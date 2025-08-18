Zelenski a ajuns deja la Washington. Cine sunt cei şapte lideri europeni care îl însoţesc la Casa Albă
ObservatorNews, 18 august 2025 08:00
Șapte lideri europeni, între care președintele Franței și premierul Marii Britanii, merg astăzi la Washington pentru a-l sprijini pe Volodimir Zelenski în discuțiile cu Donald Trump. Liderul ucrainean a ajuns deja la Washington, declarându-se încrezător că va obține garanții de securitate cu sprijinul oficialilor europeni. Între timp, Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina.
• • •
Acum 5 minute
08:20
Șapte oameni și-au pierdut viața duminică într-un atac armat comis într-o sală de biliard din Santo Domingo, în nord-vestul Ecuadorului. Poliția investighează incidentul surprins de camerele de supraveghere, în care mai mulți atacatori mascați au deschis focul asupra clienților.
08:20
Şedinţă la PSD. Social-democraţii dezbat OUG privind suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny # ObservatorNews
Conducerea PSD se întâlneşte luni pentru a decide poziţia faţă de proiectul de ordonanţă care suspendă unele finanţări din PNRR şi Anghel Saligny. Social-democraţii spun că proiectul nu a fost discutat cu toate partidele de la guvernare şi nu a primit avizul miniştrilor PSD. Ei vor propune modificări şi subliniază că trebuie ascultată vocea aleşilor locali, care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile din ţară.
08:20
Ruşii au bombardat oraşul ucrainean Harkov. Trei persoane, între care un copil de doi ani, au murit # ObservatorNews
Rusia a lansat un atact aerian asupra unei zone rezidenţiale din Harkov, care a dus la moartea a trei persoane şi rănirea altor 17. Autorităţile ucrainene au anunţat că printre persoanele decedate se află şi un copil în vârstă de doar doi ani. Atacul vine în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra Kievului să încheie rapid un acord pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova.
Acum 10 minute
08:10
Trump îi cere lui Zelenski, înainte de întâlnire, să renunţe la Crimeea şi să nu adere la NATO # ObservatorNews
Înaintea întâlnirii de la Casa Albă, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina.
Acum 30 minute
08:00
Șapte lideri europeni, între care președintele Franței și premierul Marii Britanii, merg astăzi la Washington pentru a-l sprijini pe Volodimir Zelenski în discuțiile cu Donald Trump. Liderul ucrainean a ajuns deja la Washington, declarându-se încrezător că va obține garanții de securitate cu sprijinul oficialilor europeni. Între timp, Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina.
07:50
Rezultate Bac 2025, sesiunea de toamnă. Ministerul Educației va publica luni, 18 august 2025, primele rezultate ale examenului de Bacalaureat - sesiunea de toamnă. Notele pot fi consultate online pe platforma bacalaureat.edu.ro sau la avizierele centrelor de examen. Listele vor fi anonimizate, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod unic alfanumeric, atribuit la prima probă scrisă susținută în cadrul examenului. Elevii vor avea la dispoziție următoarele ore pentru a depune contestații, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 26 august.
Acum o oră
07:40
Horoscop 19 august 2025. Astrele aduc energie pozitivă și claritate pentru fiecare nativ. Ziua de azi favorizează deciziile importante, asumarea de riscuri și progresele vizibile, fie în carieră, fie în plan personal. Fiecare zodie primește un impuls astral care îi poate deschide drumuri noi.
Acum 12 ore
21:40
O avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare, cu diametrul de 1000 mm, s-a produs duminică la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu din Capitală, anunță Termoenergetica.
21:30
Actorul britanic Terence Stamp a murit la 87 de ani. Este cunoscut pentru rolul său din Superman # ObservatorNews
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul generalului Zod din filmele Superman și Superman II, a murit la vârsta de 87 de ani.
21:30
Accident desprins din "Final Destination". Un bărbat a murit după ce a rămas prins sub o mașină de tuns iarba # ObservatorNews
Un accident desprins din filmele horror a avut loc vineri seara, în Brisbane, Australia. Un bărbat de 55 de ani, agent imobiliar, și-a pierdut viața după ce a rămas blocat sub o mașină de tuns iarba.
21:10
Incendiile fac dezastru și iau vieți în Spania şi Portugalia. Cel puțin 4 morți: "Suntem îngenunchiaţi" # ObservatorNews
Situaţie disperată în Spania şi Portugalia. Cel puţin patru oameni au murit până acum în incendiile de vegetaţie care devastează de o săptămână peninsula iberică. Flăcările înghit în fiecare oră o suprafaţă cât patru mii de stadioane de fotbal. Ambele ţări au cerut ajutor din partea Uniunii Europene.
21:00
Cărţile pentru copii, înlocuite cu tablete și telefoane. Cât de periculoase sunt în dezvoltarea celor mici # ObservatorNews
În fiecare seară, aceeași poveste. Dar nu cea din carte, ci aceea în care părinții, obosiți după o zi întreagă de muncă, nu mai găsesc timp să le citească celor mici. O publicaţie britanică spune că in locul basmelor de altădată, tabletele și telefoanele au ajuns "părinții de rezervă".
20:50
Rubio respinge teoria că Zelenski vine cu liderii europeni în SUA ca să nu fie intimidat de Trump: "E stupid" # ObservatorNews
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a precizat că liderii europeni vor fi prezenți luni la întâlnirea din Biroul Oval nu pentru a preveni ca Volodimir Zelenski să fie "intimidat" să accepte un acord dezavantajos, ci pentru că au avut un rol esențial în negocierile de pace, relatează CNN, potrivit News.ro.
20:40
"Comoara" ascunsă de Florina în mansarda casei din Timișoara. Costă 10.000 €: "Nebunia a început acum 4 ani" # ObservatorNews
Iubirea este chiar bibelou de porţelan pentru o tânără din Timişoara! Florina Dodu se mândreşte cu o colecţie de o mie de păpuşi de porţelan, de la Lady Di la mirese şi bebeluşi care întorc privirea după tine. Evaluate la peste 10 mii de euro, fugurinele cumpărate din străinătate sunt creaţiile unor designeri celebri, iar proprietara lor le îngrijeşte în fiecare zi, ca pe nişte copii.
20:40
Proteste în Israel: Zeci de mii de oameni, în stradă pentru eliberarea ostaticilor din Gaza. 30 de arestări # ObservatorNews
Mişcări de stradă fără precedent în Israel, pentru eliberarea ostaticilor din Gaza. Numit Greva Poporului, protestul a paralizat ţara pentru a forţa Guvernul să ia atitudine urgent. Zeci de mii de oameni au blocat drumuri naţionale şi căile ferate, iar poliţiştii au intervenit în forţă. Până acum, zeci de oameni au fost arestaţi.
20:30
Macron, după reuniunea "Coaliției de Voință": Front unit între Ucraina și aliații săi europeni # ObservatorNews
Președintele Franței, Emmanuel Macron, unul dintre cei trei copreședinți ai „Coaliției de Voință”, a prezentat duminică obiectivele alianței pentru menținerea păcii în cadrul întâlnirii de luni, de la Washington.
20:30
Nicușor Dan, după videoconferinţa cu aliaţii Kievului: Trebuie să continuăm presiunea asupra Rusiei # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a declarat, după videoconferința Coaliției de Voință, că România este pregătită să contribuie, alături de SUA și partenerii europeni, la oferirea de garanții de securitate pentru Ucraina, subliniind că acest sprijin reprezintă o investiție directă în propria noastră siguranță.
20:10
Capcanele morţii din blocurile vechi din Bucureşti. Şapte din zece lifturi au durata de funcţionare depăşită # ObservatorNews
Primăriile încep să înlocuiască lifturile periculoase din blocurile vechi ale Capitalei. Şapte din zece ascensoare sunt, de fapt, capcane sinistre, cu durata de funcţionare mult depăşită. În unele zone, bucureştenii pot primi lifturi noi gratuit. Primarul sectorului 1 le instalează la schimb cu terasele blocurilor, pe care vrea să monteze panouri solare.
20:00
Alexandru a ales oferta unui broker RCA, tentat de preț. S-a trezit fără 350 €: "Primeam de la el mesaje" # ObservatorNews
Atrași de oferte cu prețuri mult sub media pieței, tot mai mulți șoferi sunt înşelaţi de escroci care se recomandă brokeri de asigurări. Un bărbat din București a pierdut astfel peste 350 de euro. Polițiștii și vânzătorii autorizați atrag atenția că în spatele tarifelor prea mici se ascund şarlatanii.
19:50
Paradoxul românesc: Avem locuinţe mai scumpe şi plătim dobânzi de trei ori mai mari decât în vest # ObservatorNews
Românii îşi cumpără prima casă prin credit la 36 de ani. Salariile mici la început de carieră şi preţurile mari ale locuinţelor îi fac să rămână în chirie sau în casa părinţilor mai mult timp. Vesticii fac prima achiziţie cu aproape 10 ani mai devreme. Iar dobânzile sunt de trei ori mai mici decât în România.
19:40
Trafic paralizat pe Valea Prahovei și A2, la sfârșit de minivacanță: "Am făcut o oră 2 km" # ObservatorNews
Calvar la întoarcerea din minivacanţă! Pe Valea Prahovei şi între staţiunile de la mare, turiştii au pierdut ore întregi din cauza aglomeraţiei. Minivacanţa de Sfânta Marie s-a încheiat, aşa că astăzi toată aglomeraţia din staţiunile montane şi în speciale cele de pe litoral s-a mutat pe şosele. La munte, pe DN1, s-a circulat bară la bară, iar poliţiştii le-au recomandat şoferilor rute alternative. Trafic infernal a fost şi între staţiunile de pe litoral, după cel mai aglomerat weekend din tot sezonul estival. La fel de aglomerat a fost pe Autostrada Soarelului, acolo unde a avut loc chiar şi un accident. 1.300 de şoferi au rămas fără permis de conducere, cei mai mulţi pentru că au depăşit limita de viteză ori s-au urcat băuţi la volan
19:30
Putin vrea Donbasul, Zaporojie şi Herson de la Zelenski. Ce înseamnă asta pentru România # ObservatorNews
Mobilizare generală pentru discuţia care poate schimba harta Europei. Şapte lideri europeni, în frunte cu preşedintele Franţei şi premierul Marii Britanii, merg mâine la Washington să îl sprijine pe Volodimir Zelenski. Preşedintele Ucrainei a fost chemat la Casa Albă de Donald Trump, care îi va prezenta planul de pace discutat cu Putin. Liderul de la Kremlin cere control total asupra estului Ucrainei, ceea ce va aduce Rusia la mai puţin de 300 de kilometri de România.
19:30
ANIMAŢIE. Greşelile comise de cele patru victime care au plătit tribut mării. S-au stins sub ochii celor dragi # ObservatorNews
Marea este plină de capcane nevăzute! Trei oameni au murit înecaţi în şase ore ieri, când în toate staţiunile a fost steag roşu, iar lista neagră s-a lungit astăzi cu încă un nume. In total, patru morti in 24 de ore! Pentru un turist de 37 de ani, din Bucureşti, fatală a fost o groapă adâncă săpată de furtuni aproape de mal la Olimp. A căzut în ea, iar valurile înalte nu l-au mai lăsat să se ridice. Salvamarii atenţionează: asemenea găuri apar des în zonele recent înnisipate.
Acum 24 ore
19:10
Horoscop săptămâna 18-22 august. Zodiile care urmează să se confrunte cu noi provocări # ObservatorNews
Horoscop săptămâna 18-22 august. Intrarea Soarelui în Fecioară aduce schimbări pe plan sentimental și profesional. Pentru unele zodii, este o perioadă plină de evenimente care vor schimba percepția despre dragoste și viața profesională.
18:40
Bărbat de 50 de ani, ucis de o roată desprinsă de la o mașină, la un raliu din Argeș. O altă persoană, rănită # ObservatorNews
Accident șocant în comuna Bughea de Sus, Argeș. Un bărbat a murit și un altul a fost rănit în timpul competiţiei ,"Rally Cross - Etapa 4 Campionatul Naţional de Rally Cross", după ce au fost loviți de o roată desprinsă de la una dintre mașini.
18:30
Un turist din Vâlcea s-a înecat la Saturn. Este al patrulea mort pe litoral din minivacanţa de Sf. Maria # ObservatorNews
Încă un turist s-a înecat în minivacanţa de Sf. Maria, ridicând numărul morţilor la patru. Este vorba de un bărbat de 51 de ani din Vâlcea, care şi-a pierdut viaţa în staţiunea Saturn.
18:20
Prima generație Dacia Logan revine în producţie şi îşi schimbă numele. Cum va arăta Pars Nova # ObservatorNews
Prima generație a modelului Dacia Logan se întoarce în producţie. Este vorba despre o versiune adaptată şi care va fi destinată pieţei din Iran.
18:10
Trenul Interregio 16088 care face legătura între Constanţa şi Bucureşti a fost întors din drum până în staţia Medgidia din cauza unui incendiu de vegetaţie. CFR a transmis că circulaţia feroviară a fost întreruptă de la ora 16:00 între Medgidia şi Mircea Vodă, ca pompierii să îşi poată face treaba în siguranţă.
18:00
Rusoaică de 30 de ani, fost model, ucisă de un elan care i-a strivit mașina: "Totul era acoperit de sânge" # ObservatorNews
O tragedie a îndoliat lumea modei din Rusia: Kseniya Alexandrova, model și fostă concurentă la Miss Universe, a murit la doar 30 de ani. Tânăra a suferit răni grave după ce un elan a sărit în fața mașinii în care se afla. Deși a supraviețuit câteva săptămâni, a decedat pe 12 august, la spital.
17:50
Ea este femeia înjunghiată de fostul iubit în Călăraşi. Maria a fost lăsată de Ilie într-o baltă de sânge # ObservatorNews
Sătulă de certuri, Maria a plecat de acasă şi s-a dus într-un centru maternal împreună cu cei doi copii ai săi. Nu a bănuit nicio clipă că încălcarea unei reguli simple avea să o aducă în pragul morţii. Femeia a fost înjunghiată de fostul iubit şi lăsată într-o baltă se sânge.
17:40
Putin ar fi făcut concesii "semnificative" privind teritoriul Ucrainei. Witkoff: "Nu înseamnă că e de ajuns" # ObservatorNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar fi făcut unele concesii în privința cererii sale de "schimburi teritoriale" cu Ucraina, în timpul summitului cu Donald Trump din Alaska. Declarația a fost făcută de trimisul special al președintelui american, Steve Witkoff, care a subliniat că schimbarea de atitudine a Kremlinului este "semnificativă", dar insuficientă pentru un acord de pace complet.
17:10
Donald Trump anunţă "progrese mari în privinţa Rusiei", înainte de întâlnirea cu Zelenski şi liderii europeni # ObservatorNews
Donald Trump anunţă "progrese mari în privinţa Rusiei" pe platforma sa Truth Social, chiar înainte de întâlnirea de luni de la Casa Albă pe care o va avea cu preşedintele Volodimir Zelenski şi liderii europeni.
17:00
O femeie din Călăraşi a fost înjunghiată de către fostul iubit, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal. Imediat după faptă, bărbatul a plecat acasă. Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor.
16:40
Femeie din Gorj, lăsată fără tot ce are de "iubitul" de pe internet. I-a furat şi maşina, deşi nu avea permis # ObservatorNews
O femeie din Ioneşti, judeţul Gorj, a fost lăsată fără maşină şi fără mai multe bunuri din apartament de un bărbat cunoscut pe internet. Omul era din Timişoara şi a fost prins de poliţie în Filiaşi, la volanul maşinii furate.
16:30
Zelenski și Ursula von der Leyen, înainte de întâlnirea cu Trump: "Rusia trebuie împinsă spre negocieri reale" # ObservatorNews
Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen au transmis mesaje ferme înaintea vizitei de mâine la Casa Albă, unde se vor întâlni cu Donald Trump. Liderul ucrainean a cerut garanții de securitate și a subliniat că Ucraina nu va ceda teritoriu, în timp ce șefa Comisiei Europene a insistat că pacea trebuie obținută prin forță și că "deciziile privind frontierele Ucrainei aparțin Ucrainei și doar Ucrainei".
16:20
Două persoane rănite, după un accident în care au fost implicate un troleibuz și trei mașini în Cluj # ObservatorNews
Accident grav pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca, în care au fost implicate un troleibuz și trei mașini.
16:00
Fetiță de 3 ani, moartă în fața casei din Iași. Se juca cu frații ei când a căzut și a dat cu capul de trotuar # ObservatorNews
Caz cutremurător într-o comună din Iași. O fetiță de 3 ani s-a stins în timp ce se juca în fața casei, după ce a căzut și s-a izbit cu capul de trotuar.
16:00
Un tată a patru copii a murit, după ce a fost atacat de un crocodil în Indonezia sub ochii trecătorilor # ObservatorNews
Sfârşit tragic pentru un tată a patru copii. Bărbatul de 53 de ani a murit, după ce a fost atacat şi mâncat de un crocodil, în Indonezia. Omul înota în râu când a avut loc incidentul, petrecut chiar sub ochii trecătorilor. Rămășițele sale au fost găsite și returnate familiei sale, scrie Le Parisien.
15:40
Au cheltuit 65.000 $ ca să se mute într-un garaj. Motivul din spatele investiției: "Cu prețurile de acum..." # ObservatorNews
O familie din Virginia a găsit o soluție ingenioasă pentru lipsa de spațiu: în loc să se mute, și-a transformat garajul într-un dormitor matrimonial modern. Astfel, fiecare copil a primit propria cameră, iar părinții au rămas în casa plină de amintiri.
15:20
Jucătorul-surpriză care ar putea influenţa negocierile de la Washington. Cine este Alexander Stubb # ObservatorNews
Este preşedintele unei ţări mici, de doar 5.6 milioane de locuitori, însă e în cărţi să facă parte din delegaţia restrânsă a europenilor care îl însoţesc pe Volodimir Zelenski la Washington. E vorba despre Alexander Stubb, preşedintele Finlandei, care, în ultima vreme, a devenit un liant între Uniunea Europeană şi Statele Unite, fiind agreat de Donald Trump.
14:50
Vremea de mâine 18 august. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Sunt aşteptate ploi # ObservatorNews
Vremea se răceşte în cea mai mare parte a ţării, iar în unele zone temperaturile vor scădea sub normalul perioadei. Iată prognoza meteo de mâine 18 august.
14:40
Lotul 1 al A0, degradat după un an de la inaugurare. Gropi și denivelări pe șoseaua nouă # ObservatorNews
Autostrada A0, inaugurată acum un an, ar fi trebuit să fie cel mai rapid drum care ocoleşte Capitala. În schimb, a devenit un slalom printre hopuri. Şoseaua parcă dansează sub roţile şoferilor. În zona pasajelor par a fi cele mai mari probleme.
14:30
Conflict între două grupuri de tineri din Galaţi, încheiat cu o dramă. Un tânăr, călcat cu maşina # ObservatorNews
Un conflict între două grupuri de tineri s-a încheiat cu o tragedie, azi-noapte, în Galaţi. Un bărbat de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost călcat cu maşina, din greşeală, chiar de prietenul său.
14:20
Au fost momente de panică pentru Elena Udrea şi familia ei. În timpul unei vacanţe la Sinaia, fostul ministru al Turismului, soţul şi fiica lor au dat nas în nas cu un urs.
14:20
Accident cumplit pe DN6, lângă Orșova: motociclist de 59 de ani, lovit de un autocar și un TIR # ObservatorNews
Un accident cumplit a avut loc, în această dimineaţă, pe DN6, în apropiere de Orşova. Un motociclist de 59 de ani s-a lovit de un autocar și un autotren.
14:20
Păcăliţi putem fi şi pe plajă, unde vânzătorii ambulanţi ne vând mâncare preparată în condiţii jalnice.
14:10
Cum s-a schimbat viața unei familii din SUA după ce s-a mutat în Spania: "Parcă viața nici nu începuse" # ObservatorNews
O familie și-a lăsat în urmă viața din California pentru a se stabili în San Sebastián, Spania. Colleen Crowley spune că mutarea alături de soț, cei trei copii și mama sa le-a schimbat complet viața, aducându-le o mai mare libertate, echilibru și o calitate a vieții pe care nu o găsiseră în Statele Unite, scrie CNN.
13:50
Pământ contra pace. Lista cu cerințele lui Putin pentru a opri războiul din Ucraina # ObservatorNews
Reuters a publicat condițiile pe care președintele rus Vladimir Putin le-a înaintat în Alaska, în timpul summitului cu președintele american Donald Trump, pentru oprirea războiului din Ucraina.
13:50
Ursula von der Leyen merge alături de Volodimir Zelenski la întâlnirea cu Trump, de la Casa Albă # ObservatorNews
Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a precizat pe X că va fi alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la întâlnirea de luni, 18 august de la Casa Albă. La scurt timp după anunţul făcut de Von der Leyen, Germania a anunţat că şi cancelarul Friedrich Merz va fi prezent la întrevederea cu Donald Trump.
13:40
Românul care a îngrozit Germania, prins în România. A fost căutat prin toată Europa, dar el venise în ţară # ObservatorNews
Românul care a îngrozit întreaga Germanie după ce a abuzat sexual o copilă de 6 ani ani a fost reţinut de autorităţile române. El era dat în urmărire în întreagă Europă.
