zile apare prima dată în B365.
20:30
FOTO | Cum începe pentru bucureșteni distracția la mare în minivacanța de Sfântă Mărie? Pe A2, în spatele a mii de mașini. „Hai c-ajunge până se termină liberele” # B365.ro
De mâine, 15 august bucureștenii și nu numai se vor bucura pe deplind de minivacanța de Sf. Marie. Vremea fumoasă de afară îi trimite pe aceștia cu gândul la mare sau chiar la munte. Iar […] Articolul FOTO | Cum începe pentru bucureșteni distracția la mare în minivacanța de Sfântă Mărie? Pe A2, în spatele a mii de mașini. „Hai c-ajunge până se termină liberele” apare prima dată în B365.
20:10
FOTO | Lotul 3 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului avansează timid, puțin câte puțin. Scrioșteanu: Au început lucrările de așternere a stratului de asfalt de bază # B365.ro
Secretarul de stat al MT, Irinel Ionel Scrioșteanu, mută presiunea pe șantierul de la Lotul 3 Nord al Auostrăzii Bucureștiului A0. Acesta mai spune că s-a început așternarea asfaltului de bază pe aceste segment de […] Articolul FOTO | Lotul 3 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului avansează timid, puțin câte puțin. Scrioșteanu: Au început lucrările de așternere a stratului de asfalt de bază apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.