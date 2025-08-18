Jasmine Paolini s-a calificat în finală la Cincinnati, unde adversară îi va fi Iga Swiatek
News.ro, 18 august 2025 08:00
Jucătoarea italiană de tenis Jasmine Paolini a învins-o, duminică, pe rusoaica Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-7 (2/7), 6-3, calificându-se în finala turneului WTA 1000 de la Cincinnati.
• • •
LaLiga: Atletico Madrid a condus cu 1-0, dar a pierdut meciul cu Espanol Barcelona, scor 1-2 # News.ro
Atlético Madrid a început La Liga cu o înfrângere, scor 2-1, la Espanol Barcelona, duminică, după ce a primit două goluri în ultimele 20 de minute.
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut în iulie cu 5,0 puncte, până la valoarea de 34,9 puncte/ Rata anticipată a inflaţiei a crescut / 94% dintre cei chestionaţi anticipează deprecierea leului faţă de euro # News.ro
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut în luna iulie cu 5,0 puncte, până la valoarea de 34,9 puncte. Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (august 2026) a crescut comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă şi a atins nivelul de 6,46%. În ceea ce priveşte cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 94% dintre participanţi anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, nefiind înregistrată nicio opinie privind o posibilă apreciere. De asemenea, 69% dintre participanţi, anticipează o stagnare a preşului locuinţelor în oraşe, în următoarele 12 luni, în timp ce 31% anticipează o scădere. De asemenea 69% dintre participanţi consideră că preţurile actuale sunt supraevaluate, iar 31% că sunt corect evaluate.
Piaţa globală a petrolului arată ”supraîncărcată”, pe fondul cererii slabe din marile economii # News.ro
Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) avertizează că oferta de petrol va creşte mult mai rapid decât cererea în 2025 şi 2026, pe măsură ce OPEC+ îşi relaxează reducerile de producţie şi livrările din afara cartelului vor fi tot mai mari, relatează CNN.
OpenAI lucrează de zor la un browser web, care să crească popularitatea soluţiilor de inteligenţă artificială pe care le dezvoltă, iar acesta va folosi motorul de randare Chromium.
Trei oameni au murit în urma atacurilor Rusiei asupra unei zone rezidenţiale din Harkiv. Printre victime, un copil de doar doi ani # News.ro
Un atac aerian al Rusiei asupra unei zone rezidenţiale din Harkiv a dus la moartea a trei persoane, printre care un copil mic, şi rănirea a 17 persoane, au anunţat luni autorităţile ucrainene, în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra Kievului să încheie rapid un acord pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova.
Ministerul Energiei a pregătit proiectul de OUG pentru înfiinţarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie / Salariile specialiştilor în domeniu pot ajunge în medie la 20.000 de euro brut lunar # News.ro
Ministerul Energiei a publicat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind înfiinţarea şi operaţionalizarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie. Înfiinţarea centrului este motivată prin faptul că sectorul energetic trebuie să fie pregătit să facă faţă unor ameninţări cibernetice complexe şi în continuă evoluţie. În document se arată că posturile necesare pentru operaţionalizarea centrului trebuie să fie de nivelul cel mai înalt posibil, din perspectiva experienţei şi performanţei în domeniul de specialitate, pentru a putea garanta succesul operaţiunilor de securitate cibernetică. Astfel, în ceea ce priveşte câştigurile, proiectul arată că, deşi în România piaţa securităţii cibernetice este relativ tânără şi nu conţine date statistice relevante, totuşi ”informaţiile statistice generale indică salarii medii care ating valori de 4.500-5.000 euro brut lunar”, dar ”în situaţiile în care se cere înaltă calificare şi competenţe avansate, salariile reale ajung frecvent la 13.000-20.000 euro brut lunar”.
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO / Cine va fi alături de liderul ucrainean la discuţii / Zelenski este deja la Washington. Ce a transmis # News.ro
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni. Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seară trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena.
Peste 40 de persoane sunt date dispărute în urma unui accident naval în Nigeria, după ce o ambarcaţiune care transporta 50 de oameni către o piaţă populară din nord-vestul provinciei Sokoto s-a răsturnat duminică, a anunţat agenţia pentru situaţii de urgenţă a ţării, potrivit Reuters.
Impactul sancţiunilor asupra exporturilor energetice ruseşti de la începutul războiului din Ucraina # News.ro
De la începutul războiului din Ucraina, sancţiunile occidentale au transformat radical exporturile energetice ale Rusiei: livrările de gaze spre Europa s-au prăbuşit, petrolul a fost redirecţionat către Asia sub plafon de preţ, iar cărbunele a dispărut complet din piaţa europeană.
Trimis special al Moscovei: Rusia are dreptul la aceleaşi garanţii de securitate ca Ucraina din partea Occidentului # News.ro
Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seara trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena.
Zelenski este deja la Washington pentru întâlnirea cu Trump: "Sper că forţa noastră comună va obliga Rusia să încheie o pace adevărată" / Mesajul preşedintelui Ucrainei # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni.
Democraţii din Senat îl avertizează pe Trump să revină asupra vânzărilor de cipuri AI către China # News.ro
Şase senatori democraţi, Chuck Schumer, Mark Warner, Jack Reed, Jeanne Shaheen, Chris Coons şi Elizabeth Warren, i-au trimis vineri o scrisoare deschisă preşedintelui Donald Trump, cerându-i să reconsidere decizia de a permite Nvidia şi AMD să vândă Chinei cipuri avansate pentru inteligenţă artificială în schimbul a 15% din veniturile obţinute din aceste vânzări, relatează CNBC.
Rusia a atacat o zonă rezidenţială din Harkiv cu o rachetă balistică, rănind cel puţin 11 persoane, au declarat duminică seara autorităţile ucrainene, în timp ce preşedintele SUA presează Kievul să accepte un acord rapid pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova, relatează Reuters.
Alegeri prezidenţiale în Bolivia: Doi candidaţi de dreapta se vor înfrunta în turul al doilea, conform proiecţiilor # News.ro
Doi candidaţi de dreapta se vor înfrunta în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, potrivit prognozelor institutelor de sondare, marcând sfârşitul a două decenii de guverne de stânga într-o ţară aflată într-o gravă criză economică, relatează AFP.
ACCIDENTUL DE LA 2 MAI - Curtea de Apel Constanţa, aşteptată să se pronunţe luni în dosarul lui Vlad Pascu /Sentinţa ar putea veni la doi ani fără o zi de la accidentul în care doi tineri au murit / Pascu a primit 10 ani de închisoare în prima instanţă # News.ro
Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să se pronunţe, luni, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi. Sentinţa ar putea veni la doi ani fără o zi de la tragicul eveniment rutier. În prima instanţă, Vlad Pascu a primit o condamnare de zece ani de închisoare. Avocaţii săi au cerut magistraţilor de la Curtea de Apel Constanţa o reducere a condamnării,motivând că ”pedepsele aplicate sunt prea mari” şi bazându-şi pe faptul că Pascu a făcut un denunţ ceea ar putea duce la o diminuare a pedepsei. Avocatul uneia dintre familiile victimelor accidentului de la 2 Mai, Adrian Cuculis, nu exclude chiar ca dosarul să se reia de la zero la Judecătoria Mangalia. ”Vă pot anunţa trei posibile situaţii. Dacă se va admite cererea de schimbare a încadrării (n.r. din ucidere din culpă în omor calificat) ca motiv de apel, dosarul se întoarce înapoi la Judecătoria Mangalia, în ipoteza în care se respinge, bineînţeles se va propune una dintre soluţii fie admiterea apelului nostru, fie admiterea apelului inculpatului”, a afirmat Cuculis.
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO / Cine va fi alături de liderul ucrainean la discuţii # News.ro
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN.
Şedinţă la PSD, luni, pentru poziţionarea în privinţa Ordonanţei care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny / Social-democraţii vor să vină cu amendamente şi spun că nu există un consens în coaliţie # News.ro
Conducerea PSD se reuneşte, luni, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny, despre care cei de la PSD spun că ”nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD”. Social-democraţii anunţă că vor veni cu un set de propuneri pentru amendarea actualului proiect de ordonanţă de urgenţă şi atrag atenţia că vocea aleşilor locali ai PSD, care reprezintă mai mult de jumătate din comunităţile locale din România, trebuie ascultată.
UE blochează o declaraţie comună privind acordul comercial cu SUA, pentru a-şi proteja regulile digitale, scrie FT # News.ro
Uniunea Europeană încearcă să împiedice Statele Unite să vizeze regulile sale digitale, ceea ce întârzie publicarea unei declaraţii comune privind un acord comercial anunţat luna trecută, a relatat duminică Financial Times.
Echipa FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Superligă, meci în care a condus cu 2-0.
Samsung câştigă cotă de piaţă în SUA faţă de Apple, pe fondul succesului telefoanelor pliabile # News.ro
După mai bine de un deceniu de dominaţie a Apple pe piaţa americană a smartphone-urilor, rivalitatea cu Samsung revine în prim-plan, de această dată în jurul ecranelor pliabile, transmite Reuters.
Formaţia Paris Saint-Germain a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Nantes, în prima etapă din campionatul Franţei.
Meciul Rapid – FCSB: Gâlcă – Nu am arătat bine, mă aşteptam la mult mai mult. Am fost prea lenţi şi câteodată am greşit şi fără presiune # News.ro
Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 2-2, că formaţia sa nu a arătat bine ca joc, el precizând că jucătorii au fost prea lenţi. “Am revenit pe final mai mult cu inima decât cu ce am pregătit în cursul săptămânii”, a afimat antrenorul.
Antrenorul Elias Charalambous a declarat că FCSB a fost echipa mai bună la derbiul cu Rapid, scor 2-2, el exprimându-şi regretul pentru faptul că au fost egalaţi pe final.
Ultima dată când Volodimir Zelenski a fost în Biroul Oval, i s-a cerut brusc să plece. Cum a evoluat relaţia dintre Trump şi liderul ucrainean de la cearta din februarie # News.ro
Ultima dată când preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, a fost certat de gazdele sale americane, i s-a refuzat prânzul planificat şi i s-a cerut brusc să plece, relatează CNN.
Meciul Rapid – FCSB: Florin Tănase – O victorie scăpată printre degete. Rapid nu merita niciun punct # News.ro
Fotbaliistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat duminică seară, după meciul cu Rapid, scor 2-2, că acest joc le dă încredere lui şi colegilor săi că vor creşte şi că ar fi meritat să se impună.
Meciul Rapid - FCSB: Elvir Koljic - Sunt fericit că am marcat două goluri şi am ajutat echipa # News.ro
Atacantul bosniac Elvir Koljic a declarat, duminică seară, că este fericit că a reuşit să marcheze de două ori pentru Rapid în remiza obţinută în faţa campioanei FCSB, scor 2-2, în etapa a şasea din Superligă.
Echipa FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Superligă, meci în care a condus cu 2-0.
Formaţia Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Wisla Plock, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Poloniei.
Oana Ţoiu: În corpul diplomatic sunt în jur de 120-130 de posturi în acest moment scoase la concurs şi mai sunt pentru personal tehnic şi administrativ, totalul este de 180 / Nu creşte organigrama, nu creşte presiunea asupra bugetului # News.ro
Ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat că în corpul diplomatic sunt în jur de 120-130 de posturi în acest moment scoase la concurs şi mai sunt şi pentru personal tehnic şi administrativ, totalul fiind de 180. Ministrul a dat asigurări că nu creşte organigrama şi nu creşte presiunea asupra bugetului.
Şapte persoane au fost ucise, duminică, de atacatori înarmaţi într-o sală de biliard din Santo Domingo, în nord-vestul Ecuadorului, în mijlocul unui val de violenţe în ţară, a anunţat poliţia.
Formaţia Athletic Bilbao a învins FC Sevilla, scor 3-2, duminică, în prima etapă a campionatului Spaniei.
Tenis: Swiatek a învins-o pe Rîbakina şi este în finală la Cincinnati. Poloneza a devenit a doua jucătoare calificată la ediţia din acest an a Turneului Campioanelor # News.ro
Poloneza Iga Swiatek a învins-o, duminică, pe Elena Rîbakina în semifinalele turneului WTA 1000 de la Cincinnati, scor 7-5, 6-3. Ea s-a calificat în finala competiţiei din SUA, dar şi pentru Turneul Campioanelor.
Oana Ţoiu: România trebuie să intre în programul Visa Waiver. Nu poate să fie acceptabil pe termen mediu şi lung ca o ţară din Schengen să nu fie şi în programul Visa Waiver / Aş vrea să anunţăm public progresul în momentul în care el este finalizat # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că România trebuie să intre în programul Visa Waiver pentru că nu poate să fie acceptabil pe termen mediu şi lung ca o ţară din Schengen să nu fie şi în acest program. Ea a precizat că vrea să anunţe public progresul în momentul în care el este finalizat, arătând că au fost făcute de-a lungul timpului, în aceşti ani de zile, multe declaraţii optimiste faţă de programul Visa Waiver.
Ministrul Oana Ţoiu, pe 20 septembrie, la Chicago, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump: Cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru din 2026 # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump, ea menţionând că cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru din 2026.
Oana Ţoiu: Pentru noi, ţările învecinate cu conflictul din Ucraina, este foarte important să nu avem doar o pauză a conflictului, un semn de întrebare continuu. Să avem o pace sustenabilă, care să redea încrederea investitorilor # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat despre negocierile pentru pace în conflictul din Ucraina că pentru noi, ţările învecinate cu conflictul, este foarte important să nu avem doar o pauză a conflictului şi un semn de întrebare continuu şi este foarte important să avem o pace sustenabilă care să redea încrederea investitorilor.
Belgia: O fetiţă de 11 luni a fost în comă după ce a ingerat o pastilă de metadonă. Bunica şi părinţii fetiţei au fost arestaţi # News.ro
O fetiţă de 11 luni care locuia în Gosselies, lângă Charleroi, a intrat în comă după ce a ingerat o pastilă de metadonă, a relatat, duminică, RTL.
Bilanţul efectelor fenomenelor meteo care s-au manifestat duminică în şapte judeţe: 5 copaci prăbuşiţi, s-a intervenit pentru stingerea unui incendiu, evacuarea apei din mai multe case # News.ro
IGSU a prezentat bilanţul fenomenelor meteo care s-au manifestat, duminică, în şapte judeţe din ţară, în urma cărora 5 copaci prăbuşiţi au fost degajaţi, s-a intervenit pentru stingerea unui incendiu, evacuarea apei din trei case, o anexă şi de pe două străzi. Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică, s-au înregistrat avarii în 3 localităţi din judeţul Harghita.
Un schimb de focuri într-un club din Brooklyn, New York, duminică dimineaţă, s-a soldat cu trei morţi şi nouă răniţi, informează agenţia americană de presă AP, citată de lefigaro.fr.
Meciul dintre Lok Leipzig (D4) şi Schalke 04 (D2) a fost întrerupt timp de aproape cinci minute duminică, jucătorul oaspeţilor Christopher Antwi-Adjei afirmând că a fost ţinta unor insulte rasiste, relatează AFP.
R. Moldova: Proteste neautorizate ale adepţilor lui Ilan Şor. Poliţia a reţinut 69 de persoane # News.ro
După ce oligarhul fugar prorus Ilan Şor a chemat susţinătorii săi la proteste plătite cu mii de dolari, sâmbătă a avut loc şi o tentativă de a le organiza. Cu toate că oamenii legii au anunţat că protestele plătite sunt interzise în Republica Moldova, unele persoane au decis să încalce legea.
IGSU: Astăzi, modulul românesc RO GFFF-V şi-a început prima zi operativă în baza de la Nea Makri, din Grecia, alături de colegii francezi # News.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că duminică modulul românesc RO GFFF-V şi-a început prima zi operativă în baza de la Nea Makri, alături de colegii francezi dislocaţi în aceeaşi locaţie. În zilele următoare vor continua sesiunile de pregătire comună, schimbul de experienţă şi activităţile practice, astfel încât, în cazul unei intervenţii reale, pompierii români şi francezi să fie complet integraţi şi să acţioneze unitar, în sprijinul comunităţilor din Grecia.
„Este esenţial ca Europa să rămână la fel de unită ca în 2022”, afirmă Volodimir Zelenski după reuniunea „Coaliţiei de Voinţă" # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că este esenţial ca Europa să rămână unită, aşa cum a fost în 2022, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă şi înaintea întâlnirii cu Donald Trump de la Casa Albă.
Discuţii cruciale Donald Trump – Volodimir Zelenski, luni, la Casa Albă. Liderii europeni care vor fi prezenţi alături de cei doi şi relaţiile lor cu Trump # News.ro
O serie de lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, vor participa luni, la Casa Albă, la discuţiile dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump, menite să contureze perspectivele unui acord de pace. BBC prezintă o sinteză a relaţiilor liderilor respectivi cu Trump.
Anghel (ANPC), imagini cu pavimentul din parcul de distracţii din zona Belona, Eforie Nord: Un monument al nepăsării, un amestec de plăci sparte, denivelări şi găuri care fac parte dintr-un concept artistic numit „aventura cu entorsă inclusă” # News.ro
Paul Anghel, director General la Direcţia Generală de Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) prezintă duminică imagini cu pavimentul din parcul de distracţii din zona Belona, Eforie Nord, despre care spune că reprezintă un monument al nepăsării, un amestec de plăci sparte, denivelări şi găuri care fac parte, probabil, dintr-un concept artistic numit „aventura cu entorsă inclusă”.
Formaţia Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Getafe, în prima etapă din LaLiga.
Superliga: Remiză în confruntarea CFR Cluj – FC Botoşani: 3-3. Clujenii au condus de trei ori # News.ro
Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a şasea a Superligii, în care a condus de trei ori pe tabelă.
Preşedintele Nicuşor Dan: Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România. Invit pe români să îşi petreacă vacanţele şi în România - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a postat duminică seara un clip video cu zonele pe care le-a vizitat la munte, el afirmând că cele mai frumoase locuri pe care le-a vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România. Şeful statului a făcut un apel către români să îşi petreacă concediile în ţara noastră.
Dragoş Pîslaru, apel către părinţi: Fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025 mai pot fi utilizate doar până la 31 august / Mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi, privind fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025, arătând că acestea mai pot fi utilizate doar până la 31 august. Ministrul precizează că peste 670.000 de copii din familii vulnerabile au beneficiat de sprijinul european, destinat achiziţionării de rechizite şi materiale necesare pentru şcoală şi grădiniţă. Ministrul atrage atenţia că mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă, fiind vorba în total de aproximativ 33 milioane lei.
