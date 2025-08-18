Atac sângeros în Harkov. Rușii au omorât cel puțin trei persoane iar numărul răniților „crește continuu”, anunță oficialii ucraineni
HotNews.ro, 18 august 2025 08:00
Un atac aerian al armatei ruse asupra unei zone rezidențiale din Harkov a ucis trei persoane, printre care un copil mic, și a rănit alte 17, au declarat luni autoritățile ucrainene, în timp ce Statele…
Pronunţare definitivă în dosarul lui Vlad Pascu. Sentința finală, așteptată azi, la doi ani de la tragedia de la 2 Mai # HotNews.ro
Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să se pronunţe, luni, în dosarul lui Vlad Pascu, care în august 2023 a intrat în plin cu mașina într-un grup de tineri care circulau pe marginea drumului, la…
Compania aeriană a Australiei a primit o amendă record pentru o măsură ilegală din timpul pandemiei # HotNews.ro
Qantas Airways, compania aeriană națională a Australiei și cel mai mare transportator aerian din țară, a fost amendată cu 90 milioane de dolari australieni (58,64 milioane de dolari americani) pentru concedierea ilegală a 1.800 de…
Atac sângeros în Harkov. Rușii au omorât cel puțin trei persoane iar numărul răniților „crește continuu”, anunță oficialii ucraineni # HotNews.ro
Un atac aerian al armatei ruse asupra unei zone rezidențiale din Harkov a ucis trei persoane, printre care un copil mic, și a rănit alte 17, au declarat luni autoritățile ucrainene, în timp ce Statele…
Donald Trump, mesaj fulgerător înaintea întâlnirii de luni cu Zelenski și liderii europeni: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a transmis luni, înaintea întâlnirii pe care o va avea cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni care s-au deplasat la Washington pentru a discuta despre negocierile de pace…
Casa Albă, anunț oficial despre întâlnirea lui Donald Trump cu Volodimir Zelenski, la Washington # HotNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Washington pentru întrevederea cu omologul său american Donald Trump. Liderul de la Kiev a declarat la sosirea în capitala SUA că speră ca „forța comună” a Ucrainei, a…
SuperLiga: Antrenorul FCSB, dezamăgit după remiza cu Rapid: E păcat de eforturile făcute de jucători, am pierdut 2 puncte azi # HotNews.ro
Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, duminică seara, după egalul, scor 2-2, cu FC Rapid, că formația sa a pierdut 2 puncte și îi pare rău de eforturile jucătorilor făcute timp de…
Great Wall Motor, una dintre marile companii chineze de automobile, își creează propria unitate cu activități principale de producție din România, relevă documentele analizate de Profit.ro. Firma locală a fost deja înființată în Timișoara, prin…
SuperLiga: Constantin Gâlcă, după egalul cu FCSB: Sunt mulțumit că am revenit pe final, dar ca joc nu am arătat bine # HotNews.ro
Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat, duminică seara, după derby-ul cu FCSB, scor 2-2, că este mulțumit de faptul că formația sa a revenit pe final și a egalat, dar nu…
Cu datorii de milioane de euro, PNL a lansat o acțiune în instanță. „Partidul nu are bani, iar Bolojan și noua conducere au decis” / Lista banilor încasați de partide în august 2025 # HotNews.ro
Acțiunea în instanță a fost deschisă de PNL recent, pe 12 august 2025. Autoritatea Electorală Permanentă a decis, în luna mai, că liberalii trebuie să returneze 14 milioane de lei, banii cheltuiți din subvenție la…
Șefa MAE anunță când ar putea avea loc vizita preşedintelui Nicuşor Dan în SUA / Care e situația cu programul Visa Waiver # HotNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, susţine că o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite şi o întâlnire a acestuia cu Donald Trump va avea loc cel mai probabil în primul trimestru al anului…
Ministrul de Externe invocă riscul unei păci în Ucraina care să fie „un semn de întrebare continuu” pentru România # HotNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a afirmat, despre negocierile pentru pace în conflictul din Ucraina că pentru ţările învecinate este foarte important să nu existe doar o pauză a conflictului şi un semn de întrebare…
Președintele Vucic al Serbiei promite un „răspuns puternic” contra manifestanților, după noile proteste anticorupție # HotNews.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a promis duminică un „răspuns puternic” dat manifestanţilor anticorupţie, după cinci seri consecutive de confruntări între susţinători ai săi, poliţie şi protestatari în întreaga Serbie, relatează Agerpres. Violenţe au izbucnit la…
Atac armat într-un bar din New York, soldat cu trei morți. Care este ipoteza poliției privind cauza tragediei # HotNews.ro
Un schimb de focuri într-un club din Brooklyn, New York, duminică dimineaţă, s-a soldat cu trei morţi şi nouă răniţi, informează agenţia americană de presă AP, transmite News.ro. În jurul orei 3.30, patru bărbaţi au…
Nicuşor Dan a postat imagini din drumeţiile cu familia din ultimele zile. Invitația către români lansată de șeful statului – VIDEO # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a postat duminică seară un clip video cu drumeţiile sale din ultimele zile, el afirmând că cele mai frumoase locuri pe care le-a vizitat cu familia sunt cele de la noi, din…
Garanțiile de securitate pentru Ucraina, o mare necunoscută la Kiev. Declarații aparent contradictorii la vârful administrației Trump # HotNews.ro
Secretarul de stat Marco Rubio și emisarul special Steve Witkoff au făcut declarații contradictorii legate de rezultatele summitului dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump, alimentând incertitudinile legate de garanțiile de…
Ministrul fondurilor europene, apel către părinţi: Cei 500 de lei virați pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025 mai pot fi utilizați doar până la 31 august # HotNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi cu privire la fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025, el arătând că acestea mai pot fi…
Patrimoniul crește sentimentul identitar și poate aduce bani în comunitate. Este nevoie de educație în sensul conservării lui, de vizibilitate la nivel cât mai larg, asta ducând și la restaurarea corectă a imobilelor monumente istorice.…
Ritm susținut al luptelor în Donețk. O poziție atacată de 27 de ori într-o singură zi, anunță armata ucraineană # HotNews.ro
Trupele ruse şi ucrainene continuă să se confrunte în estul Ucrainei, în pofida activităţii intense pe fronturile diplomatic şi politic, informează duminică DPA, preluată de Agerpres. În total, 65 de ciocniri armate au fost înregistrate…
Avarie majoră pe o conductă magistrală de termoficare din București. CET Progresu, oprită forțat / Cât se estimeaza remedierea situației # HotNews.ro
Termoenergetica Bucureşti anunţă că duminică s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Potrivit companiei, din…
CFR Cluj și FC Botoșani au terminat la egalitate, scor 3-3, meciul disputat duminică, în Gruia, în etapa a șasea din SuperLiga. CFR Cluj – FC Botoșani 3-3 Gazdele au deschis scorul în minutul 19,…
Ce s-a întâmplat cu râsul care a fost scăpat pe străzile din Fălticeni și ce sancțiune a primit proprietarul # HotNews.ro
Bărbatul din Iaşi care sâmbătă după-amiază a scăpat din lesă un râs pe străzile municipiului Fălticeni a fost sancţionat cu avertisment scris, pentru nesupravegherea animalelor cu potenţial periculos. Animalul sălbatic i-a fost lăsat în custodie…
Actorul Terence Stamp a murit la 87 de ani. Și-a câștigat celebritatea cu rolurile din seria „Superman” # HotNews.ro
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolurile sale din „Superman” şi „Priscila, regina deşertului”, a murit duminică la vârsta de 87 de ani, a anunţat familia sa pentru media din Regatul Unit, informează agenţiile de…
Nicușor Dan anunță concluziile după videoconferința privind Ucraina. „Istoria ne-a arătat că Rusia nu își respectă propriile angajamente” / Ce „disponibilitate” și-a arătat România # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan, care a participat duminică după-amiază, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) a țărilor care sprijină Ucraina, a transmis într-un mesaj postat pe rețelele sociale că discuțiile au…
Putin e de acord ca SUA și Europa să ofere Ucrainei protecție de tip NATO, spune emisarul lui Trump # HotNews.ro
Vladimir Putin, președintele Rusiei, a fost de acord la summitul cu președintele Trump să permită SUA și aliaților săi europeni să ofere Ucrainei o garanție de securitate similară mandatului de apărare colectivă al NATO, ca…
„Interesul Rusiei e clar. Nu e clar de ce Trump promovează puternic acest interes”. Coșmarul Ucrainei înainte de întâlnirea Zelenski-Trump de la Washington # HotNews.ro
Un ofițer de informații ucrainean a declarat pentru The Economist că americanii sunt „incredibil de agresivi” în a presa Ucraina să renunțe la mai mult teritoriu. Asta generează temeri mari, în perspectiva discuțiilor de luni…
Ultima ședință a „Coaliției de Voință”, înainte de întâlnirea cu Trump: „Presiunea trebuie exercitată asupra agresorului”/ Sprijin reconfirmat pentru Kiev # HotNews.ro
Liderii din țările europene din coaliția de susținere a Ucrainei au reconfirmat sprijinul acordat Kievului pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia, înainte ca o delegație europeană la înalt nivel să se deplaseze la…
Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost, în iulie 2025, de 892.076 persoane, dintre care 835.389 erau pensionari din sistemul public, iar 56.687 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al…
Moscova acuză Ucraina că a vrut să atace o centrală nucleară. FSB susține că a interceptat drona Kievului # HotNews.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunţat duminică că a împiedicat un atac ucrainean cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk, situată în vestul ţării, la aproximativ 330 km sud-vest de Moscova, aproape de…
Şeful diplomaţiei SUA ameninţă Rusia cu noi sancţiuni dacă nu va fi încheiat un acord privind Ucraina # HotNews.ro
Şeful diplomaţiei americane Marco Rubio a ameninţat duminică Rusia cu noi sancţiuni dacă nu va fi încheiat un acord asupra războiului din Ucraina, la două zile după summitul din Alaska dintre Donald Trump şi Vladimir…
SuperLiga: Steven Nsimba, decisiv pentru Universitatea Craiova. A întors scorul după gafele coechipierilor săi din minutul 3 # HotNews.ro
Universitatea Craiova s-a impus pe terenul echipei Csikszereda, scor 2-1, într-un meci disputat duminică, la Miercurea Ciuc, în etapa a șasea din SuperLiga. Csikszereda – Universitatea Craiova 1-2 Gazdele au trecut în avantaj în minutul…
Cele mai periculoase profesii din România. Unde ne situăm în UE după numărul accidentelor de muncă # HotNews.ro
În România ultimilor 16 ani au fost aproape 70.000 de accidente de muncă, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Cele în care au loc cele mai multe accidente sunt construcțiile, comerțul cu amănuntul,…
Un Duster „hardcore 4×4” va fi lansat în Australia. Prețul actual al SUV-ului începe sub 20.000 de euro la Antipozi # HotNews.ro
Reprezentanții Renault au confirmat pentru jurnaliștii australieni, după lansarea pe această piață a modelului Duster, că pregătesc pentru clienții din această țară o versiune mult mai dură, dedicată rulării în condiții off-road. Directorul de produs…
Emisarul lui Trump afirmă că în Alaska s-au convenit „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina și că „rușii au făcut unele concesii” teritoriale # HotNews.ro
Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor „garanţii de securitate solide” pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump,…
Trafic feroviar blocat între Medgidia şi Mircea Vodă din cauza unui incendiu de vegetaţie # HotNews.ro
Circulaţia feroviară este întreruptă duminică după-amiază între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui puternic incendiu de vegetaţie. CFR anunţă că, din motive de siguranţă, ambele fire de circulaţie au fost scoase de sub tensiune,…
Proteste în Israel: Peste 30 de manifestanți arestați, tunuri cu apă desfășurate lângă Ierusalim. Intervenția președintelui # HotNews.ro
Încă de duminică dimineață, protestatarii au ieșit pe străzile din Israel, odată cu începerea unei greve generale la nivel național, convocată de familiile îndoliate și de rudele ostaticilor. Protestatarii s-au adunat în zeci de locuri…
Proteste de proporții în Israel împotriva guvernului Netanyahu. Manifestanții cer un acord de pace în Gaza # HotNews.ro
Mii de israelieni au luat parte la demonstrațiile de duminică în sprijinul familiilor ostaticilor din Gaza, cerându-i premierului Benjamin Netanyahu să ajungă la o înțelegere cu Hamas pentru a pune capăt războiului astfel încât ostaticii…
Meteorologii au emis duminicăavertizări cod roşu de vreme severă imediată pentru zone din judeţele Cluj şi Hunedoara, unde sunt anunţate ploi torenţiale, furtuni şi grindină. Pentru alte judeţe au fost emise avertizări cod portocaliu. Localităţile…
Val de migranți peste Canalul Mânecii. Exodul provocat de un nou acord între Franța și Regatul Unit # HotNews.ro
Peste 2.500 de migranţi au traversat Canalul Mânecii în ambarcaţiuni mici în cele 11 zile de la intrarea în vigoare a noului acord „unu la unu” dintre Marea Britanie şi Franţa, potrivit datelor Ministerului de…
Trump, mesaje în cascadă în timp ce Zelenski și liderii UE și NATO se reunesc. Acuză fake news cu privire la „întâlnirea excelentă” din Alaska și anunță „progrese majore” cu Rusia # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a transmis duminică mai multe mesaje pe rețeaua sa socială Truth Social, în care acuză că relatările despre întâlnirea sa de vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin nu prezintă…
Von der Leyen: „Ucraina trebuie să devină un arici de oțel”. Șefa CE a anunțat noile măsuri de susținere a Kievului/ Ce a spus Zelenski despre Moldova # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Bruxelles, ocazie cu care șefa CE a anunțat că Uniunea Europeană va aplica încă un pachet de sancțiuni asupra Rusiei.…
Femeie înjunghiată de fostul partener în timp ce se afla într-un centru maternal din Călăraşi # HotNews.ro
O femeie a fost înjunghiată, duminică, de către fostul partener, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, anunţă Poliția. Victima a fost transportată la spital, iar în cauză a…
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump # HotNews.ro
Guvernatorii republicani din statele americane Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat sâmbătă trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C., la solicitarea administraţiei preşedintelui Donald Trump, care a…
VIDEO Mesajul din grădină al unui președinte sud-american către Donald Trump: „Eu semăn hrană, nu ură” # HotNews.ro
Preşedintele brazilian Lula s-a adresat sâmbătă omologului său american Donald Trump într-o înregistrare video făcută în grădina reşedinţei sale şi în care afirmă că el seamănă „hrană, nu violenţă sau ură”, informează duminică AFP, preluată…
Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul celor de la U Cluj, pune presiune pe conducerea clubului pentru a prinde un transfer în această perioadă de mercato. Potrivit DigiSport.ro, Thiam nu a făcut deplasarea cu cei…
VIDEO Incendii devastatoare în Turcia. Sute de oameni, evacuați de urgență dintr-o provincie apreciată de turiști # HotNews.ro
Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică în provincia turistică Çanakkale, din nord-vestul Turciei, după izbucnirea unui nou incendiu de vegetație, au anunțat duminică autoritățile, transmite AFP, citată de…
Zece bărbați, reținuți după o bătaie în stradă în Dâmbovița. Polițiștii au fost nevoiți să tragă focuri de armă # HotNews.ro
Poliţiştii dâmboviţeni au reţinut, duminică, zece bărbaţi implicaţi într-o bătaie în stradă care a avut loc sâmbătă, în localitatea Corbii Mari. Poliţiştii care au intervenit pentru a aplana scandalul, au fost nevoiţi să tragă focuri…
Turnul lui Țepeș Vodă, tainele unui monument unic în București. Cetatea care adăpostea un rezervor de apă a fost restaurată # HotNews.ro
Romantic și atipic pentru arhitectura Bucureștiului, Turnul lui Țepeș Vodă din Parcul Carol I uimește prin silueta sa de citadelă medievală cu creneluri. Este acel impresionant edificiu din raza de protecție a unor monumente prețioase:…
VIDEO Nicușor Dan a mers în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca. Starețul l-a primit cu pâine și sare # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost surprins sâmbătă într-un moment de pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei, potrivit Antena 3 CNN. Președintele a urmat traseul de creastă pe Valea Sâmbetei, un traseu turistic de…
Iranul respinge ideea desfășurării de forţe străine în Caucazul de Sud pentru „coridorul Trump” # HotNews.ro
Iranul a respins duminică o posibilă desfăşurare de forţe străine în Caucazul de Sud, referindu-se la Statele Unite, pentru realizarea construcţiei aşa-numitului „coridor Trump”, convenit între Azerbaidjan şi Armenia, în apropiere de graniţa iraniană, transmit…
Următoarele şase luni sunt foarte importante, spune Bolojan. Cât va dura „perioada dificilă” prin care trecem # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare „trebuie luate în cascadă”. Acesta estimează că „perioada dificilă” pentru România, din punct de vedere financiar, o reprezintă anul acesta şi prima jumătate a…
